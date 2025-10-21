După doi ani de „pregătiri”, autoritățile recunosc: sistemul pentru calcularea TVA-ului auto nu funcționează
Bani.md, 21 octombrie 2025 09:30
Deputatul PAS Radu Marian a anunțat că Parlamentul va propune amânarea aplicării TVA-ului la importul autoturismelor în Republica Moldova, măsură care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Decizia vine după consultările cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Potrivit parlamentarului, noul regim fiscal, aprobat acum doi ani, avea scopul de a alinia Republica
• • •
Acum 30 minute
09:30
După doi ani de „pregătiri”, autoritățile recunosc: sistemul pentru calcularea TVA-ului auto nu funcționează # Bani.md
Deputatul PAS Radu Marian a anunțat că Parlamentul va propune amânarea aplicării TVA-ului la importul autoturismelor în Republica Moldova, măsură care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Decizia vine după consultările cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Potrivit parlamentarului, noul regim fiscal, aprobat acum doi ani, avea scopul de a alinia Republica
Acum 24 ore
15:30
Banca Națională a Moldovei a publicat rezultatele sondajului privind creditarea bancară pentru trimestrul II 2025, care arată o stabilitate a condițiilor de creditare pentru companii și o ușoară relaxare pentru populație. Standardele de creditare aplicate societăților nefinanciare s-au menținut neschimbate (0%), peste așteptările anterioare ale băncilor (-15%). În același timp, cererea pentru finanțare din partea
14:50
Banca Națională a Moldovei a actualizat Indicele de Stres Financiar (ISF) la iunie 2025 și confirmă un nivel sub pragul de stres și o stabilitate generală a sectorului. ISF a fost 0,38 la 30 iunie 2025 (ușor în urcare, +0,006 față de anul precedent), în timp ce pragul de stres (stabilit prin metoda Threshold VAR)
14:30
După colapsul piramidei financiare TUX din 7 octombrie, care a lăsat mii de moldoveni fără economii, escrocii din spatele platformei continuă să acționeze. Pe de Telegram al piramidei financiare au apărut două noi proiecte frauduloase — AM Engine și Dataras — prezentate ca „platforme de tranzacționare cantitativă", dar care repetă exact structura piramidală TUX, care
12:20
În luna august 2025, producția industrială (serie brută) a Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 3,3% comparativ cu luna august 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. Evoluția pozitivă a fost determinată în principal de industria prelucrătoare, care a consemnat o majorare de 4,1%, generând o creștere totală de 3,7% pe ansamblul industriei. În
12:00
Moldova, promovată la Bruxelles ca hub regional al cooperării turistice Iași–Chișinău–Odesa # Bani.md
„Moldova nu este doar o destinație – este o punte între culturi, idei și oameni. Țara noastră merită să fie parte activă a transformării globale a turismului și să-și afirme rolul ca hub al cooperării regionale Iași–Chișinău–Odesa", a declarat Sergiu Manea, președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT), la Global Tourism Forum
11:40
De la pase pe teren la PAS în Parlament: deputatul Maxim Potîrniche recunoaște că știa de unde vin banii lui Gușan # Bani.md
Fostul fotbalist și actual deputat, Maxim Potîrniche, a vorbit deschis, în cadrul unui interviu la Podcastul Lorenei Bogza, despre perioada în care juca pentru Sheriff Tiraspol și despre sursa banilor care alimentau clubul transnistrean. „Eu știam de unde vin banii, de fapt, dar nu o duceam prea departe. Știam că vin de la Gușan, că
11:20
Filtru lui Recean pentru proiectul Bălți–Suceava: fără aprobarea Consiliului, nicio companie nu intră în joc # Bani.md
Consiliul pentru Promovarea Investițiilor a decis ca participarea companiilor care vor ajunge în etapa finală a procedurii de selecție pentru construcția liniei electrice aeriene Bălți–Suceava să fie condiționată de obținerea aprobării prealabile a investițiilor din partea Consiliului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021 privind investițiile. Potrivit deciziei, Secretariatul Consiliului va informa investitorul instituțional, Ministerul
11:20
Trei prieteni care se află într-o excursie umanitară și călătoresc într-un jeep pe drumurile de munte neasfaltate ale satului Întregalde. Acolo întâlnesc un bătrân singur, pe care încearcă să-l ajute să
