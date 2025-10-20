Sikorski: Împrumutul UE pentru Ucraina din activele rusești, aproape de o „rezolvare favorabilă”
Moldova1, 20 octombrie 2025 11:10
Problema privind acordarea unui credit din partea Uniunii Europene pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, este aproape de „o rezolvare favorabilă”, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, transmite DW.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
11:10
Sikorski: Împrumutul UE pentru Ucraina din activele rusești, aproape de o „rezolvare favorabilă” # Moldova1
Problema privind acordarea unui credit din partea Uniunii Europene pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, este aproape de „o rezolvare favorabilă”, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, transmite DW.
Acum o oră
10:50
Un pod aflat în exploatare de peste 50 de ani, situat la nord de municipiul Bălți, va fi supus unor lucrări de reabilitare capitală, care urmează să fie finalizate până în vara anului viitor. Valoarea estimată a contractului depășește 37.5 milioane de lei.
10:40
A 19-year-old man lost his life in an accident that occurred on Sunday, October 19, in the village of Căbăiești, Călărași district. According to the press officer of the General Inspectorate of Police, Mariana Bețivu, he was driving a motorcycle without license plates and he did not have a driver's license.
10:30
Gospodăriile casnice care și-au înlocuit frigiderele prin Programul „EcoVoucher” au economisit 3.8 milioane de lei # Moldova1
Familiile din R. Moldova care și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu unele mai eficiente energetic, prin Programul guvernamental „EcoVoucher”, au economisit milioane de lei în ultimii ani. Doar înlocuirea a 14 mii de frigidere a generat economii de aproape patru milioane de lei, anunță autoritățile.
10:30
Moldova este UE! Arcadie Scobioală: „Vinul nostru arată că Moldova poate ajunge la standarde europene” # Moldova1
Arcadie Scobioală este antreprenor, somelier și co-fondator al companiei Vinodor, dedicat promovării vinului și valorilor autentice ale Moldovei.
10:30
Accident la Călărași: un tânăr de 19 ani a murit după ce s-a izbit cu motocicleta de un gard # Moldova1
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident produs duminică, 19 octombrie, în satul Căbăiești, raionul Călărași. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu, acesta conducea o motocicletă fără numere de înmatriculare și nu deținea permis de conducere.
Acum 2 ore
10:10
UE caută soluții pentru extindere: ia în calcul aderarea unor țări fără drepturi de vot depline # Moldova1
Uniunea Europeană ia în calcul aderarea unor țări fără drepturi de vot depline în primă fază, într-o mișcare care i-ar putea face pe lideri ca Viktor Orban, premierul Ungariei, mai deschiși față de aderarea unor țări precum Ucraina la blocul comunitar, potrivit Mediafax.
10:10
Programul de relocare voluntară în Rusia își pierde popularitatea: numărul solicitărilor, cel mai mic din ultimul deceniu. Câți moldoveni au depus cereri # Moldova1
Circa 12,5 mii de cetățeni ruși care locuiesc în străinătate au depus, pe parcursul anului curent, cereri pentru a participa la programul de relocare voluntară în Federația Rusă, potrivit Serviciului de Migrație al Ministerului rus de Interne. Cifra este de aproape trei ori mai mică în comparație cu anul trecut, când au fost înregistrate 36,4 mii de solicitări.
09:30
Șeful diplomației de la Chișinău reprezintă R. Moldova la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe din statele UE # Moldova1
Securitatea și conectivitatea Europei vor fi principalele teme de discuție la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe, care are loc luni, 20 octombrie, la Luxemburg, sub egida Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene. R. Moldova este reprezentată la eveniment de vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
Acum 4 ore
09:20
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermierii din sectorul zootehnic: al IV-lea apel de finanțare AGGRI # Moldova1
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând de luni, 20 octombrie, dosarele de finanțare în cadrul celui de-al patrulea apel de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Apelul este deschis până la 31 decembrie și este dedicat sprijinirii fermelor de bovine, ovine și caprine, orientate spre producția de lapte, carne sau mixtă.
