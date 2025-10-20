FMI cere Ucrainei să devalorizeze hrivna
Logos-Press, 20 octombrie 2025 11:15
Fondul Monetar Internațional cere băncii centrale a Ucrainei să devalorizeze hrivna pentru a consolida finanțele țării și a crește veniturile bugetare, însă Kievul se opune unui astfel de scenariu, temându-se de o creștere a inflației și de furia populară, a raportat Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 15 minute
11:15
Acum 4 ore
09:15
Cetățenii Republicii Moldova în 2025 au înregistrat în Ucraina (începând cu 14 octombrie) 129 PFÎ (persoană fizică-întreprinzător), potrivit Logos Press.
08:15
Legenda Apple Steve Wozniak a devenit Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Moldova # Logos-Press
Co-fondatorul Apple Computer și unul dintre pionierii revoluției digitale, Steve Wozniak, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității Tehnice din Moldova, – informează Logos Press.
Acum 24 ore
18:15
Clubul italian din Torino se va confrunta cu sancțiuni sportive și economice grave în cazul în care Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) va constata încălcări ale criteriilor Fair Play-ului financiar, – informează Logos Press.
14:15
În Moldova, fiecare al treilea copil trăiește în sărăcie monetară absolută, iar 17 la sută dintre copii se confruntă cu sărăcie extremă, a raportat Logos Press.
12:15
Prețurile îngrășămintelor în Moldova ar putea scădea datorită rezultatelor licitațiilor din India # Logos-Press
La licitația pentru achiziționarea a 2 milioane de tone de îngrășăminte azotate din 15 octombrie din India, prețul minim pentru uree a fost de 395 USD/t (CFR, cu livrare în porturile de pe coasta de est a țării), ceea ce poate afecta reducerea prețurilor la îngrășăminte în Moldova, – informează Logos Press.
Ieri
10:15
Amenzile pentru refuzul nerezonabil al comercianților de a soluționa reclamațiile consumatorilor sunt majorate # Logos-Press
Pentru refuzul nerezonabil al vânzătorilor și prestatorilor de servicii de a lua în considerare și de a satisface reclamațiile consumatorilor, amenda poate ajunge la 600 de unități convenționale”, a informat Logos Press.
18 octombrie 2025
18:15
În ratingul Federației Internaționale a Asociațiilor de Fotbal (FIFA), actualizat la 17 octombrie, echipa națională de fotbal a Moldovei ocupă în continuare locul 156, – informează Logos Press.
17:15
În iarna următoare, compensația pentru căldură va fi acordată în numerar, în timp ce pentru consumul de energie electrică se va reflecta direct în facturile cetățenilor, relatează Logos Press.
15:15
Estonia este lider în Europa, cu 991 de start-up-uri tehnologice pe milion de locuitori (în 2024). Aceasta este urmată de Lituania (474) și Letonia (429), potrivit unui studiu realizat de dealroom.co.
14:15
Premier Energy a furnizat consumatorilor casnici date comparative privind consumul lor lunar de energie pentru a-i ajuta să utilizeze resursele mai eficient.
13:00
Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău a publicat costul evenimentelor sportive planificate în capitală și împrejurimi în acest weekend, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:15
Compania de stat Moldelectrica a anunțat reluarea licitației pentru achiziționarea de energie electrică pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport pentru perioada de furnizare 1 ianuarie – 31 martie 2026.
09:15
Potrivit unei analize a Băncii Naționale a Moldovei, volumul total al creditelor imobiliare noi acordate la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2025 a fost de 2 798,8 milioane de lei, în creștere cu 76,9% față de anul precedent, dar în scădere cu 1,9% față de trimestrul precedent, informează Logos Press.
17 octombrie 2025
19:15
Moldova a obținut pentru prima dată dreptul de a participa la Campionatul Mondial de Tenis de Masă # Logos-Press
Echipa națională a Moldovei a obținut pentru prima dată un bilet la Campionatul Mondial după ce a ajuns în play-off-ul Campionatului European pe Echipe sub egida Uniunii Europene de Tenis de Masă (ETTU), – informează Logos Press.
