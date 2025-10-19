UNICEF trage un semnal de alarmă cu privire la sărăcia în rândul copiilor din Moldova

Logos-Press, 19 octombrie 2025 14:15

În Moldova, fiecare al treilea copil trăiește în sărăcie monetară absolută, iar 17 la sută dintre copii se confruntă cu sărăcie extremă, a raportat Logos Press.

Acum 30 minute
14:15
Acum 4 ore
12:15
Prețurile îngrășămintelor în Moldova ar putea scădea datorită rezultatelor licitațiilor din India Logos-Press
La licitația pentru achiziționarea a 2 milioane de tone de îngrășăminte azotate din 15 octombrie din India, prețul minim pentru uree a fost de 395 USD/t (CFR, cu livrare în porturile de pe coasta de est a țării), ceea ce poate afecta reducerea prețurilor la îngrășăminte în Moldova, – informează Logos Press.
Acum 6 ore
10:15
Amenzile pentru refuzul nerezonabil al comercianților de a soluționa reclamațiile consumatorilor sunt majorate Logos-Press
Pentru refuzul nerezonabil al vânzătorilor și prestatorilor de servicii de a lua în considerare și de a satisface reclamațiile consumatorilor, amenda poate ajunge la 600 de unități convenționale”, a informat Logos Press.
Acum 24 ore
18:15
Echipa națională a Moldovei și-a menținut poziția în clasamentul FIFA Logos-Press
În ratingul Federației Internaționale a Asociațiilor de Fotbal (FIFA), actualizat la 17 octombrie, echipa națională de fotbal a Moldovei ocupă în continuare locul 156, – informează Logos Press.
17:15
Compensația pentru căldură și electricitate va fi în bani Logos-Press
În iarna următoare, compensația pentru căldură va fi acordată în numerar, în timp ce pentru consumul de energie electrică se va reflecta direct în facturile cetățenilor, relatează Logos Press.
15:15
Moldova are de 13 ori mai puține întreprinderi nou înființate decât Estonia Logos-Press
Estonia este lider în Europa, cu 991 de start-up-uri tehnologice pe milion de locuitori (în 2024). Aceasta este urmată de Lituania (474) și Letonia (429), potrivit unui studiu realizat de dealroom.co.
Ieri
14:15
Furnizorul de energie electrică face apel la un consum rațional Logos-Press
Premier Energy a furnizat consumatorilor casnici date comparative privind consumul lor lunar de energie pentru a-i ajuta să utilizeze resursele mai eficient.
13:00
Weekend sportiv în valoare de 260 de mii de lei Logos-Press
Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău a publicat costul evenimentelor sportive planificate în capitală și împrejurimi în acest weekend, informează Logos Press.
11:15
Moldelectrica a anunțat o a doua licitație Logos-Press
Compania de stat Moldelectrica a anunțat reluarea licitației pentru achiziționarea de energie electrică pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport pentru perioada de furnizare 1 ianuarie – 31 martie 2026.
09:15
Valoarea creditelor imobiliare crește, vânzările scad Logos-Press
Potrivit unei analize a Băncii Naționale a Moldovei, volumul total al creditelor imobiliare noi acordate la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2025 a fost de 2 798,8 milioane de lei, în creștere cu 76,9% față de anul precedent, dar în scădere cu 1,9% față de trimestrul precedent, informează Logos Press.
17 octombrie 2025
19:15
Moldova a obținut pentru prima dată dreptul de a participa la Campionatul Mondial de Tenis de Masă Logos-Press
Echipa națională a Moldovei a obținut pentru prima dată un bilet la Campionatul Mondial după ce a ajuns în play-off-ul Campionatului European pe Echipe sub egida Uniunii Europene de Tenis de Masă (ETTU), – informează Logos Press.
18:15
Interesul cetățenilor pentru obligațiunile guvernamentale este în creștere Logos-Press
Următoarea rundă de subscripție pentru achiziționarea valorilor mobiliare de stat, desfășurată prin intermediul platformei eVMS.md în perioada 6-15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 28 514 800 lei, transmite Logos Press.
17:15
Sberbank din Rusia a devenit un lider mondial în achiziția Logos-Press
Agenția de analiză Nilson Report a publicat un nou rating global de achiziție, în care banca rusă Sberbank a depășit banca americană JPMorgan și a devenit pentru prima dată lider mondial, – informează Logos Press.
16:15
Controlul comun cu România va fi introdus la punctul de control Skuleni Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a decis, în cadrul unei reuniuni din 15 octombrie, să înceapă negocierile cu România pentru elaborarea unui proiect de acord privind organizarea controlului comun la punctul de control Sculeni, informează Logos Press.
15:15
„Noua” agricultură la Moldexpo Logos-Press
Peste 200 de producători de mașini agricole și sute de fermieri își vor prezenta produsele în cadrul expozițiilor anuale „Moldagrotech” și „Farmer” pe teritoriul IEC Moldexpo (Chișinău) în perioada 16-19 octombrie, – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:15
Prețul aurului a atins un maxim istoric Logos-Press
Valoarea de schimb a aurului a depășit pentru prima dată în istorie 4300 de dolari pe uncie troy, – informează Logos Press cu referire la Bloomberg.
