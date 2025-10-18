Pompierii voluntari au demonstrat că sunt pregătiți de noi misiuni

17:30

Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri. În al doilea trimestru al anului, raportul a fost de 804 milioane de dolari pentru servicii, față de 790 de milioane de dolari pentru bunuri. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, această schimbare reflectă o transformare semnificativă în structura economiei: Republica Moldova trece treptat de la un model economic bazat pe bunuri materiale la unul axat pe servicii și cunoaștere.