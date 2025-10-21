Volodimir Zelenski și liderii europeni au semnat o declarație comună prin care susțin poziția lui Donald Trump pentru soluționarea războiului din Ucraina

14:45

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat recent în contextul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „în 24 de ore” dacă Ucraina ar înceta luptele și ar ceda teritoriile sale Rusiei. Însă, a avertizat el, în acel moment o altă țară ar putea deveni următoarea țintă a Moscovei. „Ar putea fi Moldova, ar putea fi statele baltice”, a spus Merz, menționând totodată că Rusia poartă o răspundere constantă pentru atacuri cibernetice și campanii de dezinformare în Europa. Afirmațiile se regăsesc într-o analiză făcută de espertul militar al WatchDog, Artur Leșcu.