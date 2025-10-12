Joe Biden a început radioterapia după diagnosticarea cu o formă agresivă de cancer la prostată

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a început un curs de radioterapie în urma diagnosticării cu o formă agresivă de cancer la prostată, relatează CNN, citând un reprezentant al politicianului. Durata tratamentului nu a fost făcută publică.În luna mai, biroul lui Biden anunțase că medicii au descoperit cancerul, precizând că scorul Gleason este 9 — unul dintre cele mai ridicate pe scara de agresivitate a bolii.Potrivit medicilor, faptul că boala a metastazat la nivelul oaselor este o evoluție gravă, însă există și motive de speranță. În ultimii ani, progresele în domeniul terapiei hormonale și al chimioterapiei au dus la dezvoltarea unor tratamente moderne, care pot încetini considerabil evoluția bolii și pot prelungi semnificativ viața pacienților.Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, s-a retras din viața politică la începutul acestui an, după ce a anunțat că nu va mai candida la un nou mandat prezidențial.

Inflația lovește puternic serviciile: prețurile au crescut cu aproape 13% într-un an, iar chiria și studiile au explodat Liber TV
Economia Republicii Moldova continuă să resimtă presiunea inflaționistă, în pofida încetinirii ritmului lunar al scumpirilor. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum au fost cu 6,9% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar cele mai mari creșteri s-au înregistrat la serviciile prestate populației – un salt alarmant de 12,9%. Cea mai mare povară pentru populație o reprezintă serviciile de bază. În doar o lună, chiria locuințelor s-a majorat cu 6,3%, iar taxele de studii la colegii și universități – cu 4,7%. În același timp, serviciile din domeniul educației, transportului și utilităților au continuat să afecteze bugetele familiilor. Deși unele prețuri au scăzut ușor – cum ar fi transportul aerian (-9,9%), gazul lichefiat (-2%) sau medicamentele (-0,3%) – acestea nu au reușit să compenseze creșterile accentuate din alte sectoare. Produsele alimentare, deși au înregistrat o ușoară scădere lunară (-0,2%), rămân cu 6,7% mai scumpe față de septembrie 2024. Cele mai mari variații s-au observat la ouă (+8,9%), în timp ce fructele și legumele s-au ieftinit cu 2,6%. Începând cu luna decembrie 2024, inflația cumulată a ajuns la 4,9%, determinată de:  • +4,6% la produse alimentare,  • +1,7% la mărfuri nealimentare,  • +9,6% la servicii. Printre bunurile nealimentare, s-au remarcat scumpiri constante la benzină (+1%), motorină (+0,5%), îmbrăcăminte (+0,9%) și materiale de construcție (+0,4%). Ritmul lunar al inflației (0,1%) rămâne modest comparativ cu alte state, însă evoluția anuală indică o presiune persistentă asupra nivelului de trai.
11:10
Vietnamul, devastat de cele mai puternice inundații din ultimele șase decenii: cel puțin 8 morți și zeci de mii de oameni blocați Liber TV
Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor catastrofale care au lovit nordul Vietnamului, unde ploile torențiale au transformat străzile și cartierele întregi în adevărate râuri. Zeci de mii de locuitori au rămas izolați în propriile locuințe, în timp ce autoritățile au mobilizat armata pentru a face față dezastrului. Potrivit presei locale, aproximativ 30.000 de militari au fost trimiși în zonele afectate, împreună cu elicoptere și ambarcațiuni, pentru evacuarea oamenilor și distribuirea de alimente și ajutoare umanitare. „Este cel mai puternic val de inundații din ultimii 60 de ani”, spun localnicii, șocați de amploarea dezastrului natural. Meteorologii avertizează că ploile ar putea continua și în următoarele zile, amplificând riscul de alunecări de teren și distrugeri suplimentare în regiunile montane. Autoritățile din Vietnam cer populației să evite deplasările în zonele afectate și să urmeze instrucțiunile echipelor de salvare.
11:00
O femeie de 36 de ani din Vulcănești și-a pierdut viața din cauza defectării centralei termice conectată la gaz Liber TV
O persoană și-a pierdut viața în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea unui cazan termic. Cazul a fost raportat în dimineața zilei de 9 octombrie 2025 într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:11. Potrivit informațiilor preliminare, femeie în vârstă de 36 de ani a decedat, cel mai probabil în urma inhalării gazelor toxice provenite de la o centrală termică conectată la gaz. La fața locului au intervenit specialiștii IGSU, care în urma cercetărilor efectuate, au stabilit că canalul de evacuare a fumului a fost instalat necorespunzător. Incendiu în locuință nu s-a produs. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu următoarele recomandări pentru prevenirea intoxicațiilor cu gaze: Verificați periodic coșurile de fum, sistemele de ventilare, instalațiile de alimentare cu gaz și apelați doar la specialiști autorizați, pentru lucrări de reparație sau montaj. Nu blocați gurile de aerisire din încăperi. Folosiți doar centrale și sobe verificate tehnic și instalate corect. Asigurați ventilarea constantă a încăperilor, în special a celor unde funcționează instalații conectate la gaz (aragaz, cazan, boiler). În cazul în care simțiți miros de gaz, nu aprindeți focul, nu acționați întrerupătoarele electrice, aerisiți imediat încăperea și apelați Serviciul 112. Instalați detectoare de gaz pentru a fi avertizați în timp util în caz de scurgeri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că respectarea regulilor simple de prevenire poate salva vieți și preveni tragedii.
09:40
Fotbal: România a învins Moldova cu 2-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională din București Liber TV
Republica Moldova a cedat în fața României, scor 2-1, în meciul amical disputat pe Arena Națională din București. Următorul meci al selecționatei noastre va avea loc pe 14 octombrie, tot în deplasare, contra Estoniei, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial. Va fi al șaselea joc din actuala campanie de calificare. Partida se va disputa pe stadionul A. Le Coq Arena din Tallinn, cu începere de la ora 19:00.Echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), golul echipei din Republica Moldova fiind în fapt un autogol al lui Ionuț Radu (38). România a deschis scorul în urma unei faze fixe: Hagi a executat scurt un corner, Moruțan a centrat, iar Munteanu a reluat de la colțul scurt și l-a surprins pe Avram (12).Republica Moldova a reușit egalarea în min. 38, când portarul Ionuț Radu a scăpat mingea în poartă la o fază pe care a tratat-o cu oarecare superficialitate, însă și la care a fost faultat de Dumbravanu, fundașul echipei FC Voluntari.România a intrat la pauză în avantaj, după ce Ianis Hagi a marcat simplu (44), după o pasă remarcabilă a lui Moruțan.Republica Moldova, la care au evoluat cinci jucători care se află la echipe din România (iar alți patru au jucat în trecut), a arătat o altă față decât cea din meciul cu Norvegia, pierdut cu un catastrofal 1-11. Partida de la București a consemnat, de fapt, debutul noului selecționer Lilian Popescu.
9 octombrie 2025
19:40
Israel și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului și schimb de prizonieri, în cadrul unui plan promovat de Donald Trump Liber TV
După doi ani de război sângeros, Israelul și Hamas au semnat un acord de încetare a focului, schimb de prizonieri și retragere parțială a trupelor israeliene din Fâșia Gaza. Înțelegerea a fost negociată la Sharm el-Sheikh, cu medierea Egiptului, Qatarului și Statelor Unite, informează Reuters.Acordul reprezintă prima etapă a planului promovat de fostul președinte american Donald Trump pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu.Potrivit documentului, Hamas urmează să elibereze toți ostaticii israelieni capturați în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023, în timp ce Israelul va elibera aproape 2.000 de deținuți palestinieni, inclusiv 250 condamnați la închisoare pe viață.Forțele israeliene vor începe retragerea parțială din Gaza în termen de 24 de ore de la ratificarea acordului, însă vor menține controlul asupra aproximativ jumătate din teritoriu.Guvernul de la Tel Aviv urmează să ratifice acordul în seara zilei de 9 octombrie, iar ostilitățile se vor opri oficial la 24 de ore după aprobare. Eliberarea ostaticilor este așteptată să aibă loc în decurs de trei zile.De asemenea, va fi creat un grup comun de anchetă format din reprezentanți ai Israelului, Egiptului, Qatarului și SUA, care va avea misiunea de a identifica și recupera trupurile prizonierilor decedați în timpul conflictului.Autoritățile israeliene au subliniat totuși că printre persoanele eliberate nu se va afla Marwan Barghouti, lider al mișcării Fatah, condamnat la cinci pedepse pe viață pentru implicarea în atacuri teroriste.Biroul premierului Benjamin Netanyahu a calificat acordul drept „istoric” și a sugerat chiar ca Donald Trump să fie propus pentru Premiul Nobel pentru Pace.
17:40
Curtea de Apel anulează interdicția de finanțare pentru partidul „Democrația Acasă” — formațiunea lui Vasile Costiuc își recapătă dreptul la alocații de stat Liber TV
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, va putea primi din nou alocații de la bugetul de stat, după ce Curtea de Apel Chișinău a anulat parțial hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 3 octombrie. Instanța a menținut doar avertismentul aplicat formațiunii, dar a eliminat sancțiunea privind suspendarea finanțării publice pentru un an.Decizia a fost făcută publică pe 9 octombrie de avocatul partidului, Ion Cobîșenco, care a declarat că măsura CEC a fost disproporționată în raport cu presupusele abateri. „Curtea de Apel a stabilit că sancțiunea este prea severă pentru acele pretinse încălcări. În partea privind lipsirea de alocații de la bugetul de stat, hotărârea CEC a fost casată”, a explicat apărătorul.Totuși, formațiunea nu se declară pe deplin mulțumită de verdict și anunță că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție, solicitând anularea completă a sancțiunii. „Partidul a fost sancționat administrativ de trei ori pentru aceleași fapte, ceea ce contravine principiilor legale. Vom merge până la capăt pentru a demonstra acest abuz”, a adăugat Cobîșenco.În hotărârea sa din 3 octombrie, CEC a acuzat partidul „Democrația Acasă” de nereguli în raportarea cheltuielilor electorale, de promovare nedeclarată pe rețelele sociale și de sprijin din partea unui politician străin — liderul AUR din România, George Simion, declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova. Comisia a invocat și constatări ale Poliției și SIS, potrivit cărora formațiunea ar fi beneficiat de o campanie coordonată pe TikTok prin conturi false — acuzații respinse de liderul partidului.„Toate materialele video au fost realizate și distribuite de membrii și simpatizanții noștri. Publicitatea plătită pe TikTok nici nu este posibilă în Moldova”, a declarat anterior Vasile Costiuc.„Democrația Acasă” a obținut 5,62% din voturi la alegerile parlamentare din 28 septembrie, rezultat care îi asigură șase mandate în viitorul legislativ. Printre deputații aleși se numără, alături de Costiuc, fermierul Sergiu Stefanco și primara din Ruseștii Noi, Valentina Meșină.Curtea Constituțională urmează să valideze rezultatele alegerilor și mandatele deputaților aleși pe 16 octombrie. După publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, președinta Maia Sandu va putea emite decretul de convocare a primei ședințe a noului Parlament.
