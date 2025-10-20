Patru nume confirmate, restul – sub tăcere. Ce a spus Vladimir Bolea despre noul Cabinet de miniștri
Vicepremierul Vladimir Bolea a anunțat numele unor membri ai actualului Cabinet care ar putea fi păstrați și în noul Guvern. Oficialul a precizat că el va rămâne în fruntea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, menționând totodată că anunțarea componenței complete a viitorului Executiv este responsabilitatea prim-ministrului. „Vorbim despre Mihai Popșoi la Externe, despre Dan Perciun
Ministerul Educației și Cercetării va solicita retragerea gradului didactic al fostei directoare a Grădiniței nr. 32 din Chișinău, acuzată că a estorcat mită pentru înscrierea copiilor, ocolind procedurile legale. Cazul va fi examinat la următoarea ședință a Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării, a anunțat ministrul educației în exercițiu, Dan Perciun, transmite IPN.
Vicepremierul Vladimir Bolea a anunțat numele unor membri ai actualului Cabinet care ar putea fi păstrați și în noul Guvern. Oficialul a precizat că el va rămâne în fruntea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, menționând totodată că anunțarea componenței complete a viitorului Executiv este responsabilitatea prim-ministrului. „Vorbim despre Mihai Popșoi la Externe, despre Dan Perciun
Radu Marian: Aplicarea TVA la importul mașinilor ar putea fi amânată până la aderarea Republicii Moldova la UE # Realitatea.md
Aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autoturismelor în Republica Moldova, măsură planificată să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, ar putea fi amânată. Potrivit deputatului PAS Radu Marian, decizia survine în urma consultărilor dintre Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Propunerea urmează să fie înaintată spre aprobare următorului Parlament. „Deși au fost făcute
Hamas anunță restituirea Israelului a rămășițelor unui al 13-lea ostatic, exhumat recent # Realitatea.md
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă luni, 20 octombrie, că restituie rămăşiţele unui ostatic pe care a anunţat că le-a găsit duminică, potrivit unui comunicat difuzat pe reţele de socializare, scrie News.ro. "Brigăzile Ezzedin al-Qassam vor preda corpul unui deţinut israelian care a fost exhumat ieri (duminică) în Fâşia Gaza,
Renzi: O victorie a extremei drepte la prezidenţialele din Franţa în 2027 ar însemna „sfârşitul UE” # Realitatea.md
O victorie a extremei drepte la alegerile prezidenţiale din Franţa preconizate să aibă loc în anul 2027 ar însemna „sfârşitul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem", a avertizat luni, 20 octombrie, fostul prim-ministru italian Matteo Renzi. Renzi a lansat acest avertisment chiar dacă personal consideră că „nu extrema dreaptă" este cea mai mare problemă cu
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat că guvernul său intenționează să propună eliminarea schimbării orei în Uniunea Europeană. De asemenea, acesta a explicat motivele acestei inițiative. În mesajul său, politicianul a declarat că „schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens. Abia dacă ajută la economisirea energiei și are un impact negativ
Nu și-a depus declarația de avere după încetarea mandatului: Ex-șeful Spitalului Bălți riscă amendă usturătoare # Realitatea.md
Fostul șef al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, riscă o amendă de până la 4,5 mii de lei, pentru că nu și-a depus declarația de avere și interese personale după încetarea mandatului, transmite NordNews. Potrivit legii, persoanele care dețin funcții publice sunt obligate să depună declarația de avere și interese personale în termen de 30 de
#LIFESTYLE cu Xenia Bugneac – CDI Home Design îți transformă casa ta într-un spațiu unic # Realitatea.md
Toamna aceasta, emisiunea #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac revine pe ecrane! Într-un nou sezon, realizatoarea emisiunii îți va prezenta ultimele noutăți și tendințe de lifestyle, sănătate, beauty, fashion și design. În cadrul primei ediții de #LIFESTYLE, Xenia și-a propus să realizeze o emisiune despre designul de interior și spațiile pline de personalitate. Astfel ea a mers
Intervenție aero-medicală cu elicopterul SMURD: Un bărbat a fost adus de urgență la Chișinău după un grav accident # Realitatea.md
