Trump, după întâlnirea cu Zelenski: Rusia și Ucraina să se oprească unde sunt acum și să revendice victoria ambele state
Moldova1, 18 octombrie 2025 08:10
Statele Unite ale Americii (SUA) nu vor furniza Ucrainei, deocamdată, rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, deși liderul de la Kiev a mers la Kiev tocmai pentru a obține acest lucru. Președintele american Donald Trump a refuzat să facă declarații după întrevederea de vineri, 17 octombrie, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, care a durat circa două ore și jumătate, iar ultimul nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor legate de rachetele Tomahawk.
Zelenski la Casa Albă: Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt „cel mai important lucru”. Trump: Sperăm că vom putea opri războiului fără Tomahawk # Moldova1
Președintele Volodimir Zelensky a fost primit vineri la Casa Albă de către Donald Trump, la doar o zi după ce președintele Statelor Unite a anunțat că intenționează să se întâlnească la Budapesta cu Vladimir Putin pentru a încerca să medieze o încheiere a războiului din Ucraina.
Autoritățile sanitare au lansat campania națională de vaccinare antigripală, în instituțiile medico-sanitare din întreaga țară fiind distribuite 240 de mii de doze de vaccin. Imunizarea este recomandată în special persoanelor din grupele de risc, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu afecțiuni cronice. Specialiștii subliniază că procedura rămâne cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire a complicațiilor cauzate de gripă.
Președinta Maia Sandu consideră că avocații trebuie să treacă prin vetting, la fel ca judecătorii și procurorii. Potrivit șefei statului, unii apărători ar comite abuzuri și ar avea averi nejustificate. Declarațiile, făcute recent la un post de televiziune, au stârnit un șir de reacții. Avocații spun că nu sunt funcționari publici și nu pot fi evaluați așa.
„Financial Times”: Putin l-a înfuriat pe Trump în Alaska cu o „lecție” istorică despre Rurik și Iaroslav cel Înțelept # Moldova1
Vladimir Putin nu pierde nicio ocazie să țină o lungă (pseudo)lecție istorică despre motivele pentru care, în opinia sa, Ucraina ar trebui să aparțină Rusiei în urma unor evenimente de acum sute sau chiar o mie de ani, scrie publicația The Moscow Times.
Cu ocazia aniversării a 33 de ani de la înființarea Batalionului Geniu „Codru”, unitatea i-a primit pe toți cei curioși să afle ce înseamnă viața de genist. La evenimentul „Ziua Porților Deschise”, am întâlnit rude ale militarilor dedicați și povești care vorbesc despre curaj, profesionalism și devotament. De la misiunile de deminare în țară până la participarea în operațiuni internaționale, geniștii Armatei Naționale demonstrează zi de zi că riscurile pot fi înfruntate cu responsabilitate și onoare.
O nouă stație meteorologică automată a fost inaugurată în raionul Hâncești. Aceasta va oferi date meteo în timp real, ajutând în special agricultorii să planifice mai eficient lucrările și să reducă pierderile provocate de secetă, înghețuri sau inundații. Investiția contribuie la sporirea rezilienței agriculturii locale în fața schimbărilor climatice.
Laurențiu Pleșca, la Moldova 1: Întâlnirea Zelenski–Trump poate schimba cursul războiului din Ucraina # Moldova1
Întâlnirea dintre liderul american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski ar putea constitui un moment important pentru conflictul ruso-ucrainean. Posibilitatea livrării de rachete Tomahawk către Kiev, potrivit expertului în științe politice Laurențiu Pleșca, ar putea schimba echilibrul militar din regiune. Analistul avertizează asupra strategiei de manipulare a Kremlinului pentru a tergiversa negocierile și califică eventualul summit de la Budapesta drept „o platformă de imagine”, nu un pas real către pace.
Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit fotbalist din lume. Potrivit celebrei reviste Forbes, starul portughez al clubului Al-Nassr poate încasa cel puțin 280 de milioane de dolari americani în sezonul actual.
Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, înaintea întâlnirii dintre Trump și Zelenski: Liderul de la Kiev mizează pe decizii clare din partea SUA # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, speră ca întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă să genereze decizii concrete din partea Statelor Unite cu privire la armamentul pe care acestea sunt dispuse să îl pună la dispoziția Ucrainei, susține șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, potrivit RBC-Ucraina, care citează un interviu acordat platformei americane de știri Axios.
Moldovenii aruncă la gunoi mâncare de peste 7 miliarde de lei anual – mai mult decât cheltuie pentru educație sau sănătate # Moldova1
Deși peste o treime din populația Republicii Moldova trăiește în sărăcie absolută, iar prețurile la alimente au crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani, risipa alimentară rămâne uriașă. Fiecare cetățean aruncă în medie peste 70 de kilograme de hrană pe an. În același timp, Banca de Alimente reușește să recupereze doar 0.6% din mâncarea care ar putea fi salvată.
Vadim Ceban anunță volumele de gaze pe care Moldovagaz le va livra zilnic în regiunea transnistreană: „Sunt destule” # Moldova1
Compania Moldovagaz a livrat vineri, 17 octombrie, 3.3 milioane de metri cubi de gaze regiunii transnistrene, iar volumele, care vor scădea în următoarele zile, „sunt suficiente”, dă asigurări Vadim Ceban, președintele interimar al Moldovagaz, companie responsabilă de furnizarea gazelor în stânga Nistrului.
R. Moldova trece la un nou model economic: Pentru prima dată sunt exportate mai multe servicii decât bunuri # Moldova1
Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri. În al doilea trimestru al anului, raportul a fost de 804 milioane de dolari pentru servicii, față de 790 de milioane de dolari pentru bunuri. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, această schimbare reflectă o transformare semnificativă în structura economiei: Republica Moldova trece treptat de la un model economic bazat pe bunuri materiale la unul axat pe servicii și cunoaștere.
ANALIZĂ | Dezinformarea electorală trebuie combătută printr-o strategie de durată, nu doar în campanie # Moldova1
Republica Moldova are nevoie de o strategie durabilă și coerentă pentru a lupta eficient cu dezinformarea electorală, susțin experții, care atrag atenția că manipularea informațională nu se oprește odată cu închiderea urnelor. O notă analitică publicată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) arată că atacurile asupra spațiului informațional sunt constante și tot mai sofisticate, iar statul, instituțiile publice și platformele online trebuie să colaboreze mai strâns pentru a proteja procesul democratic și încrederea cetățenilor.
LIVE TEXT | Explozie la București: Trei morți și 13 răniți duși la spitale. Blocul este cu risc de prăbușire # Moldova1
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România, cauzând moartea a trei persoane și rănirea altor 13. Primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 09:08, iar primele echipaje au ajuns la locul tragediei la ora 09:15.
Atenție la ciupercile din pădure! Șapte persoane au ajuns la spital cu intoxicații severe # Moldova1
Șapte oameni au fost spitalizați în această săptămână după ce au consumat ciuperci culese din pădure, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România, cauzând morți și răniți. Primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 09:08, iar primele echipaje au ajuns la locul tragediei la ora 09:15.
Permisele de conducere emise în R. Moldova vor fi recunoscute în Italia începând cu 8 noiembrie # Moldova1
Agenția Italiană pentru Cooperare și Dezvoltare va deschide un birou la Chișinău pentru a sprijini implementarea programelor de dezvoltare în R. Moldova. Anunțul a fost făcut de noul ambasador al Republicii Italiene la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone, la întrevederea avută vineri, 17 octombrie, cu viceprim-ministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
Tot mai mulți proprietari își declară veniturile din chirii: încasările impozitului pe venit au depășit 68 de milioane de lei în nouă luni # Moldova1
Tot mai mulți proprietari își declară veniturile din chirii. Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26.5% în perioada ianuarie–septembrie, ajungând la 68.3 milioane de lei, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat.
