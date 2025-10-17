Vadim Ceban, despre situația în regiunea transnistreană: „Există suficiente volume de gaze. Nu există motiv de îngrijorare”
Radio Moldova, 17 octombrie 2025 17:40
Compania Moldovagaz a livrat vineri, 17 octombrie, 3.3 milioane de metri cubi de gaze regiunii transnistrene, iar volumele, care vor scădea în următoarele zile, „sunt suficiente”, dă asigurări Vadim Ceban, președintele interimar al Moldovagaz, companie responsabilă de furnizarea gazelor în stânga Nistrului.
Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri. În al doilea trimestru al anului, raportul a fost de 804 milioane de dolari pentru servicii, față de 790 de milioane de dolari pentru bunuri. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, această schimbare reflectă o transformare semnificativă în structura economiei: Republica Moldova trece treptat de la un model economic bazat pe bunuri materiale la unul axat pe servicii și cunoaștere.
Republica Moldova are nevoie de o strategie durabilă și coerentă pentru a lupta eficient cu dezinformarea electorală, susțin experții, care atrag atenția că manipularea informațională nu se oprește odată cu închiderea urnelor. O notă analitică publicată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) arată că atacurile asupra spațiului informațional sunt constante și tot mai sofisticate, iar statul, instituțiile publice și platformele online trebuie să colaboreze mai strâns pentru a proteja procesul democratic și încrederea cetățenilor.
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România, cauzând moartea a trei persoane și rănirea altor 13. Primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 09:08, iar primele echipaje au ajuns la locul tragediei la ora 09:15.
Șapte oameni au fost spitalizați în această săptămână după ce au consumat ciuperci culese din pădure, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
Agenția Italiană pentru Cooperare și Dezvoltare va deschide un birou la Chișinău pentru a sprijini implementarea programelor de dezvoltare în R. Moldova. Anunțul a fost făcut de noul ambasador al Republicii Italiene la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone, la întrevederea avută vineri, 17 octombrie, cu viceprim-ministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
Tot mai mulți proprietari își declară veniturile din chirii. Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26.5% în perioada ianuarie–septembrie, ajungând la 68.3 milioane de lei, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat.
Băncile, companiile de creditare și firmele de asigurări vor fi obligate să ofere clienților, începând cu data de 25 octombrie curent, informații clare și complete despre dobânzi, taxe, termene de plată și alte condițiile importante din contractele încheiate cu ultimii. Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, modificările legislative urmăresc asigurarea transparenței totale în relația dintre consumatori și furnizorii de servicii financiare, precum și eliminarea unor eventuale surprize neplăcute.
Tenismenele românce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian sunt semifinaliste la turneul WTA de la Osaka, în Japonia. Cîrstea a învins-o pe elvețianca Viktorija Golubic, iar Cristian a profitat de abandonul niponei Naomi Osaka.
Socialiștii nu vor vota pentru Guvernul Munteanu, chiar dacă recunosc că „e profesionist” # Radio Moldova
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a acces în noul Parlament ca parte a Blocului „Patriotic” (BEP), nu va susține un guvern condus de Alexandru Munteanu, candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier. Anunțul a fost făcut vineri, 17 octombrie, de liderul PSRM, Igor Dodon, pe rețelele de socializare.
Explozie de gaz la București: 3 morți și 13 răniți internați după deflagrația din Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele cinci și șase, de pe colț.
Inovație în școli: Șase profesori, premiați pentru metode inovative de predare prin aplicarea tehnologiei # Radio Moldova
Au combinat metode pedagogice inovatoare cu instrumente digitale și au stimulat imaginația elevilor, iar acest efort le-a adus câte un premiu de 10.000 de lei. Șase cadre didactice din sudul R. Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator”.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) lansează alte nouă servicii digitale, destinate persoanelor juridice. Inițiativa a fost realizată în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE), noile servicii fiind disponibile pe platformele EVO, servicii.gov.md și MCabinet.gov.md.
