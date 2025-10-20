Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului Parlament, miercuri, 22 octombrie

20:30

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie la centrala nucleară Zaporoje, aflată sub ocupație rusă, după patru săptămâni fără ... Post-ul Au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie electrică la centrala nucleară Zaporojie. „Restabilirea curentului este crucială pentru siguranța nucleară” apare prima dată în Unica.md.