Cercetare: Afacerile femeilor au un mare potențial
Logos-Press, 21 octombrie 2025 14:15
Femeile antreprenor din sectorul manufacturier de pe ambele maluri ale râului Nistru prezintă un potențial semnificativ de dezvoltare și extindere pe piețele interne și externe, dar continuă să se confrunte cu obstacole care le împiedică creșterea, relatează Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 30 minute
14:15
Femeile antreprenor din sectorul manufacturier de pe ambele maluri ale râului Nistru prezintă un potențial semnificativ de dezvoltare și extindere pe piețele interne și externe, dar continuă să se confrunte cu obstacole care le împiedică creșterea, relatează Logos Press.
Acum 2 ore
13:15
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) reprezintă 99,1 la sută din totalul întreprinderilor din Chișinău și oferă peste 334 000 de locuri de muncă, sau 61,6 la sută din numărul total de locuri de muncă din Moldova, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
12:15
Moldova va efectua în curând un proces de ajustare a bugetului în contextul programului de compensare a încălzirii, relatează Logos Press.
11:15
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – un instrument digital modern care permite gestionarea și controlul în timp real al tranzitului de mărfuri între statele membre ale UE, țările AELS și alte părți la Convenția privind regimul de tranzit comun, informează Logos Press.
10:45
Această decizie a fost luată în urma consultărilor cu reprezentanții Ministerului de Finanțe și ai Serviciului Vamal și va fi supusă aprobării parlamentului, a informat Logos Press.
Acum 6 ore
10:15
Moldova este pe locul doi în Europa în ceea ce privește importurile nete de energie electrică # Logos-Press
Dintre cele 35 de țări europene, Moldova ocupă locul al doilea după Luxemburg în ceea ce privește importurile nete de energie electrică, potrivit Logos Press.
09:15
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) din România a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina vor fi integrate în zona de roaming SEE cu principiul de tarifare Roaming at Home (RLAH), informează Logos Press.
Acum 8 ore
08:15
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în primele nouă luni ale anului 2025, încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în arendă bunuri imobile au totalizat 68,3 milioane de lei și au crescut cu 26,5% față de aceeași perioadă a anului 2024, informează Logos Press.
Acum 24 ore
18:15
Consiliul UE a aprobat un nou acord comercial cu Ucraina, care prevede creșterea cotelor pentru furnizarea de produse agroalimentare, a informat Logos Press.
17:15
Săptămâna trecută, prețul de cerere pentru strugurii „Moldova” de calitate de export a fluctuat între 14-16 lei/kg, ceea ce experții consideră destul de bun în condițiile sezonului actual, relatează Logos Press.
16:15
Guvernul propune sancțiuni draconice pentru infracțiunile digitale transfrontaliere și alte tipuri de încălcări ale drepturilor consumatorilor, relatează Logos Press.
15:15
Importurile de benzină din Moldova în Ucraina au crescut cu 9% în septembrie, până la 11.000 de tone, în timp ce țara noastră a fost singurul furnizor de benzină cu cifră octanică 92 (2,1 mii de tone), potrivit Logos Press.
Ieri
14:15
Uniunea Avocaților din Moldova și-a exprimat îngrijorarea față de declarațiile președintelui Maia Sandu privind oportunitatea introducerii „vetting-ului” pentru avocați, relatează Logos Press.
13:15
Asociația Forța Fermierilor a donat aproximativ 150 de tone de semințe de culturi de câmp pentru 70 de fermieri din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, care au fost lovite cel mai puternic de secetă timp de patru ani consecutivi, informează Logos Press.
12:15
Premiul Nobel pentru Economie a fost acordat lui Joel Mokyr, Philippe Agyon și Peter Hovitt, care susțin că dezvoltarea necesită haos controlat, relatează Logos Press.
