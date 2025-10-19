Ce se va întîmpla cu clima Marii Britanii pînă în anul 2050

03:30

Un șef de șantier din Italia a rămas fără ceasul său de 16.000 de euro, după ce i-a căzut în betonul proaspăt turnat în timp ce le arăta muncitorilor cum să manevreze corect o betonieră. În urma incidentului, bărbatul a dat în judecată firma la care lucra.Incidentul s-a petrecut la Parma, în 2016. În timp ce coordona lucrările, acesta a ales să le arate muncitorilor cum se manevrează corect o