Un bărbat moldovean de 47 de ani a fost adus din Iași la Chișinău cu elicopterul SMURD, după ce a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier. Incidentul s-a produs astăzi, 20 octombrie, pe stadionul Dinamo din Capitală. „Pe tot parcursul zborului, bărbatul a fost monitorizat permanent de medicii și paramedicii SMURD. Helicopterul a
Maia Sandu va convoca noile fracțiuni parlamentare la consultări până la sfârșitul săptămânii # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu urmează să convoace noile fracțiuni parlamentare la consultări până la sfârșitul acestei săptămâni. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. „Vom invita fracțiunile imediat când acestea sunt formate și vom anunța ziua și ora când discuțiile vor avea loc. Acestea vor avea loc până
FOTO A crezut că va trece neobservat, dar nu a fost să fie! Un tânăr, prins cu valiza plină de țigări # Realitatea.md
Un tânăr de 28 de ani a fost prins de vameși în timp ce încerca să plece spre Londra cu valiza ticsită cu țigări. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău. „Deși, la controlul de frontieră, pasagerul a ales culoarul verde „nimic de declarat" și a răspuns că nu are bunuri supuse
Popșoi: Moldova este bucuroasă să împărtășească experiența privind aderarea la UE cu state din Asia și Caucaz # Realitatea.md
Moldova este pregătită și bucuroasă să împărtășească experiența privind procesul de integrare europeană cu state din Asia și Caucaz, transmite ministrul de Externe în exercițiu Mihai Popșoi. Oficialul a declarat, în marja reuniunii miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, că administrația de la Chișinău este recunoscătoare pentru sprijinul internațional acordat.
În atenția șoferilor! Trafic suspendat pe două străzi din Chișinău în următoarele zile # Realitatea.md
Marți, 21 octombrie, de la ora 09:00, și până miercuri, 22 octombrie, ora 20:00, traficul rutier va fi suspendat total pe strada Maria Dragan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor de reparație. Transportul public va circula după cum urmează: Ruta de troleibuz nr. 16, tur
Maestrul Botgros explică de ce nu va prezida ședința Parlamentului: Am multe necazuri pe cap # Realitatea.md
Nicolae Botgros a explicat că are „mai multe necazuri pe cap", motiv pentru care nu va prezida prima ședință a Parlamentului. Declarația a fost făcută pentru TV8, după ce serviciul de presă al Legislativului a anunțat că Zinaida Greceanîi va conduce prima reuniune a deputaților proaspăt aleși. „Eu sunt afectat acum și am și copilul
Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, inclusiv la noi # Realitatea.md
Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate. Potrivit Raportului Global al ONU privind Traficul de Persoane 2024, numărul cazurilor acestui tip de trafic a crescut de la 1% din totalul victimelor identificate la nivel global în anul 2016, până la 8% în 2022.
Potrivit Biroului Național de Statistică, 94,3% dintre locuitori s-au identificat cu religia ortodoxă. Cea mai mare pondere a ortodocșilor se înregistrează în raionul Șoldănești – 98,9%, iar cea mai mică – în raionul Briceni, cu 80,5%. Datele cu privire la caracteristicile etnoculturale ale populației au fost prezentate luni într-o conferință de presă, transmite IPN. Persoanele
MIDR, despre molozul aruncat de pe clădirea fostului hotel Dacia: Anterior au existat prescripții. INST investighează # Realitatea.md
Incidentul cu aruncarea molozului de la înălțime, în timpul lucrărilor de demolare a fostului hotel Dacia se investighează. Veaceslav Șipitca, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii, a precizat pentru Realitatea că anterior au existat prescripții, în contextul derulării lucrărilor. Oficialul a relatat că Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) s-a autosesizat. Funcționarii vor investiga circumstanțele
Gata cu plimbările montane. Transfăgărășanul și Transalpina, închise până la primăvară # Realitatea.md
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că circulația rutieră s-a închis oficial, luni, pe Transfăgărășan și pe Transalpina pentru sezonul rece. CNAIR mai precizează că instabilitatea atmosferică la altitudine rămâne ridicată, iar fenomenele extreme pot apărea oricând. Sectoarele închise au fost semnalizate corespunzător, iar circulația va fi redeschisă în primăvara anului viitor,
Serviciul de Protecție și Pază de Stat și-a premiat cei mai buni bodyguarzi, șoferi și trăgători # Realitatea.md
