La întâlnirea Trump–Zelenski, secretarul apărării SUA a purtat o cravată în culorile Rusiei

07:20

Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă în Republica Moldova, este necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Persoanele care nu reușesc să acumuleze această perioadă ... Post-ul CNAS: Stagiul de cotizare poate fi răscumpărat retroactiv din 1999. Cât costă un an în 2025 și cine poate beneficia apare prima dată în Unica.md.