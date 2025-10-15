Guvernul a aprobat înființarea Bursei Internaționale de Valori a Moldovei SA

Logos-Press, 15 octombrie 2025 17:15

Cabinetul de Miniștri a aprobat decizia de înființare a societății pe acțiuni „Bursa Internațională de Valori a Moldovei”, o instituție strategică menită să consolideze stabilitatea financiară a țării, informează Logos Press.

Acum 30 minute
17:15
Acum 2 ore
16:15
Consumatorii de servicii financiare vor fi protejați prin lege Logos-Press
Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, drepturile consumatorilor de servicii financiare vor fi mai bine protejate, de care se va ocupa Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în limitele competențelor sale, – informează Logos Press.
Acum 4 ore
15:15
Cozile pentru examinări medicale și intervenții chirurgicale în Moldova au scăzut de câteva ori Logos-Press
Listele de așteptare pentru tomografie computerizată (CT), imagistică prin rezonanță magnetică (RMN), operații de cataractă și proteze articulare pentru șold și genunchi în Moldova s-au redus de multe ori în ultimii ani, a raportat Logos Press.
14:15
Conceptul există, nu există încă un buget pentru compensare Logos-Press
Conceptul sistemului de informare privind vulnerabilitatea energetică (EVIS) a fost modificat în conformitate cu decizia guvernului, a informat Logos Press.
Acum 6 ore
13:15
Incidente și amenzi în fotbal: un câine, desenatori, un duș spart Logos-Press
Clubul de fotbal Zimbru a fost amendat, în timp ce Politehnica-UTM și Sheriff au primit avertismente pentru incidentele care au avut loc în meciurile din etapa a 15-a a Superligii”, informează Logos Press.
12:15
Cetățenii și întreprinderile vor avea acces la toate serviciile guvernamentale de la o singură fereastră Logos-Press
Accesul la serviciile publice electronice furnizate prin intermediul resurselor și sistemelor informatice de stat va fi consolidat în cadrul portalului unificat de stat EVO”, a informat Logos Press.
Acum 8 ore
11:15
Recean lasă Guvernul pe mâinile fostului său profesor Logos-Press
În ultima sa ședință de Guvern, premierul în exercițiu Dorin Recean le-a mulțumit colegilor și societății pentru susținerea din timpul mandatului. El și-a exprimat  încrederea în succesorul său, Alexandru Munteanu, va aduce „un suflu nou în Guvern și în societate”.
10:15
Strategia împotriva elementelor Logos-Press
Pentru a preveni efectele dezastrelor naturale, nu doar pentru a reacționa la ele, țara noastră a adoptat pentru prima dată o Strategie națională de reducere a riscurilor de dezastre”, a relatat Logos Press.
Acum 12 ore
09:15
Bugetul psihiatrilor a crescut la 320 de milioane de lei Logos-Press
320 de milioane de lei au fost alocate din fondurile AML pentru tratamentul spitalicesc al bolilor mintale în 2025, cu 11,5% mai mult decât în anul precedent”, informează Logos Press.
08:15
Livrările de produse agricole către Turcia prin porturile românești, parțial blocate Logos-Press
La începutul lunii octombrie, autoritățile turce au înăsprit legislația fitosanitară în ceea ce privește trasabilitatea mărfurilor, ceea ce a blocat parțial fluxurile comerciale de cereale și semințe oleaginoase moldovenești către piața turcă prin portul Constanța, a informat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Realizarea istorică a Moldovei în para-powerlifting Logos-Press
O atletă din Republica Moldova, Victoria Rotaru, a câștigat o medalie de bronz la Campionatul Mondial de Tineret de Para Powerlifting de la Cairo, Egipt, informează Logos Press.
Ieri
17:15
Monumentele epocii sovietice nu vor fi demolate Logos-Press
Instrucțiunea publicată privind procedura de ridicare, mutare și demontare a monumentelor din locurile publice nu autorizează sau nu prevede demolarea monumentelor ridicate în perioada sovietică sau în alte epoci, a raportat Logos Press.
