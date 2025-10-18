Tot mai mulți absolvenți de la Medicină aleg să lucreze în raioane: Spitalele din teritoriu devin atractive pentru tinerii specialiști
Radio Moldova, 18 octombrie 2025 13:40
Fiecare al doilea absolvent de la Medicină își începe cariera într-un spital raional, potrivit Ministerului Sănătății. În ultimii doi ani, rata de angajare a tinerilor în afara Chișinăului a crescut de aproape patru ori, o evoluție pe care autoritățile o consideră un semn clar al progresului în politicile de resurse umane din sistemul medical.
• • •
Acum o oră
13:40
Tot mai mulți absolvenți de la Medicină aleg să lucreze în raioane: Spitalele din teritoriu devin atractive pentru tinerii specialiști
Fiecare al doilea absolvent de la Medicină își începe cariera într-un spital raional, potrivit Ministerului Sănătății. În ultimii doi ani, rata de angajare a tinerilor în afara Chișinăului a crescut de aproape patru ori, o evoluție pe care autoritățile o consideră un semn clar al progresului în politicile de resurse umane din sistemul medical.
13:40
Politolog român, la Radio Moldova: „Discuția dintre Trump și Zelenski, un preambul al întâlnirii dintre președintele american cu Vladimir Putin"
Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au fost foarte dificile pentru președintele ucrainean - nu a fost un eșec, dar nu a fost niciun succes. Acestea au reprezentat, de fapt, un preambul al întâlnirii dintre președintele american și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc în câteva zile la Budapesta, a declarat, pentru Radio Moldova, politologul român Cristian Pârvulescu.
13:20
Politolog român: „Discuția dintre Trump și Zelenski, un preambul al întâlnirii dintre președintele american cu Vladimir Putin"
Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au fost foarte dificile pentru președintele ucrainean, nu a fost un eșec, dar nu a fost niciun succes. Reprezintă, de fapt, un preambul al întâlnirii dintre președintele american și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc în câteva zile la Budapesta, a declarat pentru Radio Moldova, politologul român Cristian Pârvulescu. Analizând acest context, dar și întâlnirea anterioară de la Alaska dintre Trump și Putin s-a conturat clar poziția americană, a mai menționat expertul.
Acum 2 ore
13:10
Reprezentativele României și-au asigurat medalii la Campionatele Europene de tenis de masă pe echipe
Selecționatele României s-au calificat, aseară în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe, competiție ce se desfășoară la Zadar în Croația și și-au asigurat astfel medalii. La feminin, România a câștigat clar în sferturile de finală în fața Slovaciei, scor 3:0.
13:00
Meci strict interzis cardiacilor în Ligue 1: Paris Saint-Germain și Racing Club de Strasbourg au remizat, scorul 3:3
Meci nebun în prima divizie franceză de fotbal. În prima partidă a etapei a 8-a, Paris Saint-Germanin și Racing Club de Strasbourg au remizat cu scorul de 3:3. Echipa-gază a început perfect partida, deschizând scorul încă din minutul 6. Bradley Barcola a finalizat simplu, din fața porții, după o pasă cu exteriorul a lui Désiré Doué. Totuși, meciul a luat o întorsătură suprinzătoare.
12:40
Dacă nu v-ați gândit vreodată… „fără” și „afară” sunt la origine același cuvânt. În latină, pentru a spune „afară” se spunea „foras”, un acuzativ plural de la „fores” = ușă, uși. Tot ce era dincolo de „fores” (ușă) era „foras” = a-fară (ad foras).
12:20
Fructele căzute și lăsate să putrezească la rădăcina pomilor pot deveni o sursă majoră de infecții și dăunători, avertizează agronomul consultant Daniel Drăgan. Acestea pot provoca boli fungice și pot afecta pe termen lung sănătatea solului și a pomilor fructiferi, a spus specialistul într-un interviu pentru Radio Moldova.