11:10
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul Dumitru Rîșcanu din str. Braniștii devine din nou inima sectorului Rîșcani, cu zone de agrement și spații dedicate sportului și recreerii. Modernizarea acestui parc, unul dintre cele mai mari spații verzi din Chișinău, cu o suprafață de peste 6 hectare, s-a desfășurat în
10:50
Potrivit celui mai recent clasament Numbeo 2025 privind salariul mediu lunar net (după taxe), Republica Moldova se situează pe locul 67 din 127 de țări, cu un venit mediu de 728,8 dolari pe lună. Țara se află imediat după Palestina (729,8 de dolari) și peste Albania (705,8 de dolari) și Ucraina (485,6 de dolari). În
10:40
Economistul Iurie Rija avertizează că, începând cu anul 2024, Republica Moldova s-a confruntat cu o invazie de zahăr alb ieftin provenit în special din Serbia și din Uniunea Europeană, fenomen care a pus sub presiune severă producătorii locali. Dacă până în 2023 importurile se mențineau la un nivel modest, de circa 12–13 mii tone anual,
Ieri
11:50
CineMADE in România: Drama „Cărturan” cu vestita Carmen Tănase, duminică la 22:00, la RLIVE TV # Bani.md
Viața unui bărbat de 60 de ani care este dată peste cap când află că, din cauza unei boli incurabile despre care nu știa nimic, mai are de trăit foarte puțin.
10:50
În pofida retoricii ferme de la Bruxelles și a promisiunilor repetate de susținere „până la victorie", ajutorul militar european pentru Ucraina este în declin vizibil, arată o analiză publicată de Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Potrivit datelor citate de publicația elvețiană, în timpul verii 2025 volumul angajamentelor de sprijin militar ale țărilor europene a scăzut cu
10:50
Petrolul a inundat oceanele: peste un miliard de barili blocați pe mare – cel mai mare surplus din ultimii cinci ani # Bani.md
Pe mările lumii se află în prezent cea mai mare flotilă de transport de petrol din ultimii ani, cu peste un miliard de barili în tranzit, potrivit datelor furnizate de compania de analiză energetică Vortexa, citate de Bloomberg. Este cel mai ridicat nivel din 2020, când războiul prețurilor dintre Arabia Saudită și Rusia a inundat
10:40
Minerii de Bitcoin fac avere cu inteligența artificială: acțiunile lor explodează cu până la 500% # Bani.md
Acțiunile marilor companii de calcul și mining care asigură infrastructura rețelei Bitcoin au înregistrat creșteri spectaculoase în 2025, depășind cu mult rentabilitatea criptomonedei originale. Fenomenul este alimentat de orientarea tot mai accentuată către modele hibride bazate pe inteligență artificială și calcul de înaltă performanță, scrie Bloomberg. Deși piața criptomonedelor a suferit un recul semnificativ săptămâna
10:20
Compararea prețurilor automobilelor în Europa este o provocare complexă, dat fiind că fiecare piață are propriile taxe, strategii comerciale și preferințe de consum. O analiză realizată de Euronews pe baza datelor Eurostat arată diferențe considerabile între țările europene în ceea ce privește costurile pentru „echipamentele de transport personal" – categorie ce include autoturismele, motocicletele și
10:20
După invazia Rusiei în Ucraina, securitatea energetică a devenit una dintre principalele preocupări ale Europei, alături de prețuri și de tranziția verde. Un raport realizat de Euronews, pe baza datelor Eurostat și ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), arată cum s-a schimbat comerțul cu energie electrică pe continent și care sunt statele mari exportatoare și
10:10
Londra, hubul global al telefoanelor furate: 80.000 de victime, sute de milioane de lire transmise în clandestin # Bani.md
De la hoții de buzunare din vremea lui Dickens la bande moderne de hoți pe biciclete electrice, fenomenul a crescut la o scară industrială. sursa foto: Getty Pe străzile Londrei, sirenele poliției au devenit un sunet obișnuit. Dar într-o zi recentă, când dubele albastre au oprit brusc într-o zonă din nordul capitalei britanice, trecătorii s-au
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
CineMADE in România: Vizionați drama „Săptămâna Mare” de Andrei Cohn, la 22:00, la RLIVE TV # Bani.md
Acțiunea are loc în Săptămâna Mare, prin 1900, în România. Relația tensionată dintre cârciumarul evreu Leiba și Gheorghe, servitorul său, ajunge la un punct culminant și duce la despărțirea lor.
