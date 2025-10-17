Kremlinul pierde cel mai scump proces din istorie: Rusia obligată să plătească 60 miliarde de dolari
Bani.md, 17 octombrie 2025 17:40
După peste un deceniu de litigii, Curtea Supremă a Țărilor de Jos a respins apelul formulat de Federația Rusă în procesul cu foștii acționari ai companiei petroliere Yukos, confirmând obligația Moscovei de a plăti despăgubiri uriașe – peste 60 miliarde de dolari. Potrivit AFP, instanța olandeză a menținut deciziile anterioare ale tribunalelor inferioare, care stabiliseră […]
• • •
Acum 30 minute
17:40
Kremlinul pierde cel mai scump proces din istorie: Rusia obligată să plătească 60 miliarde de dolari
După peste un deceniu de litigii, Curtea Supremă a Țărilor de Jos a respins apelul formulat de Federația Rusă în procesul cu foștii acționari ai companiei petroliere Yukos, confirmând obligația Moscovei de a plăti despăgubiri uriașe – peste 60 miliarde de dolari. Potrivit AFP, instanța olandeză a menținut deciziile anterioare ale tribunalelor inferioare, care stabiliseră […]
Acum 6 ore
12:50
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut în septembrie la 2,6%, față de 2,4% în august, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. România se menține, pentru a cincea lună consecutiv, țara cu cea mai ridicată inflație din blocul comunitar – 8,6%, de peste trei ori media europeană. După România, cele mai ridicate rate […]
12:20
Vama, între recorduri și scandaluri: miliarde la buget, dar și sute de anchete disciplinare # Bani.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a raportat o creștere semnificativă a veniturilor colectate pentru bugetul de stat. În perioada septembrie 2024 – octombrie 2025, instituția a virat 43,56 miliarde lei, dintre care 29,8 miliarde lei doar în primele nouă luni ale anului 2025 – cu 7,1% mai mult decât în perioada similară din 2024. Structura […]
12:10
Benzina și motorina se ieftinesc pentru a treia săptămână! Brentul cade sub 61 USD – record negativ al ultimelor 5 luni # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță o nouă scădere a prețurilor maxime la carburanți, marcând a treia săptămână consecutivă de ieftiniri. Pentru perioada 18–20 octombrie 2025, prețurile stabilite de ANRE sunt următoarele: 22,50 lei/litru pentru benzina COR 95 (–1 ban), 19,33 lei/litru pentru motorina standard (–4 bani). Potrivit ANRE, în ultimele trei săptămâni prețurile […]
12:00
Volumul total al creditelor imobiliare noi acordate de băncile din Republica Moldova a ajuns în trimestrul II 2025 la 2,8 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut este una spectaculoasă – +76,9%, însă comparativ cu trimestrul I 2025 s-a înregistrat o ușoară […]
Acum 8 ore
11:30
Rejuvenarea pielii cu Morpheus8 – metode moderne de întinerire a pielii, fără durere și intervenții complicate # Bani.md
Estetica modernă demonstrează o tendință în creștere spre proceduri minim invazive care oferă rezultate vizibile, dar cu un disconfort redus și cu risc minim. Un exemplu elocvent este Morpheus8, un dispozitiv care combină conceptul de microneedling cu radiofrecvența fracționată, oferind o metodă sofisticată de rejuvenare facială și întinerire cutanată. Mai mult decât atât, aparatul are […]
11:30
Fiscul lovește chiriașii „pe ascuns” peste 1.300 de persoane, prinse că dau în chirie fără să plătească impozit # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, au fost înregistrate 23.628 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, cu 21,9% mai multe decât în aceeași perioadă din 2024. Potrivit datelor oficiale, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care oferă bunuri în chirie au crescut cu 26,5%, […]
11:20
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat în cadrul emisiunii „În Profunzime" că prioritatea noului Guvern trebuie să fie relansarea creșterii economice, nu reducerea rapidă a deficitului bugetar. „Părerea mea, din tot ce văd eu acum macroeconomic, chiar și deficitul bugetar nu e atât de critic pe cât creșterea economică. E explicabil de […]
11:20
CineMADE in România: Vizionați comedia dramatică „Păzește” de Ovidiu Georgescu la RLIVE TV. Începe la 22:00 # Bani.md
