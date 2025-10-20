Tornadă și rafale violente de vânt în apropiere de Paris: un mort și pagube majore
Unica.md, 20 octombrie 2025 23:40
O puternică furtună, însoțită de rafale violente de vânt și o tornadă, a lovit luni după-amiază, în jurul orei 17:45, mai multe localități din departamentul Val-d'Oise, situat în apropiere de ...
• • •
Acum 15 minute
23:40
O puternică furtună, însoțită de rafale violente de vânt și o tornadă, a lovit luni după-amiază, în jurul orei 17:45, mai multe localități din departamentul Val-d'Oise, situat în apropiere de ...
Acum 30 minute
23:30
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, au purtat luni o discuție telefonică privind pregătirile pentru summitul care îi va reuni la Budapesta pe ...
Acum o oră
23:20
Barometru INSCOP: Românii nu mai cred că vineri 13 aduce ghinion, dar se temem de 5G și sunt adepții teoriilor conspirației # Unica.md
În 2025, România a trecut de la superstițiile clasice la teoriile conspirației, relevă barometrul „România între magie și ezoterie", realizat de INSCOP. Dacă doar 13% dintre români mai cred că ...
23:00
Alexandru Munteanu, candidatul PAS pentru funcția de premier: „Vor fi și schimbări în viitorul Guvern, dar criteriile-cheie sunt profesionalismul și reputația ireproșabilă” # Unica.md
O parte dintre actualii membri ai echipei conduse de Dorin Recean ar putea fi reconfirmați în viitorul Cabinet de miniștri, însă sunt așteptate și schimbări semnificative. Alexandru Munteanu, candidatul Partidului ...
Acum 2 ore
22:50
Măsurarea corectă a tensiunii arteriale este esențială pentru monitorizarea sănătății cardiovasculare și prevenirea complicațiilor precum hipertensiunea sau hipotensiunea. O măsurare incorectă poate duce la interpretări greșite și decizii medicale eronate. ...
Acum 4 ore
20:20
Ministerul Educației solicită retragerea gradului didactic al fostei directoare a grădiniței nr. 32, condamnată pentru corupție # Unica.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat că va solicita retragerea gradului didactic deținut de fosta directoare a grădiniței nr. 32 din Chișinău, Dina Pavaleanu, condamnată recent pentru corupție. Sursa foto: ...
20:20
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor în Moldova, amânată până la aderarea țării la Uniunea Europeană # Unica.md
Intrarea în vigoare a regimului de impozitare cu TVA la importul autovehiculelor în Republica Moldova, care era programată inițial pentru 1 ianuarie 2026, va fi amânată până la momentul aderării ...
Acum 6 ore
19:00
Expoziție de excepție la Chișinău: „Rădăcini Bănățene” – o incursiune în cultura tradițională a Banatului # Unica.md
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău vă invită vineri, 24 octombrie 2025, ora 16:00, la vernisajul expoziției „Rădăcini Bănățene". Evenimentul aduce în prim-plan costume tradiționale, podoabe și ...
18:50
Intervenție SMURD: Un bărbat din Moldova, transportat de urgență cu elicopterul de la Iași la Chișinău după un accident rutier # Unica.md
În după-amiaza zilei de 20 octombrie, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană de urgență pentru a transporta din Iași la Chișinău un bărbat în vârstă de 47 ...
Acum 8 ore
17:20
Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, va începe să-și ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare. Macron l-a primit la Élysée înainte de încarcerare # Unica.md
Președintele Emmanuel Macron l-a primit vineri pe Nicolas Sarkozy la Palatul Élysée, cu doar patru zile înainte ca fostul șef al statului să fie încarcerat, informează BFMTV, citând surse apropiate ...
16:40
O jucărie de pluș banală a devenit fenomen global pe TikTok și a transformat Jelly Holdings într-un imperiu de sute de milioane # Unica.md
O jucărie aparent banală de pluș a cucerit TikTok-ul și a transformat compania britanică Jelly Holdings într-un adevărat imperiu financiar. Paradoxal, clienții țintă nu mai sunt copiii, ci adulții tineri ...
