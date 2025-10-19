Din cauza încălzirii globale, leoparzii ar putea fi amenințați cu dispariția
Noi.md, 19 octombrie 2025 23:30
Leoparzii de zăpadă, originari din zonele muntoase ale Asiei, sunt amenințați cu dispariția din cauza schimbărilor climatice.Un nou studiu al Universității Stanford a descoperit că acești prădători mari au o diversitate genetică extrem de scăzută - cea mai mică dintre toate speciile de feline mari.{{829183}}Acest lucru reduce semnificativ capacitatea lor de a se adapta la schimbările de me

Arheologii au descoperit aproximativ 2.700 de unelte de piatră în Deșertul Gobi din Mongolia, datînd de acum 140.000 pînă la 8.000 de ani.Descoperirile au fost făcute la locul unui lac antic format în perioada de încălzire de după sfîrșitul erei glaciare. Această zonă nu a fost odată un deșert, ci o regiune caldă și umedă, bogată în vegetație și vînat.{{839692}}Majoritatea uneltelor sînt r
Cinci obiceiuri care încetinesc îmbătrînirea și accelerează metabolismulDupă vîrsta de treizeci de ani, viața începe treptat să semene cu un automobil sport folosit. Totul încă funcționează, dar nu la fel de lin: motorul dă uneori rateuri, direcția devine mai rigidă, iar „combustibilul” necesită mai multă atenție.Nimic surprinzător — organismul, asemenea unui motor, nu este creat pentru eter
David Ellison, noul mogul al industriei media şi proprietarul Paramount Global, ar putea fi nevoit să plătească aproximativ 60 de miliarde de dolari pentru a prelua Warner Bros. Discovery (WBD).Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison, fondatorul Oracle, îşi doreşte să cumpere întregul grup, care include HBO, CNN, studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming Max, pentru a-şi extinde imp
Se pare că doreai doar o cafea, dar mîna ta se întinde deja după o ciocolată.După masă, „nu se poate fără desert”.Iar seara, frigiderul parcă se deschide singur, deși ai mîncat acum o oră.Dacă te regăsești în această descriere, bine ai venit în clubul consumatorilor emoționali.De ce pofta de dulciuri este mai puternică decît voințaZahărul nu este dușmanul tău, dar este viclean. Nu
Epava unei nave care s-a scufundat în 1715, în timp ce naviga împreună cu alte 10 nave din America spre Spania, a fost descoperită la trei secole distanță. Ambarcaţiunea transporta o adevărată comoară din coloniile americane.Orice urmă a navei se pierduse timp de trei secole. Dar nava care s-a scufundat în timpul unei furtuni în largul coastei Floridei nu era o navă obișnuită.{{841941}}Ace
Al doilea univers: cum grija pentru intestin schimbă totul, iar alimentația vindecă din interior # Noi.md
Poți începe dimineața cu terci și un iaurt, dar totuși să te simți obosit, iritat și să te întrebi: „De ce iar am răcit?”.Adevărul, ca orice mare descoperire, nu se află la suprafață — ci în interiorul tău, în intestin.O lume în interiorul nostruȘtiința afirmă tot mai clar: în interiorul omului trăiește un univers — 40 de trilioane de microorganisme care muncesc la fel de mult ca inima
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii financiare americane se confruntă cu un nou proces colectiv în care sînt acuzate că ar fi conspirat pentru a fixa dobînda de bază a creditării (”prime rate”) în Statele Unite timp de mai bine de trei decenii, ceea ce ar fi determinat milioane de consumatori şi mici afaceri să plătească costuri de împrumut mai mari.Procesul su
Sistemul federal de justiţie al Statelor Unite va începe de luni reducerea activităţilor neesenţiale şi trimiterea în concediu fără plată a unor angajaţi, după ce fondurile disponibile pentru menţinerea operaţiunilor plătite s-au epuizat.Este pentru prima dată în aproape trei decenii cînd sistemul judiciar federal este forţat să suspende activităţi şi să trimită acasă o parte dintre cei peste
