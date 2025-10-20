Incident neobișnuit cu artistul rus Serghei Penkin: s-a trezit „în pene” și a plătit scump pentru asta

16:40

Consiliul Municipal Chișinău a revenit asupra unei decizii controversate privind taxa de salubrizare, hotărând să anuleze procedura prin care locuitorii ar fi fost obligați să o achite de două ori în anul 2025. În cadrul ședinței din 16 octombrie, 38 de consilieri municipali au votat în favoarea anulării proiectului care prevedea dublarea plății taxei, oferind […] The post Chișinăuienii nu vor plăti de două ori taxa de salubrizare în 2025 appeared first on Omniapres.