Flux majorat de călători la punctele de trecere a frontierei
Noi.md, 19 octombrie 2025 14:30
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 70 568 traversări, notează Noi.md.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi:-PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19 989 traversări persoane;-PTF Sculeni – 10 077 traversări persoane;-PTF Leușeni – 8 617 traversări persoane;-PTF Palanca – 5 788 traversări persoane;
14:30
14:00
Fiecare al doilea absolvent de la Medicină își începe cariera într-un spital raional. În ultimii doi ani, rata de angajare a tinerilor în afara Chișinăului a crescut de aproape patru ori.Dacă în anii 2014 - 2018, rata de angajare a tinerilor absolvenți în regiuni era de 14%, în ultimii doi ani este de 47-49%, ceea ce înseamnă că fiecare al doilea absolvent merge în zona rurală.{{842727}}"A
Nu sînt salvatori de profesie, dar sînt pregătiți mereu de o nouă misiune. Vorbim de pompierii voluntari, tot mai mulți în țara noastră. Recent, ei s-au întrecut în mai multe probe și au demonstrat că se descurcă la fel de bine ca pompierii profesioniști.170 de persoane au participat la cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari. Locul întîi la categoria juniori a fost cîștigat
13:30
Există anumite categorii de persoane fizice, care pot fi scutite de plata tarifului pentru serviciile de stare civilă.În conformitate cu Anexa nr. 3 a Hotărîrii Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008, se scutesc de plata tarifului pentru serviciile de stare civilă prestate persoanele fizice:-invalizii de grupa I, II şi a III-a;-participanţii la cel de-al II-lea război mondial;-pension
13:00
Președintele american, Donald Trump, a reacționat la propunerea Rusiei de a fi construit un tunel care să lege această țară de SUA.Propunerea unui tunel între Statele Unite și Rusia reflectă o „viziune durabilă”, a declarat trimisul rus pentru investiții, Kirill Dmitriev. Potrivit acestuia, cercetările privind fezabilitatea unui tunel care să unească cele două țări au început „în urmă cu șase
13:00
Kilauea, un vulcan care a fost activ în ultimii ani, a erupt din nou pe Insula Mare din Hawaii.Fîntîni arteziene înalte și spectaculoase de lavă au țîșnit din cele două guri ale Muntelui Kilauea. Acesta este al 35-lea episod eruptiv al vulcanului de la 23 decembrie 2024.{{842342}}Jeturile de lavă au crescut rapid în intensitate, astfel, vineri fîntîna de lavă al gurii de erupție avea puțin
12:30
Serviciul Hidrometeorlogic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben de înghețuri, notează Noi.md.Avertizarea este valabilă pentru 20–21 octombrie 2025.Pe 20 octombrie, în orele nocturne și ale dimineții, izolat în depresiuni se prevăd înghețuri în aer cu intensitatea de –1…–2°C.Pe 21 octombrie, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor produce înghețuri în aer cu inte
12:30
Alexandru Chiriac, forograf din capitală, a reușit din nou să surprindă frumusețea capitalei noastre, îmbrăcată în straie de toamnă, notează Noi.md.Imaginile realizate de fotograful Alexandru Chiriac arată mai multe locații din capitală, unele surprinse chiar în ceața matinală, ceeea ce le conferă o alură de mister.Toamna surprinde ochiul atît cu nuanțele sale aurii, dar și cu frumusețea o
12:00
Armata Națională desfășoară, în perioada 20-31 octombrie curent, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), desfășurat la Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale.La JCET va participa și militari romîni, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu, din anul 2009, notează Noi.md.{{841350}}Conform scenariului, militarii vor executa trageri din di
12:00
A fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabeasca)”.Contractul de finanțare a fost semnat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în calitate de autoritate contractantă, Consiliul Raional Cimișlia – în calitate de aplicant, și cei 5 parteneri: Consiliul Raional Leova,
11:30
Fructele căzute și lăsate să putrezească la rădăcina pomilor pot deveni o sursă majoră de infecții și dăunători, avertizează agronomul consultant Daniel Drăgan.„Dacă fructele sînt căzute și lăsate pe sol, reprezintă o foarte mare sursă de infecții și dăunători. Ele devin un rezervor natural de boli fungice, cum ar fi monilinia fructigenă, cunoscută și ca putregaiul brun”, explică Daniel Drăgan
11:00
După o vară secetoasă, ploile păreau o binecuvîntare, dar pentru viticultorii din Hîncești s-au dovedit a fi o calamitate. În loc de roadă și cîștig, fermierii s-au ales cu struguri crăpați, pierderi uriașe și datorii.Ploile din ultimele săptămîni au lovit în plin unul dintre cele mai profitabile sectoare ale agriculturii - strugurii de masă. În special, strugurii de soi „Moldova”, destinați e
