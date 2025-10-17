„Financial Times”: Discuțiile Trump–Putin s-au încheiat brusc, după o lecție istorică ținută de Putin
Radio Moldova, 17 octombrie 2025 20:20
Vladimir Putin nu pierde nicio ocazie să țină o lungă (pseudo)lecție istorică despre motivele pentru care, în opinia sa, Ucraina ar trebui să aparțină Rusiei în urma unor evenimente de acum sute sau chiar o mie de ani, scrie publicația The Moscow Times.
• • •
Președinta Maia Sandu consideră că avocații trebuie să treacă prin vetting, la fel ca judecătorii și procurorii. Potrivit șefei statului, unii apărători ar comite abuzuri și ar avea averi nejustificate. Declarațiile, făcute recent la un post de televiziune, au stârnit un șir de reacții. Avocații spun că nu sunt funcționari publici și nu pot fi evaluați așa.
Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, enumeră așteptările pe care le are Kievul de la întâlnirea Zelenski-Trump # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, speră ca întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă să genereze decizii concrete din partea Statelor Unite cu privire la armamentul pe care acestea sunt dispuse să îl pună la dispoziția Ucrainei, susține șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, potrivit RBC-Ucraina, care citează un interviu acordat platformei americane de știri Axios.
Trei decenii de curaj și profesionalism: Batalionul Geniu „Codru” sărbătorește 33 de ani de la înființare # Radio Moldova
Cu ocazia aniversării a 33 de ani de la înființarea Batalionului Geniu „Codru”, unitatea i-a primit pe toți cei curioși să afle ce înseamnă viața de genist. La evenimentul „Ziua Porților Deschise”, am întâlnit rude ale militarilor dedicați și povești care vorbesc despre curaj, profesionalism și devotament. De la misiunile de deminare în țară până la participarea în operațiuni internaționale, geniștii Armatei Naționale demonstrează zi de zi că riscurile pot fi înfruntate cu responsabilitate și onoare.
O nouă stație meteorologică automată a fost inaugurată în raionul Hâncești. Aceasta va oferi date meteo în timp real, ajutând în special agricultorii să planifice mai eficient lucrările și să reducă pierderile provocate de secetă, înghețuri sau inundații. Investiția contribuie la sporirea rezilienței agriculturii locale în fața schimbărilor climatice.
Laurențiu Pleșca, la Moldova 1: Întâlnirea Zelenski–Trump poate schimba cursul războiului din Ucraina # Radio Moldova
Întâlnirea dintre liderul american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski ar putea constitui un moment important pentru conflictul ruso-ucrainean. Posibilitatea livrării de rachete Tomahawk către Kiev, potrivit expertului în științe politice Laurențiu Pleșca, ar putea schimba echilibrul militar din regiune. Analistul avertizează asupra strategiei de manipulare a Kremlinului pentru a tergiversa negocierile și califică eventualul summit de la Budapesta drept „o platformă de imagine”, nu un pas real către pace.
Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit fotbalist din lume. Potrivit celebrei reviste Forbes, starul portughez al clubului Al-Nassr poate încasa cel puțin 280 de milioane de dolari americani în sezonul actual.
Deși peste o treime din populația Republicii Moldova trăiește în sărăcie absolută, iar prețurile la alimente au crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani, risipa alimentară rămâne uriașă. Fiecare cetățean aruncă în medie peste 70 de kilograme de hrană pe an. În același timp, Banca de Alimente reușește să recupereze doar 0.6% din mâncarea care ar putea fi salvată.
Vadim Ceban, despre situația în regiunea transnistreană: „Există suficiente volume de gaze. Nu există motiv de îngrijorare” # Radio Moldova
Compania Moldovagaz a livrat vineri, 17 octombrie, 3.3 milioane de metri cubi de gaze regiunii transnistrene, iar volumele, care vor scădea în următoarele zile, „sunt suficiente”, dă asigurări Vadim Ceban, președintele interimar al Moldovagaz, companie responsabilă de furnizarea gazelor în stânga Nistrului.
