Maia Sandu respinge zvonurile despre disensiuni în PAS: «Este fals»
Democracy.md, 20 octombrie 2025 11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat recent zvonurile apărute în spațiul public despre presupusele conflicte interne din cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Aceste speculații au fost alimentate de informații controversate despre candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, și de demisia fostului prim-ministru Dorin Recean. Într-o emisiune, Maia Sandu a declarat: „Este fals […]
• • •
Acum 15 minute
11:10
Acum o oră
10:40
Anca Dragu discută cu diaspora din Washington despre integrarea europeană și educația financiară # Democracy.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la o întâlnire cu membrii comunității moldovenești din Statele Unite, organizată la Ambasada Republicii Moldova în SUA. Discuțiile s-au concentrat pe evoluțiile economice ale țării, dezvoltarea pieței financiare și stabilitatea sectorului bancar. Dragu a subliniat că sistemul bancar moldovenesc este solid, bine capitalizat și modernizat […]
Acum 2 ore
10:10
În municipiul Bălți, autoritățile locale au organizat o serie de sesiuni de informare destinate cetățenilor ucraineni, cu scopul de a-i familiariza cu procedurile legale de ședere în Republica Moldova. Evenimentele au avut loc în diverse locații din oraș și au fost susținute de reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Migrație, Biroului pentru Migrație și Azil și […]
09:40
Half-trilion de euro pentru reconstruirea Ucrainei — o provocare majoră pentru Europa # Democracy.md
Conform unei evaluări recente, reconstructia Ucrainei după război este estimată la minimum 506 miliarde euro pentru următorul deceniu. Suma priveşte pagubele până la 31 decembrie 2024 şi nu include potenţiale distrugeri suplimentare ce ar putea interveni ulterior. Din această cifră uriaşă, experţii estimează că sectorul privat ar putea acoperi până la o treime, ceea ce ar reduce […]
Acum 4 ore
09:10
Informarea publicului: cheia rezilienței democratice în era dezinformării, arată Ana Revenco # Democracy.md
Ana Revenco, (CCSCD), afirmă că în contextul atacurilor informaționale permanente, un cetățean bine informat reprezintă cea mai puternică barieră în protejarea democrației. Potrivit ei, nu este suficient să reacționăm doar după apariția falsurilor sau să avem intervenții punctuale: este nevoie de o strategie de comunicare proactivă şi susţinută şi de educaţie civică pentru a construi o […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Alexandru Munteanu, viitorul candidat la funcția de prim-ministru din partea PAS, a subliniat recent că reformele guvernamentale trebuie să fie realizate având grijă de cetățeni, în special de grupurile vulnerabile. El a declarat că prioritatea Guvernului său va fi creșterea economică alături de protecția socială, precum și investițiile în educație și sănătate, pentru ca impactul […]
17:40
Ion Chicu, lider al PDCM și fost prim-ministru, atrage atenția că un șef de guvern nu își poate îndeplini mandatul eficient dacă își leagă deciziile de directivele partidului, în loc să se bazeze pe idei proprii și pe voința cetățenilor. Într-un mesaj public recent, Chicu a subliniat că statul are nevoie de lideri care iau […]
17:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind convocarea primei ședințe a Parlamentului Legislatura a XII-a, care va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, începând cu ora 10:00. În cadrul acestei sesiuni inaugurale, deputații vor alege organele de conducere și de lucru ale Parlamentului, inclusiv președintele Legislativului, vicepreședinții, Biroul permanent și comisiile de specialitate. […]
16:40
Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral „Patriotic", a anunțat că va rămâne în noul Parlament al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unui live pe Facebook, în care a subliniat că Blocul „Patriotic" va decide săptămâna viitoare dacă va intra ca o fracțiune unică în Parlament sau dacă cele trei partide componente […]
15:50
Partidul Nostru propune introducerea votului electronic pentru cetățenii din diaspora # Democracy.md
Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, cel mai indicat să se ocupe în noul Parlament de îmbunătățirea legislației electorale pentru a evita haosul din recentele alegeri parlamentare! Alexandr Berlinschii, ales deputat din partea Partidului Nostru, a prezentat un set de propuneri pentru reformarea legislației electorale, menite să elimine abuzurile și haosul din scrutinele naționale. Propunerile […]
15:40
