Un șef de șantier și-a pierdut ceasul de mii de euro în timp ce turna beton
Noi.md, 19 octombrie 2025 03:30
Un șef de șantier din Italia a rămas fără ceasul său de 16.000 de euro, după ce i-a căzut în betonul proaspăt turnat în timp ce le arăta muncitorilor cum să manevreze corect o betonieră. În urma incidentului, bărbatul a dat în judecată firma la care lucra.Incidentul s-a petrecut la Parma, în 2016. În timp ce coordona lucrările, acesta a ales să le arate muncitorilor cum se manevrează corect o
Fosta vedetă franceză de cinema, Brigitte Bardot, în vîrstă de 91 de ani, se află în convalescență acasă, în Saint-Tropez, în sudul Franței, după o intervenție chirurgicală minoră care a decurs bine.Actrița a mulțumit personalului și echipei de medici de la spitalul privat Saint-Jean din Toulon și a declarat că în prezent se odihnește acasă.{{842744}}Ea a devenit faimoasă în întreaga lume
Cetățenii raionului Ungheni vor avea acces la servicii stomatologice într-o clădire renovată și dotată cu cele mai performante echipamente.În raion, va activa și serviciul ambulant, datorită achiziționării unui automobil special echipat corespunzător. De asemenea, în jur de 1000 persoane vor fi informate despre sănătatea orală și protejarea dinților{{841923}}Circa 200 studenți din Moldova
Vineri, în cadrul campaniei municipale de plantare de toamnă, au continuat lucrările de înverzire în sectorul Buiucani, notează Noi.md.Pe strada Alba-Iulia, pretura sectorului Buiucani, împreună cu Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, au desfășurat o acțiune de plantare a arborilor în aliniamentele stradale.{{841283}}La activitate au participat primarul general al municipiulu
Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova s-a întrunit astăzi în ședință și a declarat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 drept „nedemocratice, iar rezultatele obținute de blocul electoral din care a făcut parte - nesatisfăcătoare.În consecință, PCRM anunță că va crea o fracțiune separată de celelalte componente BEP, în Parlament și îndeamnă opoziția să se u
Batalionul de Geniu „Codru” a organizat „Ziua Porților Deschise”, unde unitatea i-a primit pe toți cei curioși să afle ce înseamnă viața de genist.Svetlana Burduja a venit împreună cu fiica și nepotul să își viziteze ginerele. Acesta este genist de 7 ani în cadrul batalionului. Femeia spune că ea și fiica sînt mîndre de activitatea bărbatului.„A fost plecat și în Kosovo de două ori și am t
Vînzătorii vor fi sancționați mai dur, dacă vor refuza neîntemeiat să rezolve reclamațiile consumatorilor # Noi.md
Refuzul neîntemeiat al vînzătorilor și prestatorilor de servicii de a examina și de a satisface reclamațiile consumatorilor ar putea fi sancționat mai dur. Codul contravențional al Republicii Moldova urmează să fie modificat, iar articolul 278 alineatul (2) va fi reformulat.Noua redacție prevede că „refuzul neîntemeiat al vînzătorului, prestatorului de a examina și de a satisfice reclamația co
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a venit cu o prognoză hidrologică, notează Noi.md.În perioada 18–22 octombrie, ca urmare a majorării deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari (r. Nistru) pînă la 700 m3/s, pe sectorul or. Criuleni – s. Răscăieți va continua creșterea nivelului apei cu 0,40-1,40 m față de nivelul înregistrat la 18 octombrie, ora 08:00.Apa se va scurge în limitele a
Duminică, 19 octombrie, orele 06:00-17:00, va fi stopat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș, notează Noi.md.Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unui eveniment sportiv „Chișinău Dual Fest”, între orele 08:00-15:45, pe str. Albișoara, pe tronsonul str. M. Viteazul (de la pod) – str. A. Boteza
Marina Solovieva: „Se pare că Alexandru Munteanu a fost propus pentru funcția de prim-ministru pentru a realiza o serie de reforme „neplăcute” # Noi.md
Partidul de guvernămînt din Moldova, „Acțiune și Solidaritate” (PAS), se pare că l-a propus pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru pentru a realiza o serie de reforme „neplăcute” și nu este exclus faptul că ne vom confrunta cu o creștere a impozitelor și alte decizii „dureroase”.Această opinie a fost exprimată de directoarea programului „Экономические политики” al Centrului de a
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, vineri, că se va întîlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, cu ocazia participării la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).„Ne vom întîlni peste aproximativ două săptămîni în Coreea de Sud cu președintele Xi”, a declarat Donald Trump.{{842957}}Președintele american urmează să călătorească în Coreea de Sud pe 29 oc