Economia R. Moldova se transformă: Exportul de servicii îl depășește pe cel de bunuri pentru prima dată # Radio Moldova
Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri. În al doilea trimestru al anului, raportul a fost de 804 milioane de dolari pentru servicii, față de 790 de milioane de dolari pentru bunuri. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, această schimbare reflectă o transformare semnificativă în structura economiei: Republica Moldova trece treptat de la un model economic bazat pe bunuri materiale la unul axat pe servicii și cunoaștere.
IPRE: R. Moldova trebuie să trateze manipularea informațională ca o amenințare constantă, nu una temporară # Radio Moldova
Republica Moldova are nevoie de o strategie durabilă și coerentă pentru a lupta eficient cu dezinformarea electorală, susțin experții, care atrag atenția că manipularea informațională nu se oprește odată cu închiderea urnelor. O notă analitică publicată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) arată că atacurile asupra spațiului informațional sunt constante și tot mai sofisticate, iar statul, instituțiile publice și platformele online trebuie să colaboreze mai strâns pentru a proteja procesul democratic și încrederea cetățenilor.
LIVE TEXT | Explozie de gaz la București: Trei morți și 13 răniți internați după deflagrația din Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România, cauzând moartea a trei persoane și rănirea altor 13. Primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 09:08, iar primele echipaje au ajuns la locul tragediei la ora 09:15.
Ciupercile otrăvitoare pot fi confundate ușor cu cele comestibile: șapte persoane, internate cu intoxicații severe # Radio Moldova
Șapte oameni au fost spitalizați în această săptămână după ce au consumat ciuperci culese din pădure, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
Explozie de gaz la București: Trei morți și 13 răniți internați după deflagrația din Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România, cauzând morți și răniți. Primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 09:08, iar primele echipaje au ajuns la locul tragediei la ora 09:15.
Agenția Italiană pentru Cooperare și Dezvoltare va deschide un birou la Chișinău pentru a sprijini implementarea programelor de dezvoltare în R. Moldova. Anunțul a fost făcut de noul ambasador al Republicii Italiene la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone, la întrevederea avută vineri, 17 octombrie, cu viceprim-ministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
Încasări mai mari din închirierea locuințelor: plăți la buget în creștere cu peste 26% în primele nouă luni ale anului # Radio Moldova
Tot mai mulți proprietari își declară veniturile din chirii. Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26.5% în perioada ianuarie–septembrie, ajungând la 68.3 milioane de lei, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat.
Băncile, companiile de creditare și firmele de asigurări vor fi obligate să ofere clienților, începând cu data de 25 octombrie curent, informații clare și complete despre dobânzi, taxe, termene de plată și alte condițiile importante din contractele încheiate cu ultimii. Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, modificările legislative urmăresc asigurarea transparenței totale în relația dintre consumatori și furnizorii de servicii financiare, precum și eliminarea unor eventuale surprize neplăcute.
Tenismenele românce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian sunt semifinaliste la turneul WTA de la Osaka, în Japonia. Cîrstea a învins-o pe elvețianca Viktorija Golubic, iar Cristian a profitat de abandonul niponei Naomi Osaka.
Socialiștii nu vor vota pentru Guvernul Munteanu, chiar dacă recunosc că „e profesionist” # Radio Moldova
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a acces în noul Parlament ca parte a Blocului „Patriotic” (BEP), nu va susține un guvern condus de Alexandru Munteanu, candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier. Anunțul a fost făcut vineri, 17 octombrie, de liderul PSRM, Igor Dodon, pe rețelele de socializare.
Explozie de gaz la București: 3 morți și 13 răniți internați după deflagrația din Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele cinci și șase, de pe colț.
Inovație în școli: Șase profesori, premiați pentru metode inovative de predare prin aplicarea tehnologiei # Radio Moldova
Au combinat metode pedagogice inovatoare cu instrumente digitale și au stimulat imaginația elevilor, iar acest efort le-a adus câte un premiu de 10.000 de lei. Șase cadre didactice din sudul R. Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator”.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) lansează alte nouă servicii digitale, destinate persoanelor juridice. Inițiativa a fost realizată în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE), noile servicii fiind disponibile pe platformele EVO, servicii.gov.md și MCabinet.gov.md.