16:10
(VIDEO) Ion Ceban refuză mandatul de deputat și rămâne primar al Capitalei: „Avem de făcut în continuare multe lucruri importante pentru municipiul Chișinău, aici, acasă” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că nu va prelua mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare, declarând că va continua să conducă Primăria Capitalei. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare. „Am învățat lecția pe care ne-ați dat-o la parlamentare. A fost o campanie murdară, agresivă, nu bazată pe idei, ci pe minciuni și manipulare. Și ea continuă mai departe. Eu rămân să fiu primar, așa cum v-am promis. Avem de făcut în continuare multe lucruri importante pentru municipiul Chișinău, aici, acasă, ca fiecare locuitor să se simtă mai bine”, a declarat Ceban. Edilul a mulțumit chișinăuienilor pentru încrederea acordată de-a lungul celor două mandate și a subliniat că prioritatea sa rămâne dezvoltarea Capitalei, prin continuarea proiectelor de modernizare începute. Potrivit lui, în ultimii ani, Chișinăul a fost transformat „dintr-un oraș neglijat într-unul modern, cu infrastructură reabilitată, transport public nou și instituții renovate”. Totodată, Ceban a menționat că echipa Blocului Alternativa va merge în Parlament „cu oameni bine pregătiți, cu proiecte și programe care vizează fiecare cetățean – de la pensii și salarii, la reducerea tarifelor și alte inițiative sociale și economice”. În urma alegerilor parlamentare, Blocul electoral Alternativa a obținut opt mandate de deputat. Ion Ceban a fost cap de listă, urmat de Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu, Marc Tkaciuk și Gaik Vartanean. Pe următoarele poziții s-au aflat Liliana Iaconi, Olga Ursu și Gabriela Cuneva. După refuzul lui Ion Ceban de a accede în Legislativ, mandatul de deputat urmează să-i revină viceprimarului Angela Cutasevici.﻿
16:10
Grav accident la Căușeni: doi bărbați au ajuns la spital după ce mașina lor s-a izbit de un copac Liber TV
Doi bărbați au fost grav răniți în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de ieri, în localitatea Hagimus, raionul Căușeni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), un automobil de model Honda CR-V a derapat de pe carosabil din cauza vitezei excesive și s-a tamponat violent într-un copac. În urma impactului, șoferul de 32 de ani și pasagerul de 37 de ani au rămas blocați între fiarele mașinii. La fața locului a intervenit de urgență echipa Unității de salvatori și pompieri din Căușeni, care a efectuat lucrări de descarcerare a victimelor. Conducătorul auto a fost găsit în stare inconștientă, iar pasagerul — semiconștient, cu fracturi la membrele inferioare. Ambele persoane au fost extrase din vehicul și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către poliție.
16:10
Zelenski: „Trump nu a spus «nu» privind livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina” Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu a primit un refuz din partea președintelui american Donald Trump în legătură cu posibila vânzare a rachetelor de croazieră Tomahawk către Kiev. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, fiind calificată de liderul ucrainean drept „un semnal important pentru întărirea apărării Ucrainei”. „Trump poate oferi Ucrainei unele lucruri despre care am discutat. Ele pot întări semnificativ țara noastră — unele dintre ele sunt sisteme cu rază lungă de acțiune, foarte importante pentru noi. Am ridicat acest subiect prima dată toamna trecută, la New York, în timpul campaniei electorale. La ultima întâlnire, nu am auzit un «nu», ci că vor lucra la nivel tehnic și vor analiza această posibilitate”, a declarat Zelenski. Președintele ucrainean a amintit că aceeași solicitare fusese înaintată anterior administrației Joe Biden, însă atunci răspunsul a fost negativ. „Acum este un semnal foarte important — consolidarea Ucrainei prin toate mijloacele posibile. Tomahawk-urile sunt una dintre aceste posibilități. Astfel de arme pot face Rusia să «se trezească», să se așeze la masa negocierilor. Dacă se va ajunge la un armistițiu, acest fapt ar putea influența apariția unui plan de pace real”, a adăugat Zelenski. Totodată, liderul ucrainean a recunoscut că sfârșitul războiului nu va fi simplu, dar a subliniat că orice pas spre pace trebuie valorificat. „Dacă Trump va reuși să faciliteze un armistițiu, mai ales pentru ucraineni, ar trebui nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Îl vom propune din partea Ucrainei”, a spus el. Recent, președintele american Donald Trump a declarat că este „aproape decis” în privința posibilei vânzări de rachete Tomahawk Ucrainei prin intermediul NATO. În același timp, Moscova s-a arătat alarmată de această perspectivă: Ministerul rus de Externe a avertizat că transferul rachetelor americane către Kiev ar putea agrava conflictul. Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a comentat că livrarea acestor rachete ar fi necesară „pentru a schimba percepția rușilor asupra războiului”.
16:10
Veaceslav Platon a câștigat la CEDO: Republica Moldova, obligată să-i plătească aproape 18 mii de euro despăgubiri Liber TV
Fostul om de afaceri Veaceslav Platon a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care a constatat că autoritățile Republicii Moldova i-au încălcat mai multe drepturi fundamentale în perioada detenției sale. Potrivit hotărârii, statul moldovean urmează să-i achite lui Platon 15.600 de euro cu titlu de despăgubire morală și 2.000 de euro pentru cheltuieli de judecată. Judecătorii de la Strasbourg au reținut că Platon a fost supus unui tratament degradant în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, fiind păzit permanent de mascați din trupele „Pantera”, care îl insultau și îl intimidau. De asemenea, el a fost privat de tratament medical adecvat, inclusiv pentru dureri renale și probleme dentare, și izolat de familie pentru o perioadă de peste doi ani, prin sancțiuni disciplinare repetate. CEDO a concluzionat că statul a încălcat articolele privind interzicerea tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la viață privată și familială și dreptul la un recurs efectiv. Decizia este definitivă, iar Republica Moldova urmează să achite compensațiile stabilite de Curte.
16:10
Șeful Armatei Române: „România are capacitate suficientă pentru apărare. Vom ajuta Republica Moldova cu absolut tot în caz de atac” Liber TV
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat într-un interviu pentru Euronews că, deși este puțin probabil ca Federația Rusă să lanseze un atac asupra unui stat NATO, acest scenariu nu poate fi exclus complet. Totodată, el a subliniat că România este pregătită să facă față oricărei agresiuni și că va sprijini Republica Moldova în cazul unei eventuale invazii ruse. „Armata română ajută Republica Moldova să-și dezvolte capacitatea defensivă. Avem multe programe comune de instruire și dezvoltare a capabilităților. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova și vom ajuta cu absolut tot în caz de atac”, a afirmat generalul Vlad. Oficialul a explicat că, în mare parte, o intervenție a României în sprijinul Moldovei ar implica și NATO, însă statul român are și o lege specială care prevede acordarea de asistență cetățenilor români aflați peste hotare, inclusiv în Republica Moldova. În ceea ce privește riscul unui conflict direct cu Rusia, șeful Armatei a precizat: „Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO. Dar nu putem exclude nicio variantă. Rusia a acționat mereu sub steag fals și continuă războiul hibrid împotriva vecinilor săi.” Generalul Vlad a menționat că România dispune de un plan regional bine pus la punct, cu comandamente și forțe alocate pentru diferite scenarii, inclusiv opt battle-group-uri NATO operaționale și unul în curs de formare. „Națiunile sunt pregătite să acorde tot sprijinul țării gazdă și să asigure o mobilitate militară rapidă în caz de agresiune. Cred că sunt întrunite toate condițiile pentru o apărare colectivă eficientă”, a mai spus șeful Statului Major. În final, Gheorghiță Vlad a subliniat că România poate rezista unui conflict de amploarea celui din Ucraina, dacă populația rămâne pregătită și unită: „Avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. România are capacitate suficientă pentru apărare și o situație de securitate foarte bună.”