11:00
La cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din orașul Durlești, locatarii nu au fost reconectați la gaz.Acum, cînd temperaturile au scăzut, oamenii se plîng că îngheață în case și gătesc doar la plite electrice. Autoritățile dau asigurări că problema va fi rezolvată în următoarele săptămîni, însă lucrările la acoperiș sînt blocate de un locatar care nu vrea să renunțe la c
10:30
Potrivit directorului Serviciului Vamal, în ultimul an, s-a dublat numărul infracțiunilor în rîndul vameșilor.Patru vameşi au fost demişi, iar alţi 183 s-au ales cu mustrări, sancţiuni disciplinare sau anchete de serviciu.În prezent, 34 de funcţionari vamali sînt suspendaţi din funcţie și sînt anchetati penal pentru corupţie sau trecerea bunurilor fără a fi verificate.{{842232}}"Vameşu
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:19 octombrie — a 292-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 73 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ap. Toma. Sf. Mc. IoanCe se sărbătorește în lume: Ziua lucrătorul
10:00
Astăzi, în țara noastră, este marcată Ziua Juristului, prilej cu care în adresa reprezentanților acestei profesii au venit mesaje de felicitare, notează Noi.md.În mesajele de felicitare, se menționează că a fi jurist nu e doar o profesie, ci și o misiune – aceea de a contribui la edificarea statului de drept și promovarea valorilor democratice.{{824230}}Aderarea la valorile universale ale
09:30
Astăzi se prevede cer variabil.În timpul zilei vor cădea ploi slabe pe arii extinse. Vîntul va sufla predominant din vest, slab pînă la moderat, izolat cu intensificări.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +10...+12°C.În centru se așteaptă +8...+10°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +5...+7°C.
08:30
H.D. Hartmann: „UE-ul de azi e un nou RSS. Moldova nu va intra nici în NATO, nici în Uniune” # Noi.md
Analistul politic român H.D. Hartmann a afirmat, într-un interviului pentru MLive, că actuala guvernare de la Chișinău și-ar fi construit întreaga strategie externă „pe o minciună geopolitică” impusă de Uniunea Europeană.Potrivit lui Hartmann, mediul de securitate și ideologic al Europei „se schimbă brutal”, iar Moldova riscă să rămînă fără o bază reală de sprijin internațional.{{841873}}H
07:30
Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova și-a trasat noile direcții strategice pentru anii 2025–2030 în cadrul Congresului VIII, desfășurat la Chișinău la data de 17 octombrie, notează Noi.md.La Congres au participat delegați din toate organizațiile sindicale membre, precum și invitați din partea instituțiilor de stat și ai partenerilor sociali din țară, precum și invitați din străinătate.
07:00
Direcția regională Nord (DR Nord) a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) a organizat la Bălți o întîlnire cu persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în Moldova.Scopul evenimentului a fost de a oferi informații clare, corecte și actualizate privind regimul legal al șederii în țară, procedurile de documentare, precum și obligațiile acestora pentru asigurare
06:30
Luni, 20 octombrie, pe unele adrese din mun. Chișinău nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, luni, fără apă vor rămîne consumatorii din or. Vatra de pe adrsele:-str. Tinereţii; Fîntîniţei .Stopările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe adresele respective sînt rugați să
05:30
Concursul de admitere la studii superioare de doctorat (ciclul III) pentru anul de studii 2025-2026, anunțat de Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale continuă, notează Noi.md.Concursul se organizează simultan pentru locurile cu finanţare de la bugetul de stat şi pentru cele cu taxă de studii. În total sînt alocate 71 de locuri pentru candidații autohtoni finanţate de la bugetul de stat
04:30
Fosta vedetă franceză de cinema, Brigitte Bardot, în vîrstă de 91 de ani, se află în convalescență acasă, în Saint-Tropez, în sudul Franței, după o intervenție chirurgicală minoră care a decurs bine.Actrița a mulțumit personalului și echipei de medici de la spitalul privat Saint-Jean din Toulon și a declarat că în prezent se odihnește acasă.{{842744}}Ea a devenit faimoasă în întreaga lume
03:30
Un șef de șantier din Italia a rămas fără ceasul său de 16.000 de euro, după ce i-a căzut în betonul proaspăt turnat în timp ce le arăta muncitorilor cum să manevreze corect o betonieră. În urma incidentului, bărbatul a dat în judecată firma la care lucra.Incidentul s-a petrecut la Parma, în 2016. În timp ce coordona lucrările, acesta a ales să le arate muncitorilor cum se manevrează corect o
03:00
