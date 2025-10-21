Candidatul PAS la funcția de premier deține cetățenia a trei state, refuzând a patra: „Ar fi fost prea mult”
Omniapres, 21 octombrie 2025 12:40
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de premier, a declarat că este cetățean al Republicii Moldova, României și Statelor Unite ale Americii, subliniind că deținerea cetățeniei multiple este legală și că își achită impozitele în toate țările unde este rezident fiscal. Munteanu a precizat, în cadrul unei emisiuni la TV8, […]
Acum 30 minute
12:40
Candidatul PAS la funcția de premier deține cetățenia a trei state, refuzând a patra: „Ar fi fost prea mult"
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de premier, a declarat că este cetățean al Republicii Moldova, României și Statelor Unite ale Americii, subliniind că deținerea cetățeniei multiple este legală și că își achită impozitele în toate țările unde este rezident fiscal. Munteanu a precizat, în cadrul unei emisiuni la TV8, […]
Acum o oră
12:10
VIDEO // Marcel Spătari despre salariul mic de deputat: ”Avem niște rezerve, putem să ne achităm facturile” # Omniapres
Deputatul PAS Marcel Spătari a declarat că a renunțat la activitatea de consultanță în străinătate pentru a se concentra pe activitatea parlamentară. El a explicat că decizia este posibilă datorită stabilității financiare personale și a sprijinului soției sale, care lucrează în București. „În decizia mea contează cel mai puțin. Adică, bineînțeles că voi avea în continuare […]
Acum 2 ore
11:40
Ex-directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru mită. Ministrul Perciun reacționează # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a condamnat cazul de corupție descoperit la Grădinița nr. 32 din Chișinău, unde fosta directoare a fost găsită vinovată de corupere pasivă. Într-o postare pe rețelele sociale, ministrul a subliniat că „un sistem educațional integru și credibil trebuie să fie liber de corupție și abuz", iar școala trebuie să […]
11:10
Incendiu la Bălți: 20 de persoane evacuate, un bărbat s-a aruncat pe geam pentru a scăpa de foc # Omniapres
Un incendiu a izbucnit în această noapte într-un apartament de pe strada Bulgară 114 din municipiul Bălți, forțând evacuarea a 20 de persoane, dintre care 5 copii, din blocul afectat. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:42. La fața locului au intervenit trei echipe de salvatori și pompieri. Angajații IGSU au constatat […]
Acum 4 ore
10:30
După patru ani la conducerea Ministerului Sănătății, Ala Nemerenco a anunțat că nu va face parte din viitorul guvern. Decizia a fost comunicată printr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Nu mă regăsesc în lista noului guvern", a scris Nemerenco, atașând o fotografie din 8 noiembrie 2019, alături de Maia Sandu, Andrei Spînu și Natalia […]
10:10
În perioada 21–22 octombrie 2025, între orele 09:00 și 20:00, traficul rutier va fi suspendat total pe strada Maria Drăgan, pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă, anunță Primăria Chișinău. Pe durata restricțiilor, circulația transportului public va fi reorganizată. Ruta de troleibuz nr. […]
09:40
Aplicarea TVA la importul mașinilor va fi amânată până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Omniapres
Guvernarea intenționează să amâne aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autoturismelor, care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Radu Marian, care a precizat că măsura va fi propusă în Parlament în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Potrivit acestuia, noul regim […]
09:10
Alexandru Munteanu despre viitorul Guvern: ”Am discutat cu miniștrii, sunt unii care ar dori să ia o pauză” # Omniapres
Lista viitorilor miniștri ai Guvernului urmează să fie stabilită în această săptămână, iar unele nume din actualul Guvern ar putea fi reconfirmate, în timp ce sunt așteptate și schimbări. Declarația a fost făcută de candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. „În alegerea miniștrilor există doar două criterii, […]
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 21 octombrie 2025. Ziua recompenselor: o zodie primește o primă sau o mărire de salariu # Omniapres