10:20
Republica Moldova a atins o premieră economică istorică: în trimestrul al doilea din 2025, exportul de servicii a depășit, pentru prima dată, exportul de bunuri, marcând o schimbare profundă în structura economiei naționale. Potrivit expertului în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul", acest moment reprezintă „o cotitură istorică", având în vedere că acum
10:20
Scandal financiar la Frankfurt: 720 de milioane de euro ale unei bănci ruse, pe cale să fie confiscate # Bani.md
Curtea Superioară Regională din Frankfurt pe Main a deschis o procedură care ar putea duce la confiscarea a peste 720 de milioane de euro din conturile unei bănci rusești, relatează publicația germană Die Zeit. Suma ar putea fi pierdută în urma suspiciunilor de încălcare a sancțiunilor europene impuse Rusiei după declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Potrivit
10:00
Mai mulți deținători de carduri din Republica Moldova s-au confruntat, sâmbătă, cu probleme serioase la efectuarea operațiunilor bancare. Utilizatorii au raportat blocaje în aplicațiile mobile ale unor bănci, imposibilitatea de a efectua plăți online și chiar dificultăți la retragerea banilor de la bancomate. Potrivit relatărilor clienților, defecțiunile au început în prima parte a zilei și
09:50
România ar putea lansa în curând un program de tip „Golden Visa", oferind permis de ședere temporară investitorilor din afara Uniunii Europene care aduc capital semnificativ în țară, potrivit. Proiectul de lege prevede crearea unui mecanism numit oficial „Programul de Rezidență prin Investiție", prin care cetățenii din state terțe (din afara UE și SEE) ar
17 octombrie 2025
17:40
Kremlinul pierde cel mai scump proces din istorie: Rusia obligată să plătească 60 miliarde de dolari # Bani.md
După peste un deceniu de litigii, Curtea Supremă a Țărilor de Jos a respins apelul formulat de Federația Rusă în procesul cu foștii acționari ai companiei petroliere Yukos, confirmând obligația Moscovei de a plăti despăgubiri uriașe – peste 60 miliarde de dolari. Potrivit AFP, instanța olandeză a menținut deciziile anterioare ale tribunalelor inferioare, care stabiliseră
12:50
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut în septembrie la 2,6%, față de 2,4% în august, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. România se menține, pentru a cincea lună consecutiv, țara cu cea mai ridicată inflație din blocul comunitar – 8,6%, de peste trei ori media europeană. După România, cele mai ridicate rate
12:20
Vama, între recorduri și scandaluri: miliarde la buget, dar și sute de anchete disciplinare # Bani.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a raportat o creștere semnificativă a veniturilor colectate pentru bugetul de stat. În perioada septembrie 2024 – octombrie 2025, instituția a virat 43,56 miliarde lei, dintre care 29,8 miliarde lei doar în primele nouă luni ale anului 2025 – cu 7,1% mai mult decât în perioada similară din 2024. Structura
12:10
Benzina și motorina se ieftinesc pentru a treia săptămână! Brentul cade sub 61 USD – record negativ al ultimelor 5 luni # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță o nouă scădere a prețurilor maxime la carburanți, marcând a treia săptămână consecutivă de ieftiniri. Pentru perioada 18–20 octombrie 2025, prețurile stabilite de ANRE sunt următoarele: 22,50 lei/litru pentru benzina COR 95 (–1 ban), 19,33 lei/litru pentru motorina standard (–4 bani). Potrivit ANRE, în ultimele trei săptămâni prețurile
12:00
Volumul total al creditelor imobiliare noi acordate de băncile din Republica Moldova a ajuns în trimestrul II 2025 la 2,8 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut este una spectaculoasă – +76,9%, însă comparativ cu trimestrul I 2025 s-a înregistrat o ușoară
