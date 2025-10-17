Chicu: un prim-ministru care execută ordinele partidului nu poate avea succes

16:10

Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, a anunțat retragerea sa din funcție, încheind astfel un mandat de aproape doi ani. În cadrul ultimei conferințe de presă, Vodă a declarat: „A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribună publică. Mulțumesc din toată inima pentru interesul și […] Articolul Daniel Vodă încheie mandatul de purtător de cuvânt al Guvernului: „A fost o onoare deosebită” apare prima dată în DemocracyMD.