Luna nouă aduce șanse reale de creștere profesională, recunoaștere și câștiguri financiare pentru mulți nativi. Este o zi a inițiativelor curajoase și a rezultatelor concrete, în care eforturile din ultimele săptămâni pot fi răsplătite. Se deschid uși spre proiecte profitabile, parteneriate stabile și relații care inspiră încredere. Pentru unii, ziua vine cu o veste excelentă: […]
Acum 24 ore
20:10
Consultări la Președinție: Maia Sandu se pregătește să convoace fracțiunile parlamentare # Omniapres
Președinta Maia Sandu urmează să convoace fracțiunile parlamentare la consultări „imediat" ce acestea vor fi formate. Consilierul prezidențial, Igor Zaharov, a confirmat pentru NewsMaker că discuțiile vor avea loc „până la sfârșitul acestei săptămâni", notează Newsmaker.md. „Vom invita fracțiunile imediat când acestea sunt formate și vom anunța ziua și ora când discuțiile vor avea loc. […]
18:10
Weekend periculos: 60 de șoferi, bicicliști și căruțași depistați sub influența alcoolului # Omniapres
În acest weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub influența alcoolului, punând în pericol viața și siguranța participanților la trafic. Cele mai mari concentrații de alcool înregistrate de aparatul Drager au fost 1,33 mg/l la un șofer de Mercedes depistat pe traseul R-1, în municipiul Ungheni, 1,24 […]
17:40
Bunuri de 1,6 milioane de lei sechestate de CNA în dosare de corupție și spălare de bani # Omniapres
Bunuri în valoare de circa 1,6 milioane de lei, printre care 8 mijloace de transport și un cont bancar, au fost sechestate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, în cadrul dosarelor de escrocherie și spălare de bani. Bunurile au fost indisponibilizate în baza delegațiilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze […]
17:30
Nicolae Botgros explică motivele pentru care nu poate conduce prima ședință a Parlamentului # Omniapres
Deși de dimineață se declara „onorat" să deschidă prima ședință a Parlamentului, maestrul Nicolae Botgros s-a răzgândit la scurt timp. Viitorul deputat PAS a explicat că are „mai multe necazuri pe cap", de aceea, nu poate prezida ședința. „Eu sunt afectat acum și am și copilul în spital, am mai multe necazuri pe cap, nu […]
17:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atenționează asupra apariției, în spațiul public și pe rețelele de socializare, a unor anunțuri publicitare care promovează platforme de investiții participative în proiecte energetice și promit obținerea de venituri garantate din așa-numite tarife reglementate fixe („feed-in"). Instituția îndeamnă persoanele fizice și juridice să se informeze exclusiv din surse […]
16:40
VIDEO // Fostul deputat PDM Constantin Țuțu, adus silit în instanță, face primele declarații # Omniapres
O nouă ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență al fostului deputat democrat Constantin Țuțu a avut loc luni, acesta fiind adus silit în instanță. La precedenta ședință, nici Țuțu, nici avocatul său nu s-au prezentat, motiv pentru care instanța a aplicat o amendă de 2 000 de lei avocatului […]
16:10
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Asta după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor privind prelungirea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința politicianului, anunță Procuratura Anticorupție. Demersul a fost depus în cadrul dosarului expediat în judecată în lipsa acestuia, vizând […]
15:40
O propunere de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient de discuţii, astfel încât noii membri ar obţine drepturi depline numai după ce UE şi-ar revizui modul de funcţionare. Este cea mai recentă încercare a guvernelor pro-extindere din UE, precum Austria şi Suedia, de a da un nou impuls procesului […]
15:30
Prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a, de constituire, va fi prezidată de către decanul supleant de vârstă din noua componență a Legislativului, Zinaida Greceanîi. La ședința care începe miercuri, la ora 10:00, vor participa șefa statului, Maia Sandu, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic […]
15:10
Uniunea Avocaților despre declarațiile Maiei Sandu privind vettingul apărătorilor: ”Statul nu are dreptul să le verifice loialitatea” # Omniapres