Acum 4 ore
11:40
Tot mai mulți absolvenți de la Medicină aleg să lucreze în raioane: Spitalele din teritoriu, tot mai atractive pentru tinerii specialiști
Fiecare al doilea absolvent de la Medicină își începe cariera într-un spital raional, potrivit Ministerului Sănătății. În ultimii doi ani, rata de angajare a tinerilor în afara Chișinăului a crescut de aproape patru ori, o evoluție pe care autoritățile o consideră un semn clar al progresului în politicile de resurse umane din sistemul medical.
11:10
Peste 280 de oameni au avut nevoie de consiliere psihologică după explozia de la București
După explozia de vineri, 17 octombrie, de la București, 66 de persoane fost cazate în hoteluri, iar peste 280 au fost evaluate și consiliate de psihologi. Trei familii au primit ajutor să își refacă documentele pierdute, a informat primarul interimar Stelian Bujduveanu, citat de Digi24. Între timp, trei dintre 15 persoane rănite sunt internate la Spitalul de Urgență Floreasca, iar două au fost operate.
10:30
În peste jumătate din sistemele publice de alimentare cu apă din satele R. Moldova au fost depistate probe neconforme, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Analizele arată depășiri semnificative ale parametrilor chimici și microbiologici, iar specialiștii atrag atenția că în unele cazuri consumul acestei ape poate pune în pericol sănătatea oamenilor.
Acum 6 ore
09:50
Dobândă fixă sau flotantă? Expertul economic Viorel Gîrbu explică avantajele și riscurile
Tot mai mulți moldoveni apelează la credite pentru a-și acoperi cheltuielile curente, în timp ce veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Portofoliul total al creditelor acordate de băncile comerciale din Republica Moldova a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, a menționat expertului economic Viorel Gîrbu, într-un interviu oferit pentru Radio Moldova.
09:40
Revista Presei: Din culisele operațiunii rusești împotriva Moldovei: Noi nu am luptat cu Șor, ci cu serviciile secrete ruse
Reacția avocaților la declarația președintei de a fi trecuți prin vetting; au trecut cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din Durlești, dar locatarii rămân în continuare fără gaz; în premieră, exportăm mai multe servicii decât bunuri – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
09:20
Un transformator electric din Rusia a fost cuprins de flăcări după un atac cu drone ucrainene
Un transformator electric din regiunea Ulyanovsk, Rusia, este în flăcări în urma unui atac cu drone ucrainene, au raportat canalele de media rusești pe Telegram, pe 18 octombrie. Un videoclip postat pe rețelele de socializare arată drone lovind stația electrică Veshkaima din regiune peste noapte, provocând un incendiu la locul atacului.
08:50
Belarus încearcă o apropiere de Europa: Lukașenko lansează negocieri pentru normalizarea relațiilor
Belarus a propus țărilor Uniunii Europene să inițieze discuții privind normalizarea relațiilor, încercând astfel să iasă din izolarea politică în care se află din 2020, au declarat pentru Reuters surse din rândul diplomaților europeni, scrie publicația The Moscow Times.
Acum 8 ore
08:10
Trump i-ar fi spus lui Zelenski că SUA nu vor livra Ucrainei rachete Tomahawk: Reacția liderului ucrainean
Statele Unite ale Americii (SUA) nu vor furniza Ucrainei, deocamdată, rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, deși liderul de la Kiev a mers la Kiev tocmai pentru a obține acest lucru. Președintele american Donald Trump a refuzat să facă declarații după întrevederea de vineri, 17 octombrie, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, care a durat circa două ore și jumătate, iar ultimul nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor legate de rachetele Tomahawk.
Acum 24 ore
21:50
Zelenski la Casa Albă: Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt „cel mai important lucru". Trump: Sperăm că vom putea opri războiului fără Tomahawk
Președintele Volodimir Zelensky a fost primit vineri la Casa Albă de către Donald Trump, la doar o zi după ce președintele Statelor Unite a anunțat că intenționează să se întâlnească la Budapesta cu Vladimir Putin pentru a încerca să medieze o încheiere a războiului din Ucraina.
21:20
Autoritățile sanitare au lansat campania națională de vaccinare antigripală, în instituțiile medico-sanitare din întreaga țară fiind distribuite 240 de mii de doze de vaccin. Imunizarea este recomandată în special persoanelor din grupele de risc, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu afecțiuni cronice. Specialiștii subliniază că procedura rămâne cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire a complicațiilor cauzate de gripă.
