Cum pritocești corect varza murată

17:50

Informațiile transmise ieri, precum că după un parastas au decedat patru persoane în urma toxicoinfecției alimentare cu salmonella nu corespunde realității, conform informației prezentate de Centrul de Sănătate Publică Orhei. Astfel, în urma anchetei epidemiologice, efectuată de specialiștii CSP Orhei, s-a determinat, că la masa de pomenire au participat 126 de persoane, dintre care 40 […] Post-ul Precizare: după parastasul, de care am scris ieri, a decedat o persoană, dar nu patru persoane apare prima dată în Observatorul de Nord.