16:10
OPINIE // Victoria Sanduța: „Presa independentă ar trebui să informeze, nu să umilească” Liber TV
După alegeri, unele redacții care se autointitulează „independente” au ales să nu analizeze cauzele profunde ale rezultatelor electorale, ci să ironizeze și să discrediteze toți concurenții care nu au trecut pragul electoral — partide și candidați independenți deopotrivă. Au publicat postări și colaje în care s-a insinuat că oamenilor „le este greață” de acești concurenți, că „poate ar fi trebuit să se retragă” sau că „dacă voturile lor mergeau la alt partid, acela ar fi avut un mandat în plus”. Dar dincolo de această ironie ieftină, rămâne o întrebare fundamentală: - Care este valoarea publică a unor astfel de articole? - Ce aduc ele societății? Dezbatere sau dispreț? Educație civică sau aroganță? - Ați văzut ce comentarii au generat aceste postări, sunteți mândri cu acest auditoriu “inteligent”, vă reprezintă, vă flatează? Ați vrut să contribuiți la ura și descurajarea candidaților care au “îndrăznit” să facă concurență “partidului” pe care îl serviți? Pentru că voturile tuturor cetățenilor — indiferent cui le-au fost acordate — au aceeași valoare. Și toți concurenții care au participat la un proces electoral liber și pașnic au dreptul la respect, nu la ridiculizare. Presa independentă ar trebui să explice, nu să insinueze. - Să caute cauze, să analizeze de ce partidele mici nu au trecut pragul — lipsă de resurse, acces inegal la media, sistem electoral incorect etc.; - Să Evidențieze poate curajul(!!!) candidaților independenți de a se confrunta cu o campanie dezechilibrată mediatic și financiar; - Să Deschidă o dezbatere reală despre reforma sistemului electoral, nu o batjocură publică.  NU să caute vinovați. În continuare - în opoziție! O presă independentă are menirea Să informeze, nu să lingușească puterea. Dacă un ziar, care patru ani a „luptat cu opoziția” și în campanie a părut mai degrabă o portavoce a guvernării decât un observator obiectiv, ajunge astăzi să sugereze că toți ceilalți ar fi trebuit „să se retragă”, atunci nu mai vorbim de presă liberă. Vorbim de partizanat politic mascat în editorialism moralizator. Astfel de postări: -  Descurajează participarea civică și pluralismul politic; - Întăresc monopolul mediatic al celor aflați la putere; - Compromit credibilitatea presei independente, transformând-o într-un instrument de PR mascat al guvernării. Poate de aceea oamenii și-au pierdut încrederea în presă. Poate de aceea publicul caută informația acolo unde nu e cenzurată, unde e vie, autentică, chiar dacă imperfectă — pe TikTok, pe Telegram, în canalele alternative. Poate e timpul ca presa „independentă” să-și pună și ea întrebările pe care le cere altora să le pună: – Dar poate noi am greșit tonul? – Dar poate am uitat ce înseamnă respectul față de pluralismul politic? – Dar poate oamenilor le e greață nu de concurenți, ci de ipocrizia presei? Eu cred că presa liberă este esențială pentru democrație. Dar presa care umilește, manipulează și flatează puterea nu mai este liberă. Este doar o altă formă de dependență.Autor: Victoria Sanduța, fostă judecătoare, fostă candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie 
8 octombrie 2025
17:30
Instanța impune termen-limită în dosarul lui Vlad Plahotniuc: doar 9 zile pentru 97 de volume Liber TV
Noi constrângeri din partea instanței în dosarul lui Vlad Plahotniuc. După ce cauza fostului lider al PDM a fost separată de dosarul complex privind frauda bancară, procedură calificată drept nejustificată și irațională de avocații politicianului, acum instanța a oferit un termen restrâns, până pe 17 octombrie, pentru examinarea tuturor volumelor, 97 la număr, de către Vlad Plahotniuc și apărătorii săi, transmite Agenția de Știri Telegraph.md. Anterior, avocații au subliniat faptul că, în baza practicilor judiciare, în asemenea dosare sunt necesare cel puțin două luni pentru studierea materialelor cauzei.După disjungerea cauzei lui Plahotniuc, dispusă de Judecătoria Chișinău pe 29 septembrie, dosarul separat a fost repartizat unui complet de judecată format din trei magistrați. Este vorba de Olga Bejenari, Ana Cucerescu și președintele completului, Sergiu Stratan.Instanța a decis miercuri, 8 octombrie, oferirea unui termen până pe 17 octombrie pentru examinarea dosarului, iar ulterior, pe 20 octombrie, să fie organizată o primă ședință. Apărătorilor le-a fost oferit termen de decădere, data de 17 octombrie, pentru depunerea cererilor. În opinia lor, stabilirea unui termen de decădere reprezintă o limitare directă a dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil, mai mult, această noțiune nu este prevăzută în legislația procesual penală.Amintim că, anterior, avocații au făcut demersuri prin care cereau o perioadă mult mai mare pentru examinarea celor 360 de pagini din rechizitoriu și a celor 97 (250 pagini fiecare) de volume ce se referă la cauza lui Vlad Plahotniuc. Toate solicitările au fost însă respinse de instanță.Pe 29 septembrie, cauza lui Vlad Plahotniuc a fost separată de restul dosarului complex privind frauda bancară în care figurează alți șapte inculpați. Disjungerea cauzei a fost calificată drept nejustificată și neargumentată juridic atât de avocații fostului lider al PDM, cât și de apărătorii celorlalte persoane vizate.Avocații au precizat anterior că prin această separare va fi viciată toată examinarea și nu va fi asigurat nici „principiul adevărului”. De asemenea, apărătorii au declarat că disjungerea este irațională, din moment ce tot judecătorii în 2024, au decis conexarea cauzelor într-un singur dosar, iar între timp nu au intervenit careva circumstanțe noi.
17:10
Ion Ceban acuză Guvernul că îi obligă pe locuitorii Chișinăului să plătească taxa de salubrizare de două ori: „Vom convoca ședința CMC pentru a opri abuzul” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că actuala guvernare a decis ca locuitorii capitalei să achite de două ori taxa de salubrizare pentru anul 2025. Declarațiile au fost făcute într-un clip video publicat pe pagina sa oficială de Facebook.„Guvernarea, prin deciziile sale, a decis ca locuitorii Chișinăului să plătească taxa de salubrizare de două ori pentru anul 2025. Au pregătit deja și avizele de plată”, a spus edilul capitalei, acuzând autoritățile centrale de „abuz administrativ și lipsă de logică”.Ceban a anunțat că săptămâna viitoare va convoca o ședință extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), pentru a împiedica dublarea taxei. „Nu vom permite ca cetățenii să mai achite o dată această taxă”, a declarat el.Edilul a mai menționat că pe ordinea de zi a ședinței va fi inclus, pentru a opta oară, proiectul bugetului municipal pentru anul 2025, criticând din nou blocajele politice care, potrivit lui, împiedică aprobarea documentului.„Vom vedea cine are voință politică și cine doar mimează grija față de chișinăuieni. În scurt timp, vom invita fracțiunile, consilierii și pe toți cei interesați la dialog pentru formarea și consultarea bugetului pentru 2026”, a adăugat primarul.Deocamdată, reprezentanții Guvernului nu au comentat acuzațiile lansate de Ion Ceban.
15:40
Certificatele de concediu medical vor fi digitale din 2026: ce schimbări anunță Ministerul Sănătății Liber TV
Începând cu 1 martie 2026, certificatele de concediu medical vor fi eliberate în format digital, printr-un portal specializat, cu semnătură electronică și cod QR. Noul sistem a fost aprobat astăzi de Guvern printr-o hotărâre privind constatarea incapacității temporare de muncă, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, într-o postare pe rețelele sociale.Ministra a descris documentul drept „revoluționar”, subliniind că reforma va reduce semnificativ birocrația și timpul pierdut de medici și pacienți pentru completarea și procesarea certificatelor pe suport de hârtie.Ce prevede noua hotărâre: certificatele de concediu medical vor fi emise digital, printr-un portal care se află deja în faza de testare; documentele vor putea fi semnate electronic și conține un cod QR pentru verificare, iar pacienții vor putea tipări certificatul doar dacă doresc; nu doar medicii de familie, ci și specialiștii de profil vor putea constata și prelungi incapacitatea temporară de muncă; angajatorii vor fi notificați automat în momentul în care angajatul deschide un concediu medical; accesul la informații va fi posibil atât pentru pacienți, cât și pentru angajatori, prin Portalul certificatelor de concediu medical, Portalul guvernamental al cetățeanului, aplicația EVO și Portalul unităților de drept.În fiecare an, în Republica Moldova sunt emise peste 420.000 de certificate medicale, iar doar tipărirea acestora costă bugetul public peste 1,4 milioane de lei. Procesarea manuală a fiecărui document durează între 15 minute și o oră, potrivit datelor prezentate de Ala Nemerenco.„Facem un pas important spre un sistem public eficient, în care documentele medicale sunt gestionate digital, în condiții de securitate și interoperabilitate deplină”, a scris ministra.Ala Nemerenco a menționat că proiectul este rezultatul colaborării între mai multe autorități, instituții din domeniul digital și sectorul de afaceri, subliniind că scopul final este simplificarea vieții cetățenilor și modernizarea sistemului medical.„Vă dorim să fiți sănătoși și să nu fie necesare concedii medicale, dar dacă va fi nevoie, totul se va realiza simplu și accesibil”, a conchis ministra.
13:40
Incendiu la azilul de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești: 20 de pompieri au luptat pentru a stinge flăcările Liber TV
În dimineața zilei de 8 octombrie 2025, pompierii IGSU au intervenit, conform nivelului sporit de intervenție, în raionul Florești, satul Căprești, pentru stingerea incendiului care a cuprins o clădire separată de pe teritoriul azilului de bătrâni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:24. Potrivit informațiilor înregistrate, a fost observat fum dens emanat de sub acoperișul clădirii. La fața locului au ajuns șapte autospeciale de intervenție cu un efectiv de 20 angajați ai IGSU. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că focul a afectat acoperișul sălii de festivități situată pe teritoriul azilului. Pentru gestionarea intervenției a fost creat Statul Major, iar forțele și mijloacele IGSU au intervenit pe trei sectoare de luptă. Datorită intervenției operative din interiorul clădirii, a fost evacuată o persoană. La momentul izbucnirii incendiului, alte persoane adăpostite în azil nu se aflau în interiorul clădirii afectate. Victime nu au fost raportate. Pompierii au reușit depistarea promptă a focarului, iar flăcările au afectat circa 120 m² din suprafața clădirii. Arderea a fost localizată către ora 12:46. Nivelul sporit de intervenție a fost anulat. Efectivul IGSU antrenat la fața locului continuă să lucreze pentru lichidarea arderii. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.
13:30
Deconectări de energie la Varnița: regiunea transnistreană revine la regimul de economisire a gazului Liber TV
Regimul de economie a gazului instituit în regiunea transnistreană începe să afecteze din nou localitățile din Zona de Securitate. Potrivit portalului Zona de Securitate, începând cu ziua de marți, 8 octombrie, locuitorii satului Varnița vor rămâne fără energie electrică pe mai multe străzi, din cauza deficitului energetic de pe malul stâng al Nistrului. Miercuri, 8 octombrie, între orele 08:00 și 17:00, vor fi deconectate de la energie următoarele străzi:  • str. Tatarbunar, nr. 1–9, 2–20  • str. Comsomolului, nr. 3–7, 4  • str. Ceaikovski, nr. 21–23 Joi, 9 octombrie, în același interval orar (08:00–17:00), întreruperile vor continua pe:  • str. Transnistreană, nr. 1–9, 2–10  • str. Ceaikovski, nr. 11–19 Autoritățile locale avertizează că, dacă situația cu livrările de gaze nu se stabilizează, întreruperile de energie ar putea continua și în următoarele zile. Reamintim că, în urma crizei energetice din ianuarie–februarie 2025, mai multe localități din Zona de Securitate, aflate sub controlul autorităților constituționale, au fost conectate parțial la sistemul național de alimentare cu energie electrică. Totuși, unele localități, inclusiv Varnița, continuă să depindă în mare parte de sursele energetice de pe malul stâng al Nistrului. Deocamdată, nu este clar de ce localitatea Varnița se confruntă din nou cu deconectări, deși lucrările de conectare la rețeaua națională au fost efectuate anterior.
