Moldova a obținut pentru prima dată dreptul de a participa la Campionatul Mondial de Tenis de Masă
Logos-Press, 17 octombrie 2025 19:15
Echipa națională a Moldovei a obținut pentru prima dată un bilet la Campionatul Mondial după ce a ajuns în play-off-ul Campionatului European pe Echipe sub egida Uniunii Europene de Tenis de Masă (ETTU), – informează Logos Press.
Acum 30 minute
19:15
Acum 2 ore
18:15
Următoarea rundă de subscripție pentru achiziționarea valorilor mobiliare de stat, desfășurată prin intermediul platformei eVMS.md în perioada 6-15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 28 514 800 lei, transmite Logos Press.
Acum 4 ore
17:15
Agenția de analiză Nilson Report a publicat un nou rating global de achiziție, în care banca rusă Sberbank a depășit banca americană JPMorgan și a devenit pentru prima dată lider mondial, – informează Logos Press.
16:15
Cabinetul de Miniștri a decis, în cadrul unei reuniuni din 15 octombrie, să înceapă negocierile cu România pentru elaborarea unui proiect de acord privind organizarea controlului comun la punctul de control Sculeni, informează Logos Press.
Acum 6 ore
15:15
Peste 200 de producători de mașini agricole și sute de fermieri își vor prezenta produsele în cadrul expozițiilor anuale „Moldagrotech” și „Farmer” pe teritoriul IEC Moldexpo (Chișinău) în perioada 16-19 octombrie, – informează Logos Press.
14:15
Valoarea de schimb a aurului a depășit pentru prima dată în istorie 4300 de dolari pe uncie troy, – informează Logos Press cu referire la Bloomberg.
Acum 8 ore
13:15
În primele nouă luni ale anului 2025, Moldova a importat aproximativ 3,65 mii de tone de brânză din Ucraina, a raportat Logos Press.
12:15
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care au lucrat în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte plăți, pentru perioadele de muncă în ambele state, a relatat Logos Press.
Acum 12 ore
11:15
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi un decret privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova în cea de-a 12-a convocare la 22 octombrie, informează Logos Press.
10:15
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de prim-ministru, consideră că Moldova ar trebui să treacă de la o economie bazată pe consum la un model orientat spre investiții, care să atragă capital, inclusiv din diasporă, relatează Logos Press.
09:15
Parlamentul European susține interzicerea gazului și petrolului rusesc începând din 2026 # Logos-Press
Comisiile de profil ale Parlamentului European au votat în favoarea interzicerii totale a importurilor de gaz și petrol rusesc începând cu ianuarie 2026, înăsprind poziția inițială a Comisiei Europene – relatează Logos Press cu referire la DW.
08:15
Trei proiecte inovatoare sunt implementate în Republica Moldova cu sprijinul Fondului Ceh Challenge și asistență financiară din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Fiecare inițiativă a primit până la 40.000 USD și va fi implementată în perioada 2024-2025, informează Logos Press
Ieri
19:15
Aproximativ 64% dintre adulții moldoveni sunt supraponderali și 22,7% sunt obezi.
18:15
Serviciul Fiscal de Stat a înghețat fondurile aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronaki – informează Logos Press.
17:30
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat mandatele deputaților aleși. Partidul PAS și-a păstrat majoritatea cu 55 de mandate, transmite Logos Press.
17:15
Calitatea proastă a cartofilor provoacă tot mai multe plângeri din partea consumatorilor moldoveni pe rețelele de socializare. Leitmotivul remarcilor este că deșeurile rezultate din decojirea tuberculilor reprezintă cel puțin jumătate din întregul produs, informează Logos Press.
16:15
Fondul Monetar Internațional (FMI) a îmbunătățit prognoza de creștere a economiei mondiale în 2025 la 3,2% (+0,2%), comparativ cu prognozele din aprilie, și, în același timp, a privit cu mai mult optimism economia Moldovei, – Logos Press.
15:15
Moldova a aderat oficial la inițiativa europeană „AI Factorys” (AI Factorys), un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (AI), informează Logos Press.
14:15
Sphera Franchise Group din România (cod bursier SFG) a achiziționat drepturile de franciză Hard Rock Cafe pentru România și Moldova, informează Logos Press.
13:15
Aproape 6,3 mii de tone de mere au fost exportate de Moldova în septembrie 2025, cu aproape 18% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit Logos Press.
12:15
Miercuri, 15 octombrie, chestiunea aprobării bugetului – 2025 a fost pe ordinea de zi a ședinței consiliului municipal, dar apoi a fost retrasă, a raportat Logos Press.
11:15
În august 2025, au fost exportate bunuri în valoare de 332,6 milioane de dolari, în creștere cu 22% față de august 2024, potrivit Biroului Național de Statistică, a raportat Logos Press.
10:15
Bugetul schemei de ajutor de stat regional pentru investițiile realizate în Moldova va fi majorat de la 2 la 4 miliarde de lei, informează Logos Press.
09:15
Ucraina reduce previziunile privind recolta de floarea-soarelui la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu # Logos-Press
După seceta din vară și precipitațiile prelungite din octombrie, previziunile privind recolta de floarea-soarelui-2025 în Ucraina, participanții profesioniști de pe piața semințelor oleaginoase s-au redus la 11,4 milioane de tone – cea mai scăzută estimare a producției acestei culturi din 2016, – informează Logos Press.
08:15
O tânără din Republica Moldova, Ana-Maria Railian, a fost inclusă în prestigiosul clasament internațional „Women of the Future: 50 ESG 2025 Rising Stars”, care recunoaște femeile care contribuie activ la un viitor durabil și responsabil, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:15
Echipa națională de fotbal a Moldovei a remizat în meciul cu Estonia (1-1) din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială 2026, – informează Logos Press.
