Accident grav la aeroportul din Hong Kong: două persoane au murit după ce un avion cargo a lovit un vehicul la sol și s-a prăbușit în mare

O femeie în vârstă de 26 de ani, Vera Kravtsova, originară din Belarus, a fost păcălită să călătorească în Thailanda pentru un presupus job de modelling, dar a fost dusă ... Post-ul O tânără din Belarus, păcălită cu un job de modelling în Thailanda, forțată să muncească ca sclavă și ucisă pentru recoltarea organelor apare prima dată în Unica.md.