13:10
Expert economic: „Piața imobiliară a municipiului Chișinău trece prin cea mai profundă scădere din ultimul deceniu și jumătate” Liber TV
Piața imobiliară a municipiului Chișinău trece prin cea mai profundă scădere din ultimul deceniu și jumătate. Datele oficiale ale Cadastrului Bunurilor Imobile arată că în trimestrul III al anului 2025 s-au înregistrat doar 3.240 de tranzacții comerciale cu apartamente, cu puțin peste cele 3.250 din trimestrul II – ambele fiind minime istorice pentru această perioadă, scrie expertul economic Veaceslav Ioniță într-o analiză pe blogul său. În total, în prima jumătate a anului 2025, în Chișinău s-au efectuat sub 6.500 de tranzacții, de trei ori mai puține decât în anul de vârf 2020, când se depășea cifra de 19.000 în aceeași perioadă. De la boom la blocajDupă o perioadă de expansiune spectaculoasă între 2016 și 2020, când piața a atins un vârf de 38.500 de tranzacții, tendința s-a inversat brusc.Începând cu 2022, vânzările au intrat într-un declin constant, iar în 2025 am coborât la 18.300 de tranzacții anuale estimate – un minim neatins în ultimii 15 ani. Trei cauze majore ale colapsului Scumpirea accelerată a apartamentelor – În primul trimestru din 2025 s-au înregistrat creșteri record ale prețurilor, urmate de o ușoară temperare, dar menținerea lor la niveluri inaccesibile pentru mulți cumpărători. Această evoluție a generat o panică de piață și o retragere temporară a cererii. Reglementările excesive privind plățile în numerar – Modificările legislative care limitează tranzacțiile cash și introduc proceduri greoaie de verificare au creat un climat de neîncredere. Mulți cumpărători se descurajează în fața birocrației și a proceselor complicate de documentare. Volumul redus de construcții noi – În prezent, atât darea în exploatare, cât și numărul locuințelor aflate în construcție se situează la cel mai mic nivel din ultimii 10–15 ani, ceea ce reduce oferta și dinamica pieței. Un semnal de alarmă pentru economiePiața imobiliară din Chișinău concentrează aproximativ 75% din totalul tranzacțiilor naționale, ceea ce înseamnă că o contracție aici afectează direct întreaga economie urbană — de la construcții și bănci până la comerțul cu mobilă și electrocasnice.Situația actuală arată o piață în blocaj, aflată într-un proces lent de adaptare la noile realități economice și administrative.De la aproape 10.000 de apartamente vândute pe trimestru în 2020, am ajuns la 3.000 în 2025 – un semnal clar că modelul actual de creștere imobiliară s-a epuizat.
11:50
TUX a picat: platforma „minune” din Canada s-a dovedit o capcană financiară pentru mii de investitori Liber TV
Piramida financiară TUX a început să se destrame, după ce, în seara zilei de 7 octombrie, la ora 20:00, utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj pe platformă: pentru a-și menține conturile active, sunt obligați să depună 100 USDT în 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința că le va bloca permanent accesul. O numărătoare inversă, afișată în aplicație, le sporea presiunea, transmite bani.md.Mesajul, prezentat sub pretextul „standardelor internaționale KYC”, reprezintă una dintre ultimele încercări de a stoarce bani dintr-o schemă care acum se dovedește a fi o escrocherie piramidală clasică. În realitate, taxele „de conformitate” nu au nicio bază legală, ci sunt inventate pentru a atrage noi depuneri într-un sistem deja colapsat.Paradoxal, Tux Digital Frontier Technologies se prezenta drept un „lider global în tehnologia blockchain”, cu sediul în Canada și o istorie ce începe în 2014. Compania susține că a fost premiată cu licența MSB în SUA în 2018 și că sistemul său de tranzacționare „TUX System” era unul dintre cele mai performante din lume. Lansarea din 2020 fusese prezentată ca un moment de cotitură, extinzându-se din Europa și SUA către întreaga lume.Platforma se lăuda cu peste 1,2 milioane de utilizatori și posibilitatea de a tranzacționa peste 5.000 de criptomonede fără comisioane. Printre investitori apăreau nume grele precum Balderton Capital, Index Ventures și chiar SoftBank. Iar fondatorul Mathias Anderson promitea o „revoluție” în serviciile financiare digitale, mizând pe Web 3.0, DeFi și NFT-uri.Acum însă, toate aceste promisiuni s-au prăbușit sub greutatea realității: TUX se dovedește a fi o schemă piramidală care și-a pierdut credibilitatea. Conturile utilizatorilor sunt blocate, banii inaccesibili, iar „taxele fantomă” afișate pe ecran confirmă că sistemul a intrat într-o fază finală de șantaj digital disperat.Mai mult, pe site-ul său local, Platforma de Tranzacționare Tux Moldova se promova ca o soluție completă pentru traderii de criptomonede, promițând acces la materiale educaționale, strategii avansate și instrumente AI pentru analize de piață în timp real. Tot acolo, compania se lăuda cu o serie de premii internaționale: Global Forex Awards 2024: „Cea mai bună platformă” și „Cei mai buni brokeri cripto fintech ai anului”, Global Brands Magazine 2023: „Cel mai rapid broker în creștere” și în 2022: „Cel mai inovator broker online”.
11:40
Aurul atinge un nou record istoric: peste 4.000 de dolari uncia, pe fondul incertitudinii economice din SUA Liber TV
Prețul aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 4.000 de dolari pe uncie, în contextul tensiunilor economice și politice tot mai mari din Statele Unite și la nivel global. Potrivit datelor publicate de Bloomberg, miercuri, 8 octombrie, aurul spot s-a apreciat cu 1,1%, ajungând la 4.026,69 dolari pe uncie, echivalentul a 129,89 dolari pentru un gram. Creșterea spectaculoasă a prețului metalului prețios este alimentată de temerile legate de stabilitatea economică a SUA, de posibilul „shutdown” al guvernului american, precum și de incertitudinea privind politica Rezervei Federale. Totodată, escaladarea tensiunilor geopolitice și achizițiile masive de aur făcute de băncile centrale au amplificat cererea pentru așa-numitele „active de refugiu”. Potrivit analiștilor, aurul înregistrează cele mai bune performanțe anuale din anii ’70, când inflația galopantă și renunțarea la etalonul aur au dus la o creștere de peste 15 ori a prețului acestuia. „Motivul pentru care investitorii cumpără aur – și ar trebui să o facă – este capacitatea sa de diversificare. Ne aflăm abia la începutul acestui trend, iar aurul va fi tot mai recunoscut ca o componentă esențială a investițiilor inteligente”, a declarat Stephen Miller, consultant în strategii investiționale la GSFM. La rândul său, Hebe Chen, analist la Vantage Markets, consideră că atingerea pragului de 4.000 de dolari „reflectă nu doar creșterea cererii pentru active sigure, ci și adâncirea neîncrederii în activele financiare tradiționale”, pe fondul riscurilor economice și geopolitice. În acest context, Goldman Sachs estimează că aurul ar putea ajunge până la 5.000 de dolari pe uncie (aproximativ 160 dolari/gram), dacă doar 1% din piața obligațiunilor americane ar fi direcționat către investiții în metalul prețios. Instituția financiară a revizuit în creștere și prognoza pentru decembrie 2026, de la 4.300 la 4.900 de dolari pe uncie, semnalând un potențial suplimentar de apreciere. Și alte metale prețioase au urmat trendul ascendent: argintul s-a scumpit cu 1,4%, ajungând la 48,49 dolari pe uncie, iar platina și paladiul au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative. Analiștii avertizează că, pe termen mediu, aurul ar putea rămâne principalul activ-refugiu al investitorilor globali, în condițiile în care instabilitatea economică și politică pare să se adâncească în marile economii ale lumii.
11:30
Ion Ceban a dat-o în judecată pe ministra de Externe a României, Oana Țoiu, după ce i-a fost interzis accesul în țară. Primarul Chișinăului cere daune morale de 1 leu Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a intentat un proces la Tribunalul București împotriva ministrei de Externe a României, Oana Țoiu, acuzând-o de defăimare. Ceban cere daune morale simbolice de 1 leu, încetarea oricăror declarații publice care i-ar afecta imaginea și publicarea, pe cheltuiala ministrei, a unei dezmințiri într-un ziar cu acoperire națională. Procesul a fost deschis în luna septembrie 2025, după ce Oana Țoiu a făcut declarații într-un interviu acordat presei române, la scurt timp după ce autoritățile de la București au decis interzicerea accesului lui Ceban pe teritoriul României și în Spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Decizia a fost luată la propunerea Serviciului Român de Informații (SRI), care a invocat „riscuri la adresa siguranței naționale”, din cauza presupuselor legături ale edilului cu Federația Rusă. În interviul respectiv, ministra Oana Țoiu declara că „în cazul domnului Ceban există de multă vreme documentate legături complicate cu reprezentanți ai Federației Ruse” și că România trebuie să limiteze acest tip de influență, mai ales în contextul sensibil al relațiilor cu Republica Moldova. În plângerea depusă la instanță, Ion Ceban susține că afirmațiile ministrei au fost „calomnioase și lipsite de fundament”, acuzând-o de „tehnici manipulatorii” și de „un atac la persoană” menit să-l prezinte drept „un pericol pentru România”. „Declarațiile Oanei Țoiu au indus în rândul opiniei publice o imagine distorsionată, provocând un prejudiciu moral imens onoarei și demnității mele”, afirmă Ceban, potrivit documentelor consultate de presa română. Edilul Chișinăului, care este și liderul partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), mai susține că a notificat-o pe Oana Țoiu pe 22 august, cerându-i să retracteze public afirmațiile în termen de 48 de ore, însă nu a primit niciun răspuns. În paralel cu acest dosar, Ion Ceban a inițiat alte trei acțiuni în instanță pentru a anula sau suspenda interdicția de intrare în România, însă a pierdut deja, pe fond, unul dintre procese. Oana Țoiu nu a comentat deocamdată public acțiunea deschisă de primarul Chișinăului.
