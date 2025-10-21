Volodimir Zelenski și liderii europeni au semnat o declarație comună prin care susțin poziția lui Donald Trump pentru soluționarea războiului din Ucraina
Radio Chisinau, 21 octombrie 2025 12:45
Guvernul Marii Britanii a publicat astăzi, 21 octombrie, pe site-ul său oficial, o declarație comună a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a mai multor lideri europeni prin care aceștia își exprimă susținerea poziției lui Donald Trump în ceea ce privește soluționarea conflictului din Ucraina, dar solicită și presiune asupra economiei și a industriei de apărare rusești.
• • •
Acum 15 minute
12:45
Acum o oră
12:25
Carburanții auto se ieftinesc. Cât vor costa benzina și motorina mâine, 22 octombrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 22 octombrie.
12:10
Un fost judecător va fi cercetat pentru corupție. CSM a dat acordul pentru percheziții și aducere silită # Radio Chisinau
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), întruniți astăzi, 21 octombrie, într-o ședință extraordinară, au aprobat solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, pentru demararea unor acțiuni de urmărire penală împotriva unui fost judecător.
Acum 2 ore
11:50
Serviciul Vamal a elaborat documentul necesar pentru aderarea Republicii Moldova la rețeaua vamală unică europeană. Ce prevede acesta # Radio Chisinau
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Serviciul Vamal anunță că a elaborat și aprobat documentația necesară care va asigura conformitatea deplină a procedurilor naționale cu standardele europene.
11:35
Spionajul militar ucrainean, despre atacurile în interiorul Rusiei: „Ucraina își îmbunătățește strategia, iar rușii încă nu înțeleg fenomenul” # Radio Chisinau
Atacurile ucrainenilor în interiorul teritoriului rus vizează infrastructura critică a Rusiei, iar efectul acestor operațiuni este deja semnificativ, susține Vadym Skibitskyi, șeful adjunct al agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), potrivit Digi24.ro care citează RBC Ukraine.
11:20
Incendiu într-un apartament din Bălți: Proprietarul a sărit de pe geam pentru a se proteja de foc, iar 20 de persoane au fost evacuate # Radio Chisinau
Un incendiu s-a produs în această noapte într-un apartament dintr-un bloc locativ din orașul Bălți, în urma căruia 20 de persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate de pompieri. Proprietarul apartamentului, aflat în stare de șoc, a sărit de pe geam pentru a se proteja de foc, suferind arsuri de gradul II–III și șoc traumatic.
11:00
Mihai Popșoi, la reuniunea miniștrilor de externe de la Luxemburg: „Contăm pe sprijinul statelor membre pentru a deschide clusterele de negocieri” # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău contează pe sprijinul statelor membre a Uniunii Europene pentru ca Republica Moldova să deschidă clusterele de negocieri. O declarație în acest sens a fost făcută de șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene.
Acum 4 ore
10:45
Tornadă în Paris: O persoană a decedat, iar 10 au fost rănite. Mai multe macarale s-au prăbușit peste casele oamenilor din cauza rafalelor puternice # Radio Chisinau
O tornadă a devastat luni cartierele din nordul Parisului, răsturnând trei macarale, ucigând o persoană și lăsând alte 10 în stare gravă, au declarat autoritățile citate de The Guardian.
10:25
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat astăzi că nu va face parte din echipa următorului Guvern de la Chișinău, după ce ieri a prezentat într-o conferință de presă bilanțul ultimilor patru ani de activitate a ministerului pe care l-a condus.
10:15
10:15
Situația la frontieră: Peste 20 de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 54 531 de traversări.
09:55
Autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa costă circa 1,2 miliarde de euro. Vladimir Bolea: „Fără suport din partea partenerilor europeni ar fi imposibil de construit” # Radio Chisinau
Proiectul autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odesa este unul de amploare, iar fără sprijinul financiar al partenerilor externi, Republica Moldova nu va putea să-l realizeze. Declarația aparține ministrului în exercițiu al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Oficialul a precizat că autostrada va reprezenta o continuare a Autostrăzii A8 din România, transmite IPN.
09:45
09:25
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 19 lei și 73 de bani, informează MOLDPRES.
09:20
Ambasadoarea Daniela Morari va reprezenta Republica Moldova la primul Forum al Extinderii UE de la Bruxelles # Radio Chisinau
Ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, va reprezenta țara noastră la primul Forum al Extinderii UE, care se va desfășura pe 18 noiembrie, la Bruxelles. Forumul, organizat de Comisia Europeană, va reuni lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate și experți, care vor discuta despre viitorul uniunii.
Acum 6 ore
08:40
BERD își intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice # Radio Chisinau
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) intenționează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz, după seria de atacuri aeriene rusești din această lună asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a declarat pentru Reuters președinta instituției, Odile Renaud-Basso, transmite News.ro.