20:50
Președinta Maia Sandu consideră că avocații trebuie să treacă prin vetting, la fel ca judecătorii și procurorii. Potrivit șefei statului, unii apărători ar comite abuzuri și ar avea averi nejustificate. Declarațiile, făcute recent la un post de televiziune, au stârnit un șir de reacții. Avocații spun că nu sunt funcționari publici și nu pot fi evaluați așa.
20:40
Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, enumeră așteptările pe care le are Kievul de la întâlnirea Zelenski-Trump
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, speră ca întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă să genereze decizii concrete din partea Statelor Unite cu privire la armamentul pe care acestea sunt dispuse să îl pună la dispoziția Ucrainei, susține șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, potrivit RBC-Ucraina, care citează un interviu acordat platformei americane de știri Axios.
20:20
„Financial Times": Discuțiile Trump–Putin s-au încheiat brusc, după o lecție istorică ținută de Putin
Vladimir Putin nu pierde nicio ocazie să țină o lungă (pseudo)lecție istorică despre motivele pentru care, în opinia sa, Ucraina ar trebui să aparțină Rusiei în urma unor evenimente de acum sute sau chiar o mie de ani, scrie publicația The Moscow Times.
20:20
Trei decenii de curaj și profesionalism: Batalionul Geniu „Codru" sărbătorește 33 de ani de la înființare
Cu ocazia aniversării a 33 de ani de la înființarea Batalionului Geniu „Codru”, unitatea i-a primit pe toți cei curioși să afle ce înseamnă viața de genist. La evenimentul „Ziua Porților Deschise”, am întâlnit rude ale militarilor dedicați și povești care vorbesc despre curaj, profesionalism și devotament. De la misiunile de deminare în țară până la participarea în operațiuni internaționale, geniștii Armatei Naționale demonstrează zi de zi că riscurile pot fi înfruntate cu responsabilitate și onoare.
19:50
O nouă stație meteorologică automată a fost inaugurată în raionul Hâncești. Aceasta va oferi date meteo în timp real, ajutând în special agricultorii să planifice mai eficient lucrările și să reducă pierderile provocate de secetă, înghețuri sau inundații. Investiția contribuie la sporirea rezilienței agriculturii locale în fața schimbărilor climatice.
19:10
Laurențiu Pleșca, la Moldova 1: Întâlnirea Zelenski–Trump poate schimba cursul războiului din Ucraina
Întâlnirea dintre liderul american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski ar putea constitui un moment important pentru conflictul ruso-ucrainean. Posibilitatea livrării de rachete Tomahawk către Kiev, potrivit expertului în științe politice Laurențiu Pleșca, ar putea schimba echilibrul militar din regiune. Analistul avertizează asupra strategiei de manipulare a Kremlinului pentru a tergiversa negocierile și califică eventualul summit de la Budapesta drept „o platformă de imagine”, nu un pas real către pace.
19:10
Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit fotbalist din lume. Potrivit celebrei reviste Forbes, starul portughez al clubului Al-Nassr poate încasa cel puțin 280 de milioane de dolari americani în sezonul actual.
18:20
Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, enumeră așteptările pe care le are Kievul de la întâlnirea Zelenski - Trump
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, speră ca întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă să genereze decizii concrete din partea Statelor Unite cu privire la armamentul pe care acestea sunt dispuse să îl pună la dispoziția Ucrainei, susține șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, potrivit RBC-Ucraina, care citează un interviu acordat platformei americane de știri Axios.
18:10
Deși peste o treime din populația Republicii Moldova trăiește în sărăcie absolută, iar prețurile la alimente au crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani, risipa alimentară rămâne uriașă. Fiecare cetățean aruncă în medie peste 70 de kilograme de hrană pe an. În același timp, Banca de Alimente reușește să recupereze doar 0.6% din mâncarea care ar putea fi salvată.
