Mihai Popșoi participă la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională la Luxemburg
Omniapres, 20 octombrie 2025 09:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene. Participarea are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a comisarului european pentru extindere,
Acum 5 minute
09:50
Curtea de Apel examinează azi demersul SIS privind declararea organizației „Evrazia” drept extremistă # Omniapres
Curtea de Apel Centru urmează să se expună azi asupra demersului Serviciului de Informații și Securitate care cere ca organizația „Evrazia", afiliată politicianului Ilan Șor, să fie declarată drept extremistă. Ședința instanței a fost anunțată pentru 20 octombrie, deși anterior fusese stabilită pentru 6 octombrie, scrie ZIUA.md. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de Ilan
Acum 30 minute
09:30
Mihai Popșoi participă la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională la Luxemburg # Omniapres
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene. Participarea are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a comisarului european pentru extindere,
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 20 octombrie 2025. Ziua noilor începuturi: pentru o zodie, se deschide un parteneriat de succes # Omniapres
Luna nouă aduce energie proaspătă, inspirație și oportunități de creștere în toate planurile. Este o zi favorabilă pentru inițiative curajoase, colaborări și decizii care pot schimba cursul vieții profesionale sau personale. Mulți nativi primesc confirmări importante, iar alții fac pasul spre o etapă care le aduce stabilitate și vizibilitate. Cine are curajul să înceapă azi
Acum 24 ore
11:00
Tehnica militară poate fi văzută pe străzi, săptămâna viitoare – noi antrenamente ale armatei # Omniapres
Armata Națională desfășoară, în perioada 20-31 octombrie curent, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025" (JCET), desfășurat la Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale. La JCET vor participa și militari români, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu, din anul 2009. Conform scenariului, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni care antrenează rezistenţa fizică şi aptitudinile de comandă, precum și ședințe de pregătire medico-militară
10:40
Horoscop 18 octombrie 2025. Ziua armoniei și a sentimentelor sincere: pentru unii, dragostea își face loc în viață # Omniapres
Sfârșitul de săptămână aduce liniște, echilibru și dorința de a petrece timp de calitate cu oamenii dragi. Este o zi potrivită pentru relaxare, revederi și gesturi care apropie inimile. Mulți nativi vor simți nevoia de sinceritate și vor face pași spre împăcare, iar pentru alții se deschide poarta unei noi povești de iubire. Universul favorizează
Ieri
16:40
Lidera Partidului "Moldova Mare", Victoria Furtună, acuză actuala guvernare că ar extinde controlul politic asupra sistemului de justiție prin procesul de verificare a avocaților, cunoscut sub denumirea de vetting. „Asistăm la o nouă etapă a uzurpării puterii în stat. După politizarea instanțelor și a procuraturii, se încearcă acum subordonarea avocaților printr-un mecanism care nu mai
16:30
PCRM a decis: Va avea propria fracțiune în noul Parlament. Comuniștii anunță crearea unei noi coaliții de opoziție # Omniapres
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a decis că va forma propria fracțiune în noul Parlament. Formațiunea, care a mers în alegeri în componența Blocului Electoral Patriotic, susține că în acordul de constituire a Blocului este indicat clar că acesta își încetează activitatea în ziua validării rezultatelor de către Curtea Constituțională. Decizia a fost luată
14:30
Circa 70% din cererile de creditare depuse de populaţie sunt făcute online, dar doar 39% sunt acceptate de bănci # Omniapres
Pe parcursul trimestrului II din 2025, cererea pentru credite din partea populației a înregistrat o majorare ușoară, fiind, totodată, ușor sub nivelul așteptărilor exprimate de respondenți în iterația precedentă a sondajului (14%), conform opiniei respondenților Sondajului privind creditarea bancară, derulat de Banca Națională a Moldovei (BNM). Studiul analizat de mold-street.com arată că, pe parcursul trimestrului
12:50
Curtea de Apel va examina luni cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă # Omniapres
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia" urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de politicianul Ilan Șor pentru a coordona proiecte de influență subversivă împotriva
11:10
Disensiuni în PAS din cauza candidaturii lui Alexandru Munteanu? Dorian Istratii: „Noi am avut o ședință, l-am cunoscut” # Omniapres