08:25
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu: Republica Moldova prezintă interes pentru SUA din punct de vedere economic # Radio Chisinau
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, susține că Republica Moldova rămâne un partener de interes pentru Statele Unite ale Americii, în pofida priorităților globale ale Washingtonului. El a menționat, în acest context, grantul de 130 de milioane de dolari oferit recent de Guvernul american pentru construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș, cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare, transmite MOLDPRES.
08:05
Cer variabil și vreme fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi, 21 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi cerul va fi variabil în Republica Moldova, iar vremea fără precipitații, cu temperaturi care vor urca și ăână la +15 grade Celsius.
Acum 24 ore
21:05
În perioada 21 - 22 octombrie 2025, în intervalul 09.00 - 20.00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Maria Dragan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana din capitală, transmite MOLDPRES.
20:45
„Prestații sociale în orice colț al lumii”. Campanie de informare derulată de CNAS în toate localitățile Republicii Moldova # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) desfășoară campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. În cadrul acesteia, specialiștii instituției vor merge în fiecare raion pentru a vorbi cu cetățenii despre modalitățile sigure și accesibile de ridicare a prestațiilor sociale, informează MOLDPRES.
20:30
„Prin extinderea Uniunii, asigurăm viitorul nostru”. La Bruxelles va avea loc prima ediție a Forumului privind Extinderea UE # Radio Chisinau
Prima ediție a Forumului privind Extinderea UE a Comisiei Europene va avea loc pe 18 noiembrie 2025 la Bruxelles. Evenimentul, găzduit de comisara europeană pentru extindere Marta Kos, se desfășoară într-un moment în care procesul de extindere capătă un nou impuls, devenind un motor al stabilității, prosperității și reformelor democratice pe întreg continentul.
20:05
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor ar putea fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE, anunță deputatul Radu Marian # Radio Chisinau
Deputatul Radu Marian a anunțat că aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autovehiculelor în Republica Moldova va fi amânată. Decizia vine în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal și urmează să fie propusă Parlamentului spre aprobare, transmite MOLDPRES.
19:45
Ambasadorul Kievului la Chișinău: „Ucraina poate opri orice provocare din regiunea transnistreană, iar Tiraspolul a fost atenționat” # Radio Chisinau
Actualul format 5+2 pentru reglementarea transnistreană este unul nefuncțional din cauza prezenței Rusiei. Acesta a fost gândit pentru a bloca procesul de reglementare politică, nu pentru a genera soluții, și așa va rămâne cât timp Rusia va fi prezentă acolo, declară la RFI ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei.
19:25
FOTO | Intervenție SMURD. O victimă a unui accident rutier a fost transportată cu elicopterul de la Iași la Chișinău # Radio Chisinau
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un bărbat în vârstă de 45 de ani, cetățean al Republicii Moldova., precizează un comunicat al IGSU.
19:10
Mihai Popșoi: Nicio campanie de dezinformare sau atacuri cibernetice venite dinspre Kremlin nu au reușit să ne abată de la dorința de a face parte din UE # Radio Chisinau
„Nicio campanie de dezinformare sau atacuri cibernetice venite dinspre Kremlin nu au reușit să ne abată de la dorința legitimă a societății moldovenești de a face parte din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul de Externe Mihai Popșoi, în eclarațiile de presă susținute la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg:
18:55
Producția industrială (serie brută) s-a majorat în luna august curent cu 3,3 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.
18:20
Statele membre UE aprobă interdicția de import al gazului rusesc până la sfârșitul anului 2027 # Radio Chisinau
Interdicția de a importa gaze naturale rusești în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg, relatează AFP.
18:00
Conform DRDP Brașov, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca până la Curpat.
17:30
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:10
Orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026, stabilit de MEC. Când vor avea loc probele # Radio Chisinau
Orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026 a fost anunțat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, testarea națională pentru clasele primare va avea loc în perioada 12-21 mai, examenele de absolvire a gimnaziului vor fi organizate în intervalul 4-15 iunie, iar candidații la bacalaureat vor susține probele în perioada 2-19 iunie, informează MOLDPRES.
16:50
ANRE avertizează asupra platformelor de investiții care promit câștiguri din tarife reglementate fixe # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atrage atenția asupra apariției, în spațiul public și pe rețelele de socializare, a unor anunțuri publicitare ce promovează platforme de investiții participative în proiecte energetice și promit obținerea de venituri garantate din așa-numite tarife reglementate fixe (feed-in).
16:30
Am construit o armată modernă și vom continua investițiile în apărare și securitate. Declarațiile au fost făcute de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul unei conferințe de presă, comunică MOLDPRES.
16:05
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv – pe un termen de 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc.
15:45
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională.
15:25
O pană majoră de internet afectează sute de companii la nivel global. Milioane de utilizatori, lăsați fără acces online # Radio Chisinau
O întrerupere majoră a internetului afectează zeci de site-uri web, jocuri online și aplicații, inclusiv Amazon, Snapchat și Vodafone. Problemele au început luni dimineață și par să fie legate de o problemă la Amazon Web Services, scrie Sky News.
