Crește numărul moldovenilor care dețin arme legal. Doritorii trebuie să demonstreze că pot mânui arma
Moldova1, 20 octombrie 2025 08:00
Crește numărul moldovenilor care dețin o armă de foc, potrivit celor mai recente date statistice ale poliției. Aproape 65 de mii de persoane aveau permis de port-armă, înregistrându-se o creștere de cinci la sută într-un singur an. Permisul se eliberează în urma unei proceduri complexe, care presupune un curs teoretic și, desigur, unul practic. Datele poliției nu includ armele deținute ilegal.
Regiunea ucraineană Donbas ar trebui „divizată” pentru a pune capăt războiului, iar cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei. Declarația a fost făcută de președintele Statelor Unite, Donald Trump, duminică, 19 octombrie, în contextul discuțiilor privind soluțiile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean.
Accident tragic pe aeroportul din Hong Kong: doi angajați de securitate au murit după ce un avion cargo a derapat de pe pistă și a căzut în mare # Moldova1
Doi angajați ai serviciului de securitate al aeroportului din Hong Kong au murit luni dimineață, după ce un avion cargo care venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, a lovit vehiculul lor de patrulare și l-a împins în mare, a anunțat autoritatea aeroportuară. Aeronava implicată, un Boeing 747 operat de o companie turcă, a fost parțial scufundată în apă, dar cei patru membri ai echipajului au reușit să se salveze. Este cel mai grav incident produs pe aeroportul internațional din Hong Kong în ultimii 25 de ani, notează Reuters.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Apărarea mass-media: Parlamentul UE și amenda de 3 miliarde € pentru Google # Moldova1
Luni, 20 octombrie, Parlamentul European discută în ședință plenară uriașa amendă de 3 miliarde de euro impusă companiei Google de către Comisia Europeană.În ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump, executivul european a considerat că gigantul tehnologic american a abuzat de poziția sa dominantă în sectorul publicității online. Această sancțiune era foarte așteptată, mai ales că Comisia Europeană amenințase încă din 2023 că va impune divizarea unei părți din activitățile grupului Google în acest domeniu al publicității online.
Peste o sută de școli din țară sunt nevoite să contracteze servicii de catering pentru elevii de gimnaziu, deoarece nu dispun de o cantină în care să poată găti prânzuri pentru toți. Directorii spun că procedura nu este dificilă. Și firmele de catering sunt obligate să respecte proporțiile impuse de autorități: o alimentație sănătoasă și diversă, inclusiv fructe.
Titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, oferit de UTM unuia dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX: A fondat Apple împreună cu Steve Jobs # Moldova1
Unuia dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX, Steve Wozniak, i-a fost conferit duminică, 19 octombrie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, în cadrul unei ceremonii solemne la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).
Unii fermieri din Republica Moldova reușesc nu doar să păstreze tradițiile, ci chiar să le transforme în afaceri moderne și profitabile. Cu sprijinul tehnologiei și al subvențiilor, meseriile considerate cândva tradiționale capătă o nouă valoare economică. Este și cazul unui crescător de ovine din raionul Orhei, care și-a dotat stâna cu panouri fotovoltaice.
Peste 150 de deținuți de la Penitenciarul din Brănești își reduc pedeapsa muncind: „Timpul trece așa mai repede” # Moldova1
Își reduc pedeapsa muncind. Peste 150 de deținuți de la Penitenciarul nr. 18 din Brănești sunt angajați cu acte în regulă pe perioada în care se află în detenție. Bucătar, muncitor în mină sau lucrător în agricultură - sunt câteva dintre profesiile pe care le pot alege. Pe lângă un salariu de aproximativ 5.500 de lei, implicarea în câmpul muncii reprezintă un avantaj major pentru cei care vor să iasă mai repede din închisoare.
Festivalul „Vorniceni - vatră de dor” în memoria artistului Vasile Marin, la prima ediție # Moldova1
Peste 30 de ansambluri folclorice au participat la un festival organizat la Vorniceni, Strășeni, în memoria marelui artist Vasile Marin. Născut în acest sat, Vasile Marin a devenit cunoscut în întreaga țară datorită talentului său, a fost un interpret și un dansator desăvârșit. Tinerii artiști din raionul Strășeni îi cunosc și îndrăgesc cântecele.
Proteste masive anti-Trump în Statele Unite ale Americii (SUA). Șapte milioane de americani au protestat împotriva politicilor președintelui Trump. Manifestațiile au fost organizate sub sloganul „No Kings”, adică „Fără regi”. Acțiuni de protest au avut loc în 2.500 de orașe sau localități mai mici.