11:30
Rejuvenarea pielii cu Morpheus8 – metode moderne de întinerire a pielii, fără durere și intervenții complicate # Bani.md
Estetica modernă demonstrează o tendință în creștere spre proceduri minim invazive care oferă rezultate vizibile, dar cu un disconfort redus și cu risc minim. Un exemplu elocvent este Morpheus8, un dispozitiv care combină conceptul de microneedling cu radiofrecv
11:30
Fiscul lovește chiriașii „pe ascuns” peste 1.300 de persoane, prinse că dau în chirie fără să plătească impozit # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, au fost înregistrate 23.628 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, cu 21,9% mai multe decât în aceeași perioadă din 2024. Potrivit datelor oficiale, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care oferă bunuri în chirie au crescut cu 26,5%, […] Articolul Fiscul lovește chiriașii „pe ascuns” peste 1.300 de persoane, prinse că dau în chirie fără să plătească impozit apare prima dată în Bani.md.
11:20
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat în cadrul emisiunii „În Profunzime” că prioritatea noului Guvern trebuie să fie relansarea creșterii economice, nu reducerea rapidă a deficitului bugetar. „Părerea mea, din tot ce văd eu acum macroeconomic, chiar și deficitul bugetar nu e atât de critic pe cât creșterea economică. E explicabil de […] Articolul Nu deficitul e pericolul, ci economia care stagnează – Munteanu apare prima dată în Bani.md.
11:20
CineMADE in România: Vizionați comedia dramatică „Păzește” de Ovidiu Georgescu la RLIVE TV. Începe la 22:00 # Bani.md
Comedia dramatică „Păzește” de Ovidiu Georgescu este filmul din seria „CineMADE în România” difuzat în exclusivitate de RLIVE TV vineri seara. Urmăriți filmul începând cu ora 22:00. Gelu are diferite afaceri tulburi prin România și prin străinătate. Revenind din Germania, bărbatul aterizează la Iași din cauza vremii și se întâlnești în tren cu Mira – […] Articolul CineMADE in România: Vizionați comedia dramatică „Păzește” de Ovidiu Georgescu la RLIVE TV. Începe la 22:00 apare prima dată în Bani.md.
10:50
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a oferit un răspuns ambiguu privind durata mandatului său la Guvern în cadrul emisiunii „În Profunzime” și a lăsat impresia că nu este sigur dacă va rămâne patru ani în funcție. „Să vedem, patru ani… voi încerca să-mi fac misiunea mai repede. Când o termin, cred că pot […] Articolul „One way ticket” spre Guvern – Munteanu, indecis privind viitorul său politic apare prima dată în Bani.md.
10:10
Compania chineză BYD, unul dintre cei mai mari producători mondiali de vehicule electrice, a anunțat cel mai amplu recall din istoria sa, vizând peste 115.000 de automobile din seriile Tang și Yuan Pro, fabricate între anii 2015 și 2022, din cauza defectelor de construcție și a riscurilor de siguranță legate de baterii, informează autoritatea chineză […] Articolul BYD în flăcări! 115 000 de mașini chineze retrase din cauza bateriilor periculoase apare prima dată în Bani.md.
09:40
Piața cerealelor din Republica Moldova traversează o perioadă de stabilitate aparentă, dar presiunile externe și costurile logistice ridicate anunță o posibilă scădere a prețurilor în următoarele săptămâni, potrivit analizei economistului Iurie Rija. Grâul furajer se vinde între 2,90 și 3,00 lei/kg în nordul țării, ajungând până la 3,40 lei/kg în zona Giurgiulești. Transportul din nord […] Articolul Constanța s-a umplut de grâu ucrainean, Moldova iese din joc apare prima dată în Bani.md.
