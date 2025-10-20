Meteo, 20 octombrie 2025: valori termice scăzute și fără precipitații.

06:10

Primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, se află timp de o săptămână într-o vizită de studiu, la Bruxelles, capitala Uniunii Europene. Preluarea experienței europene nu se limitează la această vizită, căci duminică aceasta este așteptată deja la Timișoara, pentru o vizită de studiu până la 25 octombrie pentru consolidarea capacităților instituționale. La Timișoara urmează să afle […] Post-ul Din Bruxelles la Timișoara: primara Lilia Pilipețchi schimb de experiență în UE ca să preia modele pentru Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.