Trecerea în eternitate a legendarului chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a lăsat un gol adânc în muzica și cultura națională. Cei care i-au admirat talentul au venit în această seară la Catedrala „Sfânta Teodora de la Sihla” pentru a-i aduce un ultim omagiu.
Ghinion teribil pentru pilotul belgian Thierry Neuville la Raliul Europei Centrale, etapa a 12-a din cadrul Campionatului Mondial de Raliuri. Deținătorul titlului, la volanul mașinii Hyundai, a lovit un balot de paie de protecție și apoi și parapetul unui pod. Din fericire, Neuville și copilotul său nu au avut de suferit, dar, evident, au fost nevoiți să abandoneze cursa.
O explozie s-a produs duminică într-un bloc din Bistrița, România, la două zile după tragedia din București, care a lăsat în urmă trei morți și zeci de oameni pe drumuri, în prag de iarnă. Clădirea cu opt etaje trebuie demolată, au decis specialiștii. Locatarii au primit permisiunea de a intra în apartamente pentru a-și lua unele lucruri, fără a sta însă mai mult de zece minute.
Zimbru Chișinău își continuă seria de invincibilitate în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În derby-ul etapei a 16-a, „galben-verzii" au remizat, scor alb 0:0, cu Petrocub Hâncești și au ajuns la 14 meciuri consecutive fără înfrângere. Prima repriză a fost săracă în faze de poartă, ambele echipe expediind câte un singur șut cadrat. Discipolii belarusului Oleg Kubarev ar fi putut deschide scorul în minutul 50, când brazilianul Matteo Amoroso a șutat din afara careului, însă portarul Victor Dodon a fost salvat de bara transverală.
Ambasadorul Lituaniei la Chișinău: Integrarea europeană înseamnă și capacitatea să reziști presiunilor externe # Moldova1
Lituania, alături de alte state europene, sprijină procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Asigurări în acest sens au fost oferite de ambasadorul lituanian Tadas Valionis, invitatul celei mai recente ediții a emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1. Oficialul a vorbit și despre eforturile autorităților de la Chișinău de a consolida reziliența țării în contextul războiului hibrid declanșat de Rusia. De asemenea, el a subliniat că nici investițiile în domeniul apărării nu sunt de neglijat.
„Eul din noi” este genericul unei expoziții de vestimentație și grafică care explorează granițele dintre artă, design vestimentar și viziunea personală a autoarei Ala Leancă. Artistă plastică, designeră vestimentară și restauratoare - pentru prima dată a prezentat la Muzeul de Istorie din Chișinău o colecție vestimentară aparținând unui bărbat care a preferat să rămână anonim.
Intervenții în premieră la Spitalul „Sfânta Treime” din capitală, cu sprijinul medicilor din Iași # Moldova1
Medicii Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime” au fost efectuat în premieră, primele proceduri de implantare a unui resincronizator cardiac și a două defibrilatoare cardiace. Intervențiile au beneficiat de expertiza unui profesor român de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, care a fost alături de echipa spitalului în implementarea acestei metode moderne de tratament.
Sportivi cu experiență și tinere talente, la campionatul de hipism al municipiului Chișinău # Moldova1
Sportivi talentați și dornici să se afirme și-au arătat măiestria la campionatul de hipism al municipiului Chișinău, disciplina „sărituri peste obstacole”. Ecaterina Vîhrist a triumfat în concursul de seniori, cu bare ridicate la 140 de centimetri, în finală fiind superioară lui Vitalie Storojenco și Semion Condrea.
Unuia dintre cei mai influenți inovatori, Steve Wozniak, i-a fost conferit titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la UTM # Moldova1
Unuia dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX, Steve Wozniak, i-a fost conferit duminică, 19 octombrie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, în cadrul unei ceremonii solemne la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).
Luptă încinsă în Serie A: Internazionale Milano, Napoli Calcio și AS Roma au câte 15 puncte în fruntea clasamentului # Moldova1
Luptă încinsă în prima divizie italiană de fotbal. După primele 7 etape, în fruntea clasamentului este triumviratul format de Internazionale Milano, Napoli Calcio și AS Roma, cu câte 15 puncte fiecare, cu mențiunea că AC Milan poate deveni lider solitar în cazul unei victorii în meciul de pe teren propriu cu FC Fiorentina. Napoli, campioana en titre, a pierdut cu 0:1 pe terenul lui FC Torino, iar singurul gol al meciului a fost marcat de argentinianul Giovanni Simeone în minutul 32.
Scanerele vechi, principala problemă în combaterea contrabandei la frontierele țării, afirmă șeful Serviciului Vamal # Moldova1
Principala problemă care împiedică reducerea semnificativă a fenomenului contrabandei în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova este tehnica învechită de scanare, a declarat șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, în emisiunea „Factor Economic” de la „Next TV”. Potrivit acestuia, și eliminarea factorului uman prin digitalizarea completă a serviciilor ar descuraja comiterea unor astfel de infracțiuni.
Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Câteva persoane au pătruns în clădire și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii furate. Oamenii legii din Franța evaluează pagubele.
Bayern Munchen a triumfat în „Der Klassiker” și are un parcurs perfect în acest sezon competițional # Moldova1
Bayern Munchen a câștigat episodul 138 din „Der Klassiker”. În derby-ul etapei a 7-a din cadrul Bundesligii germane de fotbal, bavarezii au învins-o cu 2:1 acasă pe Borussia Dortmund. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 22 prin englezul Harry Kane, după care francezul Michael Olise a fost aproape să dubleze avantajul echipei conduse de belgianul Vincent Kompany, însă a trimis balonul în bară.
Scanerele vechi, principala cauză în combaterea contrabandei la frontierele țării, afirmă șeful Serviciului Vamal # Moldova1
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris primul său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 13-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a învins cu 4:1 în deplasare pe Stal Rzeszów, iar fundașul central a marcat în minutul 32 cu o lovitură de cap.
Atenție la ciupercile pe care le consumați. Zece persoane au ajuns la spital, de la începutul toamnei # Moldova1
Pădurile sunt pline de ciuperci după ploile abundente din săptămânile trecute. S-au înmulțit și comercianții care le vând pe marginea drumului. Specialiștii avertizează asupra riscului unor intoxicații grave, mai ales dacă nu știm să deosebim ciupercile toxice de cele comestibile. De la începutul toamnei, zece persoane au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci.
Podul care leagă șoseaua Ceadâr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat: Șoferi: „Va spori siguranța rutieră” # Moldova1
Podul care leagă șoseaua Ceadâr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Autoritățile locale și șoferii vorbesc despre importanța acestui traseu, unde nu s-a intervenit cu lucrări de mai bine de 50 de ani. Lucrările vor începe într-o lună și trebuie să fie gata până în primăvara anului 2027.
Meteorologii au emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Avertizarea este valabilă în perioada 20-21 octombrie.
Pakistanul și Afganistanul au convenit duminică, 19 octombrie, asupra unei încetări imediate a focului, în urma unor lungi discuții purtate în Qatar, după cele mai grave ciocniri la frontieră din ultimele decenii între cele două state vecine. Confruntările la granița dintre cele două țări s-au intensificat în ultimele zile, fiind raportate zeci de victime, scrie DW.
Militarii moldoveni și din România vor participa, în perioada 20-31 octombrie, la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025”, care se va desfășura la Centrele de Instruire ale Armatei Naționale.
Sistemul medical se confruntă cu criză de medici anesteziologi. Sindromul „burnout”, tot mai întâlnit # Moldova1
Sistemul medical se confruntă cu un deficit semnificativ de medici anesteziologi, specialiști care au un rol vital în salvarea vieților. Ei sunt cei care veghează pacienții în stare gravă, în secția de terapie intensivă. Din cauza turelor lungi și, mai ales, a responsabilității pe care o poartă, anesteziologii sunt predispuși fenomenului de burnout, după cum chiar ei mărturisesc. Echipa postului Moldova 1 a selectat câteva povești ale unor medici care fac față tuturor dificultăților, pentru că pacienții își pun toate speranțele în mâinile lor.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Donald Trump din această săptămână, să renunțe complet la controlul asupra regiunii Donețk, ca o condiție pentru încetarea războiului, au spus pentru Washington Post doi oficiali de rang înalt familiari cu discuția.
Israelul a încălcat armistițiul și a ucis 38 de palestinieni, afirmă autoritățile din Gaza # Moldova1
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistițiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia. Au fost uciși 38 de palestinieni și răniți alți 143, informează The Guardian.
Atenție la ciupercile care le consumați. Zece persoane au ajuns la spital, de la începutul toamnei # Moldova1
Primele comunități de energie verde din R. Moldova: Antreprenor: „Vom plăti mai puțin pentru energie electrică” # Moldova1
Republica Moldova lansează primele comunități de energie din surse regenerabile, cu sprijinul Suediei, Norvegiei și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Este un proiect pilot, deocamdată implementat în trei localități. Una dintre aceste comunități de energie va fi creată la Cociulia, raionul Cantemir, unde va fi instalată o centrală fotovoltaică.
După o vară secetoasă, ploile păreau o binecuvântare, dar pentru viticultorii din Hâncești s-au dovedit a fi o calamitate. În loc de roadă și câștig, fermierii s-au ales cu struguri crăpați, pierderi uriașe și datorii. Ploile din ultimele săptămâni au lovit în plin unul dintre cele mai profitabile sectoare ale agriculturii - strugurii de masă. În special, strugurii de soi „Moldova”, destinați exportului, au fost grav afectați.
