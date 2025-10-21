Atenție, șoferi! Circulația rutieră, suspendată pe o stradă din Chișinău
Radio Chisinau, 21 octombrie 2025 16:55
Poliția Națională informează că de astăzi, 21 octombrie și până la 23 octombrie, între orele 08:00 – 17:00, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Doina și Ion Aldea-Teodorovici, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Ion Luca Caragiale.
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
16:55
Acum o oră
16:35
OAMENI ȘI IDEI | Mihaela Cibriciuc: „Violența împotriva femeilor din Republica Moldova rămâne o urgență. Anual, peste 20 de femei sunt ucise în propriile case” (Video) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău, coordonatoarea „Fondului Ana”, Mihaela Cibriciuc, a vorbit despre realitatea alarmantă a violenței domestice din Republica Moldova, despre lipsurile sistemului, cazurile ignorate și creșterea fenomenelor de violență digitală. Ea trage un semnal de alarmă înaintea Conferinței pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, ediția a V-a, care are loc pe 21–22 octombrie.
16:20
Cetățenii R. Moldova preferă să țină economiile în lei. Depozitele atrase în moneda națională au ajuns la 3,4 miliarde de lei în septembrie # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova preferă să-și păstreze economiile în lei. În luna septembrie, depozitele atrase în moneda națională au însumat 3,4 miliarde de lei, fiind în creștere cu 10 la sută față de luna precedentă, cu o pondere de 74,9 la sută, informează MOLDPRES cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
Acum 2 ore
16:00
Volodimir Zelenski și liderii UE îl susțin pe Donald Trump să utilizeze actuala linie de front drept „bază” pentru negocierile de pace # Radio Chisinau
Linia frontului dintre forțele ucrainene și ruse trebuie să servească drept „bază” pentru negocierile de pace, au afirmat marți, într-o declarație comună, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni, printre care cei din Franța, Marea Britanie și Germania, relatează Kyiv Post.
15:45
VIDEO | Un polițist și un medic din Hîncești, implicați într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale pentru permise auto # Radio Chisinau
Un conducător al Inspectoratului de Poliție Hîncești și un medic sunt bănuiți că ar fi implicați într-o schemă de corupție și fals în acte privind eliberarea ilegală a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere.
15:25
Marta Kos: Republica Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile de aderare pe clustere în noiembrie # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina ar putea începe în luna noiembrie negocierile pe toate cele șase clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația îi aparține comisarului european pentru extindere, Marta Kos, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în marja Consiliului Afacerilor Externe al blocului comunitar, transmite IPN.
Acum 4 ore
15:05
Sergiu Prodan a prezentat bilanțul mandatului său de patru ani la Ministerul Culturii: creșteri salariale pentru artiști, buget majorat pentru cultură și investiții record # Radio Chisinau
Creșteri salariale pentru artiști, buget majorat pentru cultură și investiții record – sunt doar câteva dintre realizările prezentate de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, la final de mandat. Bugetul total pentru cultură a crescut cu peste 270 de milioane de lei moldovenești din 2021 până în 2025, după cum a declarat într-o conferință de presă ministrul Sergiu Prodan, transmite Radio Chișinău.
14:50
Dorin Junghietu, la Consiliul TTE al Uniunii Europene: Integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană rămâne vitală # Radio Chisinau
Republica Moldova a participat, în premieră, ca invitat la Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie al Uniunii Europene, desfășurat ieri la Luxemburg, la care a fost prezent Ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu.
14:35
Vicepremierul Roman Roșca a discutat cu directorul general al DRRM despre reglementarea transnistreană și sprijinul pentru procesul educațional din regiune # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a avut astăzi o întrevedere cu Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. În cadrul discuțiilor, oficialii au evidențiat caracterul excelent al relațiilor dintre Republica Moldova și România, marcate de un dialog politic activ și sprijin constant din partea Guvernului României, inclusiv prin proiecte de asistență și susținerea clară a parcursului european al Republicii Moldova.
