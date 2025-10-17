O nouă stație meteorologică automată, inaugurată la Hâncești

10:10

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, la un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colț, scrie Digi24.