16:15
Capitală turistică Logos-Press
Aproape 71% dintre turiștii care s-au cazat la sosirea în Moldova preferă capitala, a raportat Logos Press.
15:15
Primăriile vor concura pentru apă curată. Logos-Press
Până la 12 noiembrie 2025. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale acceptă cereri de participare din partea primăriilor la proiectul „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă în Moldova”, în valoare de 12 milioane de euro, informează Logos Press.
14:45
„Urma ucraineană” a candidatului la funcția de prim-ministru Logos-Press
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut majoritatea în noul Parlament al Republicii Moldova, îl va desemna pe Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, informează Logos Press.
13:15
Capitala Moldovei este inima economică a țării Logos-Press
Chișinăul nu este doar capitala administrativă a țării, ci și pilonul economiei Republicii Moldova, care reprezintă peste 60 la sută din activitatea economică și concentrează mai mult de jumătate din producția industrială națională, a relatat Logos Press.
11:15
Primii pași către descentralizarea energiei curate Logos-Press
Două comune rurale și două blocuri înalte din capitală vor fi primele comunități din Moldova care vor utiliza surse de energie regenerabilă, a informat Logos Press.
09:15
Incubatorul de afaceri din Chișinău a înregistrat o creștere Logos-Press
Rezidenții Incubatorului Municipal de Afaceri au înregistrat o creștere de 7,5 ori a cifrei de afaceri anuale, de la 247.896 lei la 1.863.878 lei”, informează Logos Press.
13 octombrie 2025
19:15
Ratingul S&P lasă Moldova sub gradul de investiții Logos-Press
S&P a atribuit Moldovei ratingul „BB-/B” cu perspectivă stabilă, menționând angajamentul față de reforme, prudența fiscală și redresarea treptată a economiei, potrivit Agenției de Investiții, citată de Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
Executorii judecătorești vor primi o majorare condiționată a unității Logos-Press
Mărimea unității condiționate, pe baza căreia se stabilesc plățile pentru acțiunile executorilor judecătorești și cheltuielile pentru procedurile de executare silită, va fi ajustată treptat și va ajunge la 50 de lei până în 2028, informează Logos Press.
16:15
România, printre țările care „alimentează economia militară a Rusiei” Logos-Press
Potrivit Logos Press, mai multe țări din UE, printre care România, Franța, Țările de Jos și Portugalia, și-au majorat importurile de energie din Rusia în 2025 și, în acest fel, „alimentează economia militară a Rusiei”.
15:15
Războiul din Ucraina accelerează integrarea europeană a Moldovei – ambasadoarea UE Logos-Press
Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko, afirmă că războiul din Ucraina complică, dar în același timp accelerează procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, iar cetățenii încep deja să simtă primele beneficii ale apropierii de Uniunea Europeană, transmite Logos Press.
14:15
Statul se va ocupa de criminalitatea informatică Logos-Press
Lupta împotriva criminalității cibernetice va trece la nivel național începând de anul viitor, în cadrul noului Program național de combatere a criminalității 2026-2030, aprobat de guvern săptămâna trecută, a informat Logos Press.
13:45
Erik Swenson: „Nu prețul contează pentru noi, ci valoarea” Logos-Press
Showroom-ul Miele Experience Centre, un format comercial unic pentru electrocasnicele de clasă premium, a fost deschis la Chișinău, iar la lansare a fost prezent directorul de export Miele, Eric Svenson. Într-un interviu exclusiv pentru Logos Press, acesta a vorbit despre motivele extinderii, realitățile pieței și de ce Miele a avut un interes investițional.
13:15
Recolta de floarea-soarelui va fi mult sub previziuni Logos-Press
Pierderile din cultura de floarea-soarelui din cauza precipitațiilor de toamnă și a întârzierii perioadei de recoltare cu cel puțin 10 zile se vor ridica la cel puțin 10-15%, – informează Logos Press.
12:30
PAS caută un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Logos-Press
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat sfârșitul mandatului său și plecarea de pe scena politică, în ciuda intenției partidului PAS de a-l nominaliza din nou pentru funcția de prim-ministru, relatează Logos Press.
