Maestrul Botgros explică de ce nu va prezida ședința Parlamentului: Am multe necazuri pe cap
Realitatea.md, 20 octombrie 2025 17:30
Nicolae Botgros a explicat că are „mai multe necazuri pe cap”, motiv pentru care nu va prezida prima ședință a Parlamentului. Declarația a fost făcută pentru TV8, după ce serviciul de presă al Legislativului a anunțat că Zinaida Greceanîi va conduce prima reuniune a deputaților proaspăt aleși. „Eu sunt afectat acum și am și copilul […] Articolul Maestrul Botgros explică de ce nu va prezida ședința Parlamentului: Am multe necazuri pe cap apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
17:30
În atenția șoferilor! Trafic suspendat pe două străzi din Chișinău în următoarele zile # Realitatea.md
Marți, 21 octombrie, de la ora 09:00, și până miercuri, 22 octombrie, ora 20:00, traficul rutier va fi suspendat total pe strada Maria Dragan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor de reparație. Transportul public va circula după cum urmează: Ruta de troleibuz nr. 16, tur […] Articolul În atenția șoferilor! Trafic suspendat pe două străzi din Chișinău în următoarele zile apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Maestrul Botgros explică de ce nu va prezida ședința Parlamentului: Am multe necazuri pe cap # Realitatea.md
Nicolae Botgros a explicat că are „mai multe necazuri pe cap”, motiv pentru care nu va prezida prima ședință a Parlamentului. Declarația a fost făcută pentru TV8, după ce serviciul de presă al Legislativului a anunțat că Zinaida Greceanîi va conduce prima reuniune a deputaților proaspăt aleși. „Eu sunt afectat acum și am și copilul […] Articolul Maestrul Botgros explică de ce nu va prezida ședința Parlamentului: Am multe necazuri pe cap apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
17:00
Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, inclusiv la noi # Realitatea.md
Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate. Potrivit Raportului Global al ONU privind Traficul de Persoane 2024, numărul cazurilor acestui tip de trafic a crescut de la 1% din totalul victimelor identificate la nivel global în anul 2016, până la 8% în 2022. […] Articolul Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, inclusiv la noi apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Potrivit Biroului Național de Statistică, 94,3% dintre locuitori s-au identificat cu religia ortodoxă. Cea mai mare pondere a ortodocșilor se înregistrează în raionul Șoldănești – 98,9%, iar cea mai mică – în raionul Briceni, cu 80,5%. Datele cu privire la caracteristicile etnoculturale ale populației au fost prezentate luni într-o conferință de presă, transmite IPN. Persoanele […] Articolul Statistica religioasă 2025: Șoldănești, raionul cu cei mai mulți ortodocși apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:30
MIDR, despre molozul aruncat de pe clădirea fostului hotel Dacia: Anterior au existat prescripții. INST investighează # Realitatea.md
Incidentul cu aruncarea molozului de la înălțime, în timpul lucrărilor de demolare a fostului hotel Dacia se investighează. Veaceslav Șipitca, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii, a precizat pentru Realitatea că anterior au existat prescripții, în contextul derulării lucrărilor. Oficialul a relatat că Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) s-a autosesizat. Funcționarii vor investiga circumstanțele […] Articolul MIDR, despre molozul aruncat de pe clădirea fostului hotel Dacia: Anterior au existat prescripții. INST investighează apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Gata cu plimbările montane. Transfăgărășanul și Transalpina, închise până la primăvară # Realitatea.md
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că circulația rutieră s-a închis oficial, luni, pe Transfăgărășan și pe Transalpina pentru sezonul rece. CNAIR mai precizează că instabilitatea atmosferică la altitudine rămâne ridicată, iar fenomenele extreme pot apărea oricând. Sectoarele închise au fost semnalizate corespunzător, iar circulația va fi redeschisă în primăvara anului viitor, […] Articolul Gata cu plimbările montane. Transfăgărășanul și Transalpina, închise până la primăvară apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Serviciul de Protecție și Pază de Stat și-a premiat cei mai buni bodyguarzi, șoferi și trăgători # Realitatea.md