09:00
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermierii din sectorul zootehnic: a fost lansat apelul IV de finanțare AGGRI # Moldova1
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând de luni, 20 octombrie, dosarele de finanțare în cadrul celui de-al patrulea apel de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Apelul este deschis până la 31 decembrie și este dedicat sprijinirii fermelor de bovine, ovine și caprine, orientate spre producția de lapte, carne sau mixtă.
08:30
Rusia lovește din nou infrastructura energetică ucraineană: doi civili uciși într-un atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod # Moldova1
Doi civili au fost uciși și unul a fost rănit în urma unui atac cu dronă asupra unei întreprinderi agricole din regiunea rusă Belgorod, a anunțat luni dimineață guvernatorul Viatcheslav Gladkov, potrivit AFP.
08:30
Securitatea energetică și alegerile din R. Moldova, pe agenda a două reuniuni desfășurate luni la Luxemburg # Moldova1
Ultimele evenimente din R. Moldova, inclusiv alegerile parlamentare, și situația energetică în prag de iarnă vor fi subiecte de discuție la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe din Uniunea Europeană, precum și la cea a miniștrilor Energiei din blocul comunitar, care vor avea loc luni, 20 octombrie, la Luxemburg.
08:10
Regiunea ucraineană Donbas ar trebui „divizată” pentru a pune capăt războiului, iar cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei. Declarația a fost făcută de președintele Statelor Unite, Donald Trump, duminică, 19 octombrie, în contextul discuțiilor privind soluțiile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.
08:00
Crește numărul moldovenilor care dețin arme legal. Doritorii trebuie să demonstreze că pot mânui arma # Moldova1
Crește numărul moldovenilor care dețin o armă de foc, potrivit celor mai recente date statistice ale poliției. Aproape 65 de mii de persoane aveau permis de port-armă, înregistrându-se o creștere de cinci la sută într-un singur an. Permisul se eliberează în urma unei proceduri complexe, care presupune un curs teoretic și, desigur, unul practic. Datele poliției nu includ armele deținute ilegal.
07:50
Accident tragic pe aeroportul din Hong Kong: doi angajați de securitate au murit după ce un avion cargo a derapat de pe pistă și a căzut în mare # Moldova1
Doi angajați ai serviciului de securitate al aeroportului din Hong Kong au murit luni dimineață, după ce un avion cargo care venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, a lovit vehiculul lor de patrulare și l-a împins în mare, a anunțat autoritatea aeroportuară. Aeronava implicată, un Boeing 747 operat de o companie turcă, a fost parțial scufundată în apă, dar cei patru membri ai echipajului au reușit să se salveze. Este cel mai grav incident produs pe aeroportul internațional din Hong Kong în ultimii 25 de ani, notează Reuters.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Apărarea mass-media: Parlamentul UE și amenda de 3 miliarde € pentru Google # Moldova1
Luni, 20 octombrie, Parlamentul European discută în ședință plenară uriașa amendă de 3 miliarde de euro impusă companiei Google de către Comisia Europeană.În ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump, executivul european a considerat că gigantul tehnologic american a abuzat de poziția sa dominantă în sectorul publicității online. Această sancțiune era foarte așteptată, mai ales că Comisia Europeană amenințase încă din 2023 că va impune divizarea unei părți din activitățile grupului Google în acest domeniu al publicității online.
07:30
Peste o sută de școli din țară sunt nevoite să contracteze servicii de catering pentru elevii de gimnaziu, deoarece nu dispun de o cantină în care să poată găti prânzuri pentru toți. Directorii spun că procedura nu este dificilă. Și firmele de catering sunt obligate să respecte proporțiile impuse de autorități: o alimentație sănătoasă și diversă, inclusiv fructe.
Acum 12 ore
22:50
Titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, oferit de UTM unuia dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX: A fondat Apple împreună cu Steve Jobs # Moldova1
Unuia dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX, Steve Wozniak, i-a fost conferit duminică, 19 octombrie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, în cadrul unei ceremonii solemne la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).
22:50
Unii fermieri din Republica Moldova reușesc nu doar să păstreze tradițiile, ci chiar să le transforme în afaceri moderne și profitabile. Cu sprijinul tehnologiei și al subvențiilor, meseriile considerate cândva tradiționale capătă o nouă valoare economică. Este și cazul unui crescător de ovine din raionul Orhei, care și-a dotat stâna cu panouri fotovoltaice.
