CHIŞINĂU, TE IUBESC! Parcul Dumitru Rîșcanu din str. Braniștii – inima sectorului Rîșcani

Pe mările lumii se află în prezent cea mai mare flotilă de transport de petrol din ultimii ani, cu peste un miliard de barili în tranzit, potrivit datelor furnizate de compania de analiză energetică Vortexa, citate de Bloomberg. Este cel mai ridicat nivel din 2020, când războiul prețurilor dintre Arabia Saudită și Rusia a inundat oceanele.