Noi.md a pregătit un nou colaj de videoclipuri cu cele mai grave încălcări ale regulilor de circulație.Imaginile arată cum unii șoferi transformă carosabilul într-un adevărat haos — nu cedează trecerea, ignoră marcajele rutiere și creează situații periculoase.Nu a lipsit nici „eroul” din serviciul de taxi: manevra sa bruscă seamănă mai mult cu o scenă din celebrul film „Fast & Furious” dec
Rezultate sondaj Noi.md: Cetățenii vor ca noul Parlament să acorde prioritate proiectelor socio-economice # Noi.md
Rezultatele unui sondaj realizat de Noi.md arată că moldovenii își doresc un legislativ mai pragmatic și mai aproape de realitățile sociale și economice.Din cele peste 6.000 de voturi exprimate, majoritatea indică nevoia urgentă de acțiuni concrete, capabile să îmbunătățească viața de zi cu zi a oamenilor.Rezultatele sondajului: 24,6% (1477 de voturi) – Mai multă atenție pentru proie
Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al capitalei României, Buucrești, avînd arsuri şi multiple traumatisme, a fost transportată sîmbătă, la o clinică din Austria.”Ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), în strînsă colaborare cu Ministerul Sănătăţii,
Conform în art. 49 al Legii nr. 100 din 26-04-2001 privind actele de stare civilă, precum și art. 56 din Codul Familiei din R.moldova, în baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/s
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate populației în situații de urgență?”, notează Noi.md.Constatările auditului relevă că Serviciul 112 își îndeplinește misiunea principală de preluare și transmitere a apelu
Filozofia este un domeniu al cunoașterii mai mult legat de punerea întrebărilor decît de obținerea unui răspuns definitiv, iar clubul Clubului Filosofic și Literar Pen Pan, care funcționează la „Biblioteca Lomonosov” din capitală, este un loc unde se pun aceste întrebări și se poate discuta despre ele.Despre acest lucru a vorbit într-un interviu acordat portalului Noi.md directorul acestui clu
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 63 600 traversări, notează Noi.md.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi:-PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19 210 traversări persoane;-PTF Leușeni – 8 621 traversări persoane;{{840784}}-PTF Sculeni – 7 669 traversări persoane;-PTF Palanca – 4 950 traversări p
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: TOLTRELE EDINEȚ: hiking de toamnă - 19 Octombrie 2025, 06:30 - 22:00 Duathlon 2025 - 19 Octombrie 2025, 09:00 KIDS Duathlon 2025 - 19 Octombrie 2025, 09:00 New game! St. Twins Detective
Pretura Centru din capitală informează că, în zilele de 18-19 octombrie, în sector vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Iarmarocul tematic „Toamna Fermierului”cu fructe și legume de sezon, material săditor, semincer și mărfuri conexe va fi deschis pînă la
Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale în noaptea de vineri spre sîmbătă, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că întîlnirea cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. a fost „foarte interesantă și cordială”. După ce întîlnirea cu Volodimir Zelenski de la Casa Albă s-a terminat, președintele SUA a plecat cu elicopterul fără să vorbească despre ceea ce s-a discutat la prînzul de luc
Ședința de judecată programată pentru vineri în dosarul în care Nicanor Ciochină este învinuit că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul faptei, s-a desfășurat la Inspectoratul Național de Investigații.Avocații lui Ciochină au pus la îndoială că probele prezentate de procuror ar aparține mașinii implicate în accident. În urma cercetării, acuzatorul și experții au de
10:11 // Traficul transfrontalier intens a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.La această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R. Moldova.{{842621}}De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului tr
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:18 octombrie — a 291-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 74 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sfînta Muceniţă HaritinaCe se sărbătorește în lume: 1495 — S–a închei
La această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R. Moldova.De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă, notează Noi.md."Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru travers
Deținătorii de carduri ale unor bănci din Moldova au avut probleme serioase.Aceștia au fost în imposibilitate de a face operațiuni cu aplicațiile mobile și chiar dificultate de scoatere a banilor la bancomate.Situația a fost cauzată de niște probleme tehnice care au durat ore în șir.Ulterior, banca respectivă a anunțat că a remediat problema, notează Noi.md cu referire la Index.