10:50
Bărbat din Căușeni, trimis pe banca acuzaților pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc Liber TV
Procuratura Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat de 30 de ani în comiterea infracțiunii de violență în familie.  Potrivit probatoriului administrat, la 21 iunie 2025, în timpul conflictului între învinuit și soția sa, acesta a luat o sticlă de benzină, a stropit victima după care a incendiat femeia. Conform raportului de expertiză judiciară, victima a suferit arsuri și alte leziuni calificate de experți ca vătămări corporale medii. Acuzatul și-a recunoscut parțial vina, declarând că din neatenție a provocat incendierea femeii. Faptele imputate învinuitului se sancționează, potrivit Codului penal, cu muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau cu închisoare de până la 6 ani.
09:50
Ciclonul Barbara a lovit România: ploi torențiale, vânt puternic și haos în peste jumătate de țară. Peste 2.000 de școli, închise din cauza codului roșu Liber TV
România se confruntă în aceste zile cu efectele severe ale ciclonului Barbara, care a adus în noaptea trecută ploi torențiale, vânt puternic și inundații locale în mai multe regiuni ale țării. Fenomenele extreme au provocat pagube materiale semnificative, iar pompierii au fost nevoiți să intervină în 42 de localități din 16 județe, precum și în municipiul București. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în urma furtunilor au fost raportate căderi de copaci, alunecări de teren și inundații în curți și gospodării. În județul Caraș-Severin, roci desprinse de pe versanți au lovit un autoturism, iar în Capitală, un copac smuls de vânt a căzut peste o mașină aflată în mers. Din fericire, niciunul dintre incidente nu s-a soldat cu victime. „Situații grave nu au fost, însă am avut efecte înregistrate în 16 județe: Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea și, bineînțeles, municipiul București”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU. Cod roșu de ploi și școli închise în șase județe Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale și abundente până astăzi, la ora 15:00, pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde se vor acumula până la 140 de litri de apă pe metru pătrat. Ca măsură preventivă, peste 2.000 de școli și grădinițe din București, Ilfov, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Constanța sunt închise pe tot parcursul zilei. Autoritățile au recomandat desfășurarea orelor în format online, însă majoritatea unităților de învățământ vor recupera materia în zilele următoare, potrivit anunțurilor făcute de directori. „La acest moment, astăzi este singura zi în care cursurile sunt suspendate. Dacă apar situații foarte grave, se va analiza din nou, dar nu există motive pentru prelungirea măsurii după expirarea codului roșu”, a precizat Raed Arafat. Porturile închise și traficul rutier afectat Vântul puternic a determinat suspendarea manevrelor în toate porturile din județul Constanța, în timp ce pe mai multe drumuri naționale circulația s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens, din cauza căderilor de arbori sau a alunecărilor de teren. În localitatea Armeniș (Caraș-Severin), traficul pe DN 6 a fost îngreunat după ce mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în mers. Alerte succesive de vreme severă După expirarea codului roșu, meteorologii au anunțat că un cod portocaliu de ploi abundente va rămâne în vigoare până la ora 23:00, afectând 14 județe din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și Oltenia. Alte regiuni, inclusiv jumătatea sudică a Moldovei, se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. Deși intensitatea ploilor urmează să scadă în orele următoare, autoritățile avertizează că nivelul râurilor ar putea crește brusc, existând risc de inundații locale în zonele joase și pe cursurile de apă mici. Serviciile de urgență rămân în alertă maximă, iar cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările inutile și să respecte recomandările autorităților.
09:50
Primăria Chișinău, apel către locuitori în contextul ploilor abundente: „Evitați deplasările cu mașinile personale și nu parcați sub copaci” Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău anunță că echipele serviciilor municipale sunt în teren pentru a interveni la înlăturarea consecințelor provocate de condițiile meteo nefavorabile, în special în urma ploilor de lungă durată care afectează Capitala. Autoritățile atenționează că, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, rămâne în vigoare codul galben de ploi de durată, motiv pentru care cetățenii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență și responsabilitate. „Pentru a evita eventuale incidente, rugăm locuitorii municipiului să utilizeze transportul public, în defavoarea mașinilor personale. Totodată, șoferii sunt rugați să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare sau sub copacii bătrâni, pentru a preveni accidentele și pentru a permite utilajelor specializate să intervină rapid, dacă situația o va impune”, se menționează în comunicatul Primăriei. Municipalitatea face apel către cetățeni să semnaleze orice problemă legată de efectele ploilor – cum ar fi acumulările de apă, prăbușiri de copaci sau blocaje în trafic – la Dispeceratul Central Municipal, la numerele de telefon: (022) 22-22-67 și (022) 22-26-04. Primăria Chișinău dă asigurări că va continua să monitorizeze situația meteo și să intervină operativ pentru a asigura siguranța locuitorilor și funcționarea infrastructurii urbane.
09:30
Democrația Acasă denunță acțiuni de filaj și infiltrare: „Suntem supuși intimidărilor coordonate de structuri ale statului și grupări criminale” Liber TV
Partidul Politic Democrația Acasă a emis astăzi, 8 octombrie 2025, o declarație publică în care acuză acțiuni de filaj, intimidare și infiltrare în rândurile formațiunii. Potrivit comunicatului, aceste practici ar fi fost desfășurate „în mod organizat și coordonat” de structuri ale statului, precum INI, IGP și SIS, dar și de „grupări criminale” care ar fi introdus persoane infiltrate în interiorul partidului. „Scopul acestor acțiuni este de a compromite activitatea partidului și de a submina încrederea dintre membrii noștri”, se arată în declarația semnată de conducerea formațiunii. Democrația Acasă califică aceste metode drept „inacceptabile într-un stat care se declară democratic și european”, menționând că ele reprezintă o amenințare la adresa libertății politice, a competiției corecte și a dreptului cetățenilor de a se implica liber în viața publică. Partidul, condus de Vasile Costiuc, susține că va fi „mult mai vigilent” în ceea ce privește noii membri și că nu va permite infiltrarea persoanelor care urmăresc scopuri obscure. Totodată, formațiunea face apel la presa liberă, la societatea civilă și la instituțiile internaționale să monitorizeze atent aceste abuzuri și să reacționeze față de tentativele de intimidare politică. „Vom continua să luptăm pentru adevăr, libertate și demnitate, alături de cetățenii Republicii Moldova”, se mai menționează în comunicat.
7 octombrie 2025
19:10
Rusia a interzis un lot de 20 de tone de mere din Republica Moldova, invocând neconcordanțe în acte Liber TV
Federația Rusă a blocat importul unui nou lot de mere provenite din Republica Moldova, cântărind peste 20 de tone. Potrivit Serviciului Federal pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară (Rosselhoznadzor), decizia a fost luată pe 6 octombrie, după ce inspectorii ruși ar fi depistat neconcordanțe între etichetele produselor și certificatul fitosanitar care însoțea marfa.Incidentul a fost semnalat la punctul de control de la frontiera ruso-letonă, unde autoritățile ruse au declarat documentele „neconforme”, interzicând astfel intrarea fructelor moldovenești pe piața Federației Ruse.Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au oferit o reacție oficială la această decizie.Blocarea exporturilor agricole din Republica Moldova către Rusia nu este o premieră. În ultimii ani, Moscova a impus în repetate rânduri restricții asupra produselor moldovenești, invocând motive tehnice sau fitosanitare — acțiuni pe care unii analiști le-au interpretat drept instrumente de presiune economică și politică.
15:10
Ion Ceban a avut o întrevedere cu noul șef al BERD în Republica Moldova: „Proiecte de circa 4 miliarde de lei pentru dezvoltarea Chișinăului” Liber TV
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că s-a întâlnit astăzi cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova.„I-am urat bun venit la Chișinău și succes în noul său mandat”, a declarat edilul într-o postare pe rețelele sociale, menționând totodată relația de lungă durată dintre Primăria Chișinău și BERD.Ceban a precizat că instituția municipală are în derulare proiecte comune cu BERD în valoare totală de aproximativ 4 miliarde de lei, menite să contribuie la modernizarea infrastructurii și dezvoltarea durabilă a capitalei.Potrivit primarului, aceste proiecte vizează eficiența energetică în instituțiile municipale, managementul deșeurilor, soluții verzi de reabilitare a râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor, precum și modernizarea infrastructurii rutiere.„Apreciez deschiderea și colaborarea cu BERD, care rămâne un partener de încredere în transformarea Chișinăului într-un oraș european, confortabil și modern”, a mai subliniat Ion Ceban.
14:00
40 de accidente în doar 90 de minute: Serviciul 112 face apel la prudență maximă în trafic Liber TV
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 anunță o creștere alarmantă a numărului de accidente rutiere provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. Într-un interval de numai o oră și jumătate, dispeceratul a recepționat până la 40 de apeluri legate de accidente rutiere produse pe teritoriul țării. Potrivit comunicatului, majoritatea incidentelor au fost cauzate de carosabilul umed, vizibilitatea redusă și neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Autoritățile avertizează că ploile abundente și de durată afectează în continuare mai multe regiuni ale țării, sporind riscul de coliziuni și derapaje. „Facem apel la toți participanții la trafic să manifeste prudență maximă, să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare în zonele afectate de precipitații”, se arată în comunicatul Serviciului 112. Totodată, instituția reamintește cetățenilor că numărul 112 trebuie utilizat exclusiv pentru situații reale de urgență, pentru a permite intervenția rapidă a echipajelor de salvatori, polițiști și medici. Șoferilor li se recomandă să circule cu atenție sporită, să evite manevrele bruște, să pornească farurile pe timp de ploaie și să verifice starea anvelopelor înainte de deplasare.