Marcel Spatari, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, a anunțat că va ocupa un mandat de deputat în noul Parlament al Republicii Moldova, după validarea rezultatelor scrutinului din 28 septembrie. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de succesorul său, Alexei Buzu, Spatari a declarat că va acorda tot sprijinul viitorului ministru al […]
15:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că nu sunt motive care să justifice, deocamdată, modificarea tarifelor la energie electrică sau gaze naturale. Potrivit ministrului, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va analiza tarifele doar în funcție de consum, de condițiile meteorologice din iarnă și de situația regională, transmite democracy.md cu referire la deschide.md. „Dacă va fi o iarnă […]
14:30
După validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională, noul Parlament al Republicii Moldova va fi constituit din 101 deputați. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea 55 de deputați, Blocul „Patriotic" – 26, Blocul „Alternativa" – 8, iar Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă" (PPDA) câte 6 deputați fiecare. Printre […]
14:10
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a confirmat că l-a contactat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune funcția de prim-ministru, după refuzul lui Dorin Recean de a continua să conducă Guvernul. În cadrul unei emisiuni la Realitatea.md, șefa statului a menționat că decizia a fost luată după consultări cu mai mulți membri ai Partidului Acțiune și […]
14:00
Apelul lui Renato Usatîi: „Formați un guvern de profesioniști prin dialog între toate fracțiunile!” # Democracy.md
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru – apel către noua majoritate parlamentară: Să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști! Renato Usatîi a făcut apel către PAS, formațiunea care deține majoritatea parlamentară, să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern […]
14:00
Blocul „Alternativa" promite sprijin pentru proiectele de interes public și condamnă închiderea arbitrară a instituțiilor Blocul ALTERNATIVA anunță că va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor, indiferent de inițiatorul lor. Reprezentanții formațiunii afirmă că nu mai pot fi acceptate decizii arbitrare de închidere a instituțiilor de învățământ sau de sănătate, subliniind importanța protejării […]
13:30
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, a declarat că structura noului Cabinet de miniștri este deja conturată în proporție de 80–90%. În cadrul unei emisiuni, Munteanu a subliniat că echipa guvernamentală va include atât profesioniști din sistemul public, cât și specialiști din afaceri, mediul privat și diasporă. El a […]
13:10
Ion Chicu, liderul politic al Blocului „Alternativa", și-a cerut public scuze pentru declarațiile sale dure la adresa jurnaliștilor, recunoscând că limbajul folosit a fost nepotrivit. El a făcut acest gest în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8, afirmând că însuși regretă expresii precum „bordel mediatic" și solicită să fie înțeles că ele nu reflectă […]
12:40
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că există instituții publice unde salariile sunt peste măsură, iar în aceste cazuri vor fi făcute ajustări pentru echilibrarea situației. Ea a precizat că este vorba despre funcții unde remunerațiile nu se justifică prin volumul și complexitatea muncii, și că statul trebuie să fie corect față de cetățeni […]
12:10
Fostul prim-ministru Ion Sturza a respins acuzațiile recente la adresa lui Alexandru Munteanu, candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, calificându-le drept „invenții" ale unor persoane care se consideră purtători ai „adevărului suprem". Sturza a subliniat că, în comparație cu el, Munteanu este „un sfânt" și a criticat modul în care sunt prezentate informațiile despre legăturile […]
11:40
Expertul Ion Terguță a avertizat că Republica Moldova riscă să devină o „republică prezidențială ascunsă", în urma unei transformări subtile a echilibrului puterii între instituțiile statului. Potrivit acestuia, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) prioritizează loialitatea față de partid în detrimentul competenței, iar disciplina de partid prevalează asupra curajului de a gândi critic. Terguță susține că […]
11:10
În cadrul emisiunii Rezoomat, istoricul și politicianul Octavian Țîcu a subliniat că Igor Grosu ar trebui să își asume funcția de prim-ministru, având în vedere că este liderul formațiunii care a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Țîcu a afirmat că, într-o democrație, partidul câștigător își asumă actul de guvernare, iar […]
10:30