Astăzi cerul va fi variabil.În timpul zilei vor cădea ploi slabe pe arii extinse. Vîntul va sufla predominant dinspre vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +14...+16°C.În centru se așteaptă +12...+14°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +9...+11°C.
„Uniunea Europeană trăiește din iluzii”. H.D. Hartmann avertizează: Moldova rămîne fără protecție reală # Noi.md
Analistul politic român H.D. Hartmann a lansat o serie de declarații controversate în cadrul interviului pentru MLive, referindu-se la situația geopolitică din Europa, la rolul Poloniei în actualele tensiuni și la deciziile Maiei Sandu privind orientarea proeuropeană a Republicii Moldova.Hartmann a pornit de la o afirmație recentă a premierului polonez Donald Tusk, care a comentat decizia trib
"Atunci cînd zici că avocații trebuie să treacă vettingul - este cum ai zice deschis ca nu ai nicio incredere in vettingul judecatorilor și procurorilor (caci ăștia ar trebui să investigheze și să sancționeze inclusiv avocații, dacă sînt certați cu legea). Dar totuși mai vrei și vetting la avocați. Nonsens". De această părere este fosta deputată, Olesea Stamate, notează Noi.md."La o emisiune,
UE intensifică politica de confruntare împotriva Rusiei, în opoziție cu inițiativele pașnice ale țărilor din Sudul Global # Noi.md
Politologul chinez, cercetător principal la Institutul Taihe, președintele Asia Narratives Channel, Einar Tangeng, a vorbit pentru publicația „Eurasia.Expert”, despre intensificarea cursului de confruntare al Uniunii Europene împotriva Rusiei, în opoziție cu inițiativele pașnice ale țărilor din Sudul Global.Potrivit acestuia, Occidentul, confruntat cu o provocare la adresa hegemoniei sale econ
PAS sărbătorește „victoria pirrică” — majoritatea parlamentară pe care au obținut-o a fost realizată prin intimidarea alegătorilor, falsificări și folosirea resurselor administrative. Însă această majoritate este extrem de fragilă, se află la limită și este deja însoțită de conflicte interne.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei
Încă numărul 1 în lume. Cum se pregătește Islam Makhachev să devină campion într-o a doua categorie de greutate # Noi.md
Cînd ești campion UFC, abdomenul tău arată ca o placă de beton, iar prietenii te numesc „cel mai puternic om modest de pe planetă”, e greu să mai surprinzi pe cineva. Dar Islam Makhachev a reușit.Antrenorul Javier Mendez povestește că, atunci cînd l-a văzut pe Islam după trei săptămîni de cantonament, a rămas fără cuvinte:„Am crezut că va fi mai mic decît Della Maddalena. Dar cînd l-am văz
Fără dramă, fără reproșuri. Doar doi profesioniști care au înțeles că a venit momentul să meargă mai departe.Încă sînt împreună, dar nu mai formează un „noi”.Parteneriatul dintre FC Barcelona și Robert Lewandowski — cîndva considerat ideal — părea menit să rescrie istoria: pasiune, succes reciproc, trofee și sentimentul că nimic nu le poate sta în cale. Acum însă, totul indică o despărțire l
Callum Smith nu este genul care face declarații zgomotoase.Vorbește calm, aproape metodic — ca un om obișnuit să decidă nu prin cuvinte, ci prin lovituri precise. În prezent, britanicul se pregătește pentru un nou test – meciul cu cubanezul David Morrell pentru titlul de campion interimar WBO la categoria semigrea. Dar deja privește mai departe.„Vreau să lupt cu Benavidez — nu ascund asta.