16 octombrie 2025
18:20
CineMADE in România: Urmăriți drama „Morgen” de Marian Crișan la RLIVE TV. Începe la 22:00 # Bani.md
Drama „Morgen” de Marian Crișan este filmul din seria „CineMADE în România” difuzat în exclusivitate de RLIVE TV joi seara. Urmăriți pelicula începând cu ora 22:00. Nelu lucrează paznic într-un supermarket dintr-o orășel amplasat la granița dintre România și Ungaria. În zori pescuiește, apoi merge la muncă, iar seara se întoarce acasă. Și așa în […] Articolul CineMADE in România: Urmăriți drama „Morgen” de Marian Crișan la RLIVE TV. Începe la 22:00 apare prima dată în Bani.md.
17:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Kenji Okamura, director general adjunct al Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, care se desfășoară la Washington în perioada 13–18 octombrie 2025. Discuțiile s-au concentrat pe perspectivele economice globale și regionale, pe reziliența economiei […] Articolul FMI laudă BNM: sistem bancar solid, reforme reale apare prima dată în Bani.md.
17:20
Modelul de plată pentru gazul livrat regiunii transnistrene nu s-a modificat, a declarat pentru bani.md președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. Potrivit acestuia, plata este efectuată de Tiraspoltransgaz, prin agentul său de plată, conform mecanismului pus în aplicare în februarie 2025, când livrările au fost reluate după întreruperea totală de la începutul anului. Gazul continuă să fie […] Articolul Tiraspolul plătește prin offshore: Moldovagaz confirmă reluarea vechii scheme apare prima dată în Bani.md.
17:00
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova vor fi reluate integral începând cu 17 octombrie, a anunțat președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. „Se reiau livrările integrale de gaze naturale în regiunea transnistreană, în volumele necesare pentru asigurarea consumului tuturor categoriilor de consumatori. Aceasta va permite reluarea furnizării apei calde și începutul sezonului de […] Articolul Încălzirea se pornește la Tiraspol – Moldovagaz reia alimentarea cu gaz apare prima dată în Bani.md.
11:10
Scuarul victimelor de la Cernobîl – locul unde sunt comemorate persoanele care au participat la lichidarea avariei # Bani.md
În sectorul Botanica din Chișinău, găsim un scuar amenajat în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl. Acesta se află lângă parcul Valea Trandafirilor, iar în perioada comunistă, zona era cunoscută ca „Parcul orășenesc de cultură și odihnă Lenin”. Dintr-o zonă abandonată și periculoasă, scuarul, în prezent, a ajuns un loc plăcut pentru odihnă și un […] Articolul Scuarul victimelor de la Cernobîl – locul unde sunt comemorate persoanele care au participat la lichidarea avariei apare prima dată în Bani.md.
08:20
De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate # Bani.md
Philip Morris International (PMI) marchează un nou succes în eforturile sale de sustenabilitate: un milion de dispozitive încălzire a tutunului au primit deja o a doua viață prin programele de recondiționare derulate la nivel global. Deși compania și-a propus să atingă acest obiectiv până la sfârșitul anului 2025, realizarea a fost obținută mai devreme, confirmând […] Articolul De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate apare prima dată în Bani.md.
07:30
Semnele timpurii ale unei industrii globale dominate de China sunt deja evidente, în special în domeniul vehiculelor electrice. Foto: Getty Images Directorii din industria auto și din sectorul energiei verzi din țările occidentale, care au vizitat China, se întorc de acolo mai umili și chiar îngroziți, scrie Futurism.com. Reveniți în țările lor, aceștia avertizează: calitatea vehiculelor […] Articolul Șoc industrial: liderii auto din Europa recunosc supremația Chinei în tehnologie apare prima dată în Bani.md.
