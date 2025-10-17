Revista Presei // Maia Sandu: „L-am sunat pe Alexandru Munteanu. După mai multe discuții, el și-a dat acordul să fie premier.” A. Munteanu: „Am simțit o chemare a vieții.”
Radio Moldova, 17 octombrie 2025 11:20
Cum a acceptat funcția de prim-ministru al Republicii Moldova? Declarații în premieră ale candidatului la șefia Guvernului, Alexandru Munteanu și așteptările președintei Maia Sandu de la viitorul Guvern; validarea mandatelor deputaților aleși și o investigație despre salariile de milioane ale legislatorilor și liderilor politici din gruparea Șor – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
11:30
Pensiile, salariul minim și digitalizarea sistemului social – bilanțul ultimilor patru ani de activitate a Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Radio Moldova
Creșterea pensiilor, majorarea salariului minim, reformarea sistemului de asistență socială și digitalizarea proceselor din domeniu sunt principalele realizări din ultimii patru ani ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Totodată, printre restanțele instituției se numără reformarea sistemului de stabilire a dizabilității, precum și asigurarea integrității unor funcționari din instituțiile de asistență socială, a declarat ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a susținut vineri, 17 octombrie, o conferință de presă în comun cu predecesorul său, proaspătul deputat Marcel Spătari.
Acum 30 minute
11:20
Revista Presei // Maia Sandu: „L-am sunat pe Alexandru Munteanu. După mai multe discuții, el și-a dat acordul să fie premier.” A. Munteanu: „Am simțit o chemare a vieții.” # Radio Moldova
Cum a acceptat funcția de prim-ministru al Republicii Moldova? Declarații în premieră ale candidatului la șefia Guvernului, Alexandru Munteanu și așteptările președintei Maia Sandu de la viitorul Guvern; validarea mandatelor deputaților aleși și o investigație despre salariile de milioane ale legislatorilor și liderilor politici din gruparea Șor – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Acum o oră
11:10
Alerta de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, falsă: Bagajul suspect nu conținea substanțe explozive # Radio Moldova
Verificările efectuate de echipele specializate s-au încheiat. Autoritățile anunță că bagajul suspect depistat vineri dimineață, 17 octombrie, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu conținea substanțe explozive.
11:10
Alegeri locale noi: Partidele care luptă pentru funcțiile de primari și consilieri locali în șase sate și orașe # Radio Moldova
Locuitorii a șase comune, sate și orașe din R. Moldova vor fi chemați, pe 16 noiembrie, la urne pentru a-și alege primarii, iar în cazul a două dintre acestea, care au acceptat procesul de amalgamare voluntară – și consilierii locali.
10:50
Revista presei internaționale // După convorbirea Trump-Putin, livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina devine incertă # Radio Moldova
Presa internațională comentează pe larg decizia liderului american Donald Trump de a se întâlni din nou cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre soluțiile de încheiere a războiului ruso-ucrainean. Mai multe publicații fac, în același timp, prognoze privind rezultatele întâlnirii de azi dintre liderul de la Casa Albă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ajuns aseară la Washington. Viitoarele sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, precum și cazul rețelei de spionaj maghiare descoperite printr-o anchetă jurnalistică internațională, se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
Acum 2 ore
10:30
Explozie de gaz la București: cel puțin 11 răniți și doi morți într-o deflagrație produsă pe Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele cinci și șase, de pe colț, scrie Digi24.
10:30
Grupare criminală cu reguli din anii ’90, anihilată de Poliția de Frontieră: migranți, droguri și șantaj # Radio Moldova
O grupare criminală internațională, specializată în organizarea migrației ilegale, trafic de droguri, șantaj și extorcări, a fost destructurată de Poliția de Frontieră sub conducerea Procuraturii Edineț – Oficiul Briceni. Potrivit autorităților, operațiunea a fost posibilă datorită schimbului de informații dintre structurile de frontieră ale Republicii Moldova și României.
10:10
Explozie la București: cel puțin 11 răniți și doi morți într-o deflagrație produsă pe Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, la un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colț, scrie Digi24.