18:10
Financial Times: Discuțiile Trump–Putin s-au încheiat brusc, după o lecție istorică ținută de Putin
Vladimir Putin nu pierde nicio ocazie să țină o lungă (pseudo)lecție istorică despre motivele pentru care, în opinia sa, Ucraina ar trebui să aparțină Rusiei în urma unor evenimente de acum sute sau chiar o mie de ani, scrie publicația The Moscow Times.
17:40
Vadim Ceban, despre situația în regiunea transnistreană: „Există suficiente volume de gaze. Nu există motiv de îngrijorare"
Compania Moldovagaz a livrat vineri, 17 octombrie, 3.3 milioane de metri cubi de gaze regiunii transnistrene, iar volumele, care vor scădea în următoarele zile, „sunt suficiente”, dă asigurări Vadim Ceban, președintele interimar al Moldovagaz, companie responsabilă de furnizarea gazelor în stânga Nistrului.
17:30
Economia R. Moldova se transformă: Exportul de servicii îl depășește pe cel de bunuri pentru prima dată
Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri. În al doilea trimestru al anului, raportul a fost de 804 milioane de dolari pentru servicii, față de 790 de milioane de dolari pentru bunuri. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, această schimbare reflectă o transformare semnificativă în structura economiei: Republica Moldova trece treptat de la un model economic bazat pe bunuri materiale la unul axat pe servicii și cunoaștere.
17:20
IPRE: R. Moldova trebuie să trateze manipularea informațională ca o amenințare constantă, nu una temporară
Republica Moldova are nevoie de o strategie durabilă și coerentă pentru a lupta eficient cu dezinformarea electorală, susțin experții, care atrag atenția că manipularea informațională nu se oprește odată cu închiderea urnelor. O notă analitică publicată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) arată că atacurile asupra spațiului informațional sunt constante și tot mai sofisticate, iar statul, instituțiile publice și platformele online trebuie să colaboreze mai strâns pentru a proteja procesul democratic și încrederea cetățenilor.
16:40
LIVE TEXT | Explozie de gaz la București: Trei morți și 13 răniți internați după deflagrația din Calea Rahovei
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România, cauzând moartea a trei persoane și rănirea altor 13. Primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 09:08, iar primele echipaje au ajuns la locul tragediei la ora 09:15.
16:40
Ciupercile otrăvitoare pot fi confundate ușor cu cele comestibile: șapte persoane, internate cu intoxicații severe
Șapte oameni au fost spitalizați în această săptămână după ce au consumat ciuperci culese din pădure, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
16:30
Explozie de gaz la București: Trei morți și 13 răniți internați după deflagrația din Calea Rahovei
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România, cauzând morți și răniți. Primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 09:08, iar primele echipaje au ajuns la locul tragediei la ora 09:15.
16:20
Agenția Italiană pentru Cooperare și Dezvoltare va deschide un birou la Chișinău pentru a sprijini implementarea programelor de dezvoltare în R. Moldova. Anunțul a fost făcut de noul ambasador al Republicii Italiene la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone, la întrevederea avută vineri, 17 octombrie, cu viceprim-ministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
15:50
Încasări mai mari din închirierea locuințelor: plăți la buget în creștere cu peste 26% în primele nouă luni ale anului
Tot mai mulți proprietari își declară veniturile din chirii. Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26.5% în perioada ianuarie–septembrie, ajungând la 68.3 milioane de lei, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat.
15:50
Băncile, companiile de creditare și firmele de asigurări vor fi obligate să ofere clienților, începând cu data de 25 octombrie curent, informații clare și complete despre dobânzi, taxe, termene de plată și alte condițiile importante din contractele încheiate cu ultimii. Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, modificările legislative urmăresc asigurarea transparenței totale în relația dintre consumatori și furnizorii de servicii financiare, precum și eliminarea unor eventuale surprize neplăcute.
15:40
Tenismenele românce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian sunt semifinaliste la turneul WTA de la Osaka, în Japonia. Cîrstea a învins-o pe elvețianca Viktorija Golubic, iar Cristian a profitat de abandonul niponei Naomi Osaka.
15:30
Socialiștii nu vor vota pentru Guvernul Munteanu, chiar dacă recunosc că „e profesionist"
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a acces în noul Parlament ca parte a Blocului „Patriotic” (BEP), nu va susține un guvern condus de Alexandru Munteanu, candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier. Anunțul a fost făcut vineri, 17 octombrie, de liderul PSRM, Igor Dodon, pe rețelele de socializare.