Serviciul de Protecție și Pază de Stat a organizat, în perioada 16–17 octombrie, competiția internă „Cupa Directorului – Bodyguard”, parte a Spartachiadei SPPS. Evenimentul este o tradiție a instituției și reunește anual angajați din toate subdiviziunile. Concursul are drept scop promovarea spiritului de echipă, a disciplinei și a performanței profesionale, dar și testarea abilităților fizice, […] Articolul Serviciul de Protecție și Pază de Stat și-a premiat cei mai buni bodyguarzi, șoferi și trăgători apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Condițiile de creditare din Moldova rămân stabile pentru companii, ușoară relaxare pentru populație # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat rezultatele sondajului privind creditarea bancară pentru trimestrul II 2025, care arată o stabilitate a condițiilor de creditare pentru companii și o ușoară relaxare pentru populație. Standardele de creditare aplicate societăților nefinanciare s-au menținut neschimbate (0%), peste așteptările anterioare ale băncilor (-15%), transmite BANI.MD. În același timp, cererea pentru […] Articolul Condițiile de creditare din Moldova rămân stabile pentru companii, ușoară relaxare pentru populație apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Ion Manole (Promo-LEX): „Autoritățile nu au învățat încă să comunice cu cetățenii din stânga Nistrului” # Realitatea.md
Directorul executiv al Asociației „Promo-LEX”, Ion Manole, critică lipsa de comunicare a autorităților de la Chișinău cu locuitorii din stânga Nistrului, în contextul alegerilor parlamentare recente. În cadrul emisiunii „Realitatea te privește” la RLIVE TV, Manole a declarat că statul ar fi trebuit să transmită un mesaj clar și empatic cetățenilor din regiunea transnistreană, care […] Articolul Ion Manole (Promo-LEX): „Autoritățile nu au învățat încă să comunice cu cetățenii din stânga Nistrului” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:40
Nicolas Sarkozy, primit de Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare # Realitatea.md
Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, prevăzută pentru marţi, 21 octombrie, a aflat BFMTV de la o persoană apropiată preşedintelui francez. Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va ajunge mâine, în spatele gratiilor pentru a începe executarea pedepsei de cinci […] Articolul Nicolas Sarkozy, primit de Macron la Palatul Elysee cu câteva zile înainte de a merge la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Dosarul „Frauda Bancară”: Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile # Realitatea.md
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi, 20 octombrie, demersul procurorilor. „Demersul a fost depus în cadrul dosarului expediat în judecată în lipsa acestuia, vizând un episod din dosarul denumit generic „Frauda bancară”. La fel, astăzi a fost începută cercetarea judecătorească, […] Articolul Dosarul „Frauda Bancară”: Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului Parlament, care va avea loc miercuri, 22 octombrie, de la ora 10:00. Ședința va marca începutul activității Parlamentului de legislatura a XII-a, convocat prin decretul semnat de președinta Maia Sandu, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională. La ședință vor participa […] Articolul Zinaida Greceanîi revine în prezidiumul Parlamentului. Detalii apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Creatori de Patrimoniu: „Croșeta fermecată” a Ludmilei Prepeliță din Soroca transformă tradiția în realitate # Realitatea.md
Meșterul popular Ludmila Prepeliță din Vasilcău, Soroca, împletește tradiția cu realitatea cu ațe și croșetă. Femeia este maestră în acest domeniu de aproape 25 de ani. Printre lucrările sale se regăsesc fețe de masă, dantele, globuri, mărțișoare și alte lucrări. Fiecare creație relatează despre pasiunea transmisă din generație în generație. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Creatori de Patrimoniu: „Croșeta fermecată” a Ludmilei Prepeliță din Soroca transformă tradiția în realitate apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Constantin Țuțu ar fi fost adus forțat la ședința de judecată: Este învinuit de îmbogățire ilicită # Realitatea.md