09:50
Superiahtul „Amadea”, confiscat de autoritățile americane și atribuit miliardarului Suleiman Kerimov, a fost vândut unui nou proprietar, relatează Business Insider, citat de publicația The Moscow Times.
09:50
Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău: bagaj suspect cu posibil exploziv, depistat de polițiștii de frontieră # Radio Moldova
Un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă a fost depistat vineri dimineață pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma alertei, pasagerii și angajații au fost evacuați, iar toate procedurile de înregistrare au fost suspendate temporar.
Acum 4 ore
09:40
Furnizarea de arme pentru Ucraina ar putea schimba dinamica războiului și ar impune părțile să înceapă negocierile, consideră analiștii în contextul schimbării de poziție a Statelor Unite ale Americii, care au încurajat Canada și Europa să susțină cu fermitate programul PURL – inițiativa americană care permite livrarea rapidă de echipamente și sprijin militar pentru Kiev.
09:00
Prima ședință de constituire a noului Legislativ va avea loc pe 22 octombrie. Decretul, semnat de Maia Sandu # Radio Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie, ora 10:00. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 17 octombrie. Potrivit documentului, în cadrul primei ședințe, deputații aleși urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze procedurile pentru învestirea unui nou Guvern.
08:40
Ferma care transformă deșeurile în energie: exemplu de independență energetică și agricultură verde # Radio Moldova
Republica Moldova are un potențial semnificativ în valorificarea energetică a deșeurilor, iar unele companii demonstrează deja cum sustenabilitatea poate deveni profitabilă. O fermă de animale din țară transformă zilnic deșeurile rezultate din activitatea animalieră în biogaz, obținând astfel energie curată și reducând impactul asupra mediului.
08:30
Zelenski a ajuns în Statele Unite și urmează să se întâlnească cu Donald Trump la Washington # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi seara, 16 octombrie, în Statele Unite, unde urmează să aibă o întrevedere cu președintele american Donald Trump, programată pentru vineri, 17 octombrie. Vizita are loc într-un moment crucial pentru Ucraina, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și al discuțiilor privind posibile noi livrări de armament american.
08:00
Maia Sandu: „Malul stâng trebuie să fie pregătit pentru criză. Guvernul va acționa în funcție de evoluția situației energetice” # Radio Moldova
Noul guvern urmează să-și înceapă activitatea în plin sezon rece, iar una dintre principalele provocări o reprezintă pregătirea pentru iarnă și gestionarea eventualelor crize energetice. Președinta Maia Sandu a declarat, la Rlive.md, că instituțiile statului au lucrat în ultimele luni pentru a asigura stabilitatea energetică, însă situația de pe malul stâng al Nistrului rămâne incertă.
07:50
Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie. Reprezentantul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), Adrian Lebedinschi a confirmat data primei reuniuni a Legislativului la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, menționând că formațiunea pe care o reprezintă este pregătită să joace un rol activ în opoziție, fără a avea intenții de destabilizare.
Acum 6 ore
07:30
Corespondență Dan Alexe // Nouă strategie militară: Europa se pregătește de război până în 2030 # Radio Moldova
Comisia Europeană și-a prezentat joi, 16 octombrie, „foaia de parcurs” în domeniul apărării, un plan comun care analizează ce ar trebui să facă Europa pentru a fi pregătită de un război până în 2030. Miniștrii Apărării din cele douăzeci și șapte de state membre discutaseră subiectul cu o zi înainte. Planul Comisiei Europene prezintă căile de urmat pentru a se asigura că Europa dobândește capabilitățile care i-ar permite să fie pregătită să se apere (și, prin urmare, singură, fără sprijinul SUA) la începutul următorului deceniu.
Acum 12 ore
23:00
Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare din 28 septembrie și a confirmat mandatele noilor deputați # Radio Moldova
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și mandatele deputaților aleși. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 octombrie. Înalta Curte a confirmat legalitatea scrutinului și conformitatea acestuia cu prevederile Constituției și ale Codului electoral. Totodată, Curtea a confirmat și listele candidaților supleanți.