Serviciul de Protecție și Pază de Stat a organizat, în perioada 16–17 octombrie, competiția internă „Cupa Directorului – Bodyguard", parte a Spartachiadei SPPS. Evenimentul este o tradiție a instituției și reunește anual angajați din toate subdiviziunile. Concursul are drept scop promovarea spiritului de echipă, a disciplinei și a performanței profesionale, dar și testarea abilităților fizice,
Condițiile de creditare din Moldova rămân stabile pentru companii, ușoară relaxare pentru populație # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat rezultatele sondajului privind creditarea bancară pentru trimestrul II 2025, care arată o stabilitate a condițiilor de creditare pentru companii și o ușoară relaxare pentru populație. Standardele de creditare aplicate societăților nefinanciare s-au menținut neschimbate (0%), peste așteptările anterioare ale băncilor (-15%), transmite BANI.MD. În același timp, cererea pentru
Ion Manole (Promo-LEX): „Autoritățile nu au învățat încă să comunice cu cetățenii din stânga Nistrului” # Realitatea.md
Directorul executiv al Asociației „Promo-LEX", Ion Manole, critică lipsa de comunicare a autorităților de la Chișinău cu locuitorii din stânga Nistrului, în contextul alegerilor parlamentare recente. În cadrul emisiunii „Realitatea te privește" la RLIVE TV, Manole a declarat că statul ar fi trebuit să transmită un mesaj clar și empatic cetățenilor din regiunea transnistreană, care
Nicolas Sarkozy, primit de Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare # Realitatea.md
Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, prevăzută pentru marţi, 21 octombrie, a aflat BFMTV de la o persoană apropiată preşedintelui francez. Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va ajunge mâine, în spatele gratiilor pentru a începe executarea pedepsei de cinci
Dosarul „Frauda Bancară”: Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile # Realitatea.md
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi, 20 octombrie, demersul procurorilor. „Demersul a fost depus în cadrul dosarului expediat în judecată în lipsa acestuia, vizând un episod din dosarul denumit generic „Frauda bancară
Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului Parlament, care va avea loc miercuri, 22 octombrie, de la ora 10:00. Ședința va marca începutul activității Parlamentului de legislatura a XII-a, convocat prin decretul semnat de președinta Maia Sandu, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională. La ședință vor participa […] Articolul Zinaida Greceanîi revine în prezidiumul Parlamentului. Detalii apare prima dată în Realitatea.md.
Creatori de Patrimoniu: „Croșeta fermecată” a Ludmilei Prepeliță din Soroca transformă tradiția în realitate # Realitatea.md
Meșterul popular Ludmila Prepeliță din Vasilcău, Soroca, împletește tradiția cu realitatea cu ațe și croșetă. Femeia este maestră în acest domeniu de aproape 25 de ani. Printre lucrările sale se regăsesc fețe de masă, dantele, globuri, mărțișoare și alte lucrări. Fiecare creație relatează despre pasiunea transmisă din generație în generație. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Creatori de Patrimoniu: „Croșeta fermecată” a Ludmilei Prepeliță din Soroca transformă tradiția în realitate apare prima dată în Realitatea.md.
Constantin Țuțu ar fi fost adus forțat la ședința de judecată: Este învinuit de îmbogățire ilicită # Realitatea.md
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Constantin Țuțu, ar fi fost adus cu forța la o nouă ședință în dosarul în care are calitate de învinuit pentru îmbogățire ilicită. Agora scrie că acesta ar putea refuza prezența în sala de judecată. Noul avocat al lui Țuțu a solicitat amânarea ședinței. Acesta invocă că […] Articolul Constantin Țuțu ar fi fost adus forțat la ședința de judecată: Este învinuit de îmbogățire ilicită apare prima dată în Realitatea.md.
Când începe BAC-ul: A fost stabilit orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026 # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026. Toate probele de examene vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină, instituție de învățământ sau centrul de examene. Orarul cuprinde testarea națională pentru clasele primare, examenele de absolvire a gimnaziului și […] Articolul Când începe BAC-ul: A fost stabilit orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026 apare prima dată în Realitatea.md.