12:30
Vasile Costiuc: „PAS vrea să ne anuleze mandatele ca să obțină majoritatea constituțională” Liber TV
Liderul Partidului Politic Democrația Acasă, Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar încerca să invalideze mandatele formațiunii sale, pentru a le redistribui și a obține astfel majoritatea constituțională în viitorul Parlament. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul public de televiziune. Potrivit lui Costiuc, PAS ar urmări modificarea Constituției, astfel încât președintele Republicii Moldova să fie ales din nou de către Parlament. „Doamna președintă este la al doilea mandat. Constituția nu-i permite un al treilea mandat. Alți lideri credibili, care să tragă în sus partida proeuropeană, PAS nu are. Ei își doresc să modifice Constituția în următorul Parlament. Și au nevoie de 67 de mandate. De asta nu le iese acum. Au gândit că pot anula mandatele noastre și le pot redistribui”, a declarat liderul Democrația Acasă. Costiuc afirmă că formațiunea sa a fost ignorată de presă în campania electorală, dar că, odată intrată în Parlament, vocea partidului va fi „și mai puternică”: „Presa nu ne-a luat niciodată în serios. Noi ne-am promovat doar pe rețelele sociale. Acum toți se întreabă cum am trecut pe sub radar. Nefiind în Parlament, am reușit să punem presiune pe instituțiile statului. Acum vocea noastră se va auzi și mai clar”, a spus el. Politicianul susține, de asemenea, că PAS ar putea găsi sprijin pentru o asemenea inițiativă în rândul altor partide parlamentare, inclusiv din opoziție: „Sunt suficiente formațiuni care ar accepta un astfel de scenariu”, a menționat Costiuc. La alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie, Partidul Democrația Acasă a obținut 5,62% din voturi, ceea ce îi asigură 6 mandate de deputat. Dosarul alegerilor a fost transmis de Comisia Electorală Centrală (CEC) la Curtea Constituțională, care urmează, în termen de zece zile, să decidă asupra validării sau invalidării scrutinului. Deocamdată, PAS nu a comentat acuzațiile formulate de liderul Democrația Acasă.
12:20
Ciclonul „Barbara” lovește România: Cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic în sudul țării Liber TV
România se pregătește să fie lovită din plin de ciclonul mediteranean Barbara, care aduce ploi abundente, vânt puternic și fenomene meteo extreme în mare parte din țară, anunță Meteo Radar. Meteorologii au actualizat și extins codul roșu de precipitații, valabil de marți seară, ora 21:00, până miercuri, ora 15:00, pentru municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov. În acest interval, se vor înregistra ploi torențiale ce pot atinge 80-100 litri de apă pe metru pătrat, echivalentul unei luni întregi de precipitații. Specialiștii avertizează că fenomenele vor fi mai intense decât în zilele precedente, cu risc ridicat de inundații, acumulări de apă în localități și perturbări în trafic. Totodată, este activ și un cod portocaliu de ploi pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, unde cantitățile de apă vor ajunge la 60-90 l/mp, iar izolat chiar până la 100 l/mp. Începând de miercuri seară, ploile se vor diminua treptat, însă până joi, ora 18:00, va fi valabil un cod galben de vânt pentru centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. În aceste regiuni, rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar în zonele montane din Carpații de Curbură și Carpații Meridionali, vitezele pot ajunge la 80-90 km/h. Meteorologii avertizează că, pe alocuri, pot apărea descărcări electrice și cantități de apă izolate de până la 120-140 l/mp. Cantitățile extreme de precipitații, care urmează unei perioade deja ploioase, pot provoca viituri pe râuri mici, inundații locale și băltiri extinse în zonele de câmpie. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările inutile, să nu parcheze mașinile sub copaci sau lângă cursuri de apă, și să urmărească permanent avertizările transmise de Administrația Națională de Meteorologie și Inspectoratele pentru Situații de Urgență. Ciclonul Barbara se va deplasa ulterior spre est, urmând să afecteze și zona de sud a Republicii Moldova cu ploi moderate și intensificări de vânt începând de joi.
10:40
O copilă de 12 ani a rămas însărcinată după ce a fost violată de un bărbat de 35 de ani, pe care l-a cunoscut online. Făptașul va sta după gratii 15 ani Liber TV
Procuratura informează despre condamnarea unei persoane din nordul țării pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani. Pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii imputate și condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Potrivit învinuirii înainte s-a stabilit, că în perioada aprilie 2019 - noiembrie 2021, o inculpatul, în vârsta de 35 de ani, având scopul satisfacerii poftei sexuale, a întreținut cu copila mai multe rapoarte sexuale, în urma cărui fapt minora a rămas însărcinată. Persoanei date i-a fost înaintată învinuirea în comiterea infracțiunii prevăzute de art.171 alin.(3) lit.b) din Codul penal. Sentința nu este definitivă și este susceptibilă de atac la Curtea de Apel Nord. Din declarațiile copilei, aceasta s-ar fi cunoscut cu inculpatul pe rețelele sociale, acesta ulterior ademenind-o la mai multe întâlniri în persoană. După ce copila s-ar fi îndrăgostit de el, bărbatul recurgea la presiuni psihologice impunând-o să întrețină cu el relații sexuale sub amenințarea cu despărțirea.
09:50
Criza bugetară din SUA continuă: Senatul nu a reușit să adopte legea de finanțare a guvernului Liber TV
Shutdown-ul din Statele Unite continuă, după ce Senatul american a eșuat din nou să voteze pentru reluarea finanțării guvernului federal, transmite CNN. În cursul zilei de luni, două proiecte legislative – unul propus de democrați și altul de republicani – au fost respinse, fără a întruni numărul necesar de voturi. Principala sursă de neînțelegere între cele două partide rămâne Obamacare, legea privind asigurările de sănătate accesibile. Democrații insistă pentru prelungirea facilităților fiscale pentru polițele de asigurare, în timp ce republicanii consideră că această discuție trebuie amânată până la sfârșitul anului. „Astăzi este Ziua Cârtiței… Ținem poporul american ostatic într-o încercare disperată de a obține ce vrem”, a declarat senatorul republican Jim Justice, după ce propunerea republicană de finanțare temporară a eșuat pentru a cincea oară. Senatorul democrat Peter Welch a criticat lipsa unor negocieri reale între partide: „Sunt multe discuții, dar nimic structurat. Aici este problema.” Republicanul Mike Rounds a confirmat că nu s-a înregistrat niciun progres semnificativ în discuțiile bilaterale, deși contactele informale continuă. „Încă discutăm și încercăm să explicăm că, odată ce se va încheia perioada de șatdaun, vom putea reveni la negocierile privind proiectele de lege bugetară și alte priorități”, a declarat acesta. Statele Unite au intrat în shutdown la începutul lunii octombrie, pentru prima dată în ultimii șapte ani, după ce Congresul nu a reușit să adopte legea de finanțare înainte de începutul noului an fiscal. Blocajul politic a fost declanșat de divergențele legate de subvențiile pentru asigurările medicale. Potrivit presei americane, Casa Albă pregătește concedieri masive în mai multe instituții publice. Președintele Donald Trump s-a întâlnit cu directorul Biroului pentru Buget și Administrație, Russell Vought, pentru a evalua „care dintre agențiile pro-democrate” ar putea fi reduse, temporar sau chiar permanent. Experții Defense Express descriu situația drept un „shutdown total”, întrucât afectează toate instituțiile federale și presupune trimiterea majorității angajaților în concedii fără plată. Doar funcționarii implicați în activități esențiale pentru siguranța națională și funcționarea statului își vor continua activitatea, în timp ce restul serviciilor guvernamentale sunt suspendate sau încetinesc semnificativ.
6 octombrie 2025
15:40
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al unui fost partid politic, investigat de CNA, PA și SIS, a fost condamnat la 3 ani de închisoare Liber TV
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Basarabeasca al unui fost partid politic, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 3 ani cu executarea acesteia în penitenciar semiînchis și l-a privat de dreptul de a exercita activități legate de  organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice pe o durată de 4 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, i-a fost aplicată măsura preventivă a arestului preventiv, fiind anunțat în căutare. De asemenea, din contul inculpatului, a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 1,75 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. Sechestru aplicat pe bunurile inculpatului a fost menținut. Potrivit probatoriului administrat de către Centrul Național Anticorupție, în comun cu Procuratura Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, inculpatul, activând în calitate de Președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului partid politic, știind că partidul era finanțat de un grup criminal organizat, ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale, oferind informații și resurse pentru susținerea partidului. Astfel, inculpatul ar fi acceptat prin complicitate, în mod conștient, să primească bani din partea grupului criminal, în mărime de peste 1,75 milioane lei, bani obținuți ilegal și folosiți pentru activitățile partidului (organizarea protestelor și remunerarea participanților), cu scopul de a influența politica din Republica Moldova și de a obține putere prin mijloace ilegale. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
13:20
(VIDEO) Viorel Cernăuțeanu: „Vladimir Plahotniuc este izolat complet la Penitenciarul nr. 13. Nu are contact cu Țuțu sau Andronachi. Se aplică măsuri sporite de securitate” Liber TV
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, este ținut în condiții de izolare și nu are contact cu alte persoane aflate în aceeași instituție de detenție, cum ar fi foștii săi colegi de partid Vladimir Andronachi sau Constantin Țuțu. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni la TV8. „Nu, cel puțin la moment – în această perioadă de reținere de 72 de ore, este în izolatorul de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor poliției”, a declarat Cernăuțeanu, precizând că ulterior instanța va decide locul în care va fi amplasat Plahotniuc, în cazul în care se va aplica măsura arestului preventiv. Oficialul a menționat că, potrivit informațiilor sale, nu este posibil ca Plahotniuc, Andronachi și Țuțu să se întâlnească în penitenciarul nr. 13, deoarece aceștia sunt cazați în spații separate și fără interacțiune. „Din ce cunosc eu din activitatea instituțiilor penitenciare, nu este posibil ca aceste persoane să se intersecteze în spațiul închis al penitenciarului nr. 13. Sunt cazați diferit și nu au tangență și interacțiuni în proces. Sunt alte spații de plimbare, separate, din câte cunosc”, a explicat șeful IGP. Cernăuțeanu a mai precizat că Plahotniuc este deținut într-o zonă mai izolată, iar asupra lui se aplică măsuri sporite de securitate, fără a beneficia de tratament preferențial. „Nu înseamnă că are un tratament mai privilegiat decât alte persoane, dar sunt asigurate elemente de securitate în raport cu aceste persoane, dar și pentru ceilalți deținuți care se află acolo”, a subliniat acesta. Întrebat dacă Plahotniuc se află în fosta celulă a ex-premierului Vlad Filat, șeful IGP a spus că nu poate confirma sau infirma această informație, menționând că, potrivit discuțiilor cu reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), nu ar fi aceeași celulă. Totodată, Viorel Cernăuțeanu a explicat că celula în care se află Plahotniuc este una izolată, fără acces direct la celelalte spații ale penitenciarului: „Sunt un număr de celule mai izolate care nu intră în cercul tuturor celulelor din penitenciarul 13. În funcție de trecutul sau activitățile pe care le-a avut persoana, se întreprind acțiuni de securitate pentru a preveni orice formă de interferență”, a precizat acesta. În ceea ce privește o eventuală eliberare a lui Plahotniuc în arest la domiciliu, șeful IGP a subliniat că o astfel de decizie ține exclusiv de competența instanței de judecată: „Poliția nu are dreptul să facă recomandări instanțelor. Dacă se va decide eliberarea, va fi aplicată brățara electronică și monitorizat procesul. Noi doar vom asigura respectarea deciziei instanței”, a conchis Cernăuțeanu.﻿
