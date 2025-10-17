Kremlinul pierde cel mai scump proces din istorie: Rusia obligată să plătească 60 miliarde de dolari

11:00

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, s-a declarat „foarte dezamăgit" de propunerea Rusiei de a semna un contract de gaze pe termen scurt, valabil doar până la sfârșitul anului, scrie Bloomberg. Belgradul își dorea un acord de trei ani cu Gazprom, după două întrevederi între Vucic și Vladimir Putin în 2025, însă Kremlinul a venit cu o […]