09:40

Președintele SUA a declarat că a „cam luat o decizie” privind furnizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, în timp ce Danemarca intensifică verificările petroliere după observații de drone, scrie The Guardian într-o analiză. Președintele american Donald Trump a afirmat că ar dori să afle ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele americane Tomahawk înainte de a fi de [...] Articolul Trump spune că ar vrea să știe care sunt planurile Kievului pentru rachetele Tomahawk înainte de a le furniza apare prima dată în DISINFO.MD.