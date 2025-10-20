Intervenție aero-medicală cu elicopterul SMURD: Un bărbat a fost adus de urgență la Chișinău după un grav accident

10:30

Un reportaj difuzat de postul german ZDF în anul 2014 îl arată pe Mihail Gorbaciov afirmând fără echivoc că „garanția privind neextinderea NATO spre Est” este un mit. Cu toate acestea, Vladimir Putin și Dmitri Medvedev au propagat ani la rând ideea că Occidentul ar fi promis că NATO nu se va extinde, invocând în […] Articolul DISINFO.MD: Mitul disecat de Gorbaciov încă în 2014. Occidentul nu a promis niciodată că NATO nu se va extinde apare prima dată în Realitatea.md.