12:50
(VIDEO) Ion Ceban: „Reorganizările din Primăria Chișinău sunt o etapă firească. Invit la calm și la evitarea speculațiilor” Liber TV
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că procesele de reorganizare aflate în derulare în cadrul Primăriei Chișinău reprezintă o etapă firească de dezvoltare instituțională, menită să ridice nivelul calității muncii la standardele așteptate de cetățeni. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. „Echipele Primăriei Chișinău își continuă activitatea. Reorganizările interne sunt o etapă firească în dezvoltarea instituției, cu scopul de a ridica calitatea muncii la nivelul așteptărilor cetățenilor. Invit la calm și la lăsarea speculațiilor deoparte”, a declarat edilul. Ion Ceban a precizat că au fost inițiate mai multe procese interne de reorganizare, care vizează eficientizarea activității și îmbunătățirea rezultatelor administrației municipale. „Primăria Chișinău este un organism viu, iar schimbările fac parte din viața oricărei organizații care se dezvoltă. Ne dorim ca, în special, calitatea muncii pe care o desfășurăm să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor noștri”, a subliniat primarul. Edilul a mulțumit angajaților pentru implicare și profesionalism, menționând că va comunica public, în cel mai scurt timp, eventualele modificări și repoziționări în structura administrației. Totodată, întrebat de jurnaliști dacă intenționează să rămână în funcția de primar sau să opteze pentru mandatul de deputat, Ion Ceban a evitat un răspuns direct, declarând că toate deciziile politice vor fi anunțate public după ce vor fi luate.﻿
11:20
Un tânăr de 31 de ani din Republica Moldova a decedat în Italia, în urma unei explozii care a avut loc la un atelier de dezmembrări auto Liber TV
Un grav accident de muncă a avut loc în dimineața de sâmbătă, 4 octombrie, într-un atelier de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d’Arco, situată în provincia italiană Napoli. Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 31 de ani, a decedat la spital în urma arsurilor suferite. Un alt muncitor moldovean și altul ucrainean s-ar ales cu diverse traumatisme, scrie Rotalianul.com. Deflagrația a avut loc în interiorul sediului societății Motortecno Srl, o firmă care se ocupă cu dezmembrări de autovehicul, unde trei muncitori – toți fiind imigranți proveniți din Ucraina și Republica Moldova – efectuau lucrări la un autovehicul destinat dezmembrării.Potrivit primelor informații, butelia de GPL ar fi explodat la câteva minute după ce fusese deschis portbagajul vehiculului.În ciuda îngrijirilor primite, starea lui Vasile s-a agravat, iar decesul a survenit în seara zilei de duminică, 5 octombrie 2025, la spitalul Cardarelli.La locul incidentului au intervenit imediat pompierii și carabinierii, care au efectuat primele verificări și au început cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei.„Cauzele deflagrației sunt încă în curs de stabilire”, au precizat autoritățile. 
11:20
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, și-a anunțat demisia la mai puțin de o lună de la numirea în funcție Liber TV
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat din funcție după mai puțin de o lună de mandat. Președintele Emmanuel Macron a acceptat cererea de demisie, potrivit presei franceze. Lecornu devine astfel al cincilea prim-ministru al Franței care părăsește funcția în mai puțin de doi ani, semnalând o perioadă de instabilitate politică fără precedent în guvernul de la Paris. Fost ministru al Apărării, Sébastien Lecornu era cunoscut ca un susținător ferm al Ucrainei și promotor al cooperării militare franco-ucrainene. El a fost inițiatorul unui proiect major de producere a dronelor franceze pe teritoriul Ucrainei, în contextul războiului declanșat de Rusia. Predecesorul său, François Bayrou, a demisionat în luna septembrie după ce a pierdut votul de încredere în Parlament, provocat de planurile guvernului de a introduce măsuri stricte de austeritate bugetară. Deocamdată, Palatul Élysée nu a anunțat cine va prelua interimatul funcției de prim-ministru, însă surse politice de la Paris afirmă că Emmanuel Macron intenționează să numească rapid un nou șef al guvernului, pentru a evita blocajul administrativ și pentru a asigura continuitatea politicilor interne și externe.
10:40
(VIDEO) Viorel Cernăuțeanu: „Oameni din anturajul lui Ilan Șor se vor regăsi în viitorul Parlament” Liber TV
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că printre viitorii deputați ai noului Parlament se vor regăsi și persoane din anturajul lui Ilan Șor, chiar dacă partidul acestuia a fost scos în afara legii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TV8. „Noi toți înțelegem că ei se regăsesc, mai bine zis se vor regăsi în Parlament, întrucât așteptăm validarea scrutinului. Unii din ei s-au afiliat și au fost în spațiul public și până acum — fie că au fost deputați sau nu — s-au afiliat elementelor criminale ale lui Șor. Ei vor încerca să găsească anumite elemente care să curme statul de drept”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.﻿ Declarațiile vin la scurt timp după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, pe 5 octombrie, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit datelor oficiale, în viitorul legislativ se vor regăsi cinci formațiuni politice care au depășit pragul minim de reprezentare:  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 55 de mandate;  • Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” – 26 de mandate;  • Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate;  • Partidul Politic „Partidul Nostru” (PN) – 6 mandate;  • Partidul Politic „Democrația Acasă” – 6 mandate. Cernăuțeanu a subliniat că prezența unor persoane apropiate de Ilan Șor în viitorul Parlament ar putea reprezenta un risc pentru statul de drept, menționând că autoritățile vor monitoriza atent activitatea acestora și posibilele conexiuni cu structurile criminale din jurul oligarhului fugar. Ilan Șor, condamnat definitiv în dosarul „fraudei bancare”, se află în prezent peste hotare, fiind anunțat în căutare internațională.
10:20
Republica Moldova, parte operațională a SEPA: plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în Uniunea Europeană Liber TV
Republica Moldova a fost oficial conectată, începând de astăzi, 6 octombrie 2025, la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area), sistemul care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea de transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse — uneori chiar zero. „Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric pentru sistemul financiar național și confirmă parcursul european al țării. Această realizare elimină barierele administrative și aduce standarde europene directe în viața de zi cu zi a oamenilor și afacerilor din Republica Moldova”, a declarat Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), instituția care a coordonat procesul de aderare. Ce este SEPA SEPA este cadrul european care permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de țara din care sunt inițiate. În prezent, SEPA include toate statele membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit, țările din Spațiul Economic European, dar și Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vaticanul. Beneficiile pentru cetățeni și companii Aderarea Republicii Moldova la SEPA aduce avantaje directe pentru cetățeni, diaspora și mediul de afaceri. Pentru familiile din diaspora, transferurile în euro vor fi mai rapide, sigure și ieftine, uneori chiar cu comision zero, în funcție de banca utilizată. Dacă anterior un transfer internațional putea costa între 20 și 200 de euro, acum acesta se va realiza la tarife comparabile cu cele din Uniunea Europeană — de doar câțiva euro sau chiar gratuit. Pentru companiile moldovenești, SEPA elimină barierele administrative și reduce costurile de tranzacționare, sporind competitivitatea. În 2024, între Republica Moldova și țările SEPA s-au efectuat peste 830.000 de tranzacții în euro, în valoare totală de 11,8 miliarde de euro — adică aproximativ 3.200 de plăți zilnic, în valoare de 45 de milioane de euro. La nivelul economiei naționale, integrarea în SEPA va genera economii anuale de aproximativ 20 de milioane de euro, bani care vor rămâne în economie și vor putea fi redirecționați către investiții și dezvoltare. Opt bănci din Moldova, deja conectate la SEPA În prezent, opt bănci comerciale din Republica Moldova sunt participante SEPA și pot procesa plăți în euro la aceleași standarde ca în Uniunea Europeană. BNM recomandă clienților să se adreseze instituției bancare la care sunt deserviți pentru a afla detalii privind tarifele și tipurile de transferuri disponibile (standard sau instant). Procesul de aderare a fost coordonat de Banca Națională a Moldovei, împreună cu Asociația Băncilor din Moldova, în calitate de Organizație Națională de Suport pentru Aderare (NASO). În perioada următoare, și alți prestatori de servicii de plată, inclusiv operatori nebancari, vor putea deveni participanți SEPA.﻿ „SEPA este despre oameni, încredere și viitor” „Acest moment este rezultatul unui efort comun: al echipelor Băncii Naționale, Guvernului, Parlamentului și partenerilor noștri europeni și internaționali. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pentru ca acest proiect să devină realitate”, a transmis Anca Dragu într-un mesaj video. „SEPA este despre oameni, încredere și viitor. Despre familii care își vor primi banii la timp. Despre întreprinderi care pot face afaceri în Europa cu aceeași simplitate și siguranță ca în orice alt stat european. Despre o economie care câștigă viteză, resurse și credibilitate”, a adăugat guvernatoarea. Pentru contribuția sa la procesul de integrare, Anca Dragu a fost distinsă, în luna mai 2025, cu Premiul pentru Leadership în cadrul galei Future Economy – Women & Men CEOs Leading the Romanian Economy. Etapele integrării Moldovei în SEPA  • 30 ianuarie 2024: Republica Moldova a depus cererea oficială de aderare la Consiliul European al Plăților (EPC);  • 6 martie 2025: EPC a aprobat includerea țării în aria geografică SEPA; • 6 octombrie 2025: Moldova a devenit parte operațională SEPA, marcând un pas decisiv spre integrarea financiară europeană.