Propunerea lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru a generat opinii diferite în interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), susține membrul Mișcării Alternativa Națională, Ion Bulgac. Invitat la o emisiune de la TV8, deputatul PAS, Dorin Istratii a negat faptul că ar fi disensiuni și a subliniat că decizia privind înaintarea candidaturii lui Munteanu
10:10
Irina Vlah, președinta partidului "Inima Moldovei", a venit cu un mesaj cald cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Ana, care astăzi împlinește 31 de ani. „Fiică, îți doresc sănătate și fericire! Vei reuși în orice!", a scris politiciana pe rețelele sociale. Ea a urat Anei „să rămână deschisă, sinceră, blândă și responsabilă". Ana
10:00
Meteorologii anunță ploi de scurtă durată pentru sâmbătă și noaptea de duminică, iar luni și marți vor fi înghețuri în aer de până la -2 grade Celsius, potrivit specialiștilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, citați de IPN. Potrivit SHS, duminică, pe lângă ploi, se așteaptă vânt puternic, în rafale de 15-18 metri pe secundă. Temperaturile nocturne
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Horoscop 18 octombrie 2025. Ziua emoțiilor și a reîntâlnirilor: pentru unii, dragostea bate la ușă # Omniapres
Sâmbăta vine cu o energie blândă, perfectă pentru relaxare, socializare și clarificarea sentimentelor. E momentul potrivit pentru a vă revedea cu oameni dragi, pentru a face planuri de weekend și, pentru unii, pentru a deschide un nou capitol în dragoste. O invitație neașteptată, o conversație sinceră sau o simplă întâlnire pot deveni începutul unei povești
17 octombrie 2025
18:10
Șapte persoane au ajuns la spital în ultimele zile după ce au consumat ciuperci, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Primul caz a fost înregistrat pe 14 octombrie 2025, în orașul Nisporeni, unde două femei, în vârstă de 61 și 40 de ani, rude între ele, au prezentat simptome severe de intoxicație
17:40
Eveniment sportiv în Chișinău: restricții de trafic pe Albișoara între str. Mihai Viteazul și Petru Rareș # Omniapres
Duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș, anunță Primăria Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv „Chișinău Dual Fest", duminică, 19.10.2025, orele 08:00-15:45, pe str. Albișoara, pe tronsonul
17:10
Polițiștii Direcției Patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au identificat, în ultimele 24 de ore, mai multe persoane care au pus în pericol siguranța rutieră, aflându-se în stare de ebrietate. La Edineț, un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui Opel pe strada Independenței, conducea neuniform, iar testarea alcoolscopică a
16:40
Subscrierea desfășurată în perioada 6–15 octombrie 2025 prin platforma eVMS.md s-a încheiat cu un succes notabil, atrăgând investiții totale de 28 514 800 lei, aproape dublu față de volumul înregistrat în luna precedentă. Potrivit Ministerului Finanțelor, în cele zece zile de subscriere au fost efectuate 587 de tranzacții de către 468 de investitori, ceea ce
16:10
Salariile sunt prea mari în unele instituții ale statului și trebuie micșorate, afirmă Maia Sandu. Președinta a menționat în cadrul unei emisiuni la Rlive TV că, totuși, există domenii unde este greu să găsești specialiști calificați, cu lefuri mai mici. În același timp, Maia Sandu a punctat că unele ajustări sunt necesare. Șefa statului afirmă
15:40
Nicolae Botgros ar urma „să dirijeze" prima ședință a noului Parlament, în calitate de decan de vârstă. Asta după ce liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat. Conform legii, până la alegerea conducerii Legislativului, prima ședință este condusă de cel mai în vârstă deputat, notează TV8. Vladimir Voronin, care deține această calitate, a explicat într-un mesaj
15:10
Fosta președintă a Comisiei juridice, numiri și imunități în Parlament, Olesea Stamate, a reacționat la declarațiile făcute de șefa statului, Maia Sandu, care a spus într-o emisiune televizată că și avocații ar trebui să treacă prin procedura de vetting. „Sper că a fost o exprimare nereușită și nu asta a avut în vedere. Dacă însă
14:40
PLDM, îngrijorat de „concentrarea puterii” în mâinile Maiei Sandu: ”Cetățenii nu trebuie să accepte o nouă formă de dictatură” # Omniapres
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) se declară profund îngrijorat de modul în care președinta Maia Sandu „își subordonează întreaga putere de stat", sfidând principiile constituționale și echilibrul democratic al instituțiilor. Reacția formațiunii vine după ce șefa statului a anunțat că își asumă identificarea candidaturii pentru funcția de prim-ministru, fapt confirmat și de Alexandru Munteanu.