Acum 24 ore
21:40
Peste 150 de deținuți de la Penitenciarul din Brănești își reduc pedeapsa muncind: „Timpul trece așa mai repede” # Moldova1
Își reduc pedeapsa muncind. Peste 150 de deținuți de la Penitenciarul nr. 18 din Brănești sunt angajați cu acte în regulă pe perioada în care se află în detenție. Bucătar, muncitor în mină sau lucrător în agricultură - sunt câteva dintre profesiile pe care le pot alege. Pe lângă un salariu de aproximativ 5.500 de lei, implicarea în câmpul muncii reprezintă un avantaj major pentru cei care vor să iasă mai repede din închisoare.
21:30
Festivalul „Vorniceni - vatră de dor” în memoria artistului Vasile Marin, la prima ediție # Moldova1
Peste 30 de ansambluri folclorice au participat la un festival organizat la Vorniceni, Strășeni, în memoria marelui artist Vasile Marin. Născut în acest sat, Vasile Marin a devenit cunoscut în întreaga țară datorită talentului său, a fost un interpret și un dansator desăvârșit. Tinerii artiști din raionul Strășeni îi cunosc și îndrăgesc cântecele.
21:00
Proteste masive anti-Trump în Statele Unite ale Americii (SUA). Șapte milioane de americani au protestat împotriva politicilor președintelui Trump. Manifestațiile au fost organizate sub sloganul „No Kings”, adică „Fără regi”. Acțiuni de protest au avut loc în 2.500 de orașe sau localități mai mici.
21:00
Trecerea în eternitate a legendarului chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a lăsat un gol adânc în muzica și cultura națională. Cei care i-au admirat talentul au venit în această seară la Catedrala „Sfânta Teodora de la Sihla” pentru a-i aduce un ultim omagiu.
20:20
Unii fermieri din Republica Moldova reușesc nu doar să păstreze tradițiile, ci chiar să le transforme în afaceri moderne și profitabile. Cu sprijinul tehnologiei și al subvențiilor, meseriile considerate cândva tradiționale capătă o nouă valoare economică. Este și cazul unui crescător de ovine din raionul Orhei, care și-a dotat stâna cu panouri fotovoltaice.
19:50
Ghinion teribil pentru pilotul belgian Thierry Neuville la Raliul Europei Centrale, etapa a 12-a din cadrul Campionatului Mondial de Raliuri. Deținătorul titlului, la volanul mașinii Hyundai, a lovit un balot de paie de protecție și apoi și parapetul unui pod. Din fericire, Neuville și copilotul său nu au avut de suferit, dar, evident, au fost nevoiți să abandoneze cursa.
19:30
O explozie s-a produs duminică într-un bloc din Bistrița, România, la două zile după tragedia din București, care a lăsat în urmă trei morți și zeci de oameni pe drumuri, în prag de iarnă. Clădirea cu opt etaje trebuie demolată, au decis specialiștii. Locatarii au primit permisiunea de a intra în apartamente pentru a-și lua unele lucruri, fără a sta însă mai mult de zece minute.
19:10
Zimbru Chișinău își continuă seria de invincibilitate în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În derby-ul etapei a 16-a, „galben-verzii" au remizat, scor alb 0:0, cu Petrocub Hâncești și au ajuns la 14 meciuri consecutive fără înfrângere. Prima repriză a fost săracă în faze de poartă, ambele echipe expediind câte un singur șut cadrat. Discipolii belarusului Oleg Kubarev ar fi putut deschide scorul în minutul 50, când brazilianul Matteo Amoroso a șutat din afara careului, însă portarul Victor Dodon a fost salvat de bara transverală.
18:40
Ambasadorul Lituaniei la Chișinău: Integrarea europeană înseamnă și capacitatea să reziști presiunilor externe # Moldova1
Lituania, alături de alte state europene, sprijină procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Asigurări în acest sens au fost oferite de ambasadorul lituanian Tadas Valionis, invitatul celei mai recente ediții a emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1. Oficialul a vorbit și despre eforturile autorităților de la Chișinău de a consolida reziliența țării în contextul războiului hibrid declanșat de Rusia. De asemenea, el a subliniat că nici investițiile în domeniul apărării nu sunt de neglijat.