A încetat din viață Alexandru Cazacu, Artist al Poporului și membru al trupei „Noroc” # Radio Moldova
Renumitul muzician Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc” și Artist al Poporului, a încetat din viață. Membru al uneia dintre trupele emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, Alexandru Cazacu a marcat prin talentul său o întreagă epocă în istoria muzicii autohtone.
Sportivii moldoveni au mai cucerit 2 medalii la Campionatele Mondiale de grappling, care s-au desfășurat la Novi Sad, în Serbia. Dumitru Ceban și Cristian Țugulea au obținut câte o medalie de bronz în proba Gi.
Numărul cazurilor de cancer mamar, cea mai frecventă formă de cancer la femei în Republica Moldova, este în creștere. O treime dintre acestea sunt depistate în stadii avansate ale bolii, când tratamentele nu mai au eficiența necesară.
Maia Sandu: Trebuie să accelerăm reforma justiției și să pregătim R. Moldova pentru aderarea la UE # Radio Moldova
Prioritatea viitorului Guvern ar trebui să rămână reformarea justiției, susține președinta Maia Sandu. În același timp, șefa statului afirmă că aderarea la Uniunea Europeană contează la fel de mult ca îmbunătățirea vieții economice, iar pacea și retragerea armatei ruse din Republica Moldova sunt în continuare direcțiile de acțiune ale Chișinăului.
„Guvernul nu înseamnă doar premierul”: Partidul Nostru anunță că va fi „opoziția constructivă” din noul Legislativ # Radio Moldova
Partidul Nostru, care a acces în noul Parlament cu șase mandate, cere „consultări reale, nu formale” în procesul de formare a noului Guvern. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține majoritatea parlamentară, trebuie să țină cont și de opoziție. Acesta promite că partidul său va reprezenta „opoziția constructivă” din noul Parlament și va susține orice inițiativă „reală, bine fundamentată” și care va urmări îmbunătățirea vieții cetățenilor moldoveni.
Explozie de gaz la București: 3 morți și 17 răniți într-o deflagrație produsă pe Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele cinci și șase, de pe colț.
Decanul de vârstă, Vladimir Voronin, nu vrea să prezideze ședința de constituire a Parlamentului # Radio Moldova
Liderul comunist Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, a anunțat că nu va prezida ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a, contrar tradiției care atribuie această responsabilitate celui mai în vârstă deputat ales.
Echipa feminină a clubului Arsenal Londra, deținătoarea trofeului Ligii Campioanelor la fotbal, a obținut prima victorie în noua ediție a competiției. „Tunarele” au învins-o în deplasare pe Benfica Lisabona cu 2-0. Într-un alt meci, Real Madrid a dispus de Paris Saint-Germain cu 2-1.
Declarație: Majoritatea „clar proeuropeană” din noul Parlament va contribui „semnificativ” la avansarea procesului de integrare în UE # Radio Moldova
Republica Moldova pășește, după validarea mandatelor noilor deputați, într-o nouă etapă politică, caracterizată printr-un Parlament pluripartidist și o majoritate clar proeuropeană. Experții avertizează însă că, dincolo de diversitatea politică și de ambițiile legate de integrarea europeană, noua legislatură va trebui să facă față unor provocări esențiale — de la armonizarea completă a legislației cu cea a Uniunii Europene și redresarea economică, până la consolidarea unei opoziții autentice și responsabile.
Continuă criza la CFR Cluj. Trupa lui Andrea Mandorlini a mai pierdut 2 puncte în Superliga românească de fotbal. Într-un meci restanță din etapa a 5-a, CFR a remizat în deplasare cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 2-2.
Serviciul Vamal, între creșterea veniturilor și lupta pentru reducerea corupției în sistem: bilanțul unui an de activitate # Radio Moldova
Peste 43 de miliarde de lei au fost transferați de Serviciul Vamal (SV) al Republicii Moldova la bugetul de stat în perioada 1 septembrie 2024 – 1 octombrie 2025. Totodată, în primele nouă luni ale anului curent, încasările au crescut cu peste 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. În pofida acestei evoluții pozitive, instituția continuă să se confrunte cu provocări legate de contrabandă, disciplină și asigurarea integrității funcționarilor.
