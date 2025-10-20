Crește numărul moldovenilor care dețin arme legal. Doritorii trebuie să demonstreze că pot mânui arma

07:50

Doi angajați ai serviciului de securitate al aeroportului din Hong Kong au murit luni dimineață, după ce un avion cargo care venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, a lovit vehiculul lor de patrulare și l-a împins în mare, a anunțat autoritatea aeroportuară. Aeronava implicată, un Boeing 747 operat de o companie turcă, a fost parțial scufundată în apă, dar cei patru membri ai echipajului au reușit să se salveze. Este cel mai grav incident produs pe aeroportul internațional din Hong Kong în ultimii 25 de ani, notează Reuters.