Anca Dragu: „Moldova are nevoie de stabilitate pentru a se apropia de standardele UE” # Democracy.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat recent că țara noastră are nevoie urgentă de stabilitate economică, politică și instituțională pentru a putea avansa către standardele Uniunii Europene. În cadrul unei conferințe, Dragu a evidențiat că fără predictibilitate și guvernanță coerentă, procesul de integrare europeană va fi dificil de realizat și vor fi […]
10:10
Pe 16 octombrie 2025, președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au avut o discuție telefonică deosebit de importantă, concentrată pe găsirea unor soluții pentru încheierea războiului din Ucraina. Această conversație face parte din eforturile diplomatice ale administrației americane de a negocia un acord de pace și de a reduce tensiunile internaționale. În […]
09:40
Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, a anunțat pe 16 octombrie 2025 că se retrage din Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM). Decizia a fost comunicată în cadrul unei întruniri a organizației teritoriale, unde a explicat că retragerea sa din activitatea politică de partid nu va afecta mandatul său de primar. Botnari a declarat că își […]
09:10
Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a transmis un mesaj de încurajare noilor deputați, după validarea mandatelor acestora de către Curtea Constituțională. El a subliniat importanța noii etape politice și a evidențiat obiectivele prioritare ale viitorului Parlament. „Tocmai s-a încheiat oficial exercițiul electoral din 28 septembrie odată cu validarea mandatelor de deputat. Mult […]
16 octombrie 2025
18:10
Blocajele politice nu vor opri investițiile municipale: toate proiectele vor fi terminate # Democracy.md
În cadrul emisiunii „Pe Față", autoritățile au declarat că toate proiectele începute și programate pentru finalizare în acest an vor fi terminate, în ciuda blocajelor politice care au afectat implementarea unor inițiative. Potrivit oficialilor, portofoliul investițional al municipalității depășește 4 miliarde de lei și include lucrări esențiale pentru locuitori: reabilitarea drumurilor, modernizarea iluminatului public, amenajarea și consolidarea albiei […]
17:40
Blocul Electoral Patriotic a înaintat o cerere oficială către Curtea Constituțională prin care solicită invalidarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Reprezentanții formațiunii au afirmat că scrutinul nu a fost liber și corect, invocând multiple nereguli procedurale care ar fi afectat rezultatul final al alegerilor. Aceștia susțin că anumite acte electorale, interpretarea legislației și modul […]
17:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a cerut oficial validarea
16:40
Ședința de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a fost marcată de un schimb de replici între consiliera PSRM Ala Antoci și viceprimara Olga Ursu, după ce socialista a cerut o prezentare detaliată a raportului pe bugetul 2025. „Veniți și ne prezentați în cinci minute niște cifre și plecați. Nu e un abuz și un […] Articolul Scântei la ședința CMC între Ala Antoci și Olga Ursu: „Ne aburește ochii” apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
În cadrul emisiunii „Pe Față”, autoritățile municipale au subliniat că educația rămâne prioritatea statului și că municipalitatea depune toate eforturile pentru a face față creșterii populației școlare. În ultimii patru ani, numărul elevilor din Chișinău a crescut cu aproximativ 20.000 de copii, ceea ce a generat necesitatea extinderii și modernizării infrastructurii educaționale. În această perioadă, zeci de școli și grădinițe […] Articolul Investiții vizibile în educație: peste 170 de grupe noi pentru copiii din capitală apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Scuarul Miorița, situat în cartierul Telecentru al municipiului Chișinău, a fost recent reamenajat într-un proiect realizat de Primăria Chișinău. Amenajarea a inclus crearea de alei pietonale, zone verzi, iluminat public modern, sistem de irigare automatizat, mobilier urban, teren de fitness, masă de tenis, teren de joacă pentru copii, pistă pentru bicicliști și camere de supraveghere […] Articolul Sculptura urbană a ciobanului din „Miorița”, punct central în scuarul renovat apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Liderii PAS l-au cunoscut pe candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, în luna august, când la Chișinău au venit președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polon, Donald Tusk. Dezvăluirea a fost făcută de ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, care este și vicepreședinte al partidului de guvernământ, transmite democracy.md cu […] Articolul Munteanu a fost prezent la recepția cu Macron, Merz și Tusk apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, a avut astăzi, 16 octombrie 2025, o întrevedere cu noul ambasador al Irlandei în țara noastră, Myles Geiran, care și-a început activitatea diplomatică la Chișinău. Cu această ocazie, Mihail Popșoi l-a felicitat pe ambasadorul irlandez pentru preluarea mandatului și i-a urat succes în misiunea sa. Oficialii au […] Articolul Mihail Popșoi se întâlnește cu noul ambasador al Irlandei la Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Experți: Munteanu, premierul tehnocrat care ar putea accelera reformele economice ale Moldovei # Democracy.md
