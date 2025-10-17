Ion Chicu își cere scuze pentru atacurile la adresa presei

10:00

Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este convins că ar putea contribui semnificativ la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, dacă ar reveni la Casa Albă. Într-un interviu recent, Trump a menționat că are „relații bune" cu mai mulți lideri internaționali și că experiența sa diplomatică din perioada mandatului i-ar permite să găsească o soluție