Noi reguli pentru bănci și companiile de asigurări, din 25 octombrie: Obligațiile pe care le vor avea în raport cu clienții # Moldova1
Băncile, companiile de creditare și firmele de asigurări vor fi obligate să ofere clienților, începând cu data de 25 octombrie curent, informații clare și complete despre dobânzi, taxe, termene de plată și alte condițiile importante din contractele încheiate cu ultimii. Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, modificările legislative urmăresc asigurarea transparenței totale în relația dintre consumatori și furnizorii de servicii financiare, precum și eliminarea unor eventuale surprize neplăcute.
Tenismenele românce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian sunt semifinaliste la turneul WTA de la Osaka, în Japonia. Cîrstea a învins-o pe elvețianca Viktorija Golubic, iar Cristian a profitat de abandonul niponei Naomi Osaka.
Dodon anunță că socialiștii nu vor susține un guvern condus de Alexandru Munteanu, candidatul anunțat de PAS # Moldova1
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a acces în noul Parlament ca parte a Blocului „Patriotic” (BEP), nu va susține un guvern condus de Alexandru Munteanu, candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier. Anunțul a fost făcut vineri, 17 octombrie, de liderul PSRM, Igor Dodon, pe rețelele de socializare.
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele cinci și șase, de pe colț.
„Profesor Inovator”: Șase cadre didactice, premiate pentru integrarea instrumentelor digitale în lecțiile predate elevilor # Moldova1
Au combinat metode pedagogice inovatoare cu instrumente digitale și au stimulat imaginația elevilor, iar acest efort le-a adus câte un premiu de 10.000 de lei. Șase cadre didactice din sudul R. Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator”.
De la ghișeu la ecran: ANSA finalizează procesul de digitalizare completă a serviciilor publice # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) lansează alte nouă servicii digitale, destinate persoanelor juridice. Inițiativa a fost realizată în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE), noile servicii fiind disponibile pe platformele EVO, servicii.gov.md și MCabinet.gov.md.
Sportivii moldoveni au mai cucerit 2 medalii la Campionatele Mondiale de grappling, care s-au desfășurat la Novi Sad, în Serbia. Dumitru Ceban și Cristian Țugulea au obținut câte o medalie de bronz în proba Gi.
Numărul cazurilor de cancer mamar, cea mai frecventă formă de cancer la femei în Republica Moldova, este în creștere. O treime dintre acestea sunt depistate în stadii avansate ale bolii, când tratamentele nu mai au eficiența necesară.
Maia Sandu: Pacea, reformarea justiției și aderarea la UE, prioritățile viitorului Guvern al Republicii Moldova # Moldova1
Prioritatea viitorului Guvern ar trebui să rămână reformarea justiției, susține președinta Maia Sandu. În același timp, șefa statului afirmă că aderarea la Uniunea Europeană contează la fel de mult ca îmbunătățirea vieții economice, iar pacea și retragerea armatei ruse din Republica Moldova sunt în continuare direcțiile de acțiune ale Chișinăului.
Renato Usatîi cere PAS-ului „consultări reale” privind formarea noului Guvern: Doi deputați ai PN, cu mandatele validate, nu merg în Parlament # Moldova1
Partidul Nostru, care a acces în noul Parlament cu șase mandate, cere „consultări reale, nu formale” în procesul de formare a noului Guvern. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține majoritatea parlamentară, trebuie să țină cont și de opoziție. Acesta promite că partidul său va reprezenta „opoziția constructivă” din noul Parlament și va susține orice inițiativă „reală, bine fundamentată” și care va urmări îmbunătățirea vieții cetățenilor moldoveni.
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului: „Demnitatea politică nu-mi permite” # Moldova1
Liderul comunist Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, a anunțat că nu va prezida ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a, contrar tradiției care atribuie această responsabilitate celui mai în vârstă deputat ales.
RAPORT | Peste 43 de miliarde de lei, transferați de vamă în bugetul de stat, în ultimul an: Provocări în combaterea contrabandei # Moldova1
Serviciul Vamal (SV) a transferat peste 43 de miliarde de lei în bugetul de stat al R. Moldova, în perioada 1 septembrie 2024 – 1 octombrie 2025. Totodată, în primele nouă luni ale anului curent, încasările au crescut cu peste 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. În pofida acestei evoluții pozitive, instituția continuă să se confrunte cu provocări legate de combaterea contrabandei, asigurarea disciplinei și integrității funcționarilor.