16:40
Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi: „Am construit o armată modernă și vom continua investițiile în apărare și securitate” # Unica.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că municipiul Chișinău dispune de o armată modernă și că investițiile în domeniul apărării și securității vor ...
16:40
Regulamentul privind parcările cu plată din Chișinău, în faza finală de analiză, așteaptă expertiza anticorupție # Unica.md
Regulamentul privind parcările cu plată din municipiul Chișinău se află în faza finală de analiză și urmează să primească expertiza anticorupție necesară pentru aprobare. Viceprimarul Ilie Ceban a declarat că ...
16:20
Ion Ceban: Chișinăul este pregătit pentru iarnă, însă proiectele majore rămân blocate din cauza disputelor politice privind bugetul # Unica.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că orașul este pe deplin pregătit pentru perioada de iarnă, dar a solicitat viitorului guvern să deblocheze bugetul municipal, în contextul în care ...
16:20
Șapte șoferi amendați cu până la 4.500 de lei pentru transport ilegal de pasageri, în urma unei operațiuni ANTA și INSP # Unica.md
Șapte șoferi au fost sancționați cu amenzi de până la 4.500 de lei fiecare, după ce au fost prinși transportând ilegal pasageri. Acțiunea a fost realizată de Agenția Națională Transport ...
16:10
După colapsul TUX, apar două noi scheme frauduloase pe Telegram: AM Engine și Dataras, clone ale piramidei financiare # Unica.md
După prăbușirea piramidei financiare TUX pe 7 octombrie, care a lăsat mii de moldoveni fără economii, autorii platformei continuă să acționeze prin două noi proiecte frauduloase – AM Engine și ...
16:10
Găgăuzia comemorează Ziua Victimelor Foametei din 1946-1947 printr-o conferință științifică dedicată memoriei și cercetării istorice # Unica.md
Regiunea Autonomă Găgăuză a marcat Ziua Comemorării Victimelor Foametei din 1946-1947, tragedie care a afectat grav sudul Moldovei. Evenimentul a fost marcat printr-o conferință științifică anuală desfășurată în satul Avdarma, ...
16:00
Ședința de judecată privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” a fost amânată. Instanța a cerut traducerea documentelor depuse de apărare # Unica.md
Ședința de judecată în cauza limitării activității Partidului Republican „Inima Moldovei" (PRIM) pentru un an, programată pentru astăzi, 20 octombrie, la Curtea de Apel Centru, a fost amânată. Motivul amânării ...
16:00
15 ani de închisoare pentru tentativă de omor pe strada Ismail din Chișinău. Inculpatul, condamnat și pentru infracțiuni legate de droguri # Unica.md
Un bărbat de 44 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor intenționat, urmând să își ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis. Acesta ...
16:00
Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului Parlament, miercuri, 22 octombrie # Unica.md
Ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a va avea loc miercuri, 22 octombrie, de la ora 10:00, iar aceasta va fi prezidată de Zinaida Greceanîi, transmite realitatea.md. Imagine ...
Acum 12 ore
15:10
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, România, au descoperit și reținut o motocicletă care figura în bazele de date ca fiind furată din Elveția, în timpul ...
15:00
Vladimir Plahotniuc rămâne după gratii încă 30 de zile. Magistrații au acceptat solicitarea procurorilor # Unica.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au acceptat solicitarea procurorilor. Decizia vine ...
15:00
Chișinăul, fără buget aprobat pentru 2025 după opt tentative eșuate. Dispută între primar și fracțiunile PAS și PSRM # Unica.md
Anul 2025 se apropie de final, iar municipiul Chișinău nu are încă un buget aprobat, după ce a opta tentativă de votare a proiectului a eșuat. Primarul capitalei, Ion Ceban, ...
14:50
Constantin Țuțu, adus forțat la judecată în dosarul de îmbogățire ilicită. Ședința a fost amânată # Unica.md
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost adus forțat la noua ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită, după ce anterior a refuzat să se prezinte voluntar. Acesta nu a ...
13:40
Judecătoria Chișinău a început examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Inculpatul nu s-a prezentat nici de această dată în instanță # Unica.md
Astăzi, 20 octombrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a început examinarea de facto a dosarului „Frauda bancară", episodul Plahotniuc, cu citirea rechizitoriului. Nici de această dată, inculpatul Vladimir Plahotniuc ...
