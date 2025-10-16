STS a blocat fondurile controlate de Vladimir Andronaki

08:15

La Plăcinte, un lanț de restaurante care operează 4 unități în București, și-a declarat falimentul pe propria cerere în primăvara anului 2025, cu o datorie totală de aproape 10 milioane de lei românești (38,6 milioane de lei moldovenești) în 2023 (ultima raportare), fără datorii restante la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – informează Logos Press.