Analiștii politici consideră că desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova reprezintă o alegere strategică din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), având în vedere necesitatea implementării unor reforme economice semnificative. Laurențiu Pleșca, expert în științe politice, subliniază că experiența lui Munteanu în mediul de afaceri și investiții îl recomandă pentru […] Articolul Experți: Munteanu, premierul tehnocrat care ar putea accelera reformele economice ale Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a avut o primă întrevedere cu deputații formațiunii, ocazie cu care s-a prezentat echipei parlamentare. Potrivit șefului Cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, noul candidat vine cu o experiență solidă și cu un profil profesional respectat în mediul economic. „Domnul Munteanu s-a prezentat echipei. […] Articolul Băluțel: Guvernul Munteanu va avea sprijin politic și nu va fi unul de sacrificiu apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică, distinși cu Ordinul Republicii pentru contribuția lor la independența Moldovei # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat, doi dintre semnatarii Declarației de Independență, Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică. Distincțiile au fost oferite ca semn de recunoștință pentru contribuția lor esențială la proclamarea independenței țării și pentru devotamentul față de promovarea valorilor naționale. Vasile Șoimaru a fost deputat în Primul Parlament al […] Articolul Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică, distinși cu Ordinul Republicii pentru contribuția lor la independența Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a reacționat la investigația realizată de RISE Moldova, care a relevat legături ale acestuia cu companii offshore și cu un avocat cipriot sancționat internațional. Munteanu a dezmințit acuzațiile, afirmând că în prezent nu deține nicio companie înregistrată în […] Articolul Alexandru Munteanu dezminte acuzațiile privind legăturile cu companii offshore apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Premierul Dorin Recean a sărit în apărarea lui Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, în contextul acuzațiilor de implicare în afaceri offshore și legături controversate. Recean a subliniat că Munteanu este o persoană integră și a criticat abordarea acuzatoare a unor investigații recente, afirmând că acestea nu sunt bazate pe […] Articolul Dorin Recean îl apără pe Alexandru Munteanu: „Este o persoană integră” apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Anca Dragu la Washington: Moldova oferă stabilitate macroeconomică și standarde europene # Democracy.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a reprezentat Republica Moldova la Washington, în cadrul forumului „Stabilitate, securitate și prosperitate în Europa de Sud-Est”, unde a vorbit despre evoluțiile economice, reformele structurale și angajamentele țării în direcția stabilității și integrării europene. În discursul său, Dragu a subliniat că Republica Moldova oferă în prezent stabilitate macroeconomică, o politică monetară […] Articolul Anca Dragu la Washington: Moldova oferă stabilitate macroeconomică și standarde europene apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
După validarea rezultatelor alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională, în Republica Moldova urmează un proces instituțional cheie pentru funcționarea noului Parlament și formarea Guvernului. Primul pas este convocarea primei ședințe a Parlamentului de către președintă, care trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor. În cadrul […] Articolul Etapele ce urmează după validarea alegerilor parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Mai multe state aliate din cadrul NATO se angajează să cumpere arme americane pentru Ucraina, prin intermediul inițiativei Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ca urmare a scăderii recente a sprijinului militar occidental. Programul PURL permite țărilor europene și Canadei să achiziționeze armament din SUA care va