15:05
Ala Nemerenco afirmă că una din cele mai importante realizări din timpul mandatului la Ministerul Sănătății este reducerea mortalității materne # Radio Chisinau
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat astăzi într-o conferință de presă bilanțul ultimilor patru ani de activitate a ministerului. Perioada 2021-2025, marcată de crize multiple – pandemie, flux de refugiați din Ucraina și criză energetică, a fost totodată caracterizată de investiții majore, modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea accesului la servicii medicale, transmite Radio Chișinău.
15:05
„Suntem pregătiți să trecem la deschiderea clusterelor de negociere”. Ministrul de Externe Mihai Popșoi, întrevedere cu Marta Kos, Comisarul European pentru Extindere # Radio Chisinau
Astăzi, în cadrul participării la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos.
14:45
Artur Leșcu, expert militar WatchDog: Dacă nu va fi oprită, Rusia nu se va opri nici la granițele Ucrainei, nici la Republica Moldova, nici la statele baltice # Radio Chisinau
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat recent în contextul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „în 24 de ore” dacă Ucraina ar înceta luptele și ar ceda teritoriile sale Rusiei. Însă, a avertizat el, în acel moment o altă țară ar putea deveni următoarea țintă a Moscovei. „Ar putea fi Moldova, ar putea fi statele baltice”, a spus Merz, menționând totodată că Rusia poartă o răspundere constantă pentru atacuri cibernetice și campanii de dezinformare în Europa. Afirmațiile se regăsesc într-o analiză făcută de espertul militar al WatchDog, Artur Leșcu.
14:30
14:10
Astăzi a început examinarea de facto a dosarului „Frauda bancară”, episodul Vlad Plahotniuc, cu citirea rechizitoriului. Dosarul se află pe masa magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Nici de această dată inculpatul nu s-a prezentat în fața instanței. Potrivit președintelui completului de judecată, Sergiu Stratan, Vlad Plahotniuc a transmis o cerere în care roagă să nu fie escortat și că interesele sale vor fi reprezentate de avocați, transmite IPN.
13:55
USMF „Nicolae Testemițanu” marchează opt decenii de activitate academică și științifică în domeniul sănătății printr-un congres internațional de amploare # Radio Chisinau
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova organizează, în perioada 20–22 octombrie, Congresul aniversar internațional „80 de ani de inovație în sănătate și educație medicală”, un eveniment de amploare care marchează opt decenii de activitate academică și științifică în domeniul sănătății, transmite Radio Chișinău.
13:35
Zelenski și Macron, discuție despre intensificarea presiunilor asupra Rusiei: „Să profităm din plin de fiecare oportunitate” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni, 20 octombrie, cu omologul francez Emmanuel Macron despre eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Cei doi lideri au convenit să se întâlnească în viitorul apropiat, relatează Ukrinform.
13:20
Serviciul Fiscal de Stat a încasat peste 720 milioane de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Radio Chisinau
Săptămâna precedente, 13 - 17 octombrie 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) constituie circa 720,2 milioane de lei.
13:00
Fost angajat al ASP, reținut în dosarul de corupție la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași # Radio Chisinau
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, în cadrul cauzei penale ce vizează o schemă de corupție sistemică în procesul de eliberare a permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA.
Ieri
12:45
Peste 4500 de abateri rutiere comise pe drumurile din R. Moldova, în acest weekend. Câți șoferi s-au ales cu amendă # Radio Chisinau
În acest weekend, polițiștii au identificat peste 4500 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
12:25
Actuala ministră a sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că nu știe deocamdată dacă va face parte din noul Guvern. Potrivit ei, această decizie aparține factorilor politici și urmează să fie luată în cursul zilei de astăzi, transmite IPN.
12:15
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 21 octombrie.
11:50
Ședința de judecată în dosarul intentat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” a fost amânată pentru data de 14 noiembrie. Cazul, aflat pe masa Curții de Apel Centru, vizează solicitarea SIS ca „Eurasia” să fie recunoscută oficial drept organizație extremistă.
11:35
Aderare la UE, dar fără drepturi depline de vot: scenariul luat în calcul pentru Republica Moldova și Ucraina # Radio Chisinau
Statele care vor adera în viitor la Uniunea Europeană ar putea fi lipsite de dreptul de veto, o mișcare care ar putea convinge politicieni sceptici precum Viktor Orbán să accepte extinderea, scrie Politico.
11:15
Avocații Poporului cer noului Parlament resetarea dialogului cu UTA Găgăuzia și apărarea drepturilor pe malul stâng # Radio Chisinau
Avocații Poporului îndeamnă noul Parlament să relanseze dialogul instituțional cu UTA Găgăuzia și să consolideze mecanismele de protecție a drepturilor omului pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Apelul vine după alegerile parlamentare din 28 septembrie, când cetățenii și-au exercitat dreptul de vot, oferind un nou mandat de încredere Legislativului și viitorului Guvern, transmite IPN.