Pensiile, salariul minim și digitalizarea sistemului social – bilanțul ultimilor patru ani de activitate a Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Radio Moldova
Creșterea pensiilor, majorarea salariului minim, reformarea sistemului de asistență socială și digitalizarea proceselor din domeniu sunt principalele realizări din ultimii patru ani ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Totodată, printre restanțele instituției se numără reformarea sistemului de stabilire a dizabilității, precum și asigurarea integrității unor funcționari din instituțiile de asistență socială, a declarat ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a susținut vineri, 17 octombrie, o conferință de presă în comun cu predecesorul său, proaspătul deputat Marcel Spătari.
Revista Presei // Maia Sandu: „L-am sunat pe Alexandru Munteanu. După mai multe discuții, el și-a dat acordul să fie premier.” A. Munteanu: „Am simțit o chemare a vieții.” # Radio Moldova
Cum a acceptat funcția de prim-ministru al Republicii Moldova? Declarații în premieră ale candidatului la șefia Guvernului, Alexandru Munteanu și așteptările președintei Maia Sandu de la viitorul Guvern; validarea mandatelor deputaților aleși și o investigație despre salariile de milioane ale legislatorilor și liderilor politici din gruparea Șor – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Alerta de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, falsă: Bagajul suspect nu conținea substanțe explozive # Radio Moldova
Verificările efectuate de echipele specializate s-au încheiat. Autoritățile anunță că bagajul suspect depistat vineri dimineață, 17 octombrie, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu conținea substanțe explozive.
Alegeri locale noi: Partidele care luptă pentru funcțiile de primari și consilieri locali în șase sate și orașe # Radio Moldova
Locuitorii a șase comune, sate și orașe din R. Moldova vor fi chemați, pe 16 noiembrie, la urne pentru a-și alege primarii, iar în cazul a două dintre acestea, care au acceptat procesul de amalgamare voluntară – și consilierii locali.
Revista presei internaționale // După convorbirea Trump-Putin, livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina devine incertă # Radio Moldova
Presa internațională comentează pe larg decizia liderului american Donald Trump de a se întâlni din nou cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre soluțiile de încheiere a războiului ruso-ucrainean. Mai multe publicații fac, în același timp, prognoze privind rezultatele întâlnirii de azi dintre liderul de la Casa Albă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ajuns aseară la Washington. Viitoarele sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, precum și cazul rețelei de spionaj maghiare descoperite printr-o anchetă jurnalistică internațională, se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
Explozie de gaz la București: cel puțin 11 răniți și doi morți într-o deflagrație produsă pe Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele cinci și șase, de pe colț, scrie Digi24.
Grupare criminală cu reguli din anii ’90, anihilată de Poliția de Frontieră: migranți, droguri și șantaj # Radio Moldova
O grupare criminală internațională, specializată în organizarea migrației ilegale, trafic de droguri, șantaj și extorcări, a fost destructurată de Poliția de Frontieră sub conducerea Procuraturii Edineț – Oficiul Briceni. Potrivit autorităților, operațiunea a fost posibilă datorită schimbului de informații dintre structurile de frontieră ale Republicii Moldova și României.
Superiahtul „Amadea”, confiscat de autoritățile americane și atribuit miliardarului Suleiman Kerimov, a fost vândut unui nou proprietar, relatează Business Insider, citat de publicația The Moscow Times.
Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău: bagaj suspect cu posibil exploziv, depistat de polițiștii de frontieră # Radio Moldova
Un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă a fost depistat vineri dimineață pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma alertei, pasagerii și angajații au fost evacuați, iar toate procedurile de înregistrare au fost suspendate temporar.
Furnizarea de arme pentru Ucraina ar putea schimba dinamica războiului și ar impune părțile să înceapă negocierile, consideră analiștii în contextul schimbării de poziție a Statelor Unite ale Americii, care au încurajat Canada și Europa să susțină cu fermitate programul PURL – inițiativa americană care permite livrarea rapidă de echipamente și sprijin militar pentru Kiev.
