Fiecare al doilea absolvent de la Medicină își începe cariera într-un spital raional

14:00

Nu sînt salvatori de profesie, dar sînt pregătiți mereu de o nouă misiune. Vorbim de pompierii voluntari, tot mai mulți în țara noastră. Recent, ei s-au întrecut în mai multe probe și au demonstrat că se descurcă la fel de bine ca pompierii profesioniști.170 de persoane au participat la cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari. Locul întîi la categoria juniori a fost cîștigat