18:15
Următoarea rundă de subscripție pentru achiziționarea valorilor mobiliare de stat, desfășurată prin intermediul platformei eVMS.md în perioada 6-15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 28 514 800 lei, transmite Logos Press.
17:15
Agenția de analiză Nilson Report a publicat un nou rating global de achiziție, în care banca rusă Sberbank a depășit banca americană JPMorgan și a devenit pentru prima dată lider mondial, – informează Logos Press.
16:15
Cabinetul de Miniștri a decis, în cadrul unei reuniuni din 15 octombrie, să înceapă negocierile cu România pentru elaborarea unui proiect de acord privind organizarea controlului comun la punctul de control Sculeni, informează Logos Press.
15:15
Peste 200 de producători de mașini agricole și sute de fermieri își vor prezenta produsele în cadrul expozițiilor anuale „Moldagrotech” și „Farmer” pe teritoriul IEC Moldexpo (Chișinău) în perioada 16-19 octombrie, – informează Logos Press.
14:15
Valoarea de schimb a aurului a depășit pentru prima dată în istorie 4300 de dolari pe uncie troy, – informează Logos Press cu referire la Bloomberg.
13:15
În primele nouă luni ale anului 2025, Moldova a importat aproximativ 3,65 mii de tone de brânză din Ucraina, a raportat Logos Press.
12:15
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care au lucrat în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte plăți, pentru perioadele de muncă în ambele state, a relatat Logos Press.
11:15
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi un decret privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova în cea de-a 12-a convocare la 22 octombrie, informează Logos Press.
10:15
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de prim-ministru, consideră că Moldova ar trebui să treacă de la o economie bazată pe consum la un model orientat spre investiții, care să atragă capital, inclusiv din diasporă, relatează Logos Press.
09:15
Parlamentul European susține interzicerea gazului și petrolului rusesc începând din 2026 # Logos-Press
Comisiile de profil ale Parlamentului European au votat în favoarea interzicerii totale a importurilor de gaz și petrol rusesc începând cu ianuarie 2026, înăsprind poziția inițială a Comisiei Europene – relatează Logos Press cu referire la DW.
08:15
Trei proiecte inovatoare sunt implementate în Republica Moldova cu sprijinul Fondului Ceh Challenge și asistență financiară din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Fiecare inițiativă a primit până la 40.000 USD și va fi implementată în perioada 2024-2025, informează Logos Press
16 octombrie 2025
19:15
Aproximativ 64% dintre adulții moldoveni sunt supraponderali și 22,7% sunt obezi.
18:15
Serviciul Fiscal de Stat a înghețat fondurile aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronaki – informează Logos Press.
17:30
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat mandatele deputaților aleși. Partidul PAS și-a păstrat majoritatea cu 55 de mandate, transmite Logos Press.
17:15
Calitatea proastă a cartofilor provoacă tot mai multe plângeri din partea consumatorilor moldoveni pe rețelele de socializare. Leitmotivul remarcilor este că deșeurile rezultate din decojirea tuberculilor reprezintă cel puțin jumătate din întregul produs, informează Logos Press.
16:15
Fondul Monetar Internațional (FMI) a îmbunătățit prognoza de creștere a economiei mondiale în 2025 la 3,2% (+0,2%), comparativ cu prognozele din aprilie, și, în același timp, a privit cu mai mult optimism economia Moldovei, – Logos Press.
15:15
Moldova a aderat oficial la inițiativa europeană „AI Factorys” (AI Factorys), un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (AI), informează Logos Press.
14:15
Sphera Franchise Group din România (cod bursier SFG) a achiziționat drepturile de franciză Hard Rock Cafe pentru România și Moldova, informează Logos Press.
13:15
Aproape 6,3 mii de tone de mere au fost exportate de Moldova în septembrie 2025, cu aproape 18% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit Logos Press.