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Constantin Țuțu, ar fi fost adus cu forța la o nouă ședință în dosarul în care are calitate de învinuit pentru îmbogățire ilicită. Agora scrie că acesta ar putea refuza prezența în sala de judecată. Noul avocat al lui Țuțu a solicitat amânarea ședinței. Acesta invocă că […] Articolul Constantin Țuțu ar fi fost adus forțat la ședința de judecată: Este învinuit de îmbogățire ilicită apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Când începe BAC-ul: A fost stabilit orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026 # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026. Toate probele de examene vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină, instituție de învățământ sau centrul de examene. Orarul cuprinde testarea națională pentru clasele primare, examenele de absolvire a gimnaziului și […] Articolul Când începe BAC-ul: A fost stabilit orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026 apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
TUX revine sub alt nume! Escrocii lansează noi platforme după colapsul piramidei financiare # Realitatea.md
După colapsul piramidei financiare TUX din 7 octombrie, care a lăsat mii de moldoveni fără economii, escrocii din spatele platformei continuă să acționeze. Pe de Telegram al piramidei financiare au apărut două noi proiecte frauduloase — AM Engine și Dataras — prezentate ca „platforme de tranzacționare cantitativă”, dar care repetă exact structura piramidală TUX, care […] Articolul TUX revine sub alt nume! Escrocii lansează noi platforme după colapsul piramidei financiare apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Bulgaria și România, pe primul loc în Uniunea Europeană la decesele cauzate de accidente rutiere # Realitatea.md
Numărul persoanelor din Uniunea Europeană decedate în accidente rutiere a scăzut cu 2% în 2024, comparativ cu anul precedent, însă cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România și Bulgaria, a anunțat Comisia Europeană. Anul trecut, 19.940 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în întreaga UE. Cifra […] Articolul Bulgaria și România, pe primul loc în Uniunea Europeană la decesele cauzate de accidente rutiere apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german # Realitatea.md
Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul, susține Merz. Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace alte țări europene dacă Ucraina nu va rezista, inclusiv Republica Moldova. În comentariul său, cancelarul german a punctat: „Vizita […] Articolul Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Fără frică de Dumnezeu. A intrat într-o biserică din Chișinău și a furat aurul de pe icoană # Realitatea.md
Un furt de proporții a avut loc la biserica din cimitirul Armenesc din Chișinău, unde o icoană făcătoare de minuni a fost jefuită de podoabe din aur. Potrivit primelor informații, persoana bănuită a pătruns în lăcaș prin acces liber, profitând de faptul că ușile bisericii erau deschise vizitatorilor. Contactată de Realitatea.md, Svetlana Scripnic, ofițeră de […] Articolul Fără frică de Dumnezeu. A intrat într-o biserică din Chișinău și a furat aurul de pe icoană apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO Două mașini s-au lovit violent în Capitală. Unul dintre șoferi a ajuns la spital # Realitatea.md
Un șofer a fost dus la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Impactul s-a produs luni, 20 octombrie, pe strada Nicolae Costin din Capitală. Potrivit poliției, un tânăr de 29 de ani, aflat la volanul unui Volkswagen, s-a tamponat, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, cu […] Articolul VIDEO Două mașini s-au lovit violent în Capitală. Unul dintre șoferi a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Pană majoră de internet la nivel global: Sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri online și servicii bancare # Realitatea.md
O întrerupere majoră a rețelelor online a paralizat pe 20 octombrie zeci de site-uri web, aplicații și platforme de gaming, printre care se numără Amazon, Snapchat, Roblox sau Coinbase. Problemele par să fie cauzate de o defecțiune la Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud computing care alimentează infrastructura digitală a multor companii la nivel […] Articolul Pană majoră de internet la nivel global: Sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri online și servicii bancare apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Investiții false pe rețelele de socializare: Patru suspecți, arestați pentru escrocherii de milioane # Realitatea.md