22:50
Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie. Reprezentantul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), Adrian Lebedinschi, a confirmat data primei reuniuni a Legislativului la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 16 octombrie, menționând că formațiunea pe care o reprezintă este pregătită să joace un rol activ în opoziție, fără a avea intenții de destabilizare.
Acum 24 ore
22:20
Programul viitorului Guvern pe care și-l propune premierul anunțat: „Vreau să rupem eticheta de cea mai săracă țară din Europa” # Radio Moldova
Prioritatea mandatului viitorului Guvern va fi creșterea economică și protejarea populației în procesul de reformă, anunță candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu.
22:10
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că a discutat atât cu președinta Maia Sandu, cât și cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, înainte de a accepta propunerea de a forma noul Guvern. Economistul afirmă că nu a pus condiții în schimbul acceptării funcției, iar prioritatea sa este formarea unei echipe profesioniste și integre, care să continue reformele și să relanseze economia R. Moldova.
21:50
„Vreau să rupem eticheta de cea mai săracă țară din Europa”: Ce program de guvernare își propune Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a subliniat că prioritatea mandatului său va fi creșterea economică și protejarea populației în procesul de reformă.
21:40
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că a discutat atât cu președinta Maia Sandu, cât și cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, înainte de a accepta propunerea de a forma noul guvern. Economistul afirmă că nu a pus condiții în schimbul acceptării funcției, iar prioritatea sa este formarea unei echipe profesioniste și integre, care să continue reformele și să relanseze economia țării.
21:40
Paleta culturală a acestei toamne se îmbogățește cu un eveniment cinematografic mult așteptat: Zilele Filmului Românesc (ZFR) care vor dura de joi și până duminică. Ediția din acest an, organizată de Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova și o casă de producție din România, aduce pe ecrane producții remarcabile care promit să încânte publicul.
21:30
Uniunea Europeană pregătește un cadru legislativ care să reglementeze reparațiile de război destinate reconstrucției Ucrainei, a declarat comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis. În același timp, Germania propune ca activele înghețate ale băncii centrale a Rusiei să fie folosite pentru a oferi Ucrainei împrumuturi fără dobândă, destinate exclusiv achiziției de echipamente militare.
20:40
„Avem nevoie de cineva care să învioreze economia Republicii Moldova și să aducă investiții, în pofida războiului de la hotar”, a menționat președinta Maia Sandu, explicând motivele desemnării lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Șefa statului a declarat la o emisiune de la Rlive.md, că decizia a fost luată după consultări interne în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), imediat după ce Dorin Recean a anunțat că nu își mai dorește să continue mandatul. Potrivit Maiei Sandu, s-a convenit că noul premier trebuie să aibă un profil economic solid, capabil să gestioneze provocările actuale.
20:40
Donald Trump a calificat convorbirea telefonică cu Vladimir Putin drept „bună și productivă” și a anunțat o viitoare întâlnire, transmite DW.
19:50
O echipă a Băncii Mondiale își încheie vineri, 17 octombrie, misiunea de sprijin pentru implementarea proiectului „Eficiența achizițiilor publice și valoarea pentru bani în Republica Moldova”, finanțat prin Fondul fiduciar multidonator „Moldova - Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW).
19:10
De la teatru la cinema: peste 5.000 de tineri și-au potolit setea de cultură cu voucherul de 1.000 de lei # Radio Moldova
Peste cinci mii de tineri au beneficiat de programul „Voucher Cultural” de la începutul acestui an. Acest „bilet digital nerambursabil”, în valoare de o mie de lei, le-a permis tinerilor accesul la concerte, piese de teatru, proiecții de film sau achiziție de cărți.
18:10
Curtea Constituțională, adresă către Parlament: Să reglementeze platformele online pentru a preveni dezinformările în perioada electorală # Radio Moldova
Curtea Constituțională a emis o adresă către Parlament, solicitându-i autorității legislative să consolideze competențele autorităților în reglementarea platformelor online și să stabilească măsuri eficiente pentru protejarea spațiului informațional în perioadele electorale, cu respectarea libertății de exprimare.