13:40
În acest weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub influența alcoolului, punând în pericol viața și siguranța participanților la trafic. Potrivit oamenilor ...
13:30
Fost angajat ASP, reținut de CNA în dosarul corupției la eliberarea permiselor de conducere la Călărași # Unica.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei ...
13:00
NTSB investighează un incident rar: parbrizul unui Boeing 737 MAX, avariat la mare altitudine de un obiect necunoscut deasupra statului Utah # Unica.md
Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din Statele Unite a confirmat că investighează un incident neobișnuit petrecut joi, când parbrizul unui avion de linie Boeing 737 MAX al companiei United ...
12:50
Avocații Poporului cer noului Parlament relansarea dialogului cu UTA Găgăuzia și consolidarea protecției drepturilor omului în regiunea transnistreană # Unica.md
Avocații Poporului îndeamnă noul Parlament al Republicii Moldova să relanseze dialogul instituțional cu UTA Găgăuzia și să consolideze mecanismele de protecție a drepturilor omului pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Apelul ...
12:50
Mai multe dintre cele mai mari aplicații din lume, printre care Snapchat, Duolingo și Roblox, au întâmpinat probleme de funcționare luni, din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services (AWS), ...
12:50
Zelenski: „Sunt gata să particip la summitul din Ungaria, dar am rezerve față de rolul Budapestei”. Trump și Putin anunță negocieri directe pentru pace # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este dispus să participe, într-o formă sau alta, la summitul de pace care ar urma să aibă loc la Budapesta, dacă va ...
12:40
Ședința de judecată în dosarul SIS împotriva organizației „Evrazia”, amânată pentru 14 noiembrie # Unica.md
Ședința de judecată în dosarul intentat de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) împotriva organizației „Evrazia" a fost amânată pentru data de 14 noiembrie. Cazul, aflat pe masa Curții de ...
12:40
Ofițer superior de la Penitenciarul nr. 13, condamnat la 3 ani de închisoare pentru complicitate la evadarea unei deținute din Ucraina # Unica.md
Un tânăr de 24 de ani, ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la trei ani de închisoare, dintre care doi ani vor fi executați efectiv ...
12:00
Patru persoane au murit într-un incendiu devastator într-un bloc de zece etaje din Lyon, Franța # Unica.md
Un incendiu izbucnit luni dimineață într-un bloc de zece etaje din Lyon, al treilea cel mai mare oraș din Franța, a provocat moartea a patru persoane, potrivit prefecturii Rhône, citate ...
11:50
Tot mai mulți moldoveni recurg la credite pentru cheltuieli zilnice, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor # Unica.md
Tot mai mulți locuitori ai Republicii Moldova sunt nevoiți să apeleze la credite pentru a acoperi cheltuielile de zi cu zi, în contextul în care creșterea prețurilor depășește ritmul de ...
11:40
Serviciul Vamal a colectat aproape 800 de milioane de lei la bugetul de stat într-o săptămână # Unica.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, în perioada 13–19 octombrie, a colectat la bugetul de stat 798,7 milioane de lei. Sumele provin din taxele și drepturile de import ...
11:40
CNA: Percheziții, arestări și bunuri sechestrate în dosare de corupție și spălare de bani. Campanie nouă pentru integritate în instituțiile publice # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și pe linia recuperării bunurilor provenite din infracțiuni. Imaginea are caracter ilustrativ ...
11:40
Tragedie la Bălți: O femeie a murit după ce a fost lovită de un automobil pe șoseaua de centură # Unica.md
O femeie și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost lovită de un automobil Dacia Logan pe șoseaua de centură a municipiului Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, victima traversa ...
11:40
Intervenții prompte ale carabinierilor: bărbat înarmat cu un cuțit, care provoca panică printre trecători # Unica.md
În acest weekend, carabinierii au fost implicați în mai multe misiuni pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, intervenind rapid în diverse situații cu potențial periculos. Un bărbat de 45 de ...