14:20
„Îmi doresc acest spațiu să fie folosit pentru evenimente create în comun cu personalități din România și din R. Moldova”. Sala Mihai Eminescu a Bibliotecii Naționale a fost modernizată cu suportul DRRM # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a inaugurat astăzi Sala Mihai Eminescu modernizată, în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. La eveniment au participat oficiali, diplomați, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic din România și Republica Moldova, care au evidențiat importanța investițiilor comune în cultura românească, transmite Radio Chișinău.
14:10
13:55
Operațiune de sabotaj a Rusiei pe teritoriul României: SRI a prins doi ucraineni, coordonanți de servicii ruse care pregăteau atentate # Radio Chisinau
România și Polonia au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la București și Varșovia, trei dintre acestea fiind arestate în legătură cu un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina. Potrivit unui comunicat SRI, doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, plănuiau distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.
13:35
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, încarcerat după condamnarea la 5 ani de închisoare # Radio Chisinau
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți după ce recent a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru acceptare de finanțare ilegală a campaniei sale electorale din anul 2007 din partea fostului lider al Libanului, Muammar Gaddafi, transmite IPN.
13:20
Pasagerii aeroportului „Eugen Doga” ar putea ajunge în centrul Chișinăului cu trenul # Radio Chisinau
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor putea ajunge în centrul capitalei cu trenul. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește un proiect ce va permite lansarea unei rute de tren care să lege Aeroportul cu gara feroviară. Anunțul a fost făcut de vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, informează MOLDPRES.
Acum 6 ore
13:05
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtuna, a promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a concluzionat că nu există abateri de integritate în activitatea acestuia, transmite IPN.
12:45
Volodimir Zelenski și liderii europeni au semnat o declarație comună prin care susțin poziția lui Donald Trump pentru soluționarea războiului din Ucraina # Radio Chisinau
Guvernul Marii Britanii a publicat astăzi, 21 octombrie, pe site-ul său oficial, o declarație comună a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a mai multor lideri europeni prin care aceștia își exprimă susținerea poziției lui Donald Trump în ceea ce privește soluționarea conflictului din Ucraina, dar solicită și presiune asupra economiei și a industriei de apărare rusești.
12:25
Carburanții auto se ieftinesc. Cât vor costa benzina și motorina mâine, 22 octombrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 22 octombrie.
12:10
Un fost judecător va fi cercetat pentru corupție. CSM a dat acordul pentru percheziții și aducere silită # Radio Chisinau
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), întruniți astăzi, 21 octombrie, într-o ședință extraordinară, au aprobat solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, pentru demararea unor acțiuni de urmărire penală împotriva unui fost judecător.
11:50
Serviciul Vamal a elaborat documentul necesar pentru aderarea Republicii Moldova la rețeaua vamală unică europeană. Ce prevede acesta # Radio Chisinau
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Serviciul Vamal anunță că a elaborat și aprobat documentația necesară care va asigura conformitatea deplină a procedurilor naționale cu standardele europene.
11:35
Spionajul militar ucrainean, despre atacurile în interiorul Rusiei: „Ucraina își îmbunătățește strategia, iar rușii încă nu înțeleg fenomenul” # Radio Chisinau
Atacurile ucrainenilor în interiorul teritoriului rus vizează infrastructura critică a Rusiei, iar efectul acestor operațiuni este deja semnificativ, susține Vadym Skibitskyi, șeful adjunct al agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), potrivit Digi24.ro care citează RBC Ukraine.
11:20
Incendiu într-un apartament din Bălți: Proprietarul a sărit de pe geam pentru a se proteja de foc, iar 20 de persoane au fost evacuate # Radio Chisinau
Un incendiu s-a produs în această noapte într-un apartament dintr-un bloc locativ din orașul Bălți, în urma căruia 20 de persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate de pompieri. Proprietarul apartamentului, aflat în stare de șoc, a sărit de pe geam pentru a se proteja de foc, suferind arsuri de gradul II–III și șoc traumatic.