Patru membri ai unui grup infracțional, cu vârste între 18 și 51 de ani, originari din Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei, au fost arestați de oamenii legii pentru escrocherii online, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei. Membrii grupului publicau anunțuri false pe rețelele de socializare, promițând câștiguri rapide […] Articolul VIDEO Investiții false pe rețelele de socializare: Patru suspecți, arestați pentru escrocherii de milioane apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Carburanții din Moldova – conformi standardelor UE. Țara a transmis primele rapoarte la Bruxelles # Realitatea.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a anunțat că primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei confirmă că toate produsele testate respectă standardele de calitate și mediu ale Uniunii Europene. Potrivit instituției, Republica Moldova a transmis pentru prima dată către Comisia Europeană rapoartele analitice naționale privind carburanții, […] Articolul Carburanții din Moldova – conformi standardelor UE. Țara a transmis primele rapoarte la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
13:40
Marta Kos: „Până în noiembrie, Consiliul UE ar putea deschide toate cele șase clustere de negociere pentru Moldova și Ucraina” # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că până în luna noiembrie, Consiliul Uniunii Europene ar putea decide deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, subliniind că totul este pregătit pentru accelerarea reformelor în ambele state. Declarațiile au fost făcute luni, 20 octombrie, la Luxemburg, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri […] Articolul Marta Kos: „Până în noiembrie, Consiliul UE ar putea deschide toate cele șase clustere de negociere pentru Moldova și Ucraina” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Droguri în valoare de peste un milion de lei au fost ridicate de polițiștii din Bălți, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unui tânăr de 18 ani, bănuit de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope pe teritoriul municipiului și în nordul țării. Potrivit Poliției, activitatea ilegală a suspectului a fost documentată timp de mai multe luni. […] Articolul Un milion de lei în droguri! Un tânăr de 18 ani riscă până la 7 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
ALARMANT! Un bărbat a ajuns la reanimare cu botulism după ce a mâncat pește prins în Nistru # Realitatea.md
Un locuitor al orașului Tiraspol a fost internat în stare gravă la secția de reanimare, după ce a fost diagnosticat cu botulism, o boală gravă cauzată de o toxină produsă de bacteria Clostridium botulinum. Potrivit presei locale, bărbatul a prins un pește în râul Nistru, l-a sărat acasă și, după ce a consumat produsul, a […] Articolul ALARMANT! Un bărbat a ajuns la reanimare cu botulism după ce a mâncat pește prins în Nistru apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
FC Florești a spulberat FC Victoria cu 7–0. Nicolae Țurcan: Sunt recunoscător băieților # Realitatea.md
FC Florești a obținut o victorie impresionantă, scor 7–0, în meciul disputat împotriva FC Victoria, devenind prima echipă calificată matematic în play-off-ul pentru promovarea în Super Liga Moldovei (Liga 7777). După acest rezultat, echipa din Florești își consolidează poziția de lider în Liga 1, având 14 puncte avans față de FC Ungheni și 6 față […] Articolul FC Florești a spulberat FC Victoria cu 7–0. Nicolae Țurcan: Sunt recunoscător băieților apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
A scos arma din buzunar și a tras în vecinul său. Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, pentru tentativă de omor intenționat. La pedeapsa aceasta s-a adăugat parțial o condamnare anterioară pentru o infracțiune legată de droguri, neexecutată integral. Totodată, instanța l-a privat de dreptul de a ocupa funcții […] Articolul A scos arma din buzunar și a tras în vecinul său. Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Zdob și Zdub cere comorile înapoi la Luvru! Legătura cu noul videoclip la 30 de ani de formație # Realitatea.md
