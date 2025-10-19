Din cauza încălzirii globale, leoparzii ar putea fi amenințați cu dispariția

21:00

Se pare că doreai doar o cafea, dar mîna ta se întinde deja după o ciocolată.După masă, „nu se poate fără desert”.Iar seara, frigiderul parcă se deschide singur, deși ai mîncat acum o oră.Dacă te regăsești în această descriere, bine ai venit în clubul consumatorilor emoționali.De ce pofta de dulciuri este mai puternică decît voințaZahărul nu este dușmanul tău, dar este viclean. Nu