Comedia dramatică „Păzește" de Ovidiu Georgescu este filmul din seria „CineMADE în România" difuzat în exclusivitate de RLIVE TV vineri seara. Urmăriți filmul începând cu ora 22:00. Gelu are diferite afaceri tulburi prin România și prin străinătate. Revenind din Germania, bărbatul aterizează la Iași din cauza vremii și se întâlnești în tren cu Mira – […]
10:50
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a oferit un răspuns ambiguu privind durata mandatului său la Guvern în cadrul emisiunii „În Profunzime" și a lăsat impresia că nu este sigur dacă va rămâne patru ani în funcție. „Să vedem, patru ani… voi încerca să-mi fac misiunea mai repede. Când o termin, cred că pot […]
10:10
Compania chineză BYD, unul dintre cei mai mari producători mondiali de vehicule electrice, a anunțat cel mai amplu recall din istoria sa, vizând peste 115.000 de automobile din seriile Tang și Yuan Pro, fabricate între anii 2015 și 2022, din cauza defectelor de construcție și a riscurilor de siguranță legate de baterii, informează autoritatea chineză […]
Acum 12 ore
09:40
Piața cerealelor din Republica Moldova traversează o perioadă de stabilitate aparentă, dar presiunile externe și costurile logistice ridicate anunță o posibilă scădere a prețurilor în următoarele săptămâni, potrivit analizei economistului Iurie Rija. Grâul furajer se vinde între 2,90 și 3,00 lei/kg în nordul țării, ajungând până la 3,40 lei/kg în zona Giurgiulești. Transportul din nord […]
Acum 24 ore
18:20
CineMADE in România: Urmăriți drama „Morgen” de Marian Crișan la RLIVE TV. Începe la 22:00 # Bani.md
Drama „Morgen" de Marian Crișan este filmul din seria „CineMADE în România" difuzat în exclusivitate de RLIVE TV joi seara. Urmăriți pelicula începând cu ora 22:00. Nelu lucrează paznic într-un supermarket dintr-o orășel amplasat la granița dintre România și Ungaria. În zori pescuiește, apoi merge la muncă, iar seara se întoarce acasă. Și așa în […]
Ieri
17:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Kenji Okamura, director general adjunct al Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, care se desfășoară la Washington în perioada 13–18 octombrie 2025. Discuțiile s-au concentrat pe perspectivele economice globale și regionale, pe reziliența economiei […]
17:20
Modelul de plată pentru gazul livrat regiunii transnistrene nu s-a modificat, a declarat pentru bani.md președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. Potrivit acestuia, plata este efectuată de Tiraspoltransgaz, prin agentul său de plată, conform mecanismului pus în aplicare în februarie 2025, când livrările au fost reluate după întreruperea totală de la începutul anului. Gazul continuă să fie […]
17:00
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova vor fi reluate integral începând cu 17 octombrie, a anunțat președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. „Se reiau livrările integrale de gaze naturale în regiunea transnistreană, în volumele necesare pentru asigurarea consumului tuturor categoriilor de consumatori. Aceasta va permite reluarea furnizării apei calde și începutul sezonului de […]
11:10
Scuarul victimelor de la Cernobîl – locul unde sunt comemorate persoanele care au participat la lichidarea avariei # Bani.md
În sectorul Botanica din Chișinău, găsim un scuar amenajat în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl. Acesta se află lângă parcul Valea Trandafirilor, iar în perioada comunistă, zona era cunoscută ca „Parcul orășenesc de cultură și odihnă Lenin". Dintr-o zonă abandonată și periculoasă, scuarul, în prezent, a ajuns un loc plăcut pentru odihnă și un […]
08:20
De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate # Bani.md
Philip Morris International (PMI) marchează un nou succes în eforturile sale de sustenabilitate: un milion de dispozitive încălzire a tutunului au primit deja o a doua viață prin programele de recondiționare derulate la nivel global. Deși compania și-a propus să atingă acest obiectiv până la sfârșitul anului 2025, realizarea a fost obținută mai devreme, confirmând […]
07:30
Semnele timpurii ale unei industrii globale dominate de China sunt deja evidente, în special în domeniul vehiculelor electrice. Foto: Getty Images Directorii din industria auto și din sectorul energiei verzi din țările occidentale, care au vizitat China, se întorc de acolo mai umili și chiar îngroziți, scrie Futurism.com. Reveniți în țările lor, aceștia avertizează: calitatea vehiculelor […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