TUX revine sub alt nume! Escrocii lansează noi platforme după colapsul piramidei financiare # Realitatea.md
După colapsul piramidei financiare TUX din 7 octombrie, care a lăsat mii de moldoveni fără economii, escrocii din spatele platformei continuă să acționeze. Pe de Telegram al piramidei financiare au apărut două noi proiecte frauduloase — AM Engine și Dataras — prezentate ca „platforme de tranzacționare cantitativă”, dar care repetă exact structura piramidală TUX, care […] Articolul TUX revine sub alt nume! Escrocii lansează noi platforme după colapsul piramidei financiare apare prima dată în Realitatea.md.
Bulgaria și România, pe primul loc în Uniunea Europeană la decesele cauzate de accidente rutiere # Realitatea.md
Numărul persoanelor din Uniunea Europeană decedate în accidente rutiere a scăzut cu 2% în 2024, comparativ cu anul precedent, însă cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România și Bulgaria, a anunțat Comisia Europeană. Anul trecut, 19.940 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în întreaga UE. Cifra […] Articolul Bulgaria și România, pe primul loc în Uniunea Europeană la decesele cauzate de accidente rutiere apare prima dată în Realitatea.md.
Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german # Realitatea.md
Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul, susține Merz. Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace alte țări europene dacă Ucraina nu va rezista, inclusiv Republica Moldova. În comentariul său, cancelarul german a punctat: „Vizita […] Articolul Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german apare prima dată în Realitatea.md.
Fără frică de Dumnezeu. A intrat într-o biserică din Chișinău și a furat aurul de pe icoană # Realitatea.md
Un furt de proporții a avut loc la biserica din cimitirul Armenesc din Chișinău, unde o icoană făcătoare de minuni a fost jefuită de podoabe din aur. Potrivit primelor informații, persoana bănuită a pătruns în lăcaș prin acces liber, profitând de faptul că ușile bisericii erau deschise vizitatorilor. Contactată de Realitatea.md, Svetlana Scripnic, ofițeră de […] Articolul Fără frică de Dumnezeu. A intrat într-o biserică din Chișinău și a furat aurul de pe icoană apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Două mașini s-au lovit violent în Capitală. Unul dintre șoferi a ajuns la spital # Realitatea.md
Un șofer a fost dus la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Impactul s-a produs luni, 20 octombrie, pe strada Nicolae Costin din Capitală. Potrivit poliției, un tânăr de 29 de ani, aflat la volanul unui Volkswagen, s-a tamponat, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, cu […] Articolul VIDEO Două mașini s-au lovit violent în Capitală. Unul dintre șoferi a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
Pană majoră de internet la nivel global: Sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri online și servicii bancare # Realitatea.md
O întrerupere majoră a rețelelor online a paralizat pe 20 octombrie zeci de site-uri web, aplicații și platforme de gaming, printre care se numără Amazon, Snapchat, Roblox sau Coinbase. Problemele par să fie cauzate de o defecțiune la Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud computing care alimentează infrastructura digitală a multor companii la nivel […] Articolul Pană majoră de internet la nivel global: Sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri online și servicii bancare apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Investiții false pe rețelele de socializare: Patru suspecți, arestați pentru escrocherii de milioane # Realitatea.md
Patru membri ai unui grup infracțional, cu vârste între 18 și 51 de ani, originari din Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei, au fost arestați de oamenii legii pentru escrocherii online, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei. Membrii grupului publicau anunțuri false pe rețelele de socializare, promițând câștiguri rapide […] Articolul VIDEO Investiții false pe rețelele de socializare: Patru suspecți, arestați pentru escrocherii de milioane apare prima dată în Realitatea.md.
Carburanții din Moldova – conformi standardelor UE. Țara a transmis primele rapoarte la Bruxelles # Realitatea.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a anunțat că primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei confirmă că toate produsele testate respectă standardele de calitate și mediu ale Uniunii Europene. Potrivit instituției, Republica Moldova a transmis pentru prima dată către Comisia Europeană rapoartele analitice naționale privind carburanții, […] Articolul Carburanții din Moldova – conformi standardelor UE. Țara a transmis primele rapoarte la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
Marta Kos: „Până în noiembrie, Consiliul UE ar putea deschide toate cele șase clustere de negociere pentru Moldova și Ucraina” # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că până în luna noiembrie, Consiliul Uniunii Europene ar putea decide deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, subliniind că totul este pregătit pentru accelerarea reformelor în ambele state. Declarațiile au fost făcute luni, 20 octombrie, la Luxemburg, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri […] Articolul Marta Kos: „Până în noiembrie, Consiliul UE ar putea deschide toate cele șase clustere de negociere pentru Moldova și Ucraina” apare prima dată în Realitatea.md.