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) și-a exprimat îngrijorarea față de declarațiile recente ale președintei Maia Sandu, referitoare la aplicarea unui proces de vetting pentru avocați. În calitate de garant al independenței profesiei, UARM subliniază că evaluarea externă a avocaților nu este prevăzută de nicio lege în vigoare, iar introducerea unui astfel de mecanism ar […]
14:30
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei ample cauze penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al […]
14:10
Incident neobișnuit cu artistul rus Serghei Penkin: s-a trezit „în pene” și a plătit scump pentru asta # Omniapres
Cunoscutul cântăreț rus Serghei Penkin a trecut printr-o întâmplare neobișnuită după concertul său din Novosibirsk. Potrivit publicației Life.ru, artistul s-a trezit dimineața într-o cameră de hotel complet acoperită de pene, după ce a rupt, din greșeală, salteaua scumpă pe care dormea. „Eram obosit după numeroasele deplasări și am adormit adânc. Nici n-am observat cum am […]
13:40
Dragoste sau compasiune? Un tânăr gardian a ajutat o deținută ucraineană să evadeze din Penitenciarul 13 # Omniapres
Apar noi detalii despre evadarea spectaculoasă a unei femei din Ucraina din Penitenciarul nr. 13 Chișinău, în primăvara acestui an. Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că un ofițer al instituției de detenție, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru implicarea sa în această fugă pusă la cale […]
13:10
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel către viitorul Guvern și cabinetul de miniștri, subliniind necesitatea unei abordări profesioniste și orientate către cetățeni. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței serviciilor municipale. „În curând urmează să fie investit un nou guvern, un nou prim-ministru. Sper foarte mult ca noua garnitură guvernamentală […]
Ieri
12:40
Luni după-amiază se va afla cine va prelua funcția de ministru al Sănătății. Despre aceasta a anunțat Ala Nemerenco, în cadrul prezentării raportului său de activitate. Ministra în exercițiu a precizat că va anunța public orice informație de care va dispune în acest sens. „Cine va fi viitorul ministru, se va decide astăzi după-amiază. Dacă […]
12:10
Instituțiile de forță ale Republicii Moldova sunt în alertă după ce un automobil înmatriculat în Ucraina a intrat forțat în Republica Moldova, luni dimineață, prin punctul de trecere Otaci, transmite pulsmedia.md. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a confirmat informația pentru TVR Moldova. Automobilul de marca Lexus a trecut cu viteză prin barieră și s-a […]
11:40
VIDEO // Tatăl lui Radu Malcic, jefuit de medic, dezvăluie detalii cutremurătoare după accident: ”A stat o oră în secția de primire” # Omniapres
Iacob Malcic, tatăl lui Radu Malcic, antrenorul de judo ucis în accidentul de la Step Soci pe 11 septembrie, a povestit cu durere ultimele clipe ale fiului său. „A stat o oră în secția de primire și apoi l-au dus în reanimare și au mai așteptat încă o oră ca să vină medicii de la […]
11:20
VIDEO // Bolea despre Munteanu: ”Nu mi s-a lăsat impresia că a fost rupt de realitățile Republicii Moldova” # Omniapres
Vladimir Bolea, vicepreședinte PAS și ministru în exercițiu al Infrastructurii, afirmă că l-a cunoscut pe Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru, cu doar o zi înainte de anunțul oficial făcut de Igor Grosu. Bolea spune că Munteanu este pregătit să ducă mai departe proiectele de dezvoltare ale țării. „L-am cunoscut ca toți colegii noștri […]
10:40
Jurnalistul Gheorghe Gonța: „Maia Sandu îmi cere 100 de mii de lei și să-mi cer scuze publice” # Omniapres
Jurnalistul Gheorghe Gonța a anunțat pe r
10:30
În perioada 13–19 octombrie 2025, persoanele fizice din Republica Moldova au achitat circa 29,1 milioane de lei pentru bunurile introduse în țară care depășesc limita neimpozabilă. Suma reprezintă 3,6% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru perioada respectivă, care au însumat peste 798,7 milioane de lei. De la începutul anului, Serviciul Vamal a colectat la bugetul […] The post Moldovenii au plătit peste 29 de milioane de lei pentru bunurile aduse din străinătate appeared first on Omniapres.