12:15
Miercuri, 15 octombrie, chestiunea aprobării bugetului – 2025 a fost pe ordinea de zi a ședinței consiliului municipal, dar apoi a fost retrasă, a raportat Logos Press.
11:15
În august 2025, au fost exportate bunuri în valoare de 332,6 milioane de dolari, în creștere cu 22% față de august 2024, potrivit Biroului Național de Statistică, a raportat Logos Press.
10:15
Bugetul schemei de ajutor de stat regional pentru investițiile realizate în Moldova va fi majorat de la 2 la 4 miliarde de lei, informează Logos Press.
09:15
Ucraina reduce previziunile privind recolta de floarea-soarelui la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu # Logos-Press
După seceta din vară și precipitațiile prelungite din octombrie, previziunile privind recolta de floarea-soarelui-2025 în Ucraina, participanții profesioniști de pe piața semințelor oleaginoase s-au redus la 11,4 milioane de tone – cea mai scăzută estimare a producției acestei culturi din 2016, – informează Logos Press.
08:15
O tânără din Republica Moldova, Ana-Maria Railian, a fost inclusă în prestigiosul clasament internațional „Women of the Future: 50 ESG 2025 Rising Stars”, care recunoaște femeile care contribuie activ la un viitor durabil și responsabil, informează Logos Press.
15 octombrie 2025
19:15
Echipa națională de fotbal a Moldovei a remizat în meciul cu Estonia (1-1) din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială 2026, – informează Logos Press.
18:15
Transportatorii rutieri au fost autorizați să majoreze tarifele de transport de călători cu până la 20% peste maximul stabilit, cu condiția să documenteze creșterea costurilor, a informat Logos Press.
17:15
Cabinetul de Miniștri a aprobat decizia de înființare a societății pe acțiuni „Bursa Internațională de Valori a Moldovei”, o instituție strategică menită să consolideze stabilitatea financiară a țării, informează Logos Press.
16:15
Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, drepturile consumatorilor de servicii financiare vor fi mai bine protejate, de care se va ocupa Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în limitele competențelor sale, – informează Logos Press.
15:15
Cozile pentru examinări medicale și intervenții chirurgicale în Moldova au scăzut de câteva ori # Logos-Press
Listele de așteptare pentru tomografie computerizată (CT), imagistică prin rezonanță magnetică (RMN), operații de cataractă și proteze articulare pentru șold și genunchi în Moldova s-au redus de multe ori în ultimii ani, a raportat Logos Press.
14:15
Conceptul sistemului de informare privind vulnerabilitatea energetică (EVIS) a fost modificat în conformitate cu decizia guvernului, a informat Logos Press.
13:15
Clubul de fotbal Zimbru a fost amendat, în timp ce Politehnica-UTM și Sheriff au primit avertismente pentru incidentele care au avut loc în meciurile din etapa a 15-a a Superligii”, informează Logos Press.
12:15
Cetățenii și întreprinderile vor avea acces la toate serviciile guvernamentale de la o singură fereastră # Logos-Press
Accesul la serviciile publice electronice furnizate prin intermediul resurselor și sistemelor informatice de stat va fi consolidat în cadrul portalului unificat de stat EVO”, a informat Logos Press.
11:15
În ultima sa ședință de Guvern, premierul în exercițiu Dorin Recean le-a mulțumit colegilor și societății pentru susținerea din timpul mandatului. El și-a exprimat încrederea în succesorul său, Alexandru Munteanu, va aduce „un suflu nou în Guvern și în societate”.
10:15
Pentru a preveni efectele dezastrelor naturale, nu doar pentru a reacționa la ele, țara noastră a adoptat pentru prima dată o Strategie națională de reducere a riscurilor de dezastre”, a relatat Logos Press.
09:15
320 de milioane de lei au fost alocate din fondurile AML pentru tratamentul spitalicesc al bolilor mintale în 2025, cu 11,5% mai mult decât în anul precedent”, informează Logos Press.