18:10
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană vor fi reluate din 17 octombrie la volumele anterioare # Radio Moldova
Livrările de gaze naturale în stânga Nistrului, în volumele contractate pentru a asigura necesarul tuturor categoriilor de consumatori, vor fi reluate din 17 octombrie. Anunțul a fost făcut de Vadim Ceban, președintele interimar al Moldovagaz, companie responsabilă de furnizarea gazelor în regiunea transnistreană.
18:10
O convorbire între președinții Rusiei și Statelor Unite va avea loc joi, 16 octombrie, relatează BBC News cu referire la Axios, care citează o sursă bine informată. Publicația nu oferă alte detalii despre discuție, iar Kremlinul nu a comentat deocamdată această informație.
17:50
Rezultate confirmate: PAS – 55 de deputați, Blocul Patriotic – 26 de deputați, Blocul Alternativa – opt deputați, PN și PPDA – câte șase deputați # Radio Moldova
Noul Parlament de la Chișinău, de legislatura a XII-a, este format din 55 de deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 de deputați ai Blocului Electoral Patriotic (BP), opt deputați ai Blocului Alternativa și câte șase ai Partidul Nostru (PN) și Partidului Democrația Acasă (PPDA). Mandatele deputaților și rezultatele alegerilor au fost confirmate joi, 16 octombrie, de Curtea Constituțională.
17:30
Lăudându-l pe Donald Trump și sperând să-l îmbuneze prin concesii în alte domenii, fără legătură cu oprirea războiului din Ucraina, Vladimir Putin pare că s-a autoînșelat. Continuând să mizeze pe pierderi masive pe front, în speranța că Occidentul se va sătura să sprijine Kievul, liderul rus nu a ținut cont de schimbările bruște de dispoziție ale lui Trump, capabile să-i modifice radical opiniile, scrie The Moscow Times, cu referire la Politico.
17:30
Chișinăuienii nu vor plăti taxa de salubrizare pentru anul 2025. MAN promite să o reintroducă în 2026 # Radio Moldova
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti taxa de salubrizare pentru anul 2025. Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a decis joi, 16 octombrie, să anuleze colectarea taxei de salubrizare pentru anul 2025, după o serie de erori tehnice și modificări legislative care ar fi putut obliga locuitorii capitalei să plătească de două ori aceeași taxă într-un singur an.
17:10
Expert, despre riscurile privind integrarea europeană a R. Moldova: „Nu avem dreptul să ne relaxăm” # Radio Moldova
Deși alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate un test esențial pentru direcția europeană a țării, au confirmat o majoritate proeuropeană, acest rezultat nu trebuie să fie interpretat ca o garanție a reușitei. Potrivit lui Adrian Ermurachi, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), cel mai mare pericol pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova îl reprezintă tendința de relaxare atât din partea autorităților, cât și a societății.
16:50
LIVE TEXT | Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare din 28 septembrie și a confirmat mandatele noilor deputați # Radio Moldova
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și mandatele deputaților aleși. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 octombrie de președinta Înaltei Curți, Domnica Manole, care a confirmat legalitatea scrutinului și conformitatea acestuia cu prevederile Constituției și ale Codului electoral.
16:40
Putin: Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida presiunilor lui Trump # Radio Moldova
Rafinăriile de petrol din Rusia vor amâna lucrările de întreținere planificate anterior, pentru a putea satura piața, a declarat miercuri, 15 octombrie, ministrul Energiei, Serghei Țiviliov, citat de Reuters. Totuși, liderul rus, Vladimir Putin, a afirmat astăzi că Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida sancțiunilor internaționale.
16:40
Actele de stare civilă nu vor putea solicitate în regim online în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie # Radio Moldova
Cetățenii nu vor putea depune cereri online de solicitare a prestării serviciilor de stare civilă în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice, în contextul pregătirilor pentru lansarea noului Sistem informațional „Acte de stare civilă”, la data de 3 noiembrie.
16:10
Fermierii cer despăgubiri de la stat pentru peste 13 mii de hectare afectate de înghețurile din primăvară # Radio Moldova
Un număr de 690 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din această primăvară au fost depuse de către fermieri la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Perioada de depunere a solicitărilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat agricultorilor ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie.