Zdob și Zdub cere comorile înapoi la Luvru. Există o legătură cu noul videoclip lansat la 30 de ani de formație. „Anul acesta sărbătorim 30 de ani de Zdob și Zdub! 30 de ani de muzică, concerte, prietenii și momente de neuitat alături de voi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în toată […] Articolul Zdob și Zdub cere comorile înapoi la Luvru! Legătura cu noul videoclip la 30 de ani de formație apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu există # Realitatea.md
Un sens giratoriu amenajat în mijlocul câmpului, fără nicio șosea care să ducă la el, stă mărturie – tăcută și costisitoare – pentru unul dintre cele mai recente scandaluri de corupție din Ungaria condusă de Viktor Orban. Deși proiectul a fost prezentat ca o investiție strategică în infrastructura logistică a Europei Centrale, realitatea din teren […] Articolul Cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu există apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
STOP CADRU Ala Nemerenco afirmă că nu are regrete la final de mandat. Ce crede că nu a reușit ministerul condus de ea # Realitatea.md
Ala Nemerenco susține că nu are regrete la final de mandat. Ministra Sănătății în exercițiu a menționat că, în opinia sa, unul dintre lucrurile care nu i-a reușit ministerului condus de ea a fost digitalizarea. Vorbind despre digitalizare, totuși, oficiala s-a lăudat că echipa sa a reușit să aprobe un plan în acest sens. Nemerenco […] Articolul STOP CADRU Ala Nemerenco afirmă că nu are regrete la final de mandat. Ce crede că nu a reușit ministerul condus de ea apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele” # Realitatea.md
Eurodeputata română Diana Iovanovici-Șoșoacă a devenit din nou subiect de controverse internaționale după ce a participat, la Moscova, la un eveniment unde a fost prezent și președintele rus Vladimir Putin, relatează presa ucraineană și cea internațională. Potrivit relatărilor, Șoșoacă a fost invitată de Asociația Internațională „Prietenii Rusiei” – Pietro Stramezzi pentru a participa, în calitate […] Articolul Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele” apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
O femeie de 81 de ani a decedat după ce a fost lovită de un automobil. Tragedia s-a produs luni dimineața, 20 octombrie, în municipiul Bălți. Potrivit poliției, la volanul unui automobil Dacia se afla un bărbat de 69 de ani. Victima ar fi traversat partea carosabilă neregulamentar. Șoferul nu se afla sub influența alcoolului. […] Articolul Tragedie în nordul țării. O femeie a fost lovită mortal de un automobil apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Un ofițer superior de la Penitenciarul nr. 13 Chișinău, condamnat la închisoare: A ajutat un deținut să evadeze # Realitatea.md
Un ofițer superior de la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru transmiterea ilegală a obiectelor interzise persoanelor deținute și de înlesnirea evadării, fapte comise cu încălcarea atribuțiilor de serviciu. Doi dintre aceștia urmează să fie executați în penitenciar, iar un an […] Articolul Un ofițer superior de la Penitenciarul nr. 13 Chișinău, condamnat la închisoare: A ajutat un deținut să evadeze apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Ombudsmanii oferă sugestii noului Parlament: Transparență, dialog cu Tiraspol și Comrat, dar și sprijin pentru presă # Realitatea.md
Avocații Poporului au lansat o serie de sugestii pentru deputații din noul Legislativ, care se vor reuni în prima ședință pe 22 octombrie. Potrivit mesajului emis de ombudsmani, societatea așteaptă de la guvernare maturitate politică, echilibru și respect față de drepturile omului. În opinia lor, este necesară aplicarea proporțională a măsurilor privind securitatea statului și […] Articolul Ombudsmanii oferă sugestii noului Parlament: Transparență, dialog cu Tiraspol și Comrat, dar și sprijin pentru presă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:40