Complexul memorial din centrul orașului Rezina, dedicat ostașilor căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, în luptele din Afganistan și în apărarea independenței și integrității teritoriale a țării.Monumentul, care a fost ridicat de Consiliul raional Rezina și, după ce a fost transmis în gestiunea Primăriei Rezina, a revenit în proprietatea raionului, care a început să întreprindă etapele ne
Palatul de Cultură "Nicolae Botgros" din Cahul a sărbătorit 40 de ani de activitate # Noi.md
Palatul de Cultură "Nicolae Botgros" din Cahul a sărbătorit 40 de ani de activitate. Evenimentul a fost plin de emoții, recunoștință și bucurie, notează Noi.md.La sărbătoare arta, tradiția și comunitatea s-au împletit într-o poveste comună, scrisă cu suflet de generații de artiști, colaboratori, parteneri și prieteni ai Palatului.{{842552}}Fiecare moment al serii a fost o dovadă că Palatul
Construcția noului depozit de cereale la Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor a fost finalizată.Cu o suprafață de aproximativ 1.200 de metri pătrați, spațiul este destinat păstrării materialului semincer, asigurînd condiții moderne pentru conservarea calității și viabilității acestuia.Depozitul modern este destinat păstrării materialului semincer în condiții optime. În p
Italia intenționează să majoreze cu 50% impozitul fix pe veniturile străine ale persoanelor bogate care se mută în țară, pînă la 300.000 de euro.Dacă va fi aprobată de parlament, această majorare ar reprezenta o lovitură severă pentru expații bogați care doresc să scape de impozitele mai mari din alte țări europene.{{841464}}În ultimul deceniu, Italia, și, în special, capitala sa financiar
Astăzi se împlinesc 148 de ani de la înființarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, una dintre cele mai vechi și importante instituții culturale ale Chișinăului.De la o mică bibliotecă orășenească în 1877, cu doar cîteva mii de volume, pînă la o rețea modernă cu zeci de filiale, peste un milion de documente și sute de mii de cititori activi, biblioteca a crescut odată cu orașul și cu oameni
Locuitorii municipiului Soroca au redescoperit orașul pe două roți. Printre participanți s-au numărat și copii mai mici de șapte ani, care se descurcă foarte bine pe bicicletă și trotinetă.Evenimentul a fost organizat în contextul Săptămînii Europene a Mobilității. Un număr de 200 de copii și adolescenți au făcut turul orașului Soroca pe biciclete.Înainte de start, cei mai mici au fost ins
Consiliul Raional Leova, în colaborare cu Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu, a organizat tradiționalul Concurs „Cel mai bun vin Tulburel – 2025”, dedicat promovării tradițiilor vinificației și valorificării potențialului vitivinicol al sudului țării.În cadrul concursului, producători de vin din raionul Leova – întreprinderi industriale, gospodării țărănești și vinificatori indivi
În ultimele 24 de ore, angajații Serviciului Vamal au înregistrat mai multe încălcări ale legislației din domeniu, notează Noi.md.Astfel, au fost identificate următoarele abateri:-5 cazuri de încălcare a legislației vamale (declararea eronată a codului tarifar, depistarea surplusului de marfă, trafic ilicit de mărfuri);-10 mijloace de transport cu numere străine, care au depășit termen
Zeci de mii de locuitori din regiunea filipineză Bicol au fost evacuați, sîmbătă, în contextul apropierii furtunii tropicale Fengshen, după ce meteorologii au avertizat asupra riscului de inundații.Aproape 17.000 de locuitori din provincia Albay, precum și peste 9.000 de persoane de pe insula vecină Catanduanes, s-au refugiat în zone mai sigure.{{841512}}Au fost prognozate ploi abundente ș
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunţat că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri.Invitat în platoul unei televiziuni, la întrebarea „Aveţi de gînd să candidaţi la alegerile pentru funcţia de prim-ministru la următoarele alegeri?”, Netanyahu a răspuns afirmativ.{{842624}}La întrebarea „Veţi cîştiga dacă vă veţi prezenta?”, el a răspuns tot „da”, notează Noi.