09:50
Curtea de Apel examinează azi demersul SIS privind declararea organizației „Evrazia” drept extremistă # Omniapres
Curtea de Apel Centru urmează să se expună azi asupra demersului Serviciului de Informații și Securitate care cere ca organizația „Evrazia”, afiliată politicianului Ilan Șor, să fie declarată drept extremistă. Ședința instanței a fost anunțată pentru 20 octombrie, deși anterior fusese stabilită pentru 6 octombrie, scrie ZIUA.md. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de Ilan […] The post Curtea de Apel examinează azi demersul SIS privind declararea organizației „Evrazia” drept extremistă appeared first on Omniapres.
09:30
Mihai Popșoi participă la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională la Luxemburg # Omniapres
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene. Participarea are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a comisarului european pentru extindere, […] The post Mihai Popșoi participă la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională la Luxemburg appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 20 octombrie 2025. Ziua noilor începuturi: pentru o zodie, se deschide un parteneriat de succes # Omniapres
Luna nouă aduce energie proaspătă, inspirație și oportunități de creștere în toate planurile. Este o zi favorabilă pentru inițiative curajoase, colaborări și decizii care pot schimba cursul vieții profesionale sau personale. Mulți nativi primesc confirmări importante, iar alții fac pasul spre o etapă care le aduce stabilitate și vizibilitate. Cine are curajul să înceapă azi […] The post Horoscop 20 octombrie 2025. Ziua noilor începuturi: pentru o zodie, se deschide un parteneriat de succes appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Tehnica militară poate fi văzută pe străzi, săptămâna viitoare – noi antrenamente ale armatei # Omniapres
Armata Națională desfășoară, în perioada 20-31 octombrie curent, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), desfășurat la Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale. La JCET vor participa și militari români, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu, din anul 2009. Conform scenariului, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni care antrenează rezistenţa fizică şi aptitudinile de comandă, precum și ședințe de pregătire medico-militară […] The post Tehnica militară poate fi văzută pe străzi, săptămâna viitoare – noi antrenamente ale armatei appeared first on Omniapres.
10:40
Horoscop 18 octombrie 2025. Ziua armoniei și a sentimentelor sincere: pentru unii, dragostea își face loc în viață # Omniapres
Sfârșitul de săptămână aduce liniște, echilibru și dorința de a petrece timp de calitate cu oamenii dragi. Este o zi potrivită pentru relaxare, revederi și gesturi care apropie inimile. Mulți nativi vor simți nevoia de sinceritate și vor face pași spre împăcare, iar pentru alții se deschide poarta unei noi povești de iubire. Universul favorizează […] The post Horoscop 18 octombrie 2025. Ziua armoniei și a sentimentelor sincere: pentru unii, dragostea își face loc în viață appeared first on Omniapres.
18 octombrie 2025
16:40
Lidera Partidului ”Moldova Mare”, Victoria Furtună, acuză actuala guvernare că ar extinde controlul politic asupra sistemului de justiție prin procesul de verificare a avocaților, cunoscut sub denumirea de vetting. „Asistăm la o nouă etapă a uzurpării puterii în stat. După politizarea instanțelor și a procuraturii, se încearcă acum subordonarea avocaților printr-un mecanism care nu mai […] The post VIDEO // Furtună critică vettingul avocaților: O nouă etapă a uzurpării puterii appeared first on Omniapres.