17:40
„Eul din noi” este genericul unei expoziții de vestimentație și grafică care explorează granițele dintre artă, design vestimentar și viziunea personală a autoarei Ala Leancă. Artistă plastică, designeră vestimentară și restauratoare - pentru prima dată a prezentat la Muzeul de Istorie din Chișinău o colecție vestimentară aparținând unui bărbat care a preferat să rămână anonim.
16:50
Intervenții în premieră la Spitalul „Sfânta Treime” din capitală, cu sprijinul medicilor din Iași # Moldova1
Medicii Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime” au fost efectuat în premieră, primele proceduri de implantare a unui resincronizator cardiac și a două defibrilatoare cardiace. Intervențiile au beneficiat de expertiza unui profesor român de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, care a fost alături de echipa spitalului în implementarea acestei metode moderne de tratament.
16:50
Sportivi cu experiență și tinere talente, la campionatul de hipism al municipiului Chișinău # Moldova1
Sportivi talentați și dornici să se afirme și-au arătat măiestria la campionatul de hipism al municipiului Chișinău, disciplina „sărituri peste obstacole”. Ecaterina Vîhrist a triumfat în concursul de seniori, cu bare ridicate la 140 de centimetri, în finală fiind superioară lui Vitalie Storojenco și Semion Condrea.
16:20
Unuia dintre cei mai influenți inovatori, Steve Wozniak, i-a fost conferit titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la UTM # Moldova1
Unuia dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX, Steve Wozniak, i-a fost conferit duminică, 19 octombrie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, în cadrul unei ceremonii solemne la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).
16:10
Luptă încinsă în Serie A: Internazionale Milano, Napoli Calcio și AS Roma au câte 15 puncte în fruntea clasamentului # Moldova1
Luptă încinsă în prima divizie italiană de fotbal. După primele 7 etape, în fruntea clasamentului este triumviratul format de Internazionale Milano, Napoli Calcio și AS Roma, cu câte 15 puncte fiecare, cu mențiunea că AC Milan poate deveni lider solitar în cazul unei victorii în meciul de pe teren propriu cu FC Fiorentina. Napoli, campioana en titre, a pierdut cu 0:1 pe terenul lui FC Torino, iar singurul gol al meciului a fost marcat de argentinianul Giovanni Simeone în minutul 32.
15:40
Scanerele vechi, principala problemă în combaterea contrabandei la frontierele țării, afirmă șeful Serviciului Vamal # Moldova1
Principala problemă care împiedică reducerea semnificativă a fenomenului contrabandei în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova este tehnica învechită de scanare, a declarat șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, în emisiunea „Factor Economic” de la „Next TV”. Potrivit acestuia, și eliminarea factorului uman prin digitalizarea completă a serviciilor ar descuraja comiterea unor astfel de infracțiuni.
15:20
Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Câteva persoane au pătruns în clădire și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii furate. Oamenii legii din Franța evaluează pagubele.
14:10
Bayern Munchen a triumfat în „Der Klassiker” și are un parcurs perfect în acest sezon competițional # Moldova1
Bayern Munchen a câștigat episodul 138 din „Der Klassiker”. În derby-ul etapei a 7-a din cadrul Bundesligii germane de fotbal, bavarezii au învins-o cu 2:1 acasă pe Borussia Dortmund. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 22 prin englezul Harry Kane, după care francezul Michael Olise a fost aproape să dubleze avantajul echipei conduse de belgianul Vincent Kompany, însă a trimis balonul în bară.
13:50
Scanerele vechi, principala cauză în combaterea contrabandei la frontierele țării, afirmă șeful Serviciului Vamal # Moldova1
Principala problemă care împiedică reducerea semnificativă a fenomenului contrabandei în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova este tehnica învechită de scanare, a declarat șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, în emisiunea „Factor Economic” de la „Next TV”. Potrivit acestuia, și eliminarea factorului uman prin digitalizarea completă a serviciilor ar descuraja comiterea unor astfel de infracțiuni.
13:10
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris primul său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 13-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a învins cu 4:1 în deplasare pe Stal Rzeszów, iar fundașul central a marcat în minutul 32 cu o lovitură de cap.