14:10
Prețurile de comercializare cu amănuntul ale benzinei și motorinei continuă să scadă pentru a treia săptămână consecutiv, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, în perioada 18–20 octombrie 2025, prețurile maxime au fost stabilite la 22,50 lei/litru pentru benzina COR 95 și 19,33 lei/litru pentru motorina standard, în scădere cu aproximativ 0,1 și
13:40
Trei persoane au murit și 13 au fost rănite în urma unei explozii într-un bloc de locuit din București # Omniapres
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață într-un bloc de locuințe din București. Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost transportate la spital, printre victime fiind și doi copii, de 12 și 17 ani. Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu", aflat în apropiere, a fost evacuat. Șeful Departamentului român pentru Situații de Urgență,
13:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că nu sunt motive care să justifice, deocamdată, modificarea tarifelor la energie electrică sau gaze naturale. Potrivit ministrului, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va analiza tarifele doar în funcție de consum, de condițiile meteorologice din iarnă și de situația regională, notează deschide.md. „Dacă va fi o iarnă medie
13:00
Irina Vlah, despre evenimentele ce au dus la limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”: Suntem ținta provocărilor constante din partea autorităților # Omniapres
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel urmează să pronunțe o decizie privind cererea Ministerului Justiției de a suspenda activitatea partidului „Inima Moldovei" pentru o perioadă de 12 luni. Într-un briefing de presă, lidera formațiunii, Irina Vlah, a declarat că în ultimele săptămâni, „cu sprijinul puterii, au fost răspândite informații false și s-au făcut încercări de
12:40
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputate pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu vor merge în Parlament. Potrivit liderului formațiunii, Renato Usatîi, acestea vor rămâne în fruntea administrațiilor locale pentru a evita organizarea alegerilor locale noi. „Nu vor lăsa primăriile pentru a sta în opoziție", a declarat politicianul în
12:10
Voronin refuză să deschidă prima ședință a noului Parlament: ”Demnitatea politică nu-mi permite” # Omniapres
Vladimir Voronin, fost președinte al Republicii Moldova și liderul PCRM, a declarat că nu va deschide prima sesiune a Parlamentului
11:40
LIVE // Irina Vlah, liderul partidului ”Inima Moldovei”, susține un briefing pentru presă # Omniapres
Președintele Partidului ”Inima Moldovei” susține un briefing la 11:30. Politiciana nu a anunțat subiectele abordate, dar ieșirea vine după ce Curtea Constituțională a validat joi rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea ”Irinei Vlah” a fost eliminată din alegeri de către CEC fără să existe o decizie finală a instanței de judecată. The post LIVE // Irina Vlah, liderul partidului ”Inima Moldovei”, susține un briefing pentru presă appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Igor Dodon revine în Legislativ: „Am luat decizia să fiu în Parlament, așa cum m-au delegat cetățenii” # Omniapres
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat că va reveni în Parlamentul Republicii Moldova ca deputat, după ce a fost ales în legislativ la alegerile parlamentare din 2025. „Acum am luat decizia să fiu în Parlamentul Republicii Moldova, așa cum m-au delegat cetățenii noștri prin vot, alături de colegii noștri din Blocul Electoral Patriotic”, a declarat […] The post VIDEO // Igor Dodon revine în Legislativ: „Am luat decizia să fiu în Parlament, așa cum m-au delegat cetățenii” appeared first on Omniapres.
11:10
Verificările efectuate de echipele specializate la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău au fost finalizate, iar alerta privind un bagaj suspect nu s-a confirmat. Despre aceasta anunță Poliția de Frontieră. În urma controlului, s-a constatat că bagajul nu conținea substanțe explozive. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua călătoriile. […] The post Alerta la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău a fost falsă appeared first on Omniapres.
10:40
Capitalizarea aurului a ajuns la aproape 30,5 trilioane de dolari și este primul activ din lume care a ajuns la așa o valoare de piață. Performanța vine pe fundalul noului preț-record, înregistrat joi, pe fundalul tensiunilor economice dintre SUA și China. Aurul a ajuns la maxime istorice de 4 241,77 dolari pentru o uncie sau […] The post Aurul, primul activ global care a depășit 30 de trilioane de dolari appeared first on Omniapres.
10:10
Alertă la Aeroportul Chișinău: pasagerii au fost evacuați după depistarea unui bagaj suspect # Omniapres
Poliția de Frontieră a anunțat că, în această dimineață, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost depistat un bagaj suspect, în care s-ar afla o posibilă substanță explozivă. Pasagerii și personalul aeroportului au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit subdiviziunile specializate ale MAI, inclusiv echipele Serviciului Bombteh și unitățile canine, pentru […] The post Alertă la Aeroportul Chișinău: pasagerii au fost evacuați după depistarea unui bagaj suspect appeared first on Omniapres.
