Zelenski: „Sunt gata să particip la summitul din Ungaria, dar am rezerve față de rolul Budapestei”. Trump și Putin anunță negocieri directe pentru pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este dispus să participe, într-o formă sau alta, la summitul de pace care ar urma să aibă loc la Budapesta, dacă va ... Post-ul Zelenski: „Sunt gata să particip la summitul din Ungaria, dar am rezerve față de rolul Budapestei”. Trump și Putin anunță negocieri directe pentru pace apare prima dată în Unica.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unica.md