Președintele Zelenski propune prelungirea mobilizării și a legii marțiale până în februarie 2026 # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a înaintat luni, 20 octombrie curent, în Rada Supremă, două proiecte de lege care prevăd prelungirea regimului legii marțiale și a perioadei de mobilizare generală, potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al Parlamentului de la Kiev. Inițiativele legislative au fost semnate de liderul de la Kiev și urmează să fie examinate […] Articolul Președintele Zelenski propune prelungirea mobilizării și a legii marțiale până în februarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ziua internațională a bucătarilor. Ceban: „Din punct de vedere salarial sunt subapreciați” # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj dedicat zilei internaționale a bucătarilor, marcată anual pe 20 octombrie. Edilul a vorbit despre importanța celor care pregătesc zilnic mâncare pentru mii de copii din instituțiile de învățământ din Chișinău, subliniind în același timp salariile minime din acest domeniu. „Astăzi este Ziua Internațională a Bucătarului. Oameni […] Articolul Ziua internațională a bucătarilor. Ceban: „Din punct de vedere salarial sunt subapreciați” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Operațiune ANTA și INSP la Călărași: Șapte persoane, amendate pentru transport ilicit de călători # Realitatea.md
Șapte persoane din Călărași s-au ales cu procese-verbale de contravenție după ce au fost prinse efectuând transport ilicit de călători cu vehicule rutiere. Acțiunea desfășurată de inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) în comun cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) are drept scop descurajarea activităților ilegale din domeniu. Totodată, pe lângă aplicarea sancțiunilor prevăzute […] Articolul Operațiune ANTA și INSP la Călărași: Șapte persoane, amendate pentru transport ilicit de călători apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Patru vameşi demişi și 183 – mustrați. Șeful Vamei a prezentat cifrele corupției în Republica Moldova # Realitatea.md
Potrivit directorului Serviciului Vamal, în ultimul an, s-a dublat numărul infracțiunilor în rândul vameșilor. Patru vameşi au fost demişi, iar alţi 183 s-au ales cu mustrări, sancţiuni disciplinare sau anchete de serviciu. În prezent, 34 de funcţionari vamali sunt suspendaţi din funcţie și sunt anchetati penal pentru corupţie sau trecerea bunurilor fără a fi verificate, […] Articolul Patru vameşi demişi și 183 – mustrați. Șeful Vamei a prezentat cifrele corupției în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că își dorește să ia cuvântul în prima ședință a noului Parlament, programată pentru miercuri, 22 octombrie. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Primăriei Chișinău din 20 octombrie. „Miercuri începe activitatea Parlamentului și, la prima ședință, urmează să fim împreună cu colegii prezenți. Cu siguranță sper că voi […] Articolul Ion Ceban vrea să ia cuvântul în prima ședință a noului Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Luptătoarea moldoveană Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă, după un parcurs impecabil în cele trei etape ale competiției internaționale. Sportiva s-a impus în etapele desfășurate la Poreč (Croația), Katerini (Grecia) și Alexandria (Egipt), unde a obținut victoria decisivă. În finala ultimei etape, la categoria de până la 70 kg, Irina Rîngaci […] Articolul Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă. Victorie decisivă în Egipt apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Maia Sandu în cheamă pe Gheorghe Gonța în judecată. Motivul: Un video despre „relațiile” cu regimul de la Tiraspol # Realitatea.md
Maia Sandu îl cheamă pe Gheorghe Gonța în judecată. Anunțul a fost făcut de jurnalist, iar informația confirmată de serviciul de presă al Președinției. Gonța susține că președinta i-a transmis o cerere prealabilă, urmare a unui editorial video. În material se fac presupuneri despre pretinse relații între șefa statului cu regimul de la Tiraspol și […] Articolul Maia Sandu în cheamă pe Gheorghe Gonța în judecată. Motivul: Un video despre „relațiile” cu regimul de la Tiraspol apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
DISINFO.MD: Mitul disecat de Gorbaciov încă în 2014. Occidentul nu a promis niciodată că NATO nu se va extinde # Realitatea.md