09:40
Președinta Maia Sandu a declarat că noul Cabinet de Miniștri este, în mare parte, conturat, iar o parte dintre actualii membri ai Guvernului își vor păstra funcțiile. Totodată, șefa statului a menționat că decizia finală privind componența echipei guvernamentale aparține candidatului la funcția de prim-ministru. „Candidatul la funcția de prim-ministru, împreună cu deputații care o […] The post VIDEO // Maia Sandu, despre noul Guvern: „Sunt miniștri care vor rămâne în funcție” appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Munteanu, despre propunerea Maiei Sandu:„M-a sunat într-o seară frumoasă. Am vorbit despre căței și apoi am avut două nopți nedormite” # Omniapres
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a povestit despre momentul în care a fost contactat de președinta Maia Sandu pentru a-i propune să conducă noul Guvern. „Era o seară frumoasă, eu stăteam cu soția și a sunat telefonul. Deși nu știam cine sună, am recunoscut vocea Maiei Sandu. Inițial […] The post VIDEO // Munteanu, despre propunerea Maiei Sandu:„M-a sunat într-o seară frumoasă. Am vorbit despre căței și apoi am avut două nopți nedormite” appeared first on Omniapres.
09:10
Parlamentul ales pe 28 septembrie se va întruni în prima ședință miercuri, 22 octombrie, la ora 10:00. Președinta Maia Sandu a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului de Legislatura a XII-a. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze procedurile pentru învestirea unui nou Guvern. […] The post Decret prezidențial: Prima ședință a noului Parlament, pe 22 octombrie appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua de vineri vine cu vești bune pentru multe zodii, mai ales în plan financiar și afectiv. Unii nativi primesc bani sau recompense pentru efortul depus, alții se bucură de revederi, invitații la evenimente și planuri de weekend. Este o zi potrivită pentru a echilibra munca și viața personală, pentru a spune „da” bucuriilor simple […] The post Horoscop 17 octombrie 2025. Ziua câștigurilor și a bucuriilor în familie appeared first on Omniapres.
16 octombrie 2025
18:10
Moldovagaz va relua, începând cu 17 octombrie, livrările complete de gaz natural către regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în volumele contractuale necesare pentru acoperirea cererii tuturor categoriilor de consumatori. Anunțul a fost făcut de Vadim Ceban, președintele Moldovagaz, și vine după o perioadă de restricții și incertitudini privind alimentarea cu gaze a zonei. „Începând cu […] The post Șeful Moldovagaz anunță reluarea furnizării gazelor naturale în regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Omniapres
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat joi, 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025 și a confirmat mandatele tuturor celor 101 deputați aleși pentru noul Legislativ. Decizia, pronunțată de președintele Curții, Domnica Manole, consfințește componența oficială a Parlamentului pentru următorul mandat. Printre formațiunile validate se regăsește și Partidul „Democrația Acasă”, condus […] The post VIDEO // Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie appeared first on Omniapres.
16:40
Consiliul Municipal Chișinău a revenit asupra unei decizii controversate privind taxa de salubrizare, hotărând să anuleze procedura prin care locuitorii ar fi fost obligați să o achite de două ori în anul 2025. În cadrul ședinței din 16 octombrie, 38 de consilieri municipali au votat în favoarea anulării proiectului care prevedea dublarea plății taxei, oferind […] The post Chișinăuienii nu vor plăti de două ori taxa de salubrizare în 2025 appeared first on Omniapres.
16:20
Stamate, despre contestația împotriva PAS depusă la CEC: ”Legea se aplică diferit, în funcție de cine este subiectul” # Omniapres
Fosta candidată la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a anunțat că a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC), vizând zeci de conturi TikTok utilizate în campania electorală de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), dar care nu ar fi fost reflectate în raportul financiar al formațiunii. Potrivit acesteia, activitatea online intensă din campanie ar […] The post Stamate, despre contestația împotriva PAS depusă la CEC: ”Legea se aplică diferit, în funcție de cine este subiectul” appeared first on Omniapres.
15:40
Irina Vlah a acuzat abuzuri electorale în cadrul unei discuții cu reprezentanții Ambasadei SUA # Omniapres
Conducerea Partidului Republican „Inima Moldovei” a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate subiecte actuale legate de activitatea formațiunii politice. Președinta partidului, Irina Vlah, i-a informat pe reprezentanții Ambasadei despre abuzurile la care a fost supus recent partidul, inclusiv excluderea ilegală a candidaților […] The post Irina Vlah a acuzat abuzuri electorale în cadrul unei discuții cu reprezentanții Ambasadei SUA appeared first on Omniapres.