16:30
PCRM a decis: Va avea propria fracțiune în noul Parlament. Comuniștii anunță crearea unei noi coaliții de opoziție # Omniapres
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a decis că va forma propria fracțiune în noul Parlament. Formațiunea, care a mers în alegeri în componența Blocului Electoral Patriotic, susține că în acordul de constituire a Blocului este indicat clar că acesta își încetează activitatea în ziua validării rezultatelor de către Curtea Constituțională. Decizia a fost luată […] The post PCRM a decis: Va avea propria fracțiune în noul Parlament. Comuniștii anunță crearea unei noi coaliții de opoziție appeared first on Omniapres.
14:30
Circa 70% din cererile de creditare depuse de populaţie sunt făcute online, dar doar 39% sunt acceptate de bănci # Omniapres
Pe parcursul trimestrului II din 2025, cererea pentru credite din partea populației a înregistrat o majorare ușoară, fiind, totodată, ușor sub nivelul așteptărilor exprimate de respondenți în iterația precedentă a sondajului (14%), conform opiniei respondenților Sondajului privind creditarea bancară, derulat de Banca Națională a Moldovei (BNM). Studiul analizat de mold-street.com arată că, pe parcursul trimestrului […] The post Circa 70% din cererile de creditare depuse de populaţie sunt făcute online, dar doar 39% sunt acceptate de bănci appeared first on Omniapres.
12:50
Curtea de Apel va examina luni cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă # Omniapres
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de politicianul Ilan Șor pentru a coordona proiecte de influență subversivă împotriva […] The post Curtea de Apel va examina luni cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă appeared first on Omniapres.
11:10
Disensiuni în PAS din cauza candidaturii lui Alexandru Munteanu? Dorian Istratii: „Noi am avut o ședință, l-am cunoscut” # Omniapres
Propunerea lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru a generat opinii diferite în interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), susține membrul Mișcării Alternativa Națională, Ion Bulgac. Invitat la o emisiune de la TV8, deputatul PAS, Dorin Istratii a negat faptul că ar fi disensiuni și a subliniat că decizia privind înaintarea candidaturii lui Munteanu […] The post Disensiuni în PAS din cauza candidaturii lui Alexandru Munteanu? Dorian Istratii: „Noi am avut o ședință, l-am cunoscut” appeared first on Omniapres.
10:10
Irina Vlah, președinta partidului ”Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj cald cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Ana, care astăzi împlinește 31 de ani. „Fiică, îți doresc sănătate și fericire! Vei reuși în orice!”, a scris politiciana pe rețelele sociale. Ea a urat Anei „să rămână deschisă, sinceră, blândă și responsabilă”. Ana […] The post Irina Vlah, mesaj emoționant de ziua fiicei sale appeared first on Omniapres.
10:00
Meteorologii anunță ploi de scurtă durată pentru sâmbătă și noaptea de duminică, iar luni și marți vor fi înghețuri în aer de până la -2 grade Celsius, potrivit specialiștilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, citați de IPN. Potrivit SHS, duminică, pe lângă ploi, se așteaptă vânt puternic, în rafale de 15-18 metri pe secundă. Temperaturile nocturne […] The post Weekend cu ploi, iar de luni revin înghețurile appeared first on Omniapres.
09:50
Horoscop 18 octombrie 2025. Ziua emoțiilor și a reîntâlnirilor: pentru unii, dragostea bate la ușă # Omniapres
Sâmbăta vine cu o energie blândă, perfectă pentru relaxare, socializare și clarificarea sentimentelor. E momentul potrivit pentru a vă revedea cu oameni dragi, pentru a face planuri de weekend și, pentru unii, pentru a deschide un nou capitol în dragoste. O invitație neașteptată, o conversație sinceră sau o simplă întâlnire pot deveni începutul unei povești […] The post Horoscop 18 octombrie 2025. Ziua emoțiilor și a reîntâlnirilor: pentru unii, dragostea bate la ușă appeared first on Omniapres.
17 octombrie 2025
18:10
Șapte persoane au ajuns la spital în ultimele zile după ce au consumat ciuperci, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Primul caz a fost înregistrat pe 14 octombrie 2025, în orașul Nisporeni, unde două femei, în vârstă de 61 și 40 de ani, rude între ele, au prezentat simptome severe de intoxicație […] The post Șapte persoane s-au intoxicat cu ciuperci în ultimele zile appeared first on Omniapres.