Un reportaj difuzat de postul german ZDF în anul 2014 îl arată pe Mihail Gorbaciov afirmând fără echivoc că „garanția privind neextinderea NATO spre Est” este un mit. Cu toate acestea, Vladimir Putin și Dmitri Medvedev au propagat ani la rând ideea că Occidentul ar fi promis că NATO nu se va extinde, invocând în […] Articolul DISINFO.MD: Mitul disecat de Gorbaciov încă în 2014. Occidentul nu a promis niciodată că NATO nu se va extinde apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Stare de alertă la punctul de trecere a frontierei Otaci, după ce un automobil de marca Lexus ar fi luat cu asalt „granița”. Incidentul s-ar fi produs în cursul zilei de luni, 20 octombrie, iar șoferul a reușit să fugă de la fața locului, potrivit informațiilor publicate de PulsMedia. Contactată de Realitatea.md, Ilona Răilean, purtătoarea […] Articolul Alertă la frontiera Otaci! Șoferul unui Lexus ar fi forțat bariera și a fugit apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Mihai Popșoi, în vizită la Luxemburg pentru discuții privind securitatea și aderarea la UE # Realitatea.md
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Luxemburg, unde participă la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională. Evenimentul are loc în marja Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene. La reuniune participă reprezentanți ai statelor membre ale UE, ai țărilor din regiunea Mării Negre și din […] Articolul Mihai Popșoi, în vizită la Luxemburg pentru discuții privind securitatea și aderarea la UE apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Bălțenii au rămas încântați de proiecția filmului „Puterea Dragostei”! Au făcut fotografii cu vedeta locală # Realitatea.md
Bălțenii au rămas încântați de filmul „Puterea Dragostei”, care a fost proiectat trei seri la rând, weekendul trecut, de echipa regizorului Ivan Naniev, la Teatrul „Vasile Alecsandri” din oraș. Este vorba despre un thriller romantic care dezvăluie o poveste intensă, unde dragostea, acțiunea și suspansul se împletesc. La panoul publicitar din foaier, s-au făcut fotografii […] Articolul VIDEO Bălțenii au rămas încântați de proiecția filmului „Puterea Dragostei”! Au făcut fotografii cu vedeta locală apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
541 de consumatori rămân fără gaz în raionul Strășeni timp de 5 zile. Cine sunt consumatorii afectați? # Realitatea.md
541 de gospodării și 11 agenți economici din raionul Strășeni vor fi deconectați temporar de la rețeaua de gaze naturale, în perioada 20–25 octombrie 2025. Anunțul a fost făcut de „Ialoveni Gaz” SRL. Oprirea livrării gazului este cauzată de lucrări programate la infrastructura rețelei și vizează comuna Rădeni, satele Drăgușeni și Zămcioji, din zona Sucursalei […] Articolul 541 de consumatori rămân fără gaz în raionul Strășeni timp de 5 zile. Cine sunt consumatorii afectați? apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un tânăr de 19 ani a murit după ce a intrat cu motocicleta într-un gard. Accidentul s-a produs duminică seara, 19 octombrie, în satul Căbăiești din raionul Călărași. Ofițerul de presă al IGP, Mariana Bețivu, a precizat pentru Realitatea.md că băiatul conducea o motocicletă fără număr de înmatriculare și fără a deține permis de conducere. […] Articolul Sfârșit tragic pentru un tânăr de 19 ani la Călărași. Conducea fără permis apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
09:40
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând de astăzi, 20 octombrie 2025, cererile de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Apelul rămâne deschis până la 31 decembrie 2025. Programul vizează sprijinirea fermelor de bovine, ovine și caprine, specializate în […] Articolul Granturi de până la un milion de dolari pentru fermierii din zootehnie apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
„Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Produsele IT din Moldova, succes pe piața europeană # Realitatea.md
Sectorul tehnologiilor informaționale din Republica Moldova a devenit o istorie de succes cu mai multe rezultate. În opt ani, de la înființarea Moldova IT Park, numărul angajaților din acest sector a crescut de șase ori. Astăzi în Moldova activează 24 de mii de angajați și sute de companii, iar salariul mediu în sectorul IT a […] Articolul „Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Produsele IT din Moldova, succes pe piața europeană apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.