„Putin urmărește fiecare cuvânt”: Rutte explică de ce NATO nu dezvăluie detaliile sprijinului pentru Moldova # Bani.md
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă de la Bruxelles, că Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană colaborează strâns cu Republica Moldova pentru a-i consolida securitatea în fața amenințărilor hibride și a incursiunilor cu drone rusești. „Există o cooperare apropiată între UE și Moldova, între NATO și Moldova. O […]
14:10
CineMade in România: Urmăriți thrillerul „Urma” de Dorian Boguță, miercuri seara, la RLIVE TV # Bani.md
Thrillerul „Urma" de Dorian Boguță este filmul din seria „CineMADE în România" difuzat în exclusivitate de RLIVE TV miercuri seara, începând cu ora 22:00. Un pianist celebru dispare. Poliţistul care preia cazul află treptat despre destinul zbuciumat al artistului, relațiile bizare și deciziile care au declanșat evenimente surprinzătoare. După moartea părinților săi, Anton devenise obsedat […]
12:50
Cinematografia locală prinde viață la Bălți, odată cu debutul actorului Daniel Nideico în „Puterea Dragostei” # Bani.md
Filmul „Puterea Dragostei", regizat de Ivan Naniev, ajunge la Bălți în zilele de 17, 18 și 19 octombrie 2025, după premiera de la Chișinău care a atras atenția publicului și a criticilor. Printre actorii care au impresionat se numără Daniel Nideico, tânărul de doar 18 ani de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți, aflat la […]
12:20
Ploaie de bani pentru investitori! Guvernul dublează bugetul schemei de ajutor de stat la 4 miliarde de lei # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții, majorând bugetul total de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, ca urmare a creșterii cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului suplimentar venit din partea partenerilor europeni. Conform proiectului aprobat, din suma totală, 1 miliard de lei […]
12:10
Moldova se scufundă în importuri: deficitul comercial a explodat la 4,6 miliarde de dolari # Bani.md
În august 2025, exporturile Moldovei au însumat 332,6 milioane dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar cu 22% mai mari comparativ cu august 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Importurile au totalizat 889,2 milioane dolari, în diminuare lunară de 1,8%, dar în creștere anuală de 20,8%. Deficitul comercial al lunii a […]
12:10
Grupul Sphera Franchise, care operează în România francizele KFC, Taco Bell și Pizza Hut, anunță extinderea portofoliului cu celebrul brand american Hard Rock Cafe. Compania intenționează să deschidă cinci noi restaurante în următorii cinci ani, dintre care patru în România – la Brașov, Timișoara, Iași și Cluj-Napoca – și unul la Chișinău, în Republica Moldova. […]
12:10
Statul intră pe bursă: Guvernul creează Bursa Internațională a Moldovei, alături de giganți bancari și energetici # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi hotărârea privind crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei", o instituție strategică destinată consolidării stabilității financiare și dezvoltării pieței de capital. Proiectul reprezintă continuarea Memorandumului de Înțelegere semnat la 15 septembrie 2025, în cadrul Moldova Business Week, între stat și parteneri din domeniul bancar, financiar, telecom și energetic. […]
10:00
Americanii au descoperit „ferma porcilor digitali”: 15 miliarde de dolari furați prin escrocherii crypto # Bani.md

07:40
Kremlinul vânează logo-urile occidentale: Adidas, L’Oréal și Levi’s intră pe lista neagră a taxelor # Bani.md
Guvernul rus pregătește o nouă măsură fiscală care ar putea duce la o creștere semnificativă a prețurilor pentru produsele mărcilor occidentale. Potrivit presei economice ruse, autoritățile de la Moscova intenționează să extindă taxele vamale majorate nu doar asupra țărilor „neprietenoase”, ci și asupra brandurilor acestora, chiar dacă mărfurile sunt importate prin state terțe. După introducerea […] Articolul Kremlinul vânează logo-urile occidentale: Adidas, L’Oréal și Levi’s intră pe lista neagră a taxelor apare prima dată în Bani.md.