10:10
Atac masiv cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia: explozii, incendii și aeroporturi închise Liber TV
Noaptea de 6 octombrie a fost marcată de un nou val de atacuri cu drone asupra mai multor regiuni din Federația Rusă. Presa rusă relatează că aeroporturile din Kaluga, Tambov, Soci, Krasnodar, Gelendjik, Iaroslavl, Saratov și Nijni Novgorod și-au suspendat temporar activitatea din cauza alertelor aeriene. Deși autoritățile ruse nu au oferit explicații oficiale privind cauzele suspendării zborurilor, în numeroase regiuni a fost declarată amenințare de atac cu drone. Canalele rusești de Telegram au raportat explozii deasupra orașelor Riazan, Dzerjinsk, Nijni Novgorod, Tuapse și Soci. Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, un aparat fără pilot care se îndrepta spre capitală ar fi fost doborât de apărarea antiaeriană rusă. În același timp, surse locale afirmă că obiective energetice au fost lovite în regiunile Belgorod și Briansk, o rafinărie a luat foc la Feodosia, în Crimeea ocupată, iar o fabrică de explozibili din Dzerjinsk ar fi fost ținta atacurilor. Ministerul rus al Apărării a anunțat dimineață că sistemele sale de apărare aeriană ar fi interceptat și distrus peste 250 de drone ucrainene într-o singură noapte. Cele mai multe ar fi fost doborâte deasupra Mării Negre (61 de drone), în Crimeea (40), regiunea Kursk (34), Belgorod (30) și regiunea Nijni Novgorod (20). În Belgorod, exploziile au provocat un nou pană generală de curent, confirmată de guvernatorul Viaceslav Gladkov. Locuitorii au semnalat probleme și în alimentarea cu apă și conexiunea la internet. Tot în Crimeea, o puternică explozie a provocat incendii la cea mai mare bază petrolieră din Feodosia. Un rezervor de combustibil a fost aruncat în aer, iar flăcările au fost vizibile pe o rază de zeci de kilometri. Alte explozii au fost raportate la aerodromurile „Saki” din Novofedorovka, în Eupatoria, în districtul Simferopol și în apropierea localității Andreevka, unde se află aerodromul militar „Kacia”. Atacurile vin la doar o zi după cel mai masiv val de lovituri ucrainene asupra teritoriului rus din ultimele luni.
5 octombrie 2025
14:00
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: o familie întreagă ucisă în regiunea Liov, lovituri asupra infrastructurii energetice și industriale Liber TV
Noaptea de 5 octombrie a adus unul dintre cele mai puternice atacuri combinate lansate de Rusia asupra Ucrainei de la începutul invaziei. Potrivit Procuraturii Regionale din Liov, regiunea a fost ținta unui val masiv de rachete și drone, în urma căruia mai multe localități au suferit distrugeri majore.În satul Lapaivka, raionul Liov, o rachetă rusă a lovit o locuință, provocând moartea unei familii întregi — patru persoane, printre care și o fată de 15 ani. Un alt membru al familiei a fost grav rănit, iar două femei din casele învecinate au fost transportate la spital cu traumatisme de diferite grade. Alte trei persoane au primit ajutor medical la fața locului.Totodată, autoritățile din Liov raportează mai multe lovituri asupra infrastructurii industriale și energetice: au fost avariate depozite, garaje, o stație de deservire auto, precum și o serie de obiective din domeniul energetic. Într-unul dintre depozitele de gaz ale regiunii s-a produs un incendiu puternic.Procurorii, criminaliștii și experții tehnici investighează locurile atacurilor, documentând crimele de război comise de armata rusă. A fost deschis un dosar penal pentru încălcarea legilor și obiceiurilor războiului, fapt care a dus la pierderea de vieți omenești (art. 438 alin. 2 din Codul penal al Ucrainei).Primarul orașului Liov, Andrii Sadovîi, a declarat pentru publicația Novini.LIVE că peste o mie de ferestre și uși au fost distruse în urma undei de șoc. Autoritățile locale oferă compensații de 12 mii grivne pentru fiecare fereastră și 8 mii pentru fiecare ușă deteriorată.„Au fost afectate peste șapte întreprinderi, inclusiv parcul industrial Sparrow. Vorbim despre pierderi de zeci de milioane de dolari. Toate serviciile sunt implicate și lucrează la lichidarea consecințelor”, a spus edilul.Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul din noaptea trecută a inclus peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de tip Shahed, lansate asupra mai multor regiuni: Liov, Ivano-Frankivsk, Zaporojie, Cernihiv, Sumî, Harkov, Herson, Odesa și Kirovohrad. În total, cel puțin 10 persoane au fost rănite și cinci și-au pierdut viața în urma acestei noi agresiuni.
12:20
5 octombrie – Ziua Profesorului, sărbătoare dedicată dascălilor din întreaga lume și marcată și în Republica Moldova Liber TV
Astăzi, 5 octombrie, este celebrată Ziua Mondială a Profesorului, o zi dedicată recunoașterii rolului esențial pe care cadrele didactice îl au în educația și formarea generațiilor tinere. Sărbătoarea este marcată anual în întreaga lume, inclusiv în Republica Moldova, fiind instituită de UNESCO în anul 1994.Data de 5 octombrie a fost aleasă pentru a comemora momentul din 1966, când UNESCO și Organizația Internațională a Muncii (OIM) au adoptat Recomandarea privind statutul profesorilor, document care stabilea pentru prima dată drepturile, responsabilitățile și condițiile de muncă ale cadrelor didactice.Ulterior, în 1977, a fost completată cu Recomandarea privind învățământul superior, ambele texte devenind repere internaționale pentru protejarea și promovarea profesiei didactice.Ziua Profesorului are scopul de a sublinia importanța educației de calitate și de a atrage atenția asupra nevoii ca toți profesorii să beneficieze de formare profesională continuă, condiții decente de muncă și o salarizare echitabilă, aspecte esențiale pentru un sistem educațional performant.În Republica Moldova, această zi este marcată prin diverse evenimente dedicate cadrelor didactice – ceremonii de premiere, activități culturale și mesaje de recunoștință din partea autorităților și a elevilor. Anterior, sărbătoarea era celebrată la începutul lunii octombrie, însă ulterior data a fost aliniată la cea internațională, în spiritul solidarității globale față de misiunea educațională a profesorilor.
11:20
Partidul condus de Andrej Babis a câștigat alegerile parlamentare din Cehia. Fostul premier încearcă să formeze o nouă majoritate Liber TV
Partidul ANO, condus de fostul premier și om de afaceri Andrej Babis, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare desfășurate sâmbătă în Cehia, potrivit rezultatelor aproape finale prezentate de autorități.După numărarea a 99% dintre voturi, formațiunea ANO a obținut 34,7% din sufragii, urmând să câștige aproximativ 80 din cele 200 de mandate din Camera Inferioară. Pe locul al doilea se situează coaliția de centru-dreapta SPOLU, condusă de premierul în exercițiu Petr Fiala, cu 23,2%. Acesta și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe Babis pentru rezultat.Andrej Babis a declarat că va încerca să formeze guvernul și că, în cazul în care ANO nu va avea majoritate, va discuta cu formațiunile Motoriștii și Partidul Libertății și Democrației Directe (SPD) pentru un posibil sprijin parlamentar.Liderul ANO a afirmat că partidul său rămâne „pro-european și pro-NATO”, respingând acuzațiile că victoria sa ar putea schimba orientarea externă a țării. Totodată, el a anunțat că va revizui politica privind sprijinul militar pentru Ucraina, menționând că ajutorul ar trebui coordonat la nivelul NATO și al Uniunii Europene.În campanie, ANO a promis creșteri de salarii și pensii, reducerea taxelor și măsuri de stimulare economică, în contextul în care mulți cetățeni cehi s-au confruntat în ultimii ani cu scăderea veniturilor și creșterea inflației.Președintele Petr Pavel urmează să înceapă discuțiile cu liderii partidelor pentru desemnarea noului prim-ministru. Babis ar putea întâmpina totuși obstacole legale, legate de conflictul de interese ca proprietar al unui grup economic important și de acuzațiile mai vechi de fraudă privind fonduri europene.Partidele de extremă stângă și cele eurosceptice nu au obținut rezultate semnificative — SPD a înregistrat 7,8%, iar formațiunea de stânga Stacilo! nu a depășit pragul electoral de 5%.
11:00
Baloane „suspecte” lansate din Belarus au forțat închiderea aeroportului din Vilnius. Autoritățile lituaniene vorbesc despre posibile baloane folosite pentru contrabandă Liber TV
Activitatea pe principalul aeroport din Lituania, situat în capitala Vilnius, a fost suspendată pentru mai multe ore, după ce în spațiul aerian al țării au fost detectate mai multe baloane „suspecte” venite dinspre Belarus. Incidentul a provocat anularea și redirecționarea mai multor zboruri internaționale către Letonia și Polonia.Potrivit operatorului aeroportului, traficul aerian a fost reluat duminică, la ora 4:50 dimineața, însă sâmbătă seara autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian, „din cauza unor posibile baloane care se îndreptau spre aeroportul din Vilnius”.Șeful Agenției Naționale de Gestionare a Crizelor din Lituania a declarat că în total 13 baloane se îndreptau spre aeroport, conform postului public LRT. În același timp, serviciile de securitate aeriană din SUA au anunțat impunerea unor restricții temporare de zbor, din cauza „zborurilor cu baloane cu aer cald”.Incidentul are loc în contextul unei serii de provocări aeriene care au afectat recent aviația europeană, inclusiv în Copenhaga și Munchen, unde apariția dronelor a perturbat traficul aerian.În plus, autoritățile de frontieră din Lituania au raportat că 25 de zonduri lansate din Belarus au traversat în aceeași noapte granița, fiind utilizate pentru contrabandă cu țigări.Lituania, stat membru NATO și susținător ferm al Ucrainei, a impus în august o zonă de interdicție aeriană de 90 km de-a lungul frontierei cu Belarus, pentru a preveni incursiunile dronelor și ale altor aparate neautorizate.Capitala Vilnius se află la doar 30 de kilometri de granița cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei. Autoritățile lituaniene investighează acum dacă baloanele și zondurile detectate în ultimele ore fac parte dintr-o acțiune coordonată de natură provocatoare sau de contrabandă.
