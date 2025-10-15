Guvernul a aprobat înființarea Bursei Internaționale de Valori a Moldovei SA

18:30

Investițiile private în dezvoltarea parcului industrial Phoenix din Costești (Ialoveni) se vor ridica la circa 400 milioane de lei. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, menționând că în acest context, Guvernul a atribuit Parcul Industrial și de Inovare Phoenix de categoria „A” companiei Ionaș Estate din Costești.