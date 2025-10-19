Horoscopul zilei: 19 octombrie 2025 – Energie astrală, revelații și oportunități pentru fiecare zodie
Unica.md, 19 octombrie 2025 08:20
Ziua de astăzi aduce context astral dinamic, cu aspecte care favorizează schimbarea, claritatea și inițiativele curajoase. Fiecare zodie primește un impuls specific, iar astrele susțin atât evoluția personală, cât și ...
• • •
Acum 30 minute
08:50
Proteste masive în SUA și Europa împotriva autoritarismului administrației Trump: milioane de oameni au ieșit în stradă sub sloganul „No Kings” # Unica.md
Sâmbătă, milioane de oameni au participat la proteste de amploare în marile orașe americane, dar și în mii de localități mai mici, pentru a-și arăta nemulțumirea față de modul autoritar ...
Acum o oră
08:30
La întâlnirea Trump–Zelenski, secretarul apărării SUA a purtat o cravată în culorile Rusiei # Unica.md
Întâlnirea de vineri, 17 octombrie, dintre președintele american Donald Trump și omologul ucrainean Volodimir Zelenski, la Washington, a fost marcată nu doar de discuțiile oficiale, ci și de un detaliu ...
08:20
Horoscopul zilei: 19 octombrie 2025 – Energie astrală, revelații și oportunități pentru fiecare zodie # Unica.md
Ziua de astăzi aduce context astral dinamic, cu aspecte care favorizează schimbarea, claritatea și inițiativele curajoase. Fiecare zodie primește un impuls specific, iar astrele susțin atât evoluția personală, cât și ...
Acum 12 ore
01:00
Video//Incident la bordul unui avion: o baterie cu litiu a luat foc spontan, zbor deviat la Shanghai # Unica.md
O baterie cu litiu a luat foc în mod spontan, sâmbătă, la bordul unui avion care zbura de la Hangzhou (China) către Seul (Coreea de Sud), relatează agenția Xinhua, citată ...
00:50
Diana Șoșoacă, invitată specială la Moscova la gala Russia Today. Declarații controversate despre UE, războiul din Ucraina și libertatea de exprimare # Unica.md
Europarlamentarul român Diana Iovanovici-Șoșoacă a participat, pe 17 octombrie, la gala aniversară a postului Russia Today (RT), desfășurată la Teatrul Bolșoi din Moscova. Evenimentul a marcat 20 de ani de ...
18 octombrie 2025
21:40
Vocea unică a lui Artiom Topal a atins inimile tuturor! Moldoveanul pasionat de hipnoterapie a cântat desculț # Unica.md
Artiom Topal, tânărul originar din Găgăuzia care a impresionat publicul la SuperStar România în 2021, a făcut din nou senzație la Vocea României 2025. Aseară, prestația sa a provocat o ...
20:30
Au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie electrică la centrala nucleară Zaporojie. „Restabilirea curentului este crucială pentru siguranța nucleară” # Unica.md
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie la centrala nucleară Zaporoje, aflată sub ocupație rusă, după patru săptămâni fără ...
20:20
Video//Andrea Bocelli i-a cântat lui Trump „Time to Say Goodbye”, în Biroul Oval. Momentul a devenit viral # Unica.md
Președintele american Donald Trump a avut parte de un moment inedit în Biroul Oval, unde celebrul tenor italian Andrea Bocelli i-a cântat live piesa „Time to Say Goodbye". Secvența a ...
20:20
Tot mai multe curți de bloc din capitală sunt renovate, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Unica.md
Chișinăul se transformă: programul „Curtea Europeană" aduce curți de bloc moderne, cu facilități ca în marile orașe europene. Proiectul este în plină desfășurare, iar în prima etapă vor fi renovate ...
Acum 24 ore
20:10
10 moldoveni, implicați în 2025, prin înșelăciune, în situații de trafic de persoane; Fenomenul, în creștere la nivel global # Unica.md
Traficul de ființe umane în scopul exploatării prin implicare forțată în activități infracționale („criminalitate forțată") a cunoscut o creștere semnificativă la nivel global în ultimii ani, atrăgând tot mai mult ...