Toamna nu mai este anotimpul kilogramelor în plus. Cum să rămînem în formă în perioada rece # Noi.md
Toamna este un anotimp sumbru și gri, cu scădere a activității din cauza vremii și, ca urmare, creșterea în greutate. Vă spunem cum să vă mențineți în formă și chiar să slăbiți toamna.Toamna este considerată a fi un anotimp trist din cauza vremii reci, ploioase și a lipsei de vitamine. Tristețea care apare pe fondul tonului cenușiu al toamnei poate duce la creșterea în greutate și la alte prob
Celebrul Neymar revine în joc: fotbalul european așteaptă una dintre cele mai spectaculoase reveniri # Noi.md
Se pare că Neymar e gata din nou să aprindă reflectoarele.La 33 de ani, după perioada petrecută în Brazilia, la clubul său de origine „Santos”, starul brazilian se află din nou în pragul unei reveniri în Europa. Potrivit ESPN și insiderului Fabrizio Romano, atacantul analizează o ofertă din Serie A — pe listă s-ar afla „Inter” și „Napoli”, echipe care știu să transforme fotbalul într-un spec
Tunelul care ar putea lega Rusia și SUA prin strîmtoarea Bering se planifică a fi construit în mai puțin de opt ani.Proiectul, cu o valoare estimativă de aproximativ 8 miliarde de dolari (347 miliarde de grivne), a fost propus de Federația Rusă companiei lui Elon Musk, relatează focus.ua.{{842646}}Intenția de a construi tunelul a fost anunțată de directorul general al Fondului Rus de Inves
Parlamentul Greciei a aprobat un proiect de lege care ar permite zile de muncă de 13 ore, în pofida opoziţiei şi a grevelor la nivel naţional.Potrivit legii, orele suplimentare sînt limitate la 150 de ore pe an, iar săptămîna de lucru standard, de 40 de ore, este menţinută. Guvernul insistă că ziua de muncă mai lungă este opţională, afectează doar sectorul privat şi poate fi aplicată în pînă l
Administrația Națională a Imigrației a anunțat, că în al treilea trimestru al anului curent, numărul vizitatorilor care au vizitat China și au ieșit din China a fost de 178 de milioane, în creștere cu 12,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie romanian.cgtn.comDintre aceștia, cetățenii străini scutiți de viză au depășit 7,2 milioane, reprezentînd 72,2% din totalul vizitatorilor stră
Mass-media Vaticanului scrie despre inaugurarea proiectului de restaurare a catacombelor Sfintei Commodilla # Noi.md
Resursele informaționale ale Sfântului Scaun au acordat o atenție specială inaugurării, pe 16 octombrie, a proiectului de restaurare a catacombelor Sfintei Commodilla, la care a participat prima vicepreședintă a Azerbaidjanului, Mehriban Aliyeva.{{842358}}Potrivit AZERTAG, într-un articol publicat în ziarul L'Osservatore Romano, singurul organ oficial de presă al Vaticanului, se menționează că
În Marea Britanie a fost intentată o acțiune în justiție împotriva gigantului farmaceutic Johnson & Johnson, acuzînd compania că a vîndut în mod conștient pudră pentru bebeluși contaminată cu azbest, conform BBC.Acțiunea implică 3.000 de persoane și se bazează pe note interne și rapoarte științifice, informează Noi.md cu referire la TVR Info.Procesul, intentat de KP Law, susține că Johnson
Ungheniul se modernizează: spații verzi, infrastructură durabilă și avans semnificativ la podul peste Prut # Noi.md