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 70 568 traversări, notează Noi.md.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi:-PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19 989 traversări persoane;-PTF Sculeni – 10 077 traversări persoane;-PTF Leușeni – 8 617 traversări persoane;-PTF Palanca – 5 788 traversări persoane;
Fiecare al doilea absolvent de la Medicină își începe cariera într-un spital raional. În ultimii doi ani, rata de angajare a tinerilor în afara Chișinăului a crescut de aproape patru ori.Dacă în anii 2014 - 2018, rata de angajare a tinerilor absolvenți în regiuni era de 14%, în ultimii doi ani este de 47-49%, ceea ce înseamnă că fiecare al doilea absolvent merge în zona rurală.{{842727}}"A
Nu sînt salvatori de profesie, dar sînt pregătiți mereu de o nouă misiune. Vorbim de pompierii voluntari, tot mai mulți în țara noastră. Recent, ei s-au întrecut în mai multe probe și au demonstrat că se descurcă la fel de bine ca pompierii profesioniști.170 de persoane au participat la cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari. Locul întîi la categoria juniori a fost cîștigat
Există anumite categorii de persoane fizice, care pot fi scutite de plata tarifului pentru serviciile de stare civilă.În conformitate cu Anexa nr. 3 a Hotărîrii Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008, se scutesc de plata tarifului pentru serviciile de stare civilă prestate persoanele fizice:-invalizii de grupa I, II şi a III-a;-participanţii la cel de-al II-lea război mondial;-pension
Președintele american, Donald Trump, a reacționat la propunerea Rusiei de a fi construit un tunel care să lege această țară de SUA.Propunerea unui tunel între Statele Unite și Rusia reflectă o „viziune durabilă”, a declarat trimisul rus pentru investiții, Kirill Dmitriev. Potrivit acestuia, cercetările privind fezabilitatea unui tunel care să unească cele două țări au început „în urmă cu șase
Kilauea, un vulcan care a fost activ în ultimii ani, a erupt din nou pe Insula Mare din Hawaii.Fîntîni arteziene înalte și spectaculoase de lavă au țîșnit din cele două guri ale Muntelui Kilauea. Acesta este al 35-lea episod eruptiv al vulcanului de la 23 decembrie 2024.{{842342}}Jeturile de lavă au crescut rapid în intensitate, astfel, vineri fîntîna de lavă al gurii de erupție avea puțin
Serviciul Hidrometeorlogic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben de înghețuri, notează Noi.md.Avertizarea este valabilă pentru 20–21 octombrie 2025.Pe 20 octombrie, în orele nocturne și ale dimineții, izolat în depresiuni se prevăd înghețuri în aer cu intensitatea de –1…–2°C.Pe 21 octombrie, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor produce înghețuri în aer cu inte
Alexandru Chiriac, forograf din capitală, a reușit din nou să surprindă frumusețea capitalei noastre, îmbrăcată în straie de toamnă, notează Noi.md.Imaginile realizate de fotograful Alexandru Chiriac arată mai multe locații din capitală, unele surprinse chiar în ceața matinală, ceeea ce le conferă o alură de mister.Toamna surprinde ochiul atît cu nuanțele sale aurii, dar și cu frumusețea o
Armata Națională desfășoară, în perioada 20-31 octombrie curent, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), desfășurat la Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale.La JCET va participa și militari romîni, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu, din anul 2009, notează Noi.md.{{841350}}Conform scenariului, militarii vor executa trageri din di
A fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabeasca)”.Contractul de finanțare a fost semnat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în calitate de autoritate contractantă, Consiliul Raional Cimișlia – în calitate de aplicant, și cei 5 parteneri: Consiliul Raional Leova,
Fructele căzute și lăsate să putrezească la rădăcina pomilor pot deveni o sursă majoră de infecții și dăunători, avertizează agronomul consultant Daniel Drăgan.„Dacă fructele sînt căzute și lăsate pe sol, reprezintă o foarte mare sursă de infecții și dăunători. Ele devin un rezervor natural de boli fungice, cum ar fi monilinia fructigenă, cunoscută și ca putregaiul brun”, explică Daniel Drăgan
După o vară secetoasă, ploile păreau o binecuvîntare, dar pentru viticultorii din Hîncești s-au dovedit a fi o calamitate. În loc de roadă și cîștig, fermierii s-au ales cu struguri crăpați, pierderi uriașe și datorii.Ploile din ultimele săptămîni au lovit în plin unul dintre cele mai profitabile sectoare ale agriculturii - strugurii de masă. În special, strugurii de soi „Moldova”, destinați e
La cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din orașul Durlești, locatarii nu au fost reconectați la gaz.Acum, cînd temperaturile au scăzut, oamenii se plîng că îngheață în case și gătesc doar la plite electrice. Autoritățile dau asigurări că problema va fi rezolvată în următoarele săptămîni, însă lucrările la acoperiș sînt blocate de un locatar care nu vrea să renunțe la c
Potrivit directorului Serviciului Vamal, în ultimul an, s-a dublat numărul infracțiunilor în rîndul vameșilor.Patru vameşi au fost demişi, iar alţi 183 s-au ales cu mustrări, sancţiuni disciplinare sau anchete de serviciu.În prezent, 34 de funcţionari vamali sînt suspendaţi din funcţie și sînt anchetati penal pentru corupţie sau trecerea bunurilor fără a fi verificate.{{842232}}"Vameşu
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:19 octombrie — a 292-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 73 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ap. Toma. Sf. Mc. IoanCe se sărbătorește în lume: Ziua lucrătorul
Astăzi, în țara noastră, este marcată Ziua Juristului, prilej cu care în adresa reprezentanților acestei profesii au venit mesaje de felicitare, notează Noi.md.În mesajele de felicitare, se menționează că a fi jurist nu e doar o profesie, ci și o misiune – aceea de a contribui la edificarea statului de drept și promovarea valorilor democratice.{{824230}}Aderarea la valorile universale ale
Astăzi se prevede cer variabil.În timpul zilei vor cădea ploi slabe pe arii extinse. Vîntul va sufla predominant din vest, slab pînă la moderat, izolat cu intensificări.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +10...+12°C.În centru se așteaptă +8...+10°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +5...+7°C.
H.D. Hartmann: „UE-ul de azi e un nou RSS. Moldova nu va intra nici în NATO, nici în Uniune” # Noi.md
Analistul politic român H.D. Hartmann a afirmat, într-un interviului pentru MLive, că actuala guvernare de la Chișinău și-ar fi construit întreaga strategie externă „pe o minciună geopolitică” impusă de Uniunea Europeană.Potrivit lui Hartmann, mediul de securitate și ideologic al Europei „se schimbă brutal”, iar Moldova riscă să rămînă fără o bază reală de sprijin internațional.{{841873}}H
Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova și-a trasat noile direcții strategice pentru anii 2025–2030 în cadrul Congresului VIII, desfășurat la Chișinău la data de 17 octombrie, notează Noi.md.La Congres au participat delegați din toate organizațiile sindicale membre, precum și invitați din partea instituțiilor de stat și ai partenerilor sociali din țară, precum și invitați din străinătate.