13:15
Moldova a importat peste 3,5 mii tone de brânză ucraineană Logos-Press
În primele nouă luni ale anului 2025, Moldova a importat aproximativ 3,65 mii de tone de brânză din Ucraina, a raportat Logos Press.
12:15
Ucraina și Moldova vor face schimb de pensii Logos-Press
Cetățenii moldoveni care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care au lucrat în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte plăți, pentru perioadele de muncă în ambele state, a relatat Logos Press.
11:15
Prima sesiune a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi un decret privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova în cea de-a 12-a convocare la 22 octombrie, informează Logos Press.
10:15
Munteanu: Moldova trebuie să treacă de la consum la investiții Logos-Press
Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de prim-ministru, consideră că Moldova ar trebui să treacă de la o economie bazată pe consum la un model orientat spre investiții, care să atragă capital, inclusiv din diasporă, relatează Logos Press.
09:15
Parlamentul European susține interzicerea gazului și petrolului rusesc începând din 2026 Logos-Press
Comisiile de profil ale Parlamentului European au votat în favoarea interzicerii totale a importurilor de gaz și petrol rusesc începând cu ianuarie 2026, înăsprind poziția inițială a Comisiei Europene – relatează Logos Press cu referire la DW.
08:15
Inovații cehe în Moldova Logos-Press
Trei proiecte inovatoare sunt implementate în Republica Moldova cu sprijinul Fondului Ceh Challenge și asistență financiară din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Fiecare inițiativă a primit până la 40.000 USD și va fi implementată în perioada 2024-2025, informează Logos Press
16 octombrie 2025
19:15
Două treimi din populația Moldovei este supraponderală Logos-Press
Aproximativ 64% dintre adulții moldoveni sunt supraponderali și 22,7% sunt obezi.
18:15
STS a blocat fondurile controlate de Vladimir Andronaki Logos-Press
Serviciul Fiscal de Stat a înghețat fondurile aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronaki – informează Logos Press.
17:30
Moldova are un nou Parlament Logos-Press
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat mandatele deputaților aleși. Partidul PAS și-a păstrat majoritatea cu 55 de mandate, transmite Logos Press.
17:15
Cartofi: calitate sub preț Logos-Press
Calitatea proastă a cartofilor provoacă tot mai multe plângeri din partea consumatorilor moldoveni pe rețelele de socializare. Leitmotivul remarcilor este că deșeurile rezultate din decojirea tuberculilor reprezintă cel puțin jumătate din întregul produs, informează Logos Press.
16:15
FMI modifică previziunile Logos-Press
Fondul Monetar Internațional (FMI) a îmbunătățit prognoza de creștere a economiei mondiale în 2025 la 3,2% (+0,2%), comparativ cu prognozele din aprilie, și, în același timp, a privit cu mai mult optimism economia Moldovei, – Logos Press.
15:15
Moldova se va conecta la supercomputerul din Polonia Logos-Press
Moldova a aderat oficial la inițiativa europeană „AI Factorys” (AI Factorys), un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (AI), informează Logos Press.
14:15
O franciză a legendarului Hard Rock Cafe va apărea în Chișinău Logos-Press
Sphera Franchise Group din România (cod bursier SFG) a achiziționat drepturile de franciză Hard Rock Cafe pentru România și Moldova, informează Logos Press.
13:15
Creșterea exporturilor Apple: tendință sau întâmplare? Logos-Press
Aproape 6,3 mii de tone de mere au fost exportate de Moldova în septembrie 2025, cu aproape 18% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit Logos Press.
12:15
A opta încercare de a aproba bugetul de capital a eșuat Logos-Press
Miercuri, 15 octombrie, chestiunea aprobării bugetului – 2025 a fost pe ordinea de zi a ședinței consiliului municipal, dar apoi a fost retrasă, a raportat Logos Press.
11:15
Exporturile moldovenești: recorduri de la un început slab Logos-Press
În august 2025, au fost exportate bunuri în valoare de 332,6 milioane de dolari, în creștere cu 22% față de august 2024, potrivit Biroului Național de Statistică, a raportat Logos Press.
10:15
Statul va dubla bugetul pentru a stimula investițiile Logos-Press
Bugetul schemei de ajutor de stat regional pentru investițiile realizate în Moldova va fi majorat de la 2 la 4 miliarde de lei, informează Logos Press.
09:15
Ucraina reduce previziunile privind recolta de floarea-soarelui la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu Logos-Press
După seceta din vară și precipitațiile prelungite din octombrie, previziunile privind recolta de floarea-soarelui-2025 în Ucraina, participanții profesioniști de pe piața semințelor oleaginoase s-au redus la 11,4 milioane de tone – cea mai scăzută estimare a producției acestei culturi din 2016, – informează Logos Press.