Droguri în valoare de peste un milion de lei au fost ridicate de polițiștii din Bălți, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unui tânăr de 18 ani, bănuit de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope pe teritoriul municipiului și în nordul țării. Potrivit Poliției, activitatea ilegală a suspectului a fost documentată timp de mai multe luni. […] Articolul Un milion de lei în droguri! Un tânăr de 18 ani riscă până la 7 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
ALARMANT! Un bărbat a ajuns la reanimare cu botulism după ce a mâncat pește prins în Nistru # Realitatea.md
Un locuitor al orașului Tiraspol a fost internat în stare gravă la secția de reanimare, după ce a fost diagnosticat cu botulism, o boală gravă cauzată de o toxină produsă de bacteria Clostridium botulinum. Potrivit presei locale, bărbatul a prins un pește în râul Nistru, l-a sărat acasă și, după ce a consumat produsul, a […] Articolul ALARMANT! Un bărbat a ajuns la reanimare cu botulism după ce a mâncat pește prins în Nistru apare prima dată în Realitatea.md.
FC Florești a spulberat FC Victoria cu 7–0. Nicolae Țurcan: Sunt recunoscător băieților # Realitatea.md
FC Florești a obținut o victorie impresionantă, scor 7–0, în meciul disputat împotriva FC Victoria, devenind prima echipă calificată matematic în play-off-ul pentru promovarea în Super Liga Moldovei (Liga 7777). După acest rezultat, echipa din Florești își consolidează poziția de lider în Liga 1, având 14 puncte avans față de FC Ungheni și 6 față […] Articolul FC Florești a spulberat FC Victoria cu 7–0. Nicolae Țurcan: Sunt recunoscător băieților apare prima dată în Realitatea.md.
A scos arma din buzunar și a tras în vecinul său. Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, pentru tentativă de omor intenționat. La pedeapsa aceasta s-a adăugat parțial o condamnare anterioară pentru o infracțiune legată de droguri, neexecutată integral. Totodată, instanța l-a privat de dreptul de a ocupa funcții […] Articolul A scos arma din buzunar și a tras în vecinul său. Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
Zdob și Zdub cere comorile înapoi la Luvru! Legătura cu noul videoclip la 30 de ani de formație # Realitatea.md
Zdob și Zdub cere comorile înapoi la Luvru. Există o legătură cu noul videoclip lansat la 30 de ani de formație. „Anul acesta sărbătorim 30 de ani de Zdob și Zdub! 30 de ani de muzică, concerte, prietenii și momente de neuitat alături de voi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în toată […] Articolul Zdob și Zdub cere comorile înapoi la Luvru! Legătura cu noul videoclip la 30 de ani de formație apare prima dată în Realitatea.md.
Cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu există # Realitatea.md
Un sens giratoriu amenajat în mijlocul câmpului, fără nicio șosea care să ducă la el, stă mărturie – tăcută și costisitoare – pentru unul dintre cele mai recente scandaluri de corupție din Ungaria condusă de Viktor Orban. Deși proiectul a fost prezentat ca o investiție strategică în infrastructura logistică a Europei Centrale, realitatea din teren […] Articolul Cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu există apare prima dată în Realitatea.md.
STOP CADRU Ala Nemerenco afirmă că nu are regrete la final de mandat. Ce crede că nu a reușit ministerul condus de ea # Realitatea.md
Ala Nemerenco susține că nu are regrete la final de mandat. Ministra Sănătății în exercițiu a menționat că, în opinia sa, unul dintre lucrurile care nu i-a reușit ministerului condus de ea a fost digitalizarea. Vorbind despre digitalizare, totuși, oficiala s-a lăudat că echipa sa a reușit să aprobe un plan în acest sens. Nemerenco […] Articolul STOP CADRU Ala Nemerenco afirmă că nu are regrete la final de mandat. Ce crede că nu a reușit ministerul condus de ea apare prima dată în Realitatea.md.
Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele” # Realitatea.md
Eurodeputata română Diana Iovanovici-Șoșoacă a devenit din nou subiect de controverse internaționale după ce a participat, la Moscova, la un eveniment unde a fost prezent și președintele rus Vladimir Putin, relatează presa ucraineană și cea internațională. Potrivit relatărilor, Șoșoacă a fost invitată de Asociația Internațională „Prietenii Rusiei” – Pietro Stramezzi pentru a participa, în calitate […] Articolul Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele” apare prima dată în Realitatea.md.
O femeie de 81 de ani a decedat după ce a fost lovită de un automobil. Tragedia s-a produs luni dimineața, 20 octombrie, în municipiul Bălți. Potrivit poliției, la volanul unui automobil Dacia se afla un bărbat de 69 de ani. Victima ar fi traversat partea carosabilă neregulamentar. Șoferul nu se afla sub influența alcoolului. […] Articolul Tragedie în nordul țării. O femeie a fost lovită mortal de un automobil apare prima dată în Realitatea.md.
Un ofițer superior de la Penitenciarul nr. 13 Chișinău, condamnat la închisoare: A ajutat un deținut să evadeze # Realitatea.md
Un ofițer superior de la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru transmiterea ilegală a obiectelor interzise persoanelor deținute și de înlesnirea evadării, fapte comise cu încălcarea atribuțiilor de serviciu. Doi dintre aceștia urmează să fie executați în penitenciar, iar un an […] Articolul Un ofițer superior de la Penitenciarul nr. 13 Chișinău, condamnat la închisoare: A ajutat un deținut să evadeze apare prima dată în Realitatea.md.
Ombudsmanii oferă sugestii noului Parlament: Transparență, dialog cu Tiraspol și Comrat, dar și sprijin pentru presă # Realitatea.md
Avocații Poporului au lansat o serie de sugestii pentru deputații din noul Legislativ, care se vor reuni în prima ședință pe 22 octombrie. Potrivit mesajului emis de ombudsmani, societatea așteaptă de la guvernare maturitate politică, echilibru și respect față de drepturile omului. În opinia lor, este necesară aplicarea proporțională a măsurilor privind securitatea statului și […] Articolul Ombudsmanii oferă sugestii noului Parlament: Transparență, dialog cu Tiraspol și Comrat, dar și sprijin pentru presă apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Zelenski propune prelungirea mobilizării și a legii marțiale până în februarie 2026 # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a înaintat luni, 20 octombrie curent, în Rada Supremă, două proiecte de lege care prevăd prelungirea regimului legii marțiale și a perioadei de mobilizare generală, potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al Parlamentului de la Kiev. Inițiativele legislative au fost semnate de liderul de la Kiev și urmează să fie examinate […] Articolul Președintele Zelenski propune prelungirea mobilizării și a legii marțiale până în februarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Ziua internațională a bucătarilor. Ceban: „Din punct de vedere salarial sunt subapreciați” # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj dedicat zilei internaționale a bucătarilor, marcată anual pe 20 octombrie. Edilul a vorbit despre importanța celor care pregătesc zilnic mâncare pentru mii de copii din instituțiile de învățământ din Chișinău, subliniind în același timp salariile minime din acest domeniu. „Astăzi este Ziua Internațională a Bucătarului. Oameni […] Articolul Ziua internațională a bucătarilor. Ceban: „Din punct de vedere salarial sunt subapreciați” apare prima dată în Realitatea.md.
Operațiune ANTA și INSP la Călărași: Șapte persoane, amendate pentru transport ilicit de călători # Realitatea.md
Șapte persoane din Călărași s-au ales cu procese-verbale de contravenție după ce au fost prinse efectuând transport ilicit de călători cu vehicule rutiere. Acțiunea desfășurată de inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) în comun cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) are drept scop descurajarea activităților ilegale din domeniu. Totodată, pe lângă aplicarea sancțiunilor prevăzute […] Articolul Operațiune ANTA și INSP la Călărași: Șapte persoane, amendate pentru transport ilicit de călători apare prima dată în Realitatea.md.
