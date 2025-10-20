Patru nume confirmate, restul – sub tăcere. Ce a spus Vladimir Bolea despre noul Cabinet de miniștri

11:50

Un ofițer superior de la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru transmiterea ilegală a obiectelor interzise persoanelor deținute și de înlesnirea evadării, fapte comise cu încălcarea atribuțiilor de serviciu. Doi dintre aceștia urmează să fie executați în penitenciar, iar un an […] Articolul Un ofițer superior de la Penitenciarul nr. 13 Chișinău, condamnat la închisoare: A ajutat un deținut să evadeze apare prima dată în Realitatea.md.