08:15
O studentă din Moldova a fost recunoscută drept o „femeie a viitorului” Logos-Press
O tânără din Republica Moldova, Ana-Maria Railian, a fost inclusă în prestigiosul clasament internațional „Women of the Future: 50 ESG 2025 Rising Stars”, care recunoaște femeile care contribuie activ la un viitor durabil și responsabil, informează Logos Press.
15 octombrie 2025
19:15
Echipa națională a Moldovei întrerupe seria înfrângerilor Logos-Press
Echipa națională de fotbal a Moldovei a remizat în meciul cu Estonia (1-1) din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială 2026, – informează Logos Press.
18:15
Transportatorii au primit dreptul de a majora tarifele Logos-Press
Transportatorii rutieri au fost autorizați să majoreze tarifele de transport de călători cu până la 20% peste maximul stabilit, cu condiția să documenteze creșterea costurilor, a informat Logos Press.
17:15
Guvernul a aprobat înființarea Bursei Internaționale de Valori a Moldovei SA Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a aprobat decizia de înființare a societății pe acțiuni „Bursa Internațională de Valori a Moldovei”, o instituție strategică menită să consolideze stabilitatea financiară a țării, informează Logos Press.
16:15
Consumatorii de servicii financiare vor fi protejați prin lege Logos-Press
Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, drepturile consumatorilor de servicii financiare vor fi mai bine protejate, de care se va ocupa Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în limitele competențelor sale, – informează Logos Press.
15:15
Cozile pentru examinări medicale și intervenții chirurgicale în Moldova au scăzut de câteva ori Logos-Press
Listele de așteptare pentru tomografie computerizată (CT), imagistică prin rezonanță magnetică (RMN), operații de cataractă și proteze articulare pentru șold și genunchi în Moldova s-au redus de multe ori în ultimii ani, a raportat Logos Press.
14:15
Conceptul există, nu există încă un buget pentru compensare Logos-Press
Conceptul sistemului de informare privind vulnerabilitatea energetică (EVIS) a fost modificat în conformitate cu decizia guvernului, a informat Logos Press.
13:15
Incidente și amenzi în fotbal: un câine, desenatori, un duș spart Logos-Press
Clubul de fotbal Zimbru a fost amendat, în timp ce Politehnica-UTM și Sheriff au primit avertismente pentru incidentele care au avut loc în meciurile din etapa a 15-a a Superligii”, informează Logos Press.
12:15
Cetățenii și întreprinderile vor avea acces la toate serviciile guvernamentale de la o singură fereastră Logos-Press
Accesul la serviciile publice electronice furnizate prin intermediul resurselor și sistemelor informatice de stat va fi consolidat în cadrul portalului unificat de stat EVO”, a informat Logos Press.
11:15
Recean lasă Guvernul pe mâinile fostului său profesor Logos-Press
În ultima sa ședință de Guvern, premierul în exercițiu Dorin Recean le-a mulțumit colegilor și societății pentru susținerea din timpul mandatului. El și-a exprimat  încrederea în succesorul său, Alexandru Munteanu, va aduce „un suflu nou în Guvern și în societate”.
10:15
Strategia împotriva elementelor Logos-Press
Pentru a preveni efectele dezastrelor naturale, nu doar pentru a reacționa la ele, țara noastră a adoptat pentru prima dată o Strategie națională de reducere a riscurilor de dezastre”, a relatat Logos Press.
09:15
Bugetul psihiatrilor a crescut la 320 de milioane de lei Logos-Press
320 de milioane de lei au fost alocate din fondurile AML pentru tratamentul spitalicesc al bolilor mintale în 2025, cu 11,5% mai mult decât în anul precedent”, informează Logos Press.
08:15
Livrările de produse agricole către Turcia prin porturile românești, parțial blocate Logos-Press
La începutul lunii octombrie, autoritățile turce au înăsprit legislația fitosanitară în ceea ce privește trasabilitatea mărfurilor, ceea ce a blocat parțial fluxurile comerciale de cereale și semințe oleaginoase moldovenești către piața turcă prin portul Constanța, a informat Logos Press.
14 octombrie 2025
19:15
Realizarea istorică a Moldovei în para-powerlifting Logos-Press
O atletă din Republica Moldova, Victoria Rotaru, a câștigat o medalie de bronz la Campionatul Mondial de Tineret de Para Powerlifting de la Cairo, Egipt, informează Logos Press.
17:15
Monumentele epocii sovietice nu vor fi demolate Logos-Press
Instrucțiunea publicată privind procedura de ridicare, mutare și demontare a monumentelor din locurile publice nu autorizează sau nu prevede demolarea monumentelor ridicate în perioada sovietică sau în alte epoci, a raportat Logos Press.
16:15
Capitală turistică Logos-Press
Aproape 71% dintre turiștii care s-au cazat la sosirea în Moldova preferă capitala, a raportat Logos Press.