15:20
Explozie de gaz la București: 3 morți și 13 răniți internați după deflagrația din Calea Rahovei
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele cinci și șase, de pe colț.
15:10
Inovație în școli: Șase profesori, premiați pentru metode inovative de predare prin aplicarea tehnologiei
Au combinat metode pedagogice inovatoare cu instrumente digitale și au stimulat imaginația elevilor, iar acest efort le-a adus câte un premiu de 10.000 de lei. Șase cadre didactice din sudul R. Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator”.
15:00
Inovație în școli: șase profesori, distinși cu premii bănești și titluri pentru contribuția lor în instruirea elevilor
Au combinat metode pedagogice inovatoare cu instrumente digitale și au stimulat imaginația elevilor, iar acest efort le-a adus câte un premiu de 10.000 de lei. Șase cadre didactice din sudul R. Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator”.
14:50
Economia Republici Moldova se transformă: Exportul de servicii îl depășește pe cel de bunuri pentru prima dată
Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri. În al doilea trimestru al anului, raportul a fost de 804 milioane de dolari pentru servicii, față de 790 de milioane de dolari pentru bunuri. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, această schimbare reflectă o transformare semnificativă în structura economiei: Republica Moldova trece treptat de la un model economic bazat pe bunuri materiale la unul axat pe servicii și cunoaștere.
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) lansează alte nouă servicii digitale, destinate persoanelor juridice. Inițiativa a fost realizată în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE), noile servicii fiind disponibile pe platformele EVO, servicii.gov.md și MCabinet.gov.md.
14:30
A încetat din viață Alexandru Cazacu, Artist al Poporului și membru al trupei „Noroc"
Renumitul muzician Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc” și Artist al Poporului, a încetat din viață. Membru al uneia dintre trupele emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, Alexandru Cazacu a marcat prin talentul său o întreagă epocă în istoria muzicii autohtone.
14:30
Sportivii moldoveni au mai cucerit 2 medalii la Campionatele Mondiale de grappling, care s-au desfășurat la Novi Sad, în Serbia. Dumitru Ceban și Cristian Țugulea au obținut câte o medalie de bronz în proba Gi.
14:20
Numărul cazurilor de cancer mamar, cea mai frecventă formă de cancer la femei în Republica Moldova, este în creștere. O treime dintre acestea sunt depistate în stadii avansate ale bolii, când tratamentele nu mai au eficiența necesară.
14:20
Sportivii moldoveni au mai cucerit 2 medalii la Campionatele Mondiale de grappling, care s-au desfășurat la Novi Sad, în Serbia. Dumitru Ceban și Cristian Țugulea au obținut câte o medalie de bronz în proba Gi.
Ieri
13:50
Maia Sandu: Trebuie să accelerăm reforma justiției și să pregătim R. Moldova pentru aderarea la UE
Prioritatea viitorului Guvern ar trebui să rămână reformarea justiției, susține președinta Maia Sandu. În același timp, șefa statului afirmă că aderarea la Uniunea Europeană contează la fel de mult ca îmbunătățirea vieții economice, iar pacea și retragerea armatei ruse din Republica Moldova sunt în continuare direcțiile de acțiune ale Chișinăului.
13:20
„Guvernul nu înseamnă doar premierul": Partidul Nostru anunță că va fi „opoziția constructivă" din noul Legislativ
Partidul Nostru, care a acces în noul Parlament cu șase mandate, cere „consultări reale, nu formale” în procesul de formare a noului Guvern. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține majoritatea parlamentară, trebuie să țină cont și de opoziție. Acesta promite că partidul său va reprezenta „opoziția constructivă” din noul Parlament și va susține orice inițiativă „reală, bine fundamentată” și care va urmări îmbunătățirea vieții cetățenilor moldoveni.
13:10
Explozie de gaz la București: 3 morți și 17 răniți într-o deflagrație produsă pe Calea Rahovei
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele cinci și șase, de pe colț.