Nu sunt salvatori de profesie, dar sunt pregătiți mereu de o nouă misiune. Vorbim de pompierii voluntari, tot mai mulți în țara noastră. Astăzi, ei s-au întrecut în mai multe probe și au demonstrat că se descurcă la fel de bine ca pompierii profesioniști.
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au plecat din armata rusă de la sfârșitul anului trecut # Moldova1
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au dezertat din armata rusă de la sfârșitul anului 2024, a declarat sâmbătă Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), potrivit TVPWorld.
Tot mai multe curți de bloc din capitală sunt renovate, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Moldova1
Curțile de bloc moderne, ca în Occident. Programul „Curtea Europeană” este în plină desfășurare în capitală. În cadrul acestuia, muncitorii reabilitează căile și amenajează terenuri de joacă sau de sport. În prima etapă a proiectului vor fi renovate 89 de curți din Chișinău. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 250 de milioane de lei.
AIEA: Au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie electrică la centrala nucleară Zaporojie # Moldova1
Au început lucrările de reparații pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă și rămasă fără curent de patru săptămâni, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), scrie The Kyiv Independent.
Milsami Orhei a repurtat o nouă victorie în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal # Moldova1
Campioana națională la fotbal, Milsami Orhei, a repurtat a 9-a victorie în această ediție de campionat. Trupa pregătită de Igor Picușceac, a câștigat, cât se poate de clar, scor 5:0, pe terenul echipei Politehnica-UTM Chișinău. Pentru „Vulturii Roșii”, Andrei Cobeț a marcat două goluri, iar Marius Iosipoi, Sorin Chele și Veaceslav Posmac și-au trecut și ei numelele pe lista marcatorilor.
Locuitorii municipiului Soroca au redescoperit orașul pe două roți. Printre participanți s-au numărat și copii mai mici de șapte ani, care se descurcă foarte bine pe bicicletă și trotinetă. Evenimentul a fost organizat în contextul Săptămânii Europene a Mobilității.
Peste 100.000 de vizitatori la Rezervația „Orheiul Vechi” în acest an. 65% sunt turiști locali # Moldova1
Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a înregistrat, în primele trei trimestre ale acestui an, un flux turistic de peste 100.000 de vizitatori, dintre care aproximativ 65% sunt turiști locali. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, această creștere se datorează investițiilor făcute în regiune și consolidării poziției rezervației ca fiind una dintre cele mai vizitate destinații din R. Moldova.
Zece moldoveni, traficați și exploatați în activități infracționale, de la începutul anului # Moldova1
Zece cetățeni moldoveni au devenit, în acest an, prin înșelăciune, victime ale traficului de persoane, fiind exploatați în activități infracționale. Aceștia au fost constrânși să participe la transportarea și introducerea ilegală a migranților din Afganistan, Pakistan, Siria și alte state asiatice în țările Uniunii Europene sau în statele balcanice vecine UE.
FC Botoșani continuă să impresioneze în Superliga românească de fotbal. În etapa a 13-a, echipa la care este legitimat mijlocașul moldovean Ștefan Bodișteanu a învins-o cu 2:0 în deplasare pe Universitatea Cluj, formație la care un alt internațional moldovean, Virgiliu Postolachi, a fost integralist. Disicipolii lui Leo Grozavu au deschis scorul în minutul 53 prin George Cîmpanu.
Evangelos Marinakis, „devoratorul” de antrenori: Angelos Postecoglou a fost demis de clubul Nottingham Forest # Moldova1
Ange Postecoglou a fost demis din postura de antrenor al echipei Nottingham Forest aproape imediat după eșecul din meciul cu Chelsea Londra. „Pădurarii” au pierdut cu 0-3 partida de pe teren propriu din etapa a 8-a a campionatului Angliei.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a acces în Parlament ca parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, va forma o fracțiune separată în noul Legislativ. Decizia a fost luată sâmbătă, 18 octombrie, la ședința Comitetului Central al partidului, dedicată rezultatelor alegerilor parlamentare.
Campioana națională la baschet masculin, formația Ceadîr-Basket Ceadîr-Lunga face legea și în noua ediție. Discipolii lui Iurie Fraseniuc au repurtat a treia victorie consecutivă, cu mențiunea că au disputat cu un meci mai puțin. Într-o partidă din etapa a patra, jucată la Complexul Sportiv al Academiei de Studii Economice din Moldova, Ceadîr-Basket a învins fără drept de apel echipa Academiei Sportive Anatolie Pervanciuc din Chișinău, scor 125:70.