Renumitul muzician Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc” și Artist al Poporului, s-a stins din viață. Membru al uneia dintre cele mai emblematice trupe ale muzicii ușoare din Republica Moldova, Alexandru Cazacu a marcat prin talentul său o întreagă epocă din istoria muzicii autohtone.
Echipa feminină a clubului Arsenal Londra, deținătoarea trofeului Ligii Campioanelor la fotbal, a obținut prima victorie în noua ediție a competiției. „Tunarele” au învins-o în deplasare pe Benfica Lisabona cu 2-0. Într-un alt meci, Real Madrid a dispus de Paris Saint-Germain cu 2-1.
OPINIE | Noua componență a Parlamentului poartă „o responsabilitate uriașă”: „Pășim într-o etapă istorică” # Moldova1
Republica Moldova pășește, după validarea mandatelor noilor deputați, într-o nouă etapă politică, caracterizată printr-un Parlament pluripartidist și o majoritate clar proeuropeană. Experții avertizează însă că, dincolo de diversitatea politică și de ambițiile legate de integrarea europeană, noua legislatură va trebui să facă față unor provocări esențiale — de la armonizarea completă a legislației cu cea a Uniunii Europene și redresarea economică, până la consolidarea unei opoziții autentice și responsabile.
Explozie la București. Pompierii au activat planul roșu de intervenție: blocul este cu risc de colaps # Moldova1
Continuă criza la CFR Cluj. Trupa lui Andrea Mandorlini a mai pierdut 2 puncte în Superliga românească de fotbal. Într-un meci restanță din etapa a 5-a, CFR a remizat în deplasare cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 2-2.
Peste 43 de miliarde de lei au fost transferați de Serviciul Vamal (SV) al Republicii Moldova la bugetul de stat în perioada 1 septembrie 2024 – 1 octombrie 2025. Totodată, în primele nouă luni ale anului curent, încasările au crescut cu peste 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. În pofida acestei evoluții pozitive, instituția continuă să se confrunte cu provocări legate de contrabandă, disciplină și asigurarea integrității funcționarilor.
Grupare inspirată din subcultura anilor ’90, destructurată: Se ocupa de migrație ilegală, trafic de droguri și șantaj # Moldova1
O grupare criminală, specializată în organizarea migrației ilegale, trafic de droguri, șantaj și extorcări, a fost destructurată de Poliția de Frontieră sub conducerea Procuraturii Edineț – Oficiul Briceni. Potrivit autorităților, operațiunea a fost posibilă datorită schimbului de informații dintre structurile de frontieră ale Republicii Moldova și României.
Alexei Buzu nu știe dacă rămâne la MMPS. Marcel Spatari: „Voi continua să sprijin domeniul din Parlament” # Moldova1
Creșterea pensiilor, majorarea salariului minim, reformarea sistemului de asistență socială și digitalizarea proceselor din domeniu sunt principalele realizări din ultimii patru ani ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Totodată, printre restanțele instituției se numără reformarea sistemului de stabilire a dizabilității, precum și asigurarea integrității unor funcționari din instituțiile de asistență socială, a declarat ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a susținut vineri, 17 octombrie, o conferință de presă în comun cu predecesorul său, proaspătul deputat Marcel Spătari.
Verificările efectuate de echipele specializate s-au încheiat. Autoritățile anunță că bagajul suspect depistat vineri dimineață, 17 octombrie, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu conținea substanțe explozive.
Șapte localități cu două primării: Locuitorii din Leova și Călinești își aleg primarii și consiliile locale, după amalgamarea voluntară # Moldova1
Locuitorii a șase comune, sate și orașe din R. Moldova vor fi chemați, pe 16 noiembrie, la urne pentru a-și alege primarii, iar în cazul a două dintre acestea, care au acceptat procesul de amalgamare voluntară – și consilierii locali.