12:30
Atenție la ciupercile pe care le consumați. Zece persoane au ajuns la spital, de la începutul toamnei # Moldova1
Pădurile sunt pline de ciuperci după ploile abundente din săptămânile trecute. S-au înmulțit și comercianții care le vând pe marginea drumului. Specialiștii avertizează asupra riscului unor intoxicații grave, mai ales dacă nu știm să deosebim ciupercile toxice de cele comestibile. De la începutul toamnei, zece persoane au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci.
12:30
Podul care leagă șoseaua Ceadâr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat: Șoferi: „Va spori siguranța rutieră” # Moldova1
Podul care leagă șoseaua Ceadâr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Autoritățile locale și șoferii vorbesc despre importanța acestui traseu, unde nu s-a intervenit cu lucrări de mai bine de 50 de ani. Lucrările vor începe într-o lună și trebuie să fie gata până în primăvara anului 2027.
12:10
Meteorologii au emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Avertizarea este valabilă în perioada 20-21 octombrie.
11:50
Pakistanul și Afganistanul au convenit duminică, 19 octombrie, asupra unei încetări imediate a focului, în urma unor lungi discuții purtate în Qatar, după cele mai grave ciocniri la frontieră din ultimele decenii între cele două state vecine. Confruntările la granița dintre cele două țări s-au intensificat în ultimele zile, fiind raportate zeci de victime, scrie DW.
Ieri
11:20
Militarii moldoveni și din România vor participa, în perioada 20-31 octombrie, la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025”, care se va desfășura la Centrele de Instruire ale Armatei Naționale.
10:40
Sistemul medical se confruntă cu criză de medici anesteziologi. Sindromul „burnout”, tot mai întâlnit # Moldova1
Sistemul medical se confruntă cu un deficit semnificativ de medici anesteziologi, specialiști care au un rol vital în salvarea vieților. Ei sunt cei care veghează pacienții în stare gravă, în secția de terapie intensivă. Din cauza turelor lungi și, mai ales, a responsabilității pe care o poartă, anesteziologii sunt predispuși fenomenului de burnout, după cum chiar ei mărturisesc. Echipa postului Moldova 1 a selectat câteva povești ale unor medici care fac față tuturor dificultăților, pentru că pacienții își pun toate speranțele în mâinile lor.
10:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Donald Trump din această săptămână, să renunțe complet la controlul asupra regiunii Donețk, ca o condiție pentru încetarea războiului, au spus pentru Washington Post doi oficiali de rang înalt familiari cu discuția.
09:30
Israelul a încălcat armistițiul și a ucis 38 de palestinieni, afirmă autoritățile din Gaza # Moldova1
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistițiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia. Au fost uciși 38 de palestinieni și răniți alți 143, informează The Guardian.
08:50
Atenție la ciupercile care le consumați. Zece persoane au ajuns la spital, de la începutul toamnei # Moldova1
Pădurile sunt pline de ciuperci după ploile abundente din săptămânile trecute. S-au înmulțit și comercianții care le vând pe marginea drumului. Specialiștii avertizează asupra riscului unor intoxicații grave, mai ales dacă nu știm să deosebim ciupercile toxice de cele comestibile. De la începutul toamnei, zece persoane au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci.
08:00
Primele comunități de energie verde din R. Moldova: Antreprenor: „Vom plăti mai puțin pentru energie electrică” # Moldova1
Republica Moldova lansează primele comunități de energie din surse regenerabile, cu sprijinul Suediei, Norvegiei și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Este un proiect pilot, deocamdată implementat în trei localități. Una dintre aceste comunități de energie va fi creată la Cociulia, raionul Cantemir, unde va fi instalată o centrală fotovoltaică.
18 octombrie 2025
21:30
După o vară secetoasă, ploile păreau o binecuvântare, dar pentru viticultorii din Hâncești s-au dovedit a fi o calamitate. În loc de roadă și câștig, fermierii s-au ales cu struguri crăpați, pierderi uriașe și datorii. Ploile din ultimele săptămâni au lovit în plin unul dintre cele mai profitabile sectoare ale agriculturii - strugurii de masă. În special, strugurii de soi „Moldova”, destinați exportului, au fost grav afectați.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.