19:50
Nestlé anunță restructurare majoră: 16.000 de locuri de muncă vor fi eliminate la nivel global # Unica.md
Gigantul alimentar Nestlé a anunțat joi un plan de restructurare de amploare, ce va duce la reducerea a 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial, potrivit CNBC. Măsura vine ...
19:40
Orheiul Vechi a atras peste 100.000 de vizitatori anul acesta. Investiții record și dezvoltare turistică accelerată # Unica.md
Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi" a înregistrat, în primele trei trimestre ale acestui an, un flux turistic de peste 100.000 de vizitatori, dintre care aproximativ 65% sunt turiști locali. Potrivit Agenției ...
19:30
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), condus de Vladimir Voronin, a anunțat că va constitui o fracțiune parlamentară separată în noul legislativ, în urma alegerilor din 28 septembrie 2025. Decizia ...
15:00
Ambasadorul Rusiei la Chișinău lansează noi amenințări: „Vom lua toate contramăsurile necesare dacă Moldova devine un focar anti-rus” # Unica.md
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a lansat noi amenințări la adresa autorităților moldovene, acuzând Republica Moldova că se transformă într-un „focar care afectează securitatea cetățenilor ruși". Declarațiile diplomatului rus ...
14:50
Conopida murată la borcan – deliciu crocant pentru iarnă. Beneficii, trucuri și rețetă tradițională # Unica.md
Conopida murată este una dintre cele mai îndrăgite murături ale sezonului rece. Buchețelele crocante sunt perfecte lângă fripturi, tocănițe sau pilaf, dar și ca gustare sănătoasă. Poate fi conservată simplu ...
14:00
Gogoșari umpluți cu varză – murătura vedetă a iernii: beneficii, rețetă tradițională și sfaturi pentru un gust desăvârșit # Unica.md
Gogoșarii murați și varza murată sunt vedete absolute în orice cămară românească, iar atunci când le combini într-o singură rețetă – gogoșari umpluți cu varză – rezultatul este pur și ...
13:20
Năutul – leguma-minune care aduce energie, sațietate și sănătate. De ce merită să-l ai mereu în bucătărie # Unica.md
Năutul, supranumit și „aurul vegetal" al Orientului, a devenit rapid preferatul nutriționiștilor, dar și al celor care iubesc mâncarea gustoasă și sănătoasă. Fie că îl pui în salate, humus, supe ...
13:10
Președintele american Donald Trump i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o întâlnire tensionată desfășurată vineri, că nu intenționează să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, cel puțin ...
12:50
Scandal politic în Italia: Premierul Giorgia Meloni, numită „curtezana lui Trump” de liderul celui mai mare sindicat # Unica.md
Italia este zguduită de un scandal politic major după ce Maurizio Landini, liderul Confederației Generale Italiene a Muncii (CGIL) – cel mai mare sindicat din țară – a calificat-o pe ...
12:50
Liderul „Partidului Nostru", Renato Usatîi, a anunțat într-o conferință de presă că nu va renunța la mandatul de deputat și că formațiunea pe care o conduce este pregătită să-și asume ...
12:40
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că îl cunoaște pe Alexandru Munteanu ca pe un economist profesionist, însă nu va vota guvernul propus, invocând faptul că acesta „a activat în ...
11:50
Unde va fi înmormântat chitaristul formației „Noroc”? Radu Dolgan: „A inspirat tineri muzicieni și generații de melomani” # Unica.md
Legendarul chitarist al Formației Noroc, Alexandru Cazacu, s-a stins la 75 de ani. Considerat simbolul și „chitara de aur" a formației, instrumentistul a murit vineri, 17 octombrie și va fi ...
11:40
Toamna este sezonul ideal pentru culesul măceșilor, acele fructe roșii și parfumate care colorează gardurile vii, dealurile și marginile pădurilor. Măceșii (Rosa canina) nu sunt doar o podoabă a naturii, ...