Acum 8 ore
11:00
Mihai Popșoi, la reuniunea miniștrilor de externe de la Luxemburg: „Contăm pe sprijinul statelor membre pentru a deschide clusterele de negocieri” # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău contează pe sprijinul statelor membre a Uniunii Europene pentru ca Republica Moldova să deschidă clusterele de negocieri. O declarație în acest sens a fost făcută de șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene.
10:45
Tornadă în Paris: O persoană a decedat, iar 10 au fost rănite. Mai multe macarale s-au prăbușit peste casele oamenilor din cauza rafalelor puternice # Radio Chisinau
O tornadă a devastat luni cartierele din nordul Parisului, răsturnând trei macarale, ucigând o persoană și lăsând alte 10 în stare gravă, au declarat autoritățile citate de The Guardian.
10:25
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat astăzi că nu va face parte din echipa următorului Guvern de la Chișinău, după ce ieri a prezentat într-o conferință de presă bilanțul ultimilor patru ani de activitate a ministerului pe care l-a condus.
10:15
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, deține trei cetățenii (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre declarațiile făcute aseară în cadrul unei emisiuni TV de candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, și reține comentarii privind situația opoziției parlamentare din Republica Moldova. Alte articole se referă la așteptările față de activitatea noului Parlament, la poziția Ucrainei privind situația din regiunea transnistreană, dar și la reacțiile Moscovei după aprobarea noii Strategii Militare a Republicii Moldova.
10:15
Situația la frontieră: Peste 20 de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 54 531 de traversări.
09:55
Autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa costă circa 1,2 miliarde de euro. Vladimir Bolea: „Fără suport din partea partenerilor europeni ar fi imposibil de construit” # Radio Chisinau
Proiectul autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odesa este unul de amploare, iar fără sprijinul financiar al partenerilor externi, Republica Moldova nu va putea să-l realizeze. Declarația aparține ministrului în exercițiu al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Oficialul a precizat că autostrada va reprezenta o continuare a Autostrăzii A8 din România, transmite IPN.
09:45
09:25
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 19 lei și 73 de bani, informează MOLDPRES.
09:20
Ambasadoarea Daniela Morari va reprezenta Republica Moldova la primul Forum al Extinderii UE de la Bruxelles # Radio Chisinau
Ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, va reprezenta țara noastră la primul Forum al Extinderii UE, care se va desfășura pe 18 noiembrie, la Bruxelles. Forumul, organizat de Comisia Europeană, va reuni lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate și experți, care vor discuta despre viitorul uniunii.
Acum 12 ore
08:40
BERD își intensifică sprijinul pentru compania ucraineană Naftogaz, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice # Radio Chisinau
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) intenționează să crească sprijinul acordat companiei energetice de stat ucrainene Naftogaz, după seria de atacuri aeriene rusești din această lună asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a declarat pentru Reuters președinta instituției, Odile Renaud-Basso, transmite News.ro.
08:25
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu: Republica Moldova prezintă interes pentru SUA din punct de vedere economic # Radio Chisinau
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, susține că Republica Moldova rămâne un partener de interes pentru Statele Unite ale Americii, în pofida priorităților globale ale Washingtonului. El a menționat, în acest context, grantul de 130 de milioane de dolari oferit recent de Guvernul american pentru construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș, cu doar o săptămână înainte de alegerile parlamentare, transmite MOLDPRES.
08:05
Cer variabil și vreme fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi, 21 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi cerul va fi variabil în Republica Moldova, iar vremea fără precipitații, cu temperaturi care vor urca și ăână la +15 grade Celsius.
Acum 24 ore
21:05
În perioada 21 - 22 octombrie 2025, în intervalul 09.00 - 20.00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Maria Dragan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana din capitală, transmite MOLDPRES.
20:45
„Prestații sociale în orice colț al lumii”. Campanie de informare derulată de CNAS în toate localitățile Republicii Moldova # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) desfășoară campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. În cadrul acesteia, specialiștii instituției vor merge în fiecare raion pentru a vorbi cu cetățenii despre modalitățile sigure și accesibile de ridicare a prestațiilor sociale, informează MOLDPRES.
