Zinaida Greceanîi revine în prezidiumul Parlamentului. Detalii

08:20

Peste o sută de școli din țară sunt nevoite să apeleze la servicii de catering pentru elevii de gimnaziu, deoarece nu au cantine proprii unde să pregătească prânzuri pentru toți copiii. Directorii afirmă că procedura de contractare nu este complicată. De asemenea, firmele de catering trebuie să respecte proporțiile stabilite de autorități, oferind o alimentație […] Articolul Catering pentru elevii de gimnaziu în peste o sută de școli fără cantină proprie apare prima dată în Realitatea.md.