15 octombrie 2025
16:40
„Putin urmărește fiecare cuvânt”: Rutte explică de ce NATO nu dezvăluie detaliile sprijinului pentru Moldova # Bani.md
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă de la Bruxelles, că Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană colaborează strâns cu Republica Moldova pentru a-i consolida securitatea în fața amenințărilor hibride și a incursiunilor cu drone rusești. „Există o cooperare apropiată între UE și Moldova, între NATO și Moldova. O […] Articolul „Putin urmărește fiecare cuvânt”: Rutte explică de ce NATO nu dezvăluie detaliile sprijinului pentru Moldova apare prima dată în Bani.md.
14:10
CineMade in România: Urmăriți thrillerul „Urma” de Dorian Boguță, miercuri seara, la RLIVE TV # Bani.md
Thrillerul „Urma” de Dorian Boguță este filmul din seria „CineMADE în România” difuzat în exclusivitate de RLIVE TV miercuri seara, începând cu ora 22:00. Un pianist celebru dispare. Poliţistul care preia cazul află treptat despre destinul zbuciumat al artistului, relațiile bizare și deciziile care au declanșat evenimente surprinzătoare. După moartea părinților săi, Anton devenise obsedat […] Articolul CineMade in România: Urmăriți thrillerul „Urma” de Dorian Boguță, miercuri seara, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
12:50
Cinematografia locală prinde viață la Bălți, odată cu debutul actorului Daniel Nideico în „Puterea Dragostei” # Bani.md
Filmul „Puterea Dragostei”, regizat de Ivan Naniev, ajunge la Bălți în zilele de 17, 18 și 19 octombrie 2025, după premiera de la Chișinău care a atras atenția publicului și a criticilor. Printre actorii care au impresionat se numără Daniel Nideico, tânărul de doar 18 ani de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, aflat la […] Articolul Cinematografia locală prinde viață la Bălți, odată cu debutul actorului Daniel Nideico în „Puterea Dragostei” apare prima dată în Bani.md.
12:20
Ploaie de bani pentru investitori! Guvernul dublează bugetul schemei de ajutor de stat la 4 miliarde de lei # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții, majorând bugetul total de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, ca urmare a creșterii cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului suplimentar venit din partea partenerilor europeni. Conform proiectului aprobat, din suma totală, 1 miliard de lei […] Articolul Ploaie de bani pentru investitori! Guvernul dublează bugetul schemei de ajutor de stat la 4 miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
12:10
Moldova se scufundă în importuri: deficitul comercial a explodat la 4,6 miliarde de dolari # Bani.md
În august 2025, exporturile Moldovei au însumat 332,6 milioane dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar cu 22% mai mari comparativ cu august 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Importurile au totalizat 889,2 milioane dolari, în diminuare lunară de 1,8%, dar în creștere anuală de 20,8%. Deficitul comercial al lunii a […] Articolul Moldova se scufundă în importuri: deficitul comercial a explodat la 4,6 miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
12:10
Grupul Sphera Franchise, care operează în România francizele KFC, Taco Bell și Pizza Hut, anunță extinderea portofoliului cu celebrul brand american Hard Rock Cafe. Compania intenționează să deschidă cinci noi restaurante în următorii cinci ani, dintre care patru în România – la Brașov, Timișoara, Iași și Cluj-Napoca – și unul la Chișinău, în Republica Moldova. […] Articolul De la fast-food la rock & roll: Sphera deschide Hard Rock Cafe la Chișinău apare prima dată în Bani.md.
12:10
Statul intră pe bursă: Guvernul creează Bursa Internațională a Moldovei, alături de giganți bancari și energetici # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi hotărârea privind crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, o instituție strategică destinată consolidării stabilității financiare și dezvoltării pieței de capital. Proiectul reprezintă continuarea Memorandumului de Înțelegere semnat la 15 septembrie 2025, în cadrul Moldova Business Week, între stat și parteneri din domeniul bancar, financiar, telecom și energetic. […] Articolul Statul intră pe bursă: Guvernul creează Bursa Internațională a Moldovei, alături de giganți bancari și energetici apare prima dată în Bani.md.
