Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului Parlament, miercuri, 22 octombrie
Unica.md, 20 octombrie 2025 16:00
Ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a va avea loc miercuri, 22 octombrie, de la ora 10:00, iar aceasta va fi prezidată de Zinaida Greceanîi, transmite realitatea.md.
Acum 10 minute
16:00
Ședința de judecată privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” a fost amânată. Instanța a cerut traducerea documentelor depuse de apărare # Unica.md
Ședința de judecată în cauza limitării activității Partidului Republican „Inima Moldovei" (PRIM) pentru un an, programată pentru astăzi, 20 octombrie, la Curtea de Apel Centru, a fost amânată. Motivul amânării
16:00
15 ani de închisoare pentru tentativă de omor pe strada Ismail din Chișinău. Inculpatul, condamnat și pentru infracțiuni legate de droguri # Unica.md
Un bărbat de 44 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor intenționat, urmând să își ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis. Acesta
16:00
Acum o oră
15:10
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, România, au descoperit și reținut o motocicletă care figura în bazele de date ca fiind furată din Elveția, în timpul
Acum 2 ore
15:00
Vladimir Plahotniuc rămâne după gratii încă 30 de zile. Magistrații au acceptat solicitarea procurorilor # Unica.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au acceptat solicitarea procurorilor. Decizia vine
15:00
Chișinăul, fără buget aprobat pentru 2025 după opt tentative eșuate. Dispută între primar și fracțiunile PAS și PSRM # Unica.md
Anul 2025 se apropie de final, iar municipiul Chișinău nu are încă un buget aprobat, după ce a opta tentativă de votare a proiectului a eșuat. Primarul capitalei, Ion Ceban,
14:50
Constantin Țuțu, adus forțat la judecată în dosarul de îmbogățire ilicită. Ședința a fost amânată # Unica.md
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost adus forțat la noua ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită, după ce anterior a refuzat să se prezinte voluntar. Acesta nu a
Acum 4 ore
13:40
Judecătoria Chișinău a început examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Inculpatul nu s-a prezentat nici de această dată în instanță # Unica.md
Astăzi, 20 octombrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a început examinarea de facto a dosarului „Frauda bancară", episodul Plahotniuc, cu citirea rechizitoriului. Nici de această dată, inculpatul Vladimir Plahotniuc
13:40
În acest weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub influența alcoolului, punând în pericol viața și siguranța participanților la trafic. Potrivit oamenilor
13:30
Fost angajat ASP, reținut de CNA în dosarul corupției la eliberarea permiselor de conducere la Călărași # Unica.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei
13:00
NTSB investighează un incident rar: parbrizul unui Boeing 737 MAX, avariat la mare altitudine de un obiect necunoscut deasupra statului Utah # Unica.md
Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din Statele Unite a confirmat că investighează un incident neobișnuit petrecut joi, când parbrizul unui avion de linie Boeing 737 MAX al companiei United
12:50
Avocații Poporului cer noului Parlament relansarea dialogului cu UTA Găgăuzia și consolidarea protecției drepturilor omului în regiunea transnistreană # Unica.md
Avocații Poporului îndeamnă noul Parlament al Republicii Moldova să relanseze dialogul instituțional cu UTA Găgăuzia și să consolideze mecanismele de protecție a drepturilor omului pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Apelul
12:50
Mai multe dintre cele mai mari aplicații din lume, printre care Snapchat, Duolingo și Roblox, au întâmpinat probleme de funcționare luni, din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services (AWS),
12:50
Zelenski: „Sunt gata să particip la summitul din Ungaria, dar am rezerve față de rolul Budapestei”. Trump și Putin anunță negocieri directe pentru pace # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este dispus să participe, într-o formă sau alta, la summitul de pace care ar urma să aibă loc la Budapesta, dacă va
12:40
Ședința de judecată în dosarul SIS împotriva organizației „Evrazia”, amânată pentru 14 noiembrie # Unica.md
Ședința de judecată în dosarul intentat de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) împotriva organizației „Evrazia" a fost amânată pentru data de 14 noiembrie. Cazul, aflat pe masa Curții de
12:40
Ofițer superior de la Penitenciarul nr. 13, condamnat la 3 ani de închisoare pentru complicitate la evadarea unei deținute din Ucraina # Unica.md
Un tânăr de 24 de ani, ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la trei ani de închisoare, dintre care doi ani vor fi executați efectiv
Acum 6 ore
12:00
Patru persoane au murit într-un incendiu devastator într-un bloc de zece etaje din Lyon, Franța # Unica.md
Un incendiu izbucnit luni dimineață într-un bloc de zece etaje din Lyon, al treilea cel mai mare oraș din Franța, a provocat moartea a patru persoane, potrivit prefecturii Rhône, citate
11:50
Tot mai mulți moldoveni recurg la credite pentru cheltuieli zilnice, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor # Unica.md
Tot mai mulți locuitori ai Republicii Moldova sunt nevoiți să apeleze la credite pentru a acoperi cheltuielile de zi cu zi, în contextul în care creșterea prețurilor depășește ritmul de
11:40