11:15
ODA a raportat cheltuielile în septembrie Logos-Press
În luna septembrie, 88 de companii moldovenești au primit granturi în valoare totală de 29 de milioane de lei, ceea ce va contribui la atragerea în economia țării a unor investiții suplimentare în valoare de aproximativ 54 de milioane de lei”, informează Logos Press.
10:15
CCI propune stabilirea unui plafon pentru bonusurile retroactive Logos-Press
Sergiu Harya, președintele Camerei de Comerț și Industrie, este în favoarea limitării bonusurilor retro – remunerația de stimulare a vânzărilor plătită de producători retailerilor – potrivit Logos Press.
09:15
Germania închide instalațiile de stocare a gazelor – neprofitabile Logos-Press
În Germania, sezonul de încălzire a început cu un anunț alarmant al companiei energetice de stat Uniper, care intenționează să închidă una dintre cele mai mari instalații de stocare a gazelor din Breitbrunn „din motive economice”. – informează Logos Press.
08:15
La Plăcinte din România a intrat în faliment din cauza unor „factori externi” Logos-Press
La Plăcinte, un lanț de restaurante care operează 4 unități în București, și-a declarat falimentul pe propria cerere în primăvara anului 2025, cu o datorie totală de aproape 10 milioane de lei românești (38,6 milioane de lei moldovenești) în 2023 (ultima raportare), fără datorii restante la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – informează Logos Press.
12 octombrie 2025
18:15
Medaliat cu bronz printre cei mai puternici veterani din lume Logos-Press
Luptătorul moldovean de stil liber Iaroslav Țurcan a ocupat locul trei la Campionatul Mondial de lupte olimpice printre veterani de la Tatabanya (Ungaria), – informează Logos Press.
12:15
UE intenționează să introducă cote la importurile de oțel Logos-Press
Reprezentanții sectorului siderurgic din UE propun introducerea unor cote la importurile de oțel, iar produsele care depășesc un anumit prag ar trebui să fie supuse unei taxe de 50 %, informează Logos Press.
10:15
Noua etapă de acceptare a cererilor de subvenții și asistență pentru agricultori Logos-Press
Între 13 octombrie și 11 decembrie, cultivatorii pot depune cereri la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) pentru subvenții post-investiționale, a informat Logos Press.
11 octombrie 2025
18:45
„Tinerii” englezi nu au lăsat nicio șansă Moldovei Logos-Press
Echipa națională de fotbal de tineret a Moldovei a suferit o înfrângere 0:4 în fața Angliei într-un meci european de calificare pentru Campionatul European (U-21) 2027, – informează Logos Press.
17:45
„Vacanța” inflaționistă s-a încheiat Logos-Press
Creșterea lunară a prețurilor medii de consum s-a reluat în septembrie, însă inflația anuală și-a continuat tendința descendentă, a anunțat Logos Press.
16:15
România introduce EES la frontieră începând cu 12 octombrie Logos-Press
România va introduce treptat, începând cu 12 octombrie 2025, un nou sistem european de intrare/ieșire (European Entry/Exit System – EES) care va înregistra automat intrarea și ieșirea cetățenilor din țările non-Schengen, informează Logos Press.
14:15
Asociațiile rezidenților solicită eficiență energetică Logos-Press
Pierderile de energie în clădirile rezidențiale mai vechi pot ajunge până la 50 %, astfel încât acestea trebuie renovate și modernizate pentru eficiență energetică, informează Logos Press.
12:15
Emiterea autorizațiilor de construcție a fost simplificată Logos-Press
Guvernul a aprobat modificări la decretul privind „ghișeul unic” pentru eliberarea autorizațiilor pentru lucrări de construcții. Documentul prevede armonizarea terminologiei și a procedurii de eliberare a autorizațiilor în sectorul construcțiilor, precum și simplificarea și creșterea transparenței procesului de eliberare a autorizațiilor pentru lucrări de construcții. În plus, termenul pentru integrarea administrațiilor locale în sistemul informatic automatizat pentru gestionarea și eliberarea autorizațiilor a fost prelungit până la 1 ianuarie 2027.