Direcția regională Nord (DR Nord) a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) a organizat la Bălți o întîlnire cu persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în Moldova.Scopul evenimentului a fost de a oferi informații clare, corecte și actualizate privind regimul legal al șederii în țară, procedurile de documentare, precum și obligațiile acestora pentru asigurare
Luni, 20 octombrie, pe unele adrese din mun. Chișinău nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, luni, fără apă vor rămîne consumatorii din or. Vatra de pe adrsele:-str. Tinereţii; Fîntîniţei .Stopările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe adresele respective sînt rugați să
Concursul de admitere la studii superioare de doctorat (ciclul III) pentru anul de studii 2025-2026, anunțat de Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale continuă, notează Noi.md.Concursul se organizează simultan pentru locurile cu finanţare de la bugetul de stat şi pentru cele cu taxă de studii. În total sînt alocate 71 de locuri pentru candidații autohtoni finanţate de la bugetul de stat
Fosta vedetă franceză de cinema, Brigitte Bardot, în vîrstă de 91 de ani, se află în convalescență acasă, în Saint-Tropez, în sudul Franței, după o intervenție chirurgicală minoră care a decurs bine.Actrița a mulțumit personalului și echipei de medici de la spitalul privat Saint-Jean din Toulon și a declarat că în prezent se odihnește acasă.{{842744}}Ea a devenit faimoasă în întreaga lume
Un șef de șantier din Italia a rămas fără ceasul său de 16.000 de euro, după ce i-a căzut în betonul proaspăt turnat în timp ce le arăta muncitorilor cum să manevreze corect o betonieră. În urma incidentului, bărbatul a dat în judecată firma la care lucra.Incidentul s-a petrecut la Parma, în 2016. În timp ce coordona lucrările, acesta a ales să le arate muncitorilor cum se manevrează corect o
Cetățenii raionului Ungheni vor avea acces la servicii stomatologice într-o clădire renovată și dotată cu cele mai performante echipamente.În raion, va activa și serviciul ambulant, datorită achiziționării unui automobil special echipat corespunzător. De asemenea, în jur de 1000 persoane vor fi informate despre sănătatea orală și protejarea dinților{{841923}}Circa 200 studenți din Moldova
Vineri, în cadrul campaniei municipale de plantare de toamnă, au continuat lucrările de înverzire în sectorul Buiucani, notează Noi.md.Pe strada Alba-Iulia, pretura sectorului Buiucani, împreună cu Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, au desfășurat o acțiune de plantare a arborilor în aliniamentele stradale.{{841283}}La activitate au participat primarul general al municipiulu
Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova s-a întrunit astăzi în ședință și a declarat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 drept „nedemocratice, iar rezultatele obținute de blocul electoral din care a făcut parte - nesatisfăcătoare.În consecință, PCRM anunță că va crea o fracțiune separată de celelalte componente BEP, în Parlament și îndeamnă opoziția să se u
Batalionul de Geniu „Codru” a organizat „Ziua Porților Deschise”, unde unitatea i-a primit pe toți cei curioși să afle ce înseamnă viața de genist.Svetlana Burduja a venit împreună cu fiica și nepotul să își viziteze ginerele. Acesta este genist de 7 ani în cadrul batalionului. Femeia spune că ea și fiica sînt mîndre de activitatea bărbatului.„A fost plecat și în Kosovo de două ori și am t
Vînzătorii vor fi sancționați mai dur, dacă vor refuza neîntemeiat să rezolve reclamațiile consumatorilor # Noi.md
Refuzul neîntemeiat al vînzătorilor și prestatorilor de servicii de a examina și de a satisface reclamațiile consumatorilor ar putea fi sancționat mai dur. Codul contravențional al Republicii Moldova urmează să fie modificat, iar articolul 278 alineatul (2) va fi reformulat.Noua redacție prevede că „refuzul neîntemeiat al vînzătorului, prestatorului de a examina și de a satisfice reclamația co
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a venit cu o prognoză hidrologică, notează Noi.md.În perioada 18–22 octombrie, ca urmare a majorării deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari (r. Nistru) pînă la 700 m3/s, pe sectorul or. Criuleni – s. Răscăieți va continua creșterea nivelului apei cu 0,40-1,40 m față de nivelul înregistrat la 18 octombrie, ora 08:00.Apa se va scurge în limitele a
Duminică, 19 octombrie, orele 06:00-17:00, va fi stopat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș, notează Noi.md.Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unui eveniment sportiv „Chișinău Dual Fest”, între orele 08:00-15:45, pe str. Albișoara, pe tronsonul str. M. Viteazul (de la pod) – str. A. Boteza