11:40
O femeie din Râbnița, atacată cu cuțitul și toporul de fostul soț. Agresorul, internat la tratament obligatoriu # Unica.md
O noapte de coșmar a trăit o femeie de 62 de ani din Râbnița, după ce fostul ei soț a atacat-o cu un cuțit de bucătărie și un topor, chiar ...
Ieri
08:50
Trump, după întâlnirea cu Zelenski: „Gata cu împușcăturile. Granițele să se oprească acolo unde sunt” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat, după întrevederea cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, că Statele Unite ar prefera ca războiul să se încheie prin negocieri de pace, nu ...
17 octombrie 2025
23:40
Trump: „Este posibil ca Putin să mă păcălească pentru a câștiga timp.” Discuții la Casa Albă cu Zelenski despre noi arme pentru Ucraina # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat vineri, 17 octombrie, că „este posibil ca Putin să mă păcălească pentru a câștiga timp", la o zi după discuția telefonică avută cu liderul ...
12:20
ANRE a stabilit noi prețuri maxime la carburanți: Benzina și motorina continuă să se ieftinească # Unica.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru acest weekend. Un litru de benzină A95 nu trebuie ...
12:10
Serviciul Vamal a transferat peste 43 de miliarde de lei la bugetul de stat în ultimul an. Creștere de peste 7% a încasărilor și progrese în digitalizare # Unica.md
Peste 43 de miliarde de lei au fost transferați de Serviciul Vamal al Republicii Moldova la bugetul de stat în perioada 1 septembrie 2024 – 1 octombrie 2025. În primele ...
12:00
Creștere semnificativă a contractelor de locațiune și a veniturilor din chirii: SFS raportează rezultate record în 2025 # Unica.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în primele nouă luni ale anului 2025, au fost înregistrate 23.628 de contracte de locațiune a bunurilor imobile, cu aproape 22% mai multe ...
11:30
O tânără din Belarus, păcălită cu un job de modelling în Thailanda, forțată să muncească ca sclavă și ucisă pentru recoltarea organelor # Unica.md
O femeie în vârstă de 26 de ani, Vera Kravtsova, originară din Belarus, a fost păcălită să călătorească în Thailanda pentru un presupus job de modelling, dar a fost dusă ...
11:10
Noul Parlament al Republicii Moldova, Legislatura a XII-a: Cine sunt cei 101 deputați, după validarea mandatelor # Unica.md
Noul Parlament al Republicii Moldova, constituit în urma alegerilor din 28 septembrie 2025, este format din 55 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 ai Blocului „Patriotic", opt ...
11:10
Trimisul special al lui Putin a propus conectarea Rusiei și SUA prin tunelul „Putin–Trump” # Unica.md
Rusia și Statele Unite ar trebui să fie conectate printr-un tunel care să treacă pe sub Strâmtoarea Bering, pentru a „simboliza unitatea" dintre Moscova și Washington, a declarat Kirill Dmitriev, ...
11:00
Alertă falsă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău: activitatea a fost reluată în regim normal # Unica.md
Verificările efectuate de echipele specializate s-au încheiat, iar alerta semnalată în această dimineață la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău nu s-a confirmat. Potrivit Poliției de Frontieră, bagajul suspect nu ...
10:50
Maia Sandu: Unele salarii ale funcționarilor publici ar putea fi ajustate pentru echitate și eliminarea diferențelor # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că salariile unor funcționari publici ar putea fi ajustate pentru a elimina diferențele majore și a asigura echitatea în sistemul bugetar. Șefa statului ...
10:50
Cazul contrabandei cu aproape un milion de țigări la Leușeni-Albița capătă noi dimensiuni: anchetă extinsă și un vameș, suspectat # Unica.md
Cazul contrabandei cu 991.300 de țigări descoperite recent la postul vamal Leușeni-Albița capătă proporții mai largi. Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că ...
10:40
Destructurată o grupare criminală organizată specializată în migrație ilegală, trafic de droguri și șantaj # Unica.md
Polițiștii de frontieră, sub coordonarea Procuraturii Edineț, Oficiul Briceni, și în baza schimbului operativ de informații cu autoritățile de frontieră din România, au documentat și destructurat o grupare criminală organizată ...
