Half-trilion de euro pentru reconstruirea Ucrainei — o provocare majoră pentru Europa

Președintele american Donald Trump și-a exprimat recent profundă dezamăgire față de președintele rus Vladimir Putin, acuzându-l că prelungește inutil războiul din Ucraina, un conflict pe care Trump îl consideră cel mai grav după al Doilea Război Mondial, din punct de vedere al pierderilor de vieți omenești și al impactului asupra economiilor implicate. Trump a subliniat că […]