07:40
Parlamentul Greciei urmează să voteze miercuri un proiect de lege controversat care va permite angajaților din sectorul privat să lucreze până la 13 ore pe zi, relatează Politico. Dacă va fi adoptată, măsura va deveni prima de acest fel în UE. În pofida protestelor de stradă și grevelor generale organizate la Atena și în marile […] Articolul „Lucrăm până cădem jos” – Grecia pregătește cea mai dură reformă a muncii din UE apare prima dată în Bani.md.
07:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că economia Rusiei se află în pragul colapsului, invocând „cozi uriașe la benzinării” și o criză energetică internă. Declarațiile au fost făcute la un briefing de presă după întrevederea cu președintele Argentinei, Javier Milei. „În Rusia sunt acum cozi pentru benzină — vă puteți imagina? Cine și-ar […] Articolul „Cozi la benzinării și soldați fără membre” — Trump descrie prăbușirea Rusiei apare prima dată în Bani.md.
14 octombrie 2025
18:10
Premierul din umbra iese în față! Alexandru Munteanu sparge tăcerea despre Panama Papers și confirmă negocierile cu PAS # Bani.md
Alexandru Munteanu, candidatul discutat pentru funcția de prim-ministru, a confirmat oficial că poartă discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) privind o eventuală desemnare în această funcție. Într-un mesaj public publicat pe Facebook, el a mulțumit formațiunii pentru încredere și a subliniat că, deși nu a fost o persoană publică până acum, va oferi „transparență […] Articolul Premierul din umbra iese în față! Alexandru Munteanu sparge tăcerea despre Panama Papers și confirmă negocierile cu PAS apare prima dată în Bani.md.
16:50
Piața mondială a petrolului ar putea fi inundată de un excedent de până la 4 milioane de barili pe zi în 2026, potrivit celui mai recent raport al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), citat de Reuters. Prognoza revizuită în creștere vine pe fondul majorării producției Articolul OPEC+ deschide robinetele: piața globală de petrol va fi sufocată de surplus în 2026 apare prima dată în Bani.md.
16:50
Criptomonedele în flăcări: 150 miliarde de dolari dispăruți în 24 de ore după riposta Beijingului # Bani.md
Piața globală a criptomonedelor a pierdut peste 150 de miliarde de dolari în doar 24 de ore, după ce China a introdus noi restricții economice împotriva unei companii sud-coreene cu legături americane, ca reacție la sancțiunile impuse de Washington sectorului maritim chinez, relatează Bloomberg. Bitcoinul s-a depreciat marți dimineață la Londra cu 3,75%, ajungând la […] Articolul Criptomonedele în flăcări: 150 miliarde de dolari dispăruți în 24 de ore după riposta Beijingului apare prima dată în Bani.md.
11:40
Drama „Arest” de Andrei Cohn este filmul din seria „CineMADE în România” difuzat în exclusivitate de RLIVE TV marți seara, începând cu ora 22:00. Producția relatează evenimentele din august 1983, trăite de arhitectul Dinu Neagu împreună cu soția și cei doi copii, un băiețel și o fetiță. Familia se află sunt pe o plajă de […] Articolul CineMade in România: Urmăriți drama „Arest” de Andrei Cohn, marți seara, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
08:50
„Big Brother european” lovește din nou: Bruxelles-ul vrea să interzică TikTok și Instagram copiilor # Bani.md
Regulile actuale sunt considerate insuficiente. sursa foto: Getty Miniștrii europeni au promis că își vor intensifica eforturile de a proteja copiii online, însă nu au mers atât de departe încât să adopte propunerea Danemarcei de a interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele de socializare, scrie Euronews. Declarația de la Iutlanda, elaborată de Danemarca – care deține […] Articolul „Big Brother european” lovește din nou: Bruxelles-ul vrea să interzică TikTok și Instagram copiilor apare prima dată în Bani.md.
08:50
Șeful Cabinetului Președintei Republicii Moldova, Adrian Băluțel, a confirmat în cadrul emisiunii Ora Expertizei de la Jurnal TV că Vasile Tofan s-a aflat printre persoanele evaluate la etapa preliminară pentru funcția de prim-ministru, însă a refuzat propunerea. „Vasile Tofan a fost considerat la etapa preliminară în rândul persoanelor pentru funcția de prim-ministru, însă dânsul ne-a […] Articolul Guvernul se clatină înainte de formare: Tofan nu acceptă funcția de premier apare prima dată în Bani.md.