11:30
Acuzații grave la Orhei: Medicul de pe ambulanță, cercetat penal pentru furt după moartea antrenorului de judo Radu Malcic # Unica.md
Tatăl lui Radu Malcic, antrenorul de judo ucis în accidentul rutier de pe traseul Orhei–Rezina–Râbnița, acuză personalul medical de neglijență și furt, susținând că medicul de pe ambulanță i-ar fi ...
11:30
Un adolescent, în stare critică după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict între două femei, la Elizavetovca, Dondușeni # Unica.md
Un adolescent de 18 ani se zbate între viață și moarte, după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit între mama sa și o altă femeie, în noaptea ...
11:00
Tentativă de omor la Ohrincea, Criuleni: un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat de fratele său geamăn # Unica.md
Un tânăr în vârstă de 24 de ani din localitatea Ohrincea, raionul Criuleni, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat de fratele său geamăn, relatează ...
11:00
Alexandru Tănase critică decizia lui Vladimir Voronin de a refuza deschiderea primei ședințe a Parlamentului: „Nu ține de demnitate, ci de lipsa de respect față de lege” # Unica.md
Constituționalistul Alexandru Tănase a criticat dur decizia liderului PCRM, Vladimir Voronin, de a refuza să deschidă prima ședință a noului Parlament, deși regulamentul prevede că acest rol revine celui mai ...
Acum 24 ore
10:20
Accident grav la aeroportul din Hong Kong: două persoane au murit după ce un avion cargo a lovit un vehicul la sol și s-a prăbușit în mare # Unica.md
Două persoane au murit, iar patru membri ai echipajului au fost răniți, în urma unui accident aviatic petrecut sâmbătă dimineață pe Aeroportul Internațional Hong Kong, relatează AFP și Reuters. Un ...
10:10
Consultații medicale gratuite pentru locuitorii din Ungheni, Strășeni și Cantemir. Echipele mobile de specialiști ajung în localități # Unica.md
Echipe mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite locuitorilor din raioanele Ungheni, Strășeni și Cantemir, serviciile fiind acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări ...
10:00
Cancelarul Merz: Dacă Ucraina cedează, Rusia ar putea ataca altă țară. Ar putea fi Moldova… # Unica.md
Europa trebuie să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a sprijini Ucraina și a determina Rusia să pună capăt războiului, consideră cancelarul Germaniei, Friedrich Mer
10:00
Alertă la frontiera moldo-ucraineană: un Lexus cu numere ucrainene a forțat bariera și a fost găsit abandonat la Otaci # Unica.md
Organele de drept au fost puse în stare de alertă noaptea trecută, după ce un automobil înmatriculat în Ucraina a forțat trecerea frontierei prin vama Otaci, în jurul orei 03:10. ... Post-ul Alertă la frontiera moldo-ucraineană: un Lexus cu numere ucrainene a forțat bariera și a fost găsit abandonat la Otaci apare prima dată în Unica.md.
10:00
SIS cere declararea caracterului extremist al asociației „Evrazia”, afiliată lui Ilan Șor și FSB-ului rus # Unica.md
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) a solicitat magistraților să declare caracterul extremist al asociației nonguvernamentale „Evrazia”, cu sediul la Moscova, afiliată fugarului penal Ilan Șor. Prima ... Post-ul SIS cere declararea caracterului extremist al asociației „Evrazia”, afiliată lui Ilan Șor și FSB-ului rus apare prima dată în Unica.md.
09:50
Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă! O nouă performanță de excepție pentru sportiva din Republica Moldova # Unica.md
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a scris din nou istorie pentru sportul moldovenesc, cucerind titlul de campioană mondială la lupte pe plajă. Sportiva din Republica Moldova a dominat sezonul, ... Post-ul Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă! O nouă performanță de excepție pentru sportiva din Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
Ieri
20:20
Xi Jinping cere „avansarea reunificării naționale” în mesajul către noua lideră a opoziției din Taiwan # Unica.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis duminică un apel la „avansarea reunificării naționale”, într-un mesaj de felicitare adresat noii lidere a principalului partid de opoziție din Taiwan, Cheng Li-wun, recent ... Post-ul Xi Jinping cere „avansarea reunificării naționale” în mesajul către noua lideră a opoziției din Taiwan apare prima dată în Unica.md.