Prima ședință de constituire a noului Legislativ va avea loc pe 22 octombrie. Decretul, semnat de Maia Sandu # Radio Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie, ora 10:00. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 17 octombrie. Potrivit documentului, în cadrul primei ședințe, deputații aleși urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze procedurile pentru învestirea unui nou Guvern.
Ferma care transformă deșeurile în energie: exemplu de independență energetică și agricultură verde # Radio Moldova
Republica Moldova are un potențial semnificativ în valorificarea energetică a deșeurilor, iar unele companii demonstrează deja cum sustenabilitatea poate deveni profitabilă. O fermă de animale din țară transformă zilnic deșeurile rezultate din activitatea animalieră în biogaz, obținând astfel energie curată și reducând impactul asupra mediului.
Zelenski a ajuns în Statele Unite și urmează să se întâlnească cu Donald Trump la Washington # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi seara, 16 octombrie, în Statele Unite, unde urmează să aibă o întrevedere cu președintele american Donald Trump, programată pentru vineri, 17 octombrie. Vizita are loc într-un moment crucial pentru Ucraina, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și al discuțiilor privind posibile noi livrări de armament american.
Maia Sandu: „Malul stâng trebuie să fie pregătit pentru criză. Guvernul va acționa în funcție de evoluția situației energetice” # Radio Moldova
Noul guvern urmează să-și înceapă activitatea în plin sezon rece, iar una dintre principalele provocări o reprezintă pregătirea pentru iarnă și gestionarea eventualelor crize energetice. Președinta Maia Sandu a declarat, la Rlive.md, că instituțiile statului au lucrat în ultimele luni pentru a asigura stabilitatea energetică, însă situația de pe malul stâng al Nistrului rămâne incertă.
Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie. Reprezentantul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), Adrian Lebedinschi a confirmat data primei reuniuni a Legislativului la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, menționând că formațiunea pe care o reprezintă este pregătită să joace un rol activ în opoziție, fără a avea intenții de destabilizare.
Corespondență Dan Alexe // Nouă strategie militară: Europa se pregătește de război până în 2030 # Radio Moldova
Comisia Europeană și-a prezentat joi, 16 octombrie, „foaia de parcurs” în domeniul apărării, un plan comun care analizează ce ar trebui să facă Europa pentru a fi pregătită de un război până în 2030. Miniștrii Apărării din cele douăzeci și șapte de state membre discutaseră subiectul cu o zi înainte. Planul Comisiei Europene prezintă căile de urmat pentru a se asigura că Europa dobândește capabilitățile care i-ar permite să fie pregătită să se apere (și, prin urmare, singură, fără sprijinul SUA) la începutul următorului deceniu.
Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare din 28 septembrie și a confirmat mandatele noilor deputați # Radio Moldova
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și mandatele deputaților aleși. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 octombrie. Înalta Curte a confirmat legalitatea scrutinului și conformitatea acestuia cu prevederile Constituției și ale Codului electoral. Totodată, Curtea a confirmat și listele candidaților supleanți.
Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie. Reprezentantul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), Adrian Lebedinschi, a confirmat data primei reuniuni a Legislativului la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 16 octombrie, menționând că formațiunea pe care o reprezintă este pregătită să joace un rol activ în opoziție, fără a avea intenții de destabilizare.
Programul viitorului Guvern pe care și-l propune premierul anunțat: „Vreau să rupem eticheta de cea mai săracă țară din Europa” # Radio Moldova
Prioritatea mandatului viitorului Guvern va fi creșterea economică și protejarea populației în procesul de reformă, anunță candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu.
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că a discutat atât cu președinta Maia Sandu, cât și cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, înainte de a accepta propunerea de a forma noul Guvern. Economistul afirmă că nu a pus condiții în schimbul acceptării funcției, iar prioritatea sa este formarea unei echipe profesioniste și integre, care să continue reformele și să relanseze economia R. Moldova.