18:15
Transportatorii rutieri au fost autorizați să majoreze tarifele de transport de călători cu până la 20% peste maximul stabilit, cu condiția să documenteze creșterea costurilor, a informat Logos Press.
17:15
Cabinetul de Miniștri a aprobat decizia de înființare a societății pe acțiuni „Bursa Internațională de Valori a Moldovei”, o instituție strategică menită să consolideze stabilitatea financiară a țării, informează Logos Press.
16:15
Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, drepturile consumatorilor de servicii financiare vor fi mai bine protejate, de care se va ocupa Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în limitele competențelor sale, – informează Logos Press.
15:15
Cozile pentru examinări medicale și intervenții chirurgicale în Moldova au scăzut de câteva ori # Logos-Press
Listele de așteptare pentru tomografie computerizată (CT), imagistică prin rezonanță magnetică (RMN), operații de cataractă și proteze articulare pentru șold și genunchi în Moldova s-au redus de multe ori în ultimii ani, a raportat Logos Press.
14:15
Conceptul sistemului de informare privind vulnerabilitatea energetică (EVIS) a fost modificat în conformitate cu decizia guvernului, a informat Logos Press.
13:15
Clubul de fotbal Zimbru a fost amendat, în timp ce Politehnica-UTM și Sheriff au primit avertismente pentru incidentele care au avut loc în meciurile din etapa a 15-a a Superligii”, informează Logos Press.
12:15
Cetățenii și întreprinderile vor avea acces la toate serviciile guvernamentale de la o singură fereastră # Logos-Press
Accesul la serviciile publice electronice furnizate prin intermediul resurselor și sistemelor informatice de stat va fi consolidat în cadrul portalului unificat de stat EVO”, a informat Logos Press.
11:15
În ultima sa ședință de Guvern, premierul în exercițiu Dorin Recean le-a mulțumit colegilor și societății pentru susținerea din timpul mandatului. El și-a exprimat încrederea în succesorul său, Alexandru Munteanu, va aduce „un suflu nou în Guvern și în societate”.
10:15
Pentru a preveni efectele dezastrelor naturale, nu doar pentru a reacționa la ele, țara noastră a adoptat pentru prima dată o Strategie națională de reducere a riscurilor de dezastre”, a relatat Logos Press.
09:15
320 de milioane de lei au fost alocate din fondurile AML pentru tratamentul spitalicesc al bolilor mintale în 2025, cu 11,5% mai mult decât în anul precedent”, informează Logos Press.
08:15
La începutul lunii octombrie, autoritățile turce au înăsprit legislația fitosanitară în ceea ce privește trasabilitatea mărfurilor, ceea ce a blocat parțial fluxurile comerciale de cereale și semințe oleaginoase moldovenești către piața turcă prin portul Constanța, a informat Logos Press.
14 octombrie 2025
19:15
O atletă din Republica Moldova, Victoria Rotaru, a câștigat o medalie de bronz la Campionatul Mondial de Tineret de Para Powerlifting de la Cairo, Egipt, informează Logos Press.
17:15
Instrucțiunea publicată privind procedura de ridicare, mutare și demontare a monumentelor din locurile publice nu autorizează sau nu prevede demolarea monumentelor ridicate în perioada sovietică sau în alte epoci, a raportat Logos Press.
16:15
Aproape 71% dintre turiștii care s-au cazat la sosirea în Moldova preferă capitala, a raportat Logos Press.
15:15
Până la 12 noiembrie 2025. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale acceptă cereri de participare din partea primăriilor la proiectul „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă în Moldova”, în valoare de 12 milioane de euro, informează Logos Press.
14:45
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut majoritatea în noul Parlament al Republicii Moldova, îl va desemna pe Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, informează Logos Press.
13:15
Chișinăul nu este doar capitala administrativă a țării, ci și pilonul economiei Republicii Moldova, care reprezintă peste 60 la sută din activitatea economică și concentrează mai mult de jumătate din producția industrială națională, a relatat Logos Press.
11:15
Două comune rurale și două blocuri înalte din capitală vor fi primele comunități din Moldova care vor utiliza surse de energie regenerabilă, a informat Logos Press.
09:15
Rezidenții Incubatorului Municipal de Afaceri au înregistrat o creștere de 7,5 ori a cifrei de afaceri anuale, de la 247.896 lei la 1.863.878 lei”, informează Logos Press.
13 octombrie 2025
19:15
S&P a atribuit Moldovei ratingul „BB-/B” cu perspectivă stabilă, menționând angajamentul față de reforme, prudența fiscală și redresarea treptată a economiei, potrivit Agenției de Investiții, citată de Logos Press.
17:15
Mărimea unității condiționate, pe baza căreia se stabilesc plățile pentru acțiunile executorilor judecătorești și cheltuielile pentru procedurile de executare silită, va fi ajustată treptat și va ajunge la 50 de lei până în 2028, informează Logos Press.
16:15
Potrivit Logos Press, mai multe țări din UE, printre care România, Franța, Țările de Jos și Portugalia, și-au majorat importurile de energie din Rusia în 2025 și, în acest fel, „alimentează economia militară a Rusiei”.
15:15
Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko, afirmă că războiul din Ucraina complică, dar în același timp accelerează procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, iar cetățenii încep deja să simtă primele beneficii ale apropierii de Uniunea Europeană, transmite Logos Press.
14:15
Lupta împotriva criminalității cibernetice va trece la nivel național începând de anul viitor, în cadrul noului Program național de combatere a criminalității 2026-2030, aprobat de guvern săptămâna trecută, a informat Logos Press.