Astăzi la Ungheni a avut loc o conferință de lansare a proiectului european „Adaptarea urbană la climă și eforturi de redresare prin infrastructură verde în bazinul Mării Negre – UCare”, care va transforma zonele verzi ale orașului într-un model de reziliență ecologică și comunitară.Evenimentul s-a desfășurat în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, a reprezentanților autorităților loc
Cu cît au crescut încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile # Noi.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26,5% în perioada ianuarie-septembrie 2025 și constituie 68,3 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024.Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-septembrie 2025 au fost identificate 1 374 persoane fizice ce dau în locațiune bun
Fostul prim-ministru al Japoniei, Tomiichi Murayama, a încetat din viață vineri, la vîrsta de 101 ani.China și-a exprimat regretul față de dispariția acestuia și a transmis condoleanțe familiei, a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, scrie romanian.cgtn.comTomiichi Murayama a fost considerat un vechi prieten al poporului chinez, dedicat timp îndelungat
Lumea a văzut mulți campioni. Dar un astfel de animal în costum de samurai – doar unul. Dacă Mahacev este intelectul, atunci Pereira este instinctul. Și el alege întotdeauna calea în care nu trebuie să vorbești, dar să demonstrezi.Alex Pereira face din nou ceea ce nimeni nu se așteaptă de la el.Mai întîi a revoluționat kickboxingul. Apoi, MMA. Acum vrea să meargă mai departe și să devină b
În Spania, poliția investighează dispariția tabloului lui Pablo Picasso „Natură moartă cu chitară/Naturaleza muerta con guitarra” în timp ce era transportat de la Madrid la Granada.Tabloul realizat în 1921 în guașă, urma să facă parte din expoziția „Natură moartă. Eternitatea inertului” a fundației „Caja Granada”, dar la momentul deschiderii expoziției, pe 8 octombrie, acesta nu mai figura pe
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost primit la Casa Albă pentru o întîlnire de către liderul american, Donald Trump.La sosire, Trump i-a făcut un compliment lui Zelenski pentru costumul purtat: „Îmi place. Este foarte elegant”.Întîlnirea vine după ce Trump a avut ieri o convorbire telefonică cu preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul căreia cei doi lideri au discutat despr
Gigantul alimentar Nestlé a anunţat joi că va reduce 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial, în cadrul unui plan de restructurare amplu menit să accelereze transformarea companiei sub noul director general, Philipp Navratil, relatează CNBC.Compania va elimina 12.000 de posturi administrative şi alte 4.000 de funcţii vor fi reduse în următorii doi ani, ca parte a unui program de eficientiza
A fost identificată o tentativă de introducere în țară a unui lot comercial de produse medicale, deghizat în „bunuri personale”, notează Noi.md.Un nerezident, în vîrstă de 32 de ani, s-a prezentat la controlul vamal la postul vamal Leușeni, conducînd un autoturism, care se deplasa din România spre Republica Moldova.{{840784}}La întrebările funcționarilor vamali, conducătorul auto a declara
Satul Dancu din raionul Hîncești este în plin proces de modernizare: două proiecte majore de infrastructură transformă viața comunității, aducînd condiții mai bune de trai și un mediu sigur și confortabil pentru locuitori.Unul dintre cele două proiecte a însemnat amenajarea unui teren de joacă modern destinat copiilor de la grădinița „Andrieș”.{{842190}}Deși instituția a fost construită ac