A încetat din viață Alexandru Cazacu, Artist al Poporului și membru al trupei „Noroc” # Radio Moldova
Renumitul muzician Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc” și Artist al Poporului, a încetat din viață. Membru al uneia dintre trupele emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, Alexandru Cazacu a marcat prin talentul său o întreagă epocă în istoria muzicii autohtone.
Sportivii moldoveni au mai cucerit 2 medalii la Campionatele Mondiale de grappling, care s-au desfășurat la Novi Sad, în Serbia. Dumitru Ceban și Cristian Țugulea au obținut câte o medalie de bronz în proba Gi.
Numărul cazurilor de cancer mamar, cea mai frecventă formă de cancer la femei în Republica Moldova, este în creștere. O treime dintre acestea sunt depistate în stadii avansate ale bolii, când tratamentele nu mai au eficiența necesară.
Maia Sandu: Trebuie să accelerăm reforma justiției și să pregătim R. Moldova pentru aderarea la UE # Radio Moldova
Prioritatea viitorului Guvern ar trebui să rămână reformarea justiției, susține președinta Maia Sandu. În același timp, șefa statului afirmă că aderarea la Uniunea Europeană contează la fel de mult ca îmbunătățirea vieții economice, iar pacea și retragerea armatei ruse din Republica Moldova sunt în continuare direcțiile de acțiune ale Chișinăului.
„Guvernul nu înseamnă doar premierul”: Partidul Nostru anunță că va fi „opoziția constructivă” din noul Legislativ # Radio Moldova
Partidul Nostru, care a acces în noul Parlament cu șase mandate, cere „consultări reale, nu formale” în procesul de formare a noului Guvern. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține majoritatea parlamentară, trebuie să țină cont și de opoziție. Acesta promite că partidul său va reprezenta „opoziția constructivă” din noul Parlament și va susține orice inițiativă „reală, bine fundamentată” și care va urmări îmbunătățirea vieții cetățenilor moldoveni.
Decanul de vârstă, Vladimir Voronin, nu vrea să prezideze ședința de constituire a Parlamentului # Radio Moldova
Liderul comunist Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, a anunțat că nu va prezida ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a, contrar tradiției care atribuie această responsabilitate celui mai în vârstă deputat ales.
Echipa feminină a clubului Arsenal Londra, deținătoarea trofeului Ligii Campioanelor la fotbal, a obținut prima victorie în noua ediție a competiției. „Tunarele” au învins-o în deplasare pe Benfica Lisabona cu 2-0. Într-un alt meci, Real Madrid a dispus de Paris Saint-Germain cu 2-1.
Declarație: Majoritatea „clar proeuropeană” din noul Parlament va contribui „semnificativ” la avansarea procesului de integrare în UE # Radio Moldova
Republica Moldova pășește, după validarea mandatelor noilor deputați, într-o nouă etapă politică, caracterizată printr-un Parlament pluripartidist și o majoritate clar proeuropeană. Experții avertizează însă că, dincolo de diversitatea politică și de ambițiile legate de integrarea europeană, noua legislatură va trebui să facă față unor provocări esențiale — de la armonizarea completă a legislației cu cea a Uniunii Europene și redresarea economică, până la consolidarea unei opoziții autentice și responsabile.
Continuă criza la CFR Cluj. Trupa lui Andrea Mandorlini a mai pierdut 2 puncte în Superliga românească de fotbal. Într-un meci restanță din etapa a 5-a, CFR a remizat în deplasare cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 2-2.
Serviciul Vamal, între creșterea veniturilor și lupta pentru reducerea corupției în sistem: bilanțul unui an de activitate # Radio Moldova
Peste 43 de miliarde de lei au fost transferați de Serviciul Vamal (SV) al Republicii Moldova la bugetul de stat în perioada 1 septembrie 2024 – 1 octombrie 2025. Totodată, în primele nouă luni ale anului curent, încasările au crescut cu peste 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. În pofida acestei evoluții pozitive, instituția continuă să se confrunte cu provocări legate de contrabandă, disciplină și asigurarea integrității funcționarilor.