Serviciul Vamal a colectat aproape 800 de milioane de lei la bugetul de stat într-o săptămână # Unica.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, în perioada 13–19 octombrie, a colectat la bugetul de stat 798,7 milioane de lei. Sumele provin din taxele și drepturile de import
11:40
CNA: Percheziții, arestări și bunuri sechestrate în dosare de corupție și spălare de bani. Campanie nouă pentru integritate în instituțiile publice # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și pe linia recuperării bunurilor provenite din infracțiuni. Imaginea are caracter ilustrativ
11:40
Tragedie la Bălți: O femeie a murit după ce a fost lovită de un automobil pe șoseaua de centură # Unica.md
O femeie și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost lovită de un automobil Dacia Logan pe șoseaua de centură a municipiului Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, victima traversa
11:40
Intervenții prompte ale carabinierilor: bărbat înarmat cu un cuțit, care provoca panică printre trecători # Unica.md
În acest weekend, carabinierii au fost implicați în mai multe misiuni pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, intervenind rapid în diverse situații cu potențial periculos. Un bărbat de 45 de
11:30
Acuzații grave la Orhei: Medicul de pe ambulanță, cercetat penal pentru furt după moartea antrenorului de judo Radu Malcic # Unica.md
Tatăl lui Radu Malcic, antrenorul de judo ucis în accidentul rutier de pe traseul Orhei–Rezina–Râbnița, acuză personalul medical de neglijență și furt, susținând că medicul de pe ambulanță i-ar fi
11:30
Un adolescent, în stare critică după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict între două femei, la Elizavetovca, Dondușeni # Unica.md
Un adolescent de 18 ani se zbate între viață și moarte, după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit între mama sa și o altă femeie, în noaptea
11:00
Tentativă de omor la Ohrincea, Criuleni: un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat de fratele său geamăn # Unica.md
Un tânăr în vârstă de 24 de ani din localitatea Ohrincea, raionul Criuleni, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat de fratele său geamăn, relatează
11:00
Alexandru Tănase critică decizia lui Vladimir Voronin de a refuza deschiderea primei ședințe a Parlamentului: „Nu ține de demnitate, ci de lipsa de respect față de lege” # Unica.md
Constituționalistul Alexandru Tănase a criticat dur decizia liderului PCRM, Vladimir Voronin, de a refuza să deschidă prima ședință a noului Parlament, deși regulamentul prevede că acest rol revine celui mai
10:20
Accident grav la aeroportul din Hong Kong: două persoane au murit după ce un avion cargo a lovit un vehicul la sol și s-a prăbușit în mare # Unica.md
Două persoane au murit, iar patru membri ai echipajului au fost răniți, în urma unui accident aviatic petrecut sâmbătă dimineață pe Aeroportul Internațional Hong Kong, relatează AFP și Reuters. Un
10:10
Consultații medicale gratuite pentru locuitorii din Ungheni, Strășeni și Cantemir. Echipele mobile de specialiști ajung în localități # Unica.md
Echipe mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite locuitorilor din raioanele Ungheni, Strășeni și Cantemir, serviciile fiind acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări
Acum 8 ore
10:00
Cancelarul Merz: Dacă Ucraina cedează, Rusia ar putea ataca altă țară. Ar putea fi Moldova… # Unica.md
Europa trebuie să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a sprijini Ucraina și a determina Rusia să pună capăt războiului, consideră cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Acesta a declarat,
10:00
Alertă la frontiera moldo-ucraineană: un Lexus cu numere ucrainene a forțat bariera și a fost găsit abandonat la Otaci # Unica.md
Organele de drept au fost puse în stare de alertă noaptea trecută, după ce un automobil înmatriculat în Ucraina a forțat trecerea frontierei prin vama Otaci, în jurul orei 03:10.
10:00
SIS cere declararea caracterului extremist al asociației „Evrazia”, afiliată lui Ilan Șor și FSB-ului rus # Unica.md
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) a solicitat magistraților să declare caracterul extremist al asociației nonguvernamentale „Evrazia", cu sediul la Moscova, afiliată fugarului penal Ilan Șor. Prima
09:50
Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă! O nouă performanță de excepție pentru sportiva din Republica Moldova # Unica.md
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a scris din nou istorie pentru sportul moldovenesc, cucerind titlul de campioană mondială la lupte pe plajă. Sportiva din Republica Moldova a dominat sezonul,
Acum 24 ore
20:20
Xi Jinping cere „avansarea reunificării naționale” în mesajul către noua lideră a opoziției din Taiwan # Unica.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis duminică un apel la „avansarea reunificării naționale", într-un mesaj de felicitare adresat noii lidere a principalului partid de opoziție din Taiwan, Cheng Li-wun, recent
20:20
Tragedie în China: Un accident cu un automobil electric readuce în discuție riscurile mânerelor auto retractabile # Unica.md
O înregistrare șocantă a fost făcută publică recent, arătând eforturile disperate de salvare a pasagerilor unui automobil electric în flăcări, după un accident petrecut în orașul Chengdu, China. Din păcate,
20:10
O femeie din Michigan, în vârstă de 45 de ani, a câștigat 100.000 de dolari (aproximativ 85.000 de euro) la celebra loterie Powerball, după ce a ales să joace o
19:00
Procuratura din Paris a confirmat sâmbătă că la Muzeul Luvru a avut loc un jaf organizat, în urma căruia au fost furate bijuterii de o valoare istorică și culturală inestimabilă.