Cetățenii raionului Ungheni vor avea acces la servicii stomatologice într-o clădire renovată și dotată cu cele mai performante echipamente.În raion, va activa și serviciul ambulant, datorită achiziționării unui automobil special echipat corespunzător. De asemenea, în jur de 1000 persoane vor fi informate despre sănătatea orală și protejarea dinților{{841923}}Circa 200 studenți din Moldova
17:30
Vineri, în cadrul campaniei municipale de plantare de toamnă, au continuat lucrările de înverzire în sectorul Buiucani, notează Noi.md.Pe strada Alba-Iulia, pretura sectorului Buiucani, împreună cu Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, au desfășurat o acțiune de plantare a arborilor în aliniamentele stradale.{{841283}}La activitate au participat primarul general al municipiulu
17:30
Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova s-a întrunit astăzi în ședință și a declarat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 drept „nedemocratice, iar rezultatele obținute de blocul electoral din care a făcut parte - nesatisfăcătoare.În consecință, PCRM anunță că va crea o fracțiune separată de celelalte componente BEP, în Parlament și îndeamnă opoziția să se u
17:00
Batalionul de Geniu „Codru” a organizat „Ziua Porților Deschise”, unde unitatea i-a primit pe toți cei curioși să afle ce înseamnă viața de genist.Svetlana Burduja a venit împreună cu fiica și nepotul să își viziteze ginerele. Acesta este genist de 7 ani în cadrul batalionului. Femeia spune că ea și fiica sînt mîndre de activitatea bărbatului.„A fost plecat și în Kosovo de două ori și am t
17:00
Vînzătorii vor fi sancționați mai dur, dacă vor refuza neîntemeiat să rezolve reclamațiile consumatorilor # Noi.md
Refuzul neîntemeiat al vînzătorilor și prestatorilor de servicii de a examina și de a satisface reclamațiile consumatorilor ar putea fi sancționat mai dur. Codul contravențional al Republicii Moldova urmează să fie modificat, iar articolul 278 alineatul (2) va fi reformulat.Noua redacție prevede că „refuzul neîntemeiat al vînzătorului, prestatorului de a examina și de a satisfice reclamația co
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a venit cu o prognoză hidrologică, notează Noi.md.În perioada 18–22 octombrie, ca urmare a majorării deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari (r. Nistru) pînă la 700 m3/s, pe sectorul or. Criuleni – s. Răscăieți va continua creșterea nivelului apei cu 0,40-1,40 m față de nivelul înregistrat la 18 octombrie, ora 08:00.Apa se va scurge în limitele a
16:00
Duminică, 19 octombrie, orele 06:00-17:00, va fi stopat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș, notează Noi.md.Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unui eveniment sportiv „Chișinău Dual Fest”, între orele 08:00-15:45, pe str. Albișoara, pe tronsonul str. M. Viteazul (de la pod) – str. A. Boteza
15:30
Marina Solovieva: „Se pare că Alexandru Munteanu a fost propus pentru funcția de prim-ministru pentru a realiza o serie de reforme „neplăcute” # Noi.md
Partidul de guvernămînt din Moldova, „Acțiune și Solidaritate” (PAS), se pare că l-a propus pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru pentru a realiza o serie de reforme „neplăcute” și nu este exclus faptul că ne vom confrunta cu o creștere a impozitelor și alte decizii „dureroase”.Această opinie a fost exprimată de directoarea programului „Экономические политики” al Centrului de a
15:00
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, vineri, că se va întîlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, cu ocazia participării la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).„Ne vom întîlni peste aproximativ două săptămîni în Coreea de Sud cu președintele Xi”, a declarat Donald Trump.{{842957}}Președintele american urmează să călătorească în Coreea de Sud pe 29 oc
15:00
Noi.md a pregătit un nou colaj de videoclipuri cu cele mai grave încălcări ale regulilor de circulație.Imaginile arată cum unii șoferi transformă carosabilul într-un adevărat haos — nu cedează trecerea, ignoră marcajele rutiere și creează situații periculoase.Nu a lipsit nici „eroul” din serviciul de taxi: manevra sa bruscă seamănă mai mult cu o scenă din celebrul film „Fast & Furious” dec
14:30
Rezultate sondaj Noi.md: Cetățenii vor ca noul Parlament să acorde prioritate proiectelor socio-economice # Noi.md
Rezultatele unui sondaj realizat de Noi.md arată că moldovenii își doresc un legislativ mai pragmatic și mai aproape de realitățile sociale și economice.Din cele peste 6.000 de voturi exprimate, majoritatea indică nevoia urgentă de acțiuni concrete, capabile să îmbunătățească viața de zi cu zi a oamenilor.Rezultatele sondajului: 24,6% (1477 de voturi) – Mai multă atenție pentru proie
14:00
Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al capitalei României, Buucrești, avînd arsuri şi multiple traumatisme, a fost transportată sîmbătă, la o clinică din Austria.”Ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), în strînsă colaborare cu Ministerul Sănătăţii,
13:30
Conform în art. 49 al Legii nr. 100 din 26-04-2001 privind actele de stare civilă, precum și art. 56 din Codul Familiei din R.moldova, în baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/s
13:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate populației în situații de urgență?”, notează Noi.md.Constatările auditului relevă că Serviciul 112 își îndeplinește misiunea principală de preluare și transmitere a apelu
12:30
Filozofia este un domeniu al cunoașterii mai mult legat de punerea întrebărilor decît de obținerea unui răspuns definitiv, iar clubul Clubului Filosofic și Literar Pen Pan, care funcționează la „Biblioteca Lomonosov” din capitală, este un loc unde se pun aceste întrebări și se poate discuta despre ele.Despre acest lucru a vorbit într-un interviu acordat portalului Noi.md directorul acestui clu
12:30
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 63 600 traversări, notează Noi.md.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi:-PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19 210 traversări persoane;-PTF Leușeni – 8 621 traversări persoane;{{840784}}-PTF Sculeni – 7 669 traversări persoane;-PTF Palanca – 4 950 traversări p
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: TOLTRELE EDINEȚ: hiking de toamnă - 19 Octombrie 2025, 06:30 - 22:00 Duathlon 2025 - 19 Octombrie 2025, 09:00 KIDS Duathlon 2025 - 19 Octombrie 2025, 09:00 New game! St. Twins Detective
11:30
Pretura Centru din capitală informează că, în zilele de 18-19 octombrie, în sector vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Iarmarocul tematic „Toamna Fermierului”cu fructe și legume de sezon, material săditor, semincer și mărfuri conexe va fi deschis pînă la
11:00
Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale în noaptea de vineri spre sîmbătă, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că întîlnirea cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. a fost „foarte interesantă și cordială”. După ce întîlnirea cu Volodimir Zelenski de la Casa Albă s-a terminat, președintele SUA a plecat cu elicopterul fără să vorbească despre ceea ce s-a discutat la prînzul de luc
10:30
Ședința de judecată programată pentru vineri în dosarul în care Nicanor Ciochină este învinuit că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul faptei, s-a desfășurat la Inspectoratul Național de Investigații.Avocații lui Ciochină au pus la îndoială că probele prezentate de procuror ar aparține mașinii implicate în accident. În urma cercetării, acuzatorul și experții au de
10:30
10:11 // Traficul transfrontalier intens a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.La această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R. Moldova.{{842621}}De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului tr
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:18 octombrie — a 291-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 74 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sfînta Muceniţă HaritinaCe se sărbătorește în lume: 1495 — S–a închei
10:00
La această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R. Moldova.De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă, notează Noi.md."Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru travers
10:00
Deținătorii de carduri ale unor bănci din Moldova au avut probleme serioase.Aceștia au fost în imposibilitate de a face operațiuni cu aplicațiile mobile și chiar dificultate de scoatere a banilor la bancomate.Situația a fost cauzată de niște probleme tehnice care au durat ore în șir.Ulterior, banca respectivă a anunțat că a remediat problema, notează Noi.md cu referire la Index.
09:30
Astăzi cerul va fi variabil.În timpul zilei vor cădea ploi slabe pe arii extinse. Vîntul va sufla predominant dinspre vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +14...+16°C.În centru se așteaptă +12...+14°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +9...+11°C.
08:30
„Uniunea Europeană trăiește din iluzii”. H.D. Hartmann avertizează: Moldova rămîne fără protecție reală # Noi.md
Analistul politic român H.D. Hartmann a lansat o serie de declarații controversate în cadrul interviului pentru MLive, referindu-se la situația geopolitică din Europa, la rolul Poloniei în actualele tensiuni și la deciziile Maiei Sandu privind orientarea proeuropeană a Republicii Moldova.Hartmann a pornit de la o afirmație recentă a premierului polonez Donald Tusk, care a comentat decizia trib