13 octombrie 2025
13:40
La două săptămâni după alegerile parlamentare, președintele legislativului și liderul PAS, Igor Grosu, alături de premierul Dorin Recean, au susținut o conferință de presă comună. Cei doi oficiali au reiterat angajamentul Republicii Moldova de a continua traseul ferm spre integrarea europeană, în baza mandatului politic obținut de Partidul Acțiune și Solidaritate în urma scrutinului recent. […] Articolul Cutremur la Guvern! Dorin Recean își dă demisia, PAS anunță un nou premier apare prima dată în Bani.md.
12:30
Managerul Casei Rinaldi în Moldova s-a filmat în „Puterea Dragostei” și a îndemnat italienii să-și cumpere bilete # Bani.md
Un rol secundar, cu o apariție scurtă în filmul „Puterea Dragostei”, a fost un motiv de bucurie pentru afaceristul italian, stabilit în Moldova de zeci de ani, Franco Sanna. Prezent la premieră, acesta a transmis un mesaj conaționalilor săi, îndemnându-i să privească pelicula cinematografică regizată de Ivan Naniev, scrie Cancan.md. Nu este pentru prima dată când […] Articolul Managerul Casei Rinaldi în Moldova s-a filmat în „Puterea Dragostei” și a îndemnat italienii să-și cumpere bilete apare prima dată în Bani.md.
11:40
Republica Moldova se situează pe locul doi în Europa în privința celor mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare, potrivit clasamentului publicat de portalul internațional Global Property Guide pentru trimestrul II al anului 2025. Potrivit analizei, rata medie a dobânzilor ipotecare în Moldova este de 7,4%, fiind depășită doar de Ucraina, unde nivelul atinge 10%. Pe […] Articolul Moldova, a doua cea mai scumpă țară din Europa la credite ipotecare – 7,4% apare prima dată în Bani.md.
11:40
Victoriabank și Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) își consolidează parteneriatul de lungă durată printr-un nou credit subordonat. Valoarea contractului este de 10 milioane EUR (echivalent în MDL), iar perioada de acordare se extinde până la 10 ani. Acest instrument financiar va contribui atât la capitalizarea Victoriabank, cât și la extinderea resurselor disponibile pentru […] Articolul Victoriabank sprijină IMM-urile printr-un nou credit subordonat de la EFSE apare prima dată în Bani.md.
10:40
Cenzură digitală totală în Europa: Meta și Google interzic reclamele politice înainte de alegeri # Bani.md
Giganții tehnologici Meta (Facebook, Instagram, Threads) și Google (Alphabet – YouTube, Search, Display Ads) au anunțat suspendarea completă a publicității politice, electorale și pe teme sociale în Uniunea Europeană, începând cu luna octombrie 2025. Măsura vine ca reacție la noul Regulament European (UE) 2024/900 privind transparența și targetarea publicității politice (TTPA), care intră în vigoare […] Articolul Cenzură digitală totală în Europa: Meta și Google interzic reclamele politice înainte de alegeri apare prima dată în Bani.md.
10:40
Aleea pietonală de pe strada Grigore Vieru, din centrul capitalei, a fost renovată în cadrul unui proiect demarat în anul 2022. Astfel, au fost executate mai multe lucrări importante: lărgirea și pavarea aleii, a fost reabilitat spațiul verde, fiind plantate mai multe specii de arbuști și flori, și au fost instalate bănci moderne. A fost […] Articolul Aleea de pe strada Grigore Vieru – un spațiu plăcut și sigur pentru pietoni apare prima dată în Bani.md.
10:00
Miliardarul american Bill Gates, împreună cu Organizația Panamericană a Sănătății, intenționează să extindă accesul la medicamentele moderne pentru reducerea greutății corporale, precum Wegovy și Mounjaro, în țările cu venituri mici și medii. Potrivit datelor organizației, aproximativ 70% dintre cei un miliard de oameni care suferă de obezitate trăiesc în state care nu dispun de resurse […] Articolul Bill Gates vrea să slăbim cu toții: pastilele-minune ajung și în lumea a treia apare prima dată în Bani.md.