18:40
Premieră medicală la Chișinău: Primele implanturi de resincronizator cardiac și defibrilatoare, realizate cu succes la Spitalul „Sfânta Treime” # Unica.md
Medicii de la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime" din Chișinău au realizat, în premieră, primele proceduri de implantare a unui resincronizator cardiac și a două defibrilatoare cardiace, cu sprijinul profesorului
18:30
Nicolas Sarkozy, primul fost președinte francez care ajunge la închisoare: „Nu mă tem, voi ține capul sus” # Unica.md
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va intra marți în penitenciarul Sante din Paris, după condamnarea la cinci ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale din 2007. Sarkozy
Ieri
11:40
„Este ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”. Condiția pusă de Putin în cea mai recentă discuție cu Trump # Unica.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a solicitat ca Ucraina să cedeze controlul complet asupra regiunii Donețk, o zonă strategică din estul țării, ca o condiție esențială pentru încetarea războiului. Cererea a
11:30
Tensiuni majore în Gaza: SUA avertizează asupra unui posibil atac Hamas împotriva civililor # Unica.md
Situația din Fâșia Gaza rămâne extrem de tensionată, după ce Departamentul de Stat american a anunțat că deține „informații credibile" privind un posibil atac iminent al grupării Hamas asupra civililor
09:40
Oficialii administrației Trump discută în privat despre o posibilă întâlnire între Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul viitoarei vizite a președintelui american în Asia, a relatat sâmbătă
08:50
Proteste masive în SUA și Europa împotriva autoritarismului administrației Trump: milioane de oameni au ieșit în stradă sub sloganul „No Kings” # Unica.md
Sâmbătă, milioane de oameni au participat la proteste de amploare în marile orașe americane, dar și în mii de localități mai mici, pentru a-și arăta nemulțumirea față de modul autoritar
08:30
La întâlnirea Trump–Zelenski, secretarul apărării SUA a purtat o cravată în culorile Rusiei # Unica.md
Întâlnirea de vineri, 17 octombrie, dintre președintele american Donald Trump și omologul ucrainean Volodimir Zelenski, la Washington, a fost marcată nu doar de discuțiile oficiale, ci și de un detaliu
08:20
Horoscopul zilei: 19 octombrie 2025 – Energie astrală, revelații și oportunități pentru fiecare zodie # Unica.md
Ziua de astăzi aduce context astral dinamic, cu aspecte care favorizează schimbarea, claritatea și inițiativele curajoase. Fiecare zodie primește un impuls specific, iar astrele susțin atât evoluția personală, cât și
01:00
Video//Incident la bordul unui avion: o baterie cu litiu a luat foc spontan, zbor deviat la Shanghai # Unica.md
O baterie cu litiu a luat foc în mod spontan, sâmbătă, la bordul unui avion care zbura de la Hangzhou (China) către Seul (Coreea de Sud), relatează agenția Xinhua, citată
00:50
Diana Șoșoacă, invitată specială la Moscova la gala Russia Today. Declarații controversate despre UE, războiul din Ucraina și libertatea de exprimare # Unica.md
Europarlamentarul român Diana Iovanovici-Șoșoacă a participat, pe 17 octombrie, la gala aniversară a postului Russia Today (RT), desfășurată la Teatrul Bolșoi din Moscova. Evenimentul a marcat 20 de ani de
18 octombrie 2025
21:40
Vocea unică a lui Artiom Topal a atins inimile tuturor! Moldoveanul pasionat de hipnoterapie a cântat desculț # Unica.md
Artiom Topal, tânărul originar din Găgăuzia care a impresionat publicul la SuperStar România în 2021, a făcut din nou senzație la Vocea României 2025. Aseară, prestația sa a provocat o
20:30
Au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie electrică la centrala nucleară Zaporojie. „Restabilirea curentului este crucială pentru siguranța nucleară” # Unica.md
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie la centrala nucleară Zaporoje, aflată sub ocupație rusă, după patru săptămâni fără
20:20
Video//Andrea Bocelli i-a cântat lui Trump „Time to Say Goodbye”, în Biroul Oval. Momentul a devenit viral # Unica.md
Președintele american Donald Trump a avut parte de un moment inedit în Biroul Oval, unde celebrul tenor italian Andrea Bocelli i-a cântat live piesa „Time to Say Goodbye". Secvența a
20:20
Tot mai multe curți de bloc din capitală sunt renovate, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Unica.md
Chișinăul se transformă
