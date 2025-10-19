Horoscop 18 octombrie 2025. Ziua armoniei și a sentimentelor sincere: pentru unii, dragostea își face loc în viață

10:20

Fosta candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Olesea Stamate, atrage atenția asupra faptului că validarea rezultatelor scrutinului de către Curtea Constituțională nu poate avea loc până când nu sunt soluționate definitiv toate contestațiile depuse. Într-o postare publică, Stamate invocă articolul 125, alineatul (2) din Codul electoral, care stipulează clar: „Curtea Constituțională confirmă sau […] The post Stamate atenționează CC si CEC: Sper că toate contestațiile au fost soluționate definitiv appeared first on Omniapres.