10:15
O inițiativă de importanță strategică Logos-Press
Serviciul Vamal al Republicii Moldova (SC RM) și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) au lansat la 10 octombrie un proiect pilot privind delegarea reciprocă a competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat Costești Stînca, – Logos Press.
10 octombrie 2025
19:15
Debut nereușit al lui Lilian Popescu la cârma echipei naționale Logos-Press
Naționala de fotbal a Republicii Moldova a suferit o înfrângere cu 1:2 în meciul amical cu România, care a reprezentat debutul lui Lilian Popescu în calitate de selecționer, informează Logos Press.
18:15
Valeriu Kicean: TVA la mașini nu se va ridica la nivelul așteptărilor Logos-Press
Calculele celor care speră să suplimenteze bugetul de stat prin introducerea unui TVA de 20% la importul de automobile sunt prea optimiste, a declarat Valeriu Chițan, un veteran al sistemului financiar din Moldova și fost ministru de finanțe.
15:15
Lanțurile regionale au fost discutate la Iași Logos-Press
Potențialul investițional al Republicii Moldova a fost prezentat cercurilor de afaceri din România și Belgia în cadrul evenimentului Iași Belgian Business Days. Acest lucru a fost comunicat de Agenția de Investiții, care a participat la Iași, în perioada 7-8 octombrie, la acest eveniment dedicat consolidării relațiilor economice dintre România, Belgia și Republica Moldova.
14:15
Serviciile de stat pentru întreprinderi devin online Logos-Press
În Moldova, mediul de afaceri solicită anual peste 70 de mii de permise, iar 80% dintre acestea sunt în format online.
13:15
Studenții indieni aleg din ce în ce mai mult Moldova Logos-Press
În anul universitar 2025-2026, universitățile publice din Moldova au admis un număr record de studenți străini – 1113 din 24 de țări, informează Logos Press.
11:15
Fiți atenți: escrocii digitali fac ravagii în țară! Logos-Press
În Moldova, tehnologiile digitale ale schemelor frauduloase de luare a banilor au devenit mai active, în acest sens, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) îndeamnă la prudență extremă și indică semnele acestora, – informează Logos Press.
10:15
Ploile vor reduce calitatea strugurilor și a prunelor Logos-Press
Precipitațiile abundente din cursul acestei săptămâni vor afecta semnificativ calitatea recoltei de fructe care nu a fost încă recoltată, a anunțat Logos Press.
09:15
Moldova vrea să devină un lider în supercalculatoare Logos-Press
În cadrul unei reuniuni a Consiliului de conducere al European Joint Venture for High Performance Computing EuroHPC (EuroHPC JU), Moldova a devenit cel de-al 37-lea stat membru care se alătură inițiativei de a deveni un lider în domeniul supercalculării în Europa, a raportat Logos Press.
08:15
Cadrul de reglementare este în curs de adaptare la Codul de urbanism Logos-Press
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale continuă să elaboreze documente menite să armonizeze cadrul de reglementare cu prevederile Codului Urbanismului. Cabinetul a aprobat două proiecte în cadrul unei reuniuni din 8 octombrie, a informat Logos Press.
9 octombrie 2025
18:30
Investitorii privați vor investi 400 de milioane de euro în parcul industrial Costești Logos-Press
Investițiile private în dezvoltarea parcului industrial Phoenix din Costești (Ialoveni) se vor ridica la circa 400 milioane de lei. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, menționând că în acest context, Guvernul a atribuit Parcul Industrial și de Inovare Phoenix de categoria „A” companiei Ionaș Estate din Costești.
17:45
În Moldova va fi construită o fabrică pentru producerea de stații de încărcare pentru vehicule electrice Logos-Press
Moldova a atras 20 de milioane de euro pentru prima fabrică care va produce stații de încărcare pentru mașini electrice, informează Logos Press.