Pensiile, salariul minim și digitalizarea sistemului social – bilanțul ultimilor patru ani de activitate a Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Radio Moldova
Creșterea pensiilor, majorarea salariului minim, reformarea sistemului de asistență socială și digitalizarea proceselor din domeniu sunt principalele realizări din ultimii patru ani ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Totodată, printre restanțele instituției se numără reformarea sistemului de stabilire a dizabilității, precum și asigurarea integrității unor funcționari din instituțiile de asistență socială, a declarat ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a susținut vineri, 17 octombrie, o conferință de presă în comun cu predecesorul său, proaspătul deputat Marcel Spătari.
Revista Presei // Maia Sandu: „L-am sunat pe Alexandru Munteanu. După mai multe discuții, el și-a dat acordul să fie premier.” A. Munteanu: „Am simțit o chemare a vieții.” # Radio Moldova
Cum a acceptat funcția de prim-ministru al Republicii Moldova? Declarații în premieră ale candidatului la șefia Guvernului, Alexandru Munteanu și așteptările președintei Maia Sandu de la viitorul Guvern; validarea mandatelor deputaților aleși și o investigație despre salariile de milioane ale legislatorilor și liderilor politici din gruparea Șor – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Alerta de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, falsă: Bagajul suspect nu conținea substanțe explozive # Radio Moldova
Verificările efectuate de echipele specializate s-au încheiat. Autoritățile anunță că bagajul suspect depistat vineri dimineață, 17 octombrie, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu conținea substanțe explozive.
Alegeri locale noi: Partidele care luptă pentru funcțiile de primari și consilieri locali în șase sate și orașe # Radio Moldova
Locuitorii a șase comune, sate și orașe din R. Moldova vor fi chemați, pe 16 noiembrie, la urne pentru a-și alege primarii, iar în cazul a două dintre acestea, care au acceptat procesul de amalgamare voluntară – și consilierii locali.
Revista presei internaționale // După convorbirea Trump-Putin, livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina devine incertă # Radio Moldova
Presa internațională comentează pe larg decizia liderului american Donald Trump de a se întâlni din nou cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre soluțiile de încheiere a războiului ruso-ucrainean. Mai multe publicații fac, în același timp, prognoze privind rezultatele întâlnirii de azi dintre liderul de la Casa Albă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ajuns aseară la Washington. Viitoarele sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, precum și cazul rețelei de spionaj maghiare descoperite printr-o anchetă jurnalistică internațională, se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
Grupare criminală cu reguli din anii ’90, anihilată de Poliția de Frontieră: migranți, droguri și șantaj # Radio Moldova
O grupare criminală internațională, specializată în organizarea migrației ilegale, trafic de droguri, șantaj și extorcări, a fost destructurată de Poliția de Frontieră sub conducerea Procuraturii Edineț – Oficiul Briceni. Potrivit autorităților, operațiunea a fost posibilă datorită schimbului de informații dintre structurile de frontieră ale Republicii Moldova și României.
Superiahtul „Amadea”, confiscat de autoritățile americane și atribuit miliardarului Suleiman Kerimov, a fost vândut unui nou proprietar, relatează Business Insider, citat de publicația The Moscow Times.
Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău: bagaj suspect cu posibil exploziv, depistat de polițiștii de frontieră # Radio Moldova
Un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă a fost depistat vineri dimineață pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma alertei, pasagerii și angajații au fost evacuați, iar toate procedurile de înregistrare au fost suspendate temporar.
Furnizarea de arme pentru Ucraina ar putea schimba dinamica războiului și ar impune părțile să înceapă negocierile, consideră analiștii în contextul schimbării de poziție a Statelor Unite ale Americii, care au încurajat Canada și Europa să susțină cu fermitate programul PURL – inițiativa americană care permite livrarea rapidă de echipamente și sprijin militar pentru Kiev.
