Nu deficitul e pericolul, ci economia care stagnează – Munteanu

Gradul de acoperire a creditelor prin depozite în sistemul bancar al Republicii Moldova a coborât la 136,9% la finele lunii iunie 2025, potrivit datelor prezentate de Ministerul Economiei și Dezvoltării Economice. Indicatorul arată raportul dintre depozitele atrase de bănci și creditele acordate, iar o valoare peste 100% indică faptul că instituțiile financare dețin suficiente resurse