12 octombrie 2025
11:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat impunerea, începând cu 1 noiembrie, a unor taxe suplimentare de 100% pentru importurile din China, ceea ce va ridica nivelul total al tarifelor vamale la 130%, potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua sa socială Truth Social. Trump a declarat că Washingtonul va introduce și controale la export pentru […] Articolul Bursele se prăbușesc după anunțul lui Trump: nou val de tarife anti-China apare prima dată în Bani.md.
11:10
Cel puțin 57 de regiuni ale Federației Ruse se confruntă cu penurii de benzină și motorină, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești, potrivit unei analize publicate de BBC. Problemele sunt resimțite în special la benzinăriile independente, iar în unele regiuni aprovizionarea s-a stabilizat temporar, însă deficitul de combustibil persistă în multe zone. […] Articolul Haos la pompe! Dronele ucrainene au lăsat Rusia fără combustibil apare prima dată în Bani.md.
11:00
Rusia îl lasă pe Vucic fără contract de gaze – sancțiunile SUA blochează înțelegerea cu Gazprom # Bani.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, s-a declarat „foarte dezamăgit” de propunerea Rusiei de a semna un contract de gaze pe termen scurt, valabil doar până la sfârșitul anului, scrie Bloomberg. Belgradul își dorea un acord de trei ani cu Gazprom, după două întrevederi între Vucic și Vladimir Putin în 2025, însă Kremlinul a venit cu o […] Articolul Rusia îl lasă pe Vucic fără contract de gaze – sancțiunile SUA blochează înțelegerea cu Gazprom apare prima dată în Bani.md.
10:50
Statele europene au început duminică, 12 octombrie, implementarea treptată a noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene, care va colecta electronic datele călătorilor din afara UE, cu scopul de a întări securitatea frontierelor și de a combate infracționalitatea transfrontalieră, a anunțat Comisia Europeană la Bruxelles. Pentru cetățenii Uniunii Europene – inclusiv pentru români – […] Articolul Europa te scanează: amprente și poză obligatorie pentru moldoveni la intrarea în Schengen apare prima dată în Bani.md.
11 octombrie 2025
11:50
S&P confirmă: economia Moldovei abia respiră – creștere de 1,2% în 2025, printre cele mai mici din regiune # Bani.md
Agenția internațională S&P Global Ratings a oferit Republicii Moldova ratingul suveran „BB-/B”, cu perspectivă stabilă, menționând consolidarea treptată a economiei și angajamentul autorităților pentru continuarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană. Potrivit raportului publicat la 10 octombrie 2025, agenția estimează că economia Moldovei va crește cu 1,2% în 2025 și cu 2,2% în 2026, după […] Articolul S&P confirmă: economia Moldovei abia respiră – creștere de 1,2% în 2025, printre cele mai mici din regiune apare prima dată în Bani.md.
11:40
Cablurile și semințele țin economia Moldovei pe linia de plutire — 85 miliarde lei din exporturi # Bani.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, valoarea totală a mărfurilor exportate a însumat 84,9 miliarde lei, confirmând o dinamică robustă a comerțului extern și o colaborare eficientă între mediul de afaceri și autoritatea vamală. În topul principalelor produse exportate se află: fibre și cabluri electrice – 6,6 miliarde lei, Semințe […] Articolul Cablurile și semințele țin economia Moldovei pe linia de plutire — 85 miliarde lei din exporturi apare prima dată în Bani.md.
11:30
Băncile încă stau pe saci cu bani, dar nu pentru mult timp: lichiditatea s-a redus cu o pătrime într-un an # Bani.md
Gradul de acoperire a creditelor prin depozite în sistemul bancar al Republicii Moldova a coborât la 136,9% la finele lunii iunie 2025, potrivit datelor prezentate de Ministerul Economiei și Dezvoltării Economice. Indicatorul arată raportul dintre depozitele atrase de bănci și creditele acordate, iar o valoare peste 100% indică faptul că instituțiile financiare dețin suficiente resurse […] Articolul Băncile încă stau pe saci cu bani, dar nu pentru mult timp: lichiditatea s-a redus cu o pătrime într-un an apare prima dată în Bani.md.