11:15
Fondul Monetar Internațional cere băncii centrale a Ucrainei să devalorizeze hrivna pentru a consolida finanțele țării și a crește veniturile bugetare, însă Kievul se opune unui astfel de scenariu, temându-se de o creștere a inflației și de furia populară, a raportat Logos Press.
09:15
Cetățenii Republicii Moldova în 2025 au înregistrat în Ucraina (începând cu 14 octombrie) 129 PFÎ (persoană fizică-întreprinzător), potrivit Logos Press.
08:15
Legenda Apple Steve Wozniak a devenit Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Moldova # Logos-Press
Co-fondatorul Apple Computer și unul dintre pionierii revoluției digitale, Steve Wozniak, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității Tehnice din Moldova, – informează Logos Press.
19 octombrie 2025
18:15
Clubul italian din Torino se va confrunta cu sancțiuni sportive și economice grave în cazul în care Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) va constata încălcări ale criteriilor Fair Play-ului financiar, – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:15
În Moldova, fiecare al treilea copil trăiește în sărăcie monetară absolută, iar 17 la sută dintre copii se confruntă cu sărăcie extremă, a raportat Logos Press.
12:15
Prețurile îngrășămintelor în Moldova ar putea scădea datorită rezultatelor licitațiilor din India # Logos-Press
La licitația pentru achiziționarea a 2 milioane de tone de îngrășăminte azotate din 15 octombrie din India, prețul minim pentru uree a fost de 395 USD/t (CFR, cu livrare în porturile de pe coasta de est a țării), ceea ce poate afecta reducerea prețurilor la îngrășăminte în Moldova, – informează Logos Press.
10:15
Amenzile pentru refuzul nerezonabil al comercianților de a soluționa reclamațiile consumatorilor sunt majorate # Logos-Press
Pentru refuzul nerezonabil al vânzătorilor și prestatorilor de servicii de a lua în considerare și de a satisface reclamațiile consumatorilor, amenda poate ajunge la 600 de unități convenționale”, a informat Logos Press.
18 octombrie 2025
18:15
În ratingul Federației Internaționale a Asociațiilor de Fotbal (FIFA), actualizat la 17 octombrie, echipa națională de fotbal a Moldovei ocupă în continuare locul 156, – informează Logos Press.
17:15
În iarna următoare, compensația pentru căldură va fi acordată în numerar, în timp ce pentru consumul de energie electrică se va reflecta direct în facturile cetățenilor, relatează Logos Press.
15:15
Estonia este lider în Europa, cu 991 de start-up-uri tehnologice pe milion de locuitori (în 2024). Aceasta este urmată de Lituania (474) și Letonia (429), potrivit unui studiu realizat de dealroom.co.
14:15
Premier Energy a furnizat consumatorilor casnici date comparative privind consumul lor lunar de energie pentru a-i ajuta să utilizeze resursele mai eficient.
13:00
Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău a publicat costul evenimentelor sportive planificate în capitală și împrejurimi în acest weekend, informează Logos Press.
11:15
Compania de stat Moldelectrica a anunțat reluarea licitației pentru achiziționarea de energie electrică pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport pentru perioada de furnizare 1 ianuarie – 31 martie 2026.
09:15
Potrivit unei analize a Băncii Naționale a Moldovei, volumul total al creditelor imobiliare noi acordate la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2025 a fost de 2 798,8 milioane de lei, în creștere cu 76,9% față de anul precedent, dar în scădere cu 1,9% față de trimestrul precedent, informează Logos Press.
17 octombrie 2025
19:15
Moldova a obținut pentru prima dată dreptul de a participa la Campionatul Mondial de Tenis de Masă # Logos-Press
Echipa națională a Moldovei a obținut pentru prima dată un bilet la Campionatul Mondial după ce a ajuns în play-off-ul Campionatului European pe Echipe sub egida Uniunii Europene de Tenis de Masă (ETTU), – informează Logos Press.
18:15
Următoarea rundă de subscripție pentru achiziționarea valorilor mobiliare de stat, desfășurată prin intermediul platformei eVMS.md în perioada 6-15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 28 514 800 lei, transmite Logos Press.