15:10
Peste 300 de blocuri locative sunt deja conectate la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025-2026, informează „Termoelectrica” S.A. Până la data de 16 octombrie, în total 713 edificii, printre care instituții de învățământ, instituții medicale, case particulare și agenți economici, beneficiază de agent termic, iar procesul de conectare continuă în ritm […] The post Peste 300 de blocuri locative din Chișinău sunt deja conectate la căldură appeared first on Omniapres.
14:40
O persoană a decedat și alte 29 au fost spitalizate după o toxiinfecție alimentară în satul Ciocîlteni, raionul Orhei. Incidentul a avut loc în urma unei mese de pomenire organizate într-un local neautorizat, unde au participat 126 de persoane. Precizarea a fost făcută de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce în spațiul public […] The post ANSP: O persoană decedată, 29 spitalizate în urma intoxicației alimentare din Orhei appeared first on Omniapres.
14:10
Chișinăul nu agreează ideea unei întrevederi directe între Maia Sandu și pretinsul liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, care a spus că și-ar dori să aibă discuții cu președinta R. Moldova. „Subiectele legate de regiunea transnistreană sunt abordate prin canalele instituționale existente”, a comentat miercuri, 15 octombrie, vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, notează radiomoldova.md. Vadim Krasnoselski a […] The post Maia Sandu se va întâlni cu Vadim Krasnoselski? Răspunsul Chișinăului appeared first on Omniapres.
13:40
Două persoane din Fălești, la un pas de moarte după ce s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată # Omniapres
Două persoane au fost la un pas de moarte după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din satul Glinjeni, raionul Fălești. Cauza – o sobă de încălzit necurățată, care a emanat gaze toxice în interiorul casei. Apelul de urgență la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:32, în data de 15 […] The post Două persoane din Fălești, la un pas de moarte după ce s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // PAS cere Curții Constituționale validarea tuturor mandatelor, Blocul Patriotic solicită anularea scrutinului parlamentar # Omniapres
Curtea Constituțională (CCM) analizează astăzi solicitările privind validarea mandatelor de deputați după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere validarea tuturor mandatelor, considerând scrutinul corect și transparent, în timp ce Blocul Patriotic solicită invalidarea rezultatelor, invocând mai multe nereguli și acuzații de favoritism. Reprezentantul PAS, Sergiu Gherciu, a subliniat în […] The post VIDEO // PAS cere Curții Constituționale validarea tuturor mandatelor, Blocul Patriotic solicită anularea scrutinului parlamentar appeared first on Omniapres.
12:40
O reglare de conturi cu bâte și focuri de armă a avut loc la piața de pe strada Calea Basarabiei din Chișinău. Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de 13 octombrie. Acesta ar fi pornit de la un conflict mai vechi între cinci bărbați din Ialoveni și un individ de 33 de ani, […] The post Conflict armat la o piață din Chișinău: doi răniți și un suspect reținut appeared first on Omniapres.
12:20
Deschiderea Ambasadei Irlandei la Chișinău, programată pentru sfârșitul acestui an, a fost unul dintre subiectele centrale discutate în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și noul ambasador al Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran, care și-a început recent activitatea diplomatică în țara noastră. În cadrul discuției, Mihai Popșoi l-a felicitat pe […] The post Ambasada Irlandei la Chișinău va fi inaugurată până la finele anului 2025 appeared first on Omniapres.
11:40
Fondurile și resursele economice aflate sub controlul indirect al fostului deputat Vladimir Andronachi au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în baza unei decizii emise de Consiliul Interinstituțional de Supervizare. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Aceasta a fost luată în urma unor investigații care au arătat că o tranzacție privind înstrăinarea […] The post SFS a blocat fondurile controlate indirect de fostul deputat Vladimir Andronachi appeared first on Omniapres.
11:20
Dezvăluire: Candidatul PAS la funcția de premier, cunoscut abia în august de liderii partidului # Omniapres
Liderii PAS l-au cunoscut pe candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, în luna august, când la Chișinău au venit președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polon, Donald Tusk. Dezvăluirea a fost făcută de ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, care este și vicepreședinte al partidului de guvernământ, scrie […] The post Dezvăluire: Candidatul PAS la funcția de premier, cunoscut abia în august de liderii partidului appeared first on Omniapres.