20:30
„Prin extinderea Uniunii, asigurăm viitorul nostru”. La Bruxelles va avea loc prima ediție a Forumului privind Extinderea UE # Radio Chisinau
Prima ediție a Forumului privind Extinderea UE a Comisiei Europene va avea loc pe 18 noiembrie 2025 la Bruxelles. Evenimentul, găzduit de comisara europeană pentru extindere Marta Kos, se desfășoară într-un moment în care procesul de extindere capătă un nou impuls, devenind un motor al stabilității, prosperității și reformelor democratice pe întreg continentul.
20:05
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor ar putea fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE, anunță deputatul Radu Marian # Radio Chisinau
Deputatul Radu Marian a anunțat că aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autovehiculelor în Republica Moldova va fi amânată. Decizia vine în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal și urmează să fie propusă Parlamentului spre aprobare, transmite MOLDPRES.
19:45
Ambasadorul Kievului la Chișinău: „Ucraina poate opri orice provocare din regiunea transnistreană, iar Tiraspolul a fost atenționat” # Radio Chisinau
Actualul format 5+2 pentru reglementarea transnistreană este unul nefuncțional din cauza prezenței Rusiei. Acesta a fost gândit pentru a bloca procesul de reglementare politică, nu pentru a genera soluții, și așa va rămâne cât timp Rusia va fi prezentă acolo, declară la RFI ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei.
19:25
FOTO | Intervenție SMURD. O victimă a unui accident rutier a fost transportată cu elicopterul de la Iași la Chișinău # Radio Chisinau
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un bărbat în vârstă de 45 de ani, cetățean al Republicii Moldova., precizează un comunicat al IGSU.
19:10
Mihai Popșoi: Nicio campanie de dezinformare sau atacuri cibernetice venite dinspre Kremlin nu au reușit să ne abată de la dorința de a face parte din UE # Radio Chisinau
„Nicio campanie de dezinformare sau atacuri cibernetice venite dinspre Kremlin nu au reușit să ne abată de la dorința legitimă a societății moldovenești de a face parte din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul de Externe Mihai Popșoi, în eclarațiile de presă susținute la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg:
18:55
Producția industrială (serie brută) s-a majorat în luna august curent cu 3,3 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), transmite MOLDPRES.
18:20
Statele membre UE aprobă interdicția de import al gazului rusesc până la sfârșitul anului 2027 # Radio Chisinau
Interdicția de a importa gaze naturale rusești în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg, relatează AFP.
18:00
Conform DRDP Brașov, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca până la Curpat.
17:30
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:10
Orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026, stabilit de MEC. Când vor avea loc probele # Radio Chisinau
Orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026 a fost anunțat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, testarea națională pentru clasele primare va avea loc în perioada 12-21 mai, examenele de absolvire a gimnaziului vor fi organizate în intervalul 4-15 iunie, iar candidații la bacalaureat vor susține probele în perioada 2-19 iunie, informează MOLDPRES.
Ieri
16:50
ANRE avertizează asupra platformelor de investiții care promit câștiguri din tarife reglementate fixe # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atrage atenția asupra apariției, în spațiul public și pe rețelele de socializare, a unor anunțuri publicitare ce promovează platforme de investiții participative în proiecte energetice și promit obținerea de venituri garantate din așa-numite tarife reglementate fixe (feed-in).
16:30
Am construit o armată modernă și vom continua investițiile în apărare și securitate. Declarațiile au fost făcute de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul unei conferințe de presă, comunică MOLDPRES.
16:05
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv – pe un termen de 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc.
15:45
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională.
15:25
O pană majoră de internet afectează sute de companii la nivel global. Milioane de utilizatori, lăsați fără acces online # Radio Chisinau
O întrerupere majoră a internetului afectează zeci de site-uri web, jocuri online și aplicații, inclusiv Amazon, Snapchat și Vodafone. Problemele au început luni dimineață și par să fie legate de o problemă la Amazon Web Services, scrie Sky News.