fi livrat Ucrainei, pentru a susține apărarea acesteia împotriva agresiunii […] Articolul Aliații NATO cresc achizițiile de arme americane pentru Ucraina prin programul PURL apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a explicat unui membru al Fondului Monetar Internațional (FMI) evoluțiile macroeconomice și perspectivele economice ale Republicii Moldova, în cadrul unei întrevederi bilaterale din marja Reuniunilor Anuale ale FMI și Băncii Mondiale. Discuțiile s-au concentrat pe progresele în implementarea reformelor structurale, pe strategia guvernamentală de consolidare a stabilității sectorului financiar […] Articolul Anca Dragu prezintă FMI prognoze și strategii pentru redresarea economică a Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este convins că ar putea contribui semnificativ la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, dacă ar reveni la Casa Albă. Într-un interviu recent, Trump a menționat că are „relații bune” cu mai mulți lideri internaționali și că experiența sa diplomatică din perioada mandatului i-ar permite să găsească o soluție […] Articolul Trump afirmă că poate contribui la soluționarea războiului din Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Procesul de corupție împotriva prim-ministrului Israelului, Benjamin Netanyahu, continuă cu audieri recente, în ciuda întârzierilor din cauza vacanțelor, deplasărilor oficiale sau recuzării părților implicate. În instanță, Netanyahu și soția sa, Sara, sunt acuzați de infracțiuni ce includ mită, fraudă și abuz de încredere, în mai multe cazuri distincte. Într-una dintre sesiunile recente, Netanyahu a fost chemat să […] Articolul Netanyahu în fața instanței: proces de corupție continuă cu audieri intense apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Statele Unite îndeamnă Europa și Canada să susțină cu fermitate inițiativa PURL (Lista Prioritară de Cerințe pentru Ucraina), un mecanism care permite livrarea rapidă de echipamente militare și sprijin necesar Ucrainei. Oficialii americani subliniază că succesul PURL depinde de participarea activă a aliatelor europene și a Canadei în furnizarea de armamente, muniții și sisteme de […] Articolul SUA îndeamnă Europa și Canada să susțină hotărât programul PURL pentru Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
15 octombrie 2025
18:10
Republica Moldova participă activ la cel de-al 7-lea Congres al Academiilor Olimpice Europene # Democracy.md
Cel de-al 7-lea Congres al Academiei Olimpice Europene s-a desfășurat la Praga. La acest eveniment, Academia Olimpică din Moldova a fost reprezentată de Eugen Draganov, directorul executiv al instituției. Pe parcursul celor patru zile, participanții au fost implicați în diverse ateliere de lucru și sesiuni tematice dedicate educației olimpice, egalității de gen și valorilor fundamentale […] Articolul Republica Moldova participă activ la cel de-al 7-lea Congres al Academiilor Olimpice Europene apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Președintele american Donald Trump și-a exprimat recent profundă dezamăgire față de președintele rus Vladimir Putin, acuzându-l că prelungește inutil războiul din Ucraina, un conflict pe care Trump îl consideră cel mai grav după al Doilea Război Mondial, din punct de vedere al pierderilor de vieți omenești și al impactului asupra economiilor implicate. Trump a subliniat că […] Articolul Trump critică dur politica lui Putin: „Prelungește inutil războiul din Ucraina” apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Primăria Chișinău continuă lucrările de reabilitare: Str. Nicolae H. Costin intră în ultima etapă # Democracy.md
Lucrările de reparație a străzii Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei se apropie de finalizare. În aceste zile este aplicat ultimul strat de asfalt pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, marcând o etapă importantă în modernizarea infrastructurii rutiere din zonă. Până la această fază, echipele de muncitori au efectuat frezarea asfaltului uzat, reparația și aducerea la […] Articolul Primăria Chișinău continuă lucrările de reabilitare: Str. Nicolae H. Costin intră în ultima etapă apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Deși mai multe partide au inclus tineri pe listele de candidați la alegerile parlamentare, aceștia au fost plasați pe poziții neeligibile, fără șanse reale de a ajunge în Parlament. Reprezentanții Consiliului Național al Tineretului din Moldova susțin că prezența tinerilor în politică a fost tratată, în multe cazuri, mai mult simbolic decât strategic. În cadrul […] Articolul Dezechilibru democratic: Tinerii aleg, dar nu sunt reprezentați în Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