17:15
Agenția de analiză Nilson Report a publicat un nou rating global de achiziție, în care banca rusă Sberbank a depășit banca americană JPMorgan și a devenit pentru prima dată lider mondial, – informează Logos Press.
16:15
Cabinetul de Miniștri a decis, în cadrul unei reuniuni din 15 octombrie, să înceapă negocierile cu România pentru elaborarea unui proiect de acord privind organizarea controlului comun la punctul de control Sculeni, informează Logos Press.
15:15
Peste 200 de producători de mașini agricole și sute de fermieri își vor prezenta produsele în cadrul expozițiilor anuale „Moldagrotech” și „Farmer” pe teritoriul IEC Moldexpo (Chișinău) în perioada 16-19 octombrie, – informează Logos Press.
14:15
Valoarea de schimb a aurului a depășit pentru prima dată în istorie 4300 de dolari pe uncie troy, – informează Logos Press cu referire la Bloomberg.
13:15
În primele nouă luni ale anului 2025, Moldova a importat aproximativ 3,65 mii de tone de brânză din Ucraina, a raportat Logos Press.
12:15
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care au lucrat în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte plăți, pentru perioadele de muncă în ambele state, a relatat Logos Press.
11:15
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi un decret privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova în cea de-a 12-a convocare la 22 octombrie, informează Logos Press.
10:15
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de prim-ministru, consideră că Moldova ar trebui să treacă de la o economie bazată pe consum la un model orientat spre investiții, care să atragă capital, inclusiv din diasporă, relatează Logos Press.
09:15
Parlamentul European susține interzicerea gazului și petrolului rusesc începând din 2026 # Logos-Press
Comisiile de profil ale Parlamentului European au votat în favoarea interzicerii totale a importurilor de gaz și petrol rusesc începând cu ianuarie 2026, înăsprind poziția inițială a Comisiei Europene – relatează Logos Press cu referire la DW.
08:15
Trei proiecte inovatoare sunt implementate în Republica Moldova cu sprijinul Fondului Ceh Challenge și asistență financiară din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Fiecare inițiativă a primit până la 40.000 USD și va fi implementată în perioada 2024-2025, informează Logos Press
16 octombrie 2025
19:15
Aproximativ 64% dintre adulții moldoveni sunt supraponderali și 22,7% sunt obezi.
18:15
Serviciul Fiscal de Stat a înghețat fondurile aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronaki – informează Logos Press.
17:30
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat mandatele deputaților aleși. Partidul PAS și-a păstrat majoritatea cu 55 de mandate, transmite Logos Press.
17:15
Calitatea proastă a cartofilor provoacă tot mai multe plângeri din partea consumatorilor moldoveni pe rețelele de socializare. Leitmotivul remarcilor este că deșeurile rezultate din decojirea tuberculilor reprezintă cel puțin jumătate din întregul produs, informează Logos Press.
16:15
Fondul Monetar Internațional (FMI) a îmbunătățit prognoza de creștere a economiei mondiale în 2025 la 3,2% (+0,2%), comparativ cu prognozele din aprilie, și, în același timp, a privit cu mai mult optimism economia Moldovei, – Logos Press.
15:15
Moldova a aderat oficial la inițiativa europeană „AI Factorys” (AI Factorys), un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (AI), informează Logos Press.
14:15
Sphera Franchise Group din România (cod bursier SFG) a achiziționat drepturile de franciză Hard Rock Cafe pentru România și Moldova, informează Logos Press.
13:15
Aproape 6,3 mii de tone de mere au fost exportate de Moldova în septembrie 2025, cu aproape 18% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit Logos Press.
12:15
Miercuri, 15 octombrie, chestiunea aprobării bugetului – 2025 a fost pe ordinea de zi a ședinței consiliului municipal, dar apoi a fost retrasă, a raportat Logos Press.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.