17:40
Eveniment sportiv în Chișinău: restricții de trafic pe Albișoara între str. Mihai Viteazul și Petru Rareș # Omniapres
Duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș, anunță Primăria Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv „Chișinău Dual Fest”, duminică, 19.10.2025, orele 08:00-15:45, pe str. Albișoara, pe tronsonul […] The post Eveniment sportiv în Chișinău: restricții de trafic pe Albișoara între str. Mihai Viteazul și Petru Rareș appeared first on Omniapres.
17:10
Polițiștii Direcției Patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au identificat, în ultimele 24 de ore, mai multe persoane care au pus în pericol siguranța rutieră, aflându-se în stare de ebrietate. La Edineț, un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui Opel pe strada Independenței, conducea neuniform, iar testarea alcoolscopică a […] The post VIDEO // Poliția a prins mai mulți șoferi și un biciclist băuți în ultimele 24 de ore appeared first on Omniapres.
16:40
Subscrierea desfășurată în perioada 6–15 octombrie 2025 prin platforma eVMS.md s-a încheiat cu un succes notabil, atrăgând investiții totale de 28 514 800 lei, aproape dublu față de volumul înregistrat în luna precedentă. Potrivit Ministerului Finanțelor, în cele zece zile de subscriere au fost efectuate 587 de tranzacții de către 468 de investitori, ceea ce […] The post Investiții de peste 28 milioane de lei atrase prin platforma eVMS.md în doar zece zile appeared first on Omniapres.
16:10
Salariile sunt prea mari în unele instituții ale statului și trebuie micșorate, afirmă Maia Sandu. Președinta a menționat în cadrul unei emisiuni la Rlive TV că, totuși, există domenii unde este greu să găsești specialiști calificați, cu lefuri mai mici. În același timp, Maia Sandu a punctat că unele ajustări sunt necesare. Șefa statului afirmă […] The post Maia Sandu: „În unele instituții salariile sunt exagerate și trebuie ajustate” appeared first on Omniapres.
15:40
Nicolae Botgros ar urma „să dirijeze” prima ședință a noului Parlament, în calitate de decan de vârstă. Asta după ce liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat. Conform legii, până la alegerea conducerii Legislativului, prima ședință este condusă de cel mai în vârstă deputat, notează TV8. Vladimir Voronin, care deține această calitate, a explicat într-un mesaj […] The post Cine va conduce prima ședință a Parlamentului, după refuzul lui Voronin appeared first on Omniapres.
15:10
Fosta președintă a Comisiei juridice, numiri și imunități în Parlament, Olesea Stamate, a reacționat la declarațiile făcute de șefa statului, Maia Sandu, care a spus într-o emisiune televizată că și avocații ar trebui să treacă prin procedura de vetting. „Sper că a fost o exprimare nereușită și nu asta a avut în vedere. Dacă însă […] The post Olesea Stamate, după declarația Maiei Sandu: ”Vettingul avocaților este un nonsens” appeared first on Omniapres.
14:40
PLDM, îngrijorat de „concentrarea puterii” în mâinile Maiei Sandu: ”Cetățenii nu trebuie să accepte o nouă formă de dictatură” # Omniapres
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) se declară profund îngrijorat de modul în care președinta Maia Sandu „își subordonează întreaga putere de stat”, sfidând principiile constituționale și echilibrul democratic al instituțiilor. Reacția formațiunii vine după ce șefa statului a anunțat că își asumă identificarea candidaturii pentru funcția de prim-ministru, fapt confirmat și de Alexandru Munteanu. […] The post PLDM, îngrijorat de „concentrarea puterii” în mâinile Maiei Sandu: ”Cetățenii nu trebuie să accepte o nouă formă de dictatură” appeared first on Omniapres.