10:40
Donald Trump amenință că SUA „vor merge să ucidă” membri Hamas dacă nu încetează să ucidă oameni în Gaza # Unica.md
Președintele american Donald Trump a lansat joi o amenințare dură la adresa membrilor mișcării islamiste Hamas, afirmând că Statele Unite „se vor duce să ucidă" membrii grupării dacă aceștia „nu ...
10:30
Explozie devastatoare într-un bloc din București: două nivele distruse, victime multiple și intervenție de urgență # Unica.md
O explozie puternică a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etajedin București. Deflagrația, produsă la etajul 5, a avut consecințe grave: potrivit informațiilor actualizate de ISU București-Ilfov, ...
10:30
Un motociclist din municipiul Hîncești și-a pierdut viața joi, 16 octombrie 2025, în urma unui accident rutier petrecut pe strada Grigore Vieru din oraș, în jurul orei 16:28. Imaginea are ...
09:50
Unsprezece aeroporturi din Rusia, închise temporar după o serie de atacuri ale ucrainenilor # Unica.md
Din cauza riscului de atacuri cu drone, în noaptea de 17 octombrie au fost impuse restricții de zbor pe aeroporturile din Kaluga, Samara, Krasnodar, Soci, Ulianovsk, Nijnekamsk, Nijni Novgorod, Iaroslavl, ...
09:40
O alertă cu bombă a fost semnalată în această dimineață la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, toate persoanele aflate în incinta Aeroportului au fost evacuate, iar ...
09:20
Alexandru Munteanu: 80-90% din noul Cabinet de miniștri este deja conturat. Profesioniști din diasporă și din afara partidului vor face parte din echipă # Unica.md
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat că structura noului Cabinet de miniștri este definită în proporție de 80-90%. În emisiunea "În profunzime" ...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Ministrul Energiei: Nu există motive pentru modificarea tarifelor la energie electrică sau gaze naturale # Unica.md
Cel mai mare furnizor de servicii de dializă din Republica Moldova, BB Hamodialyse, a fost achiziționat recent de un grup de investiții din Dubai, condus de omul de afaceri britanic ...
09:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 17 octombrie, decretul privind convocarea Parlamentului de Legislatura a XII-a. Imagine de arhivă Potrivit documentului, prima ședință a noului Legislativ va avea ...
07:20
CNAS: Stagiul de cotizare poate fi răscumpărat retroactiv din 1999. Cât costă un an în 2025 și cine poate beneficia # Unica.md
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă în Republica Moldova, este necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Persoanele care nu reușesc să acumuleze această perioadă ...
07:10
Astăzi, astrele aduc un val de energie pozitivă și claritate care te poate ajuta să iei decizii importante și să-ți valorifici potențialul la maximum. Fiecare semn zodiacal are parte de ...
07:10
Donald Trump ezită în privința aprobării transferului de rachete Tomahawk către Ucraina după discuția cu Vladimir Putin # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a părut nehotărât în privința aprobării unui transfer de rachete Tomahawk către Ucraina, după o convorbire telefonică de două ore și jumătate cu omologul său rus ...
01:20
Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord, după negocieri îndelungate, pentru stabilirea unui program de sprijinire a industriei de apărare europene, a anunț
01:10
În Rusia, pentru prima dată, o cântăreață a fost arestată pentru interpretarea în public a cântecelor „agenților străini” # Unica.md
Tribunalul districtual Dzerjinski din Sankt Petersburg a dispus arestarea pentru 13 zile a vocalistei trupei „Stoptime”, Diana Loginova (pseudonim scenic Naoko), informează serviciul de presă al instanțelor orașului. Potrivit organizației ... Post-ul În Rusia, pentru prima dată, o cântăreață a fost arestată pentru interpretarea în public a cântecelor „agenților străini” apare prima dată în Unica.md.
00:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu președintele american Donald Trump, a anunțat o sursă din delegația ucraineană pentru AFP. Sursa ... Post-ul Volodimir Zelenski a sosit la Washington pentru o întâlnire cu Donald Trump apare prima dată în Unica.md.
