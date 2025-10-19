Cazurile de trafic de persoane pentru activități criminale, în creștere la nivel global; zece moldoveni implicați în 2025

08:00

Președinta Maia Sandu îl consideră pe Alexandru Munteanu un profesionist cu o experiență solidă în domeniul economiei și al managementului. Șefa statului a fost cea care l-a contactat și l-a convins să accepte funcția de prim-ministru. Ea a explicat, în cadrul unei emisiuni de la RliveTV, cum s-a ajuns la candidatura lui Alexandru Munteanu după […] Articolul Președinta Maia Sandu l-a sunat pe Alexandru Munteanu pentru a-l convinge să preia funcția de premier apare prima dată în Vocea Basarabiei.