15:50
Federația Rusă a lansat în noaptea de 16 octombrie un nou atac masiv cu drone și rachete asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei, vizând în special obiective ale companiei Naftogaz. În urma loviturilor, o parte dintre instalațiile critice au fost oprite, iar în mai multe regiuni au fost raportate distrugeri și persoane rănite.
15:50
Partizanat politic și narațiuni de dezinformare: Televiziunea de la Comrat, amendată cu 32 de mii de lei pentru abateri în campania electorală # Radio Moldova
Furnizorul public regional Gagauziya Radio Televizionu (GRT) a fost amendat de Consiliul Audiovizualului (CA) cu 32.000 de lei și sancționat cu avertizare publică, după ce instituția de reglementare a constatat devieri grave de la principiile de echitate, echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
15:40
Comisia Europeană salută aderarea la SEPA a zeci de bănci din R. Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord # Radio Moldova
Comisia Europeană a salutat joi, 16 octombrie, aderarea oficială a 40 de bănci din R. Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord la zona unică de plăți în euro (SEPA).
15:40
Certificarea energetică a clădirilor: cadrul normativ este aproape definitivat – accentul se mută pe digitalizare # Radio Moldova
Clădirile din Republica Moldova vor trebui să dețină un certificat energetic începând cu anul 2027. Procesul va fi obligatoriu pentru imobilele noi sau renovate, iar autoritățile promit un sistem digital care va face emiterea certificatelor mai rapidă și mai transparentă. Măsura are scopul de a crește eficiența energetică și de a încuraja consumul responsabil de energie.
15:20
Tot mai multe persoane cu acces blocat pe teritoriul R. Moldova: Peste 8.5 mii de refuzuri, în 2025 # Radio Moldova
Numărul persoanelor interzise în R. Moldova a crescut considerabil pe parcursul anului 2025. În primele nouă luni ale anului curent, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a refuzat accesul pe teritoriul statului în 8.578 de cazuri, cu aproximativ 45% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Printre persoanele întoarse de la frontieră se numără și cetățeni ai Republicii Moldova.
15:00
A ratat calificarea la Cupa Mondială, iar acum și-a reziliat contractul cu Federația Indoneziană de Fotbal # Radio Moldova
Patrick Kluivert nu mai este selecționerul echipei naționale de fotbal a Indoneziei. Federația de resort din această țară și fostul mare atacant olandez au reziliat contactul, la 4 zile după înfrângerea din meciul cu Irak și ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026.
15:00
Statele Unite vând arme, membrii NATO le cumpără, iar Ucraina le folosește pentru a se apăra de Rusia – aceasta este noua schemă de sprijin militar pentru Kiev, denumită PURL. Miniștrii apărării din țările NATO au prezentat primele rezultate ale acestei inițiative, relatează DW.
14:50
Unități de Educație Incluzivă vor putea fi organizate în școlile cu cel puțin 300 de elevi: Primele trei își încep activitatea în acest an # Radio Moldova
Trei Unități de Educație Incluzivă urmează să fie amenajate, începând cu acest an, în școlile din Republica Moldova. Aceste spații vor oferi copiilor cu dizabilități severe servicii de sprijin psihologic, logopedic, precum și acces la spații senzoriale moderne. Specialiștii în educație incluzivă spun că în ultimii ani s-au făcut progrese importante, dar provocări mai rămân în ceea ce ține de integrarea în instituțiile de învățământ și atitudinea societății.
14:20
Reprezentativa masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost eliminată în play-off a Campionatelor Europene pe echipe # Radio Moldova
Echipa masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost eliminată de cea a Sloveniei din faza play-off a Campionatelor Europene, competiție ce se desfășoară în orașul croat Zadar. Discipolii lui Igor Ni au fost învinși cu scorul general de 1:3. Singurul punct al „tricolorilor” a fost obținut de Vlad Ursu, care l-a învins în minimum de seturi pe Deni Kozul, scor general 3:0 și parțiale 11:9, 11:6, 11:9.
14:10
ANSP confirmă decesul unui bărbat, intoxicat cu alimente de la un praznic în satul Ciocîlteni # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) confirmă decesul unui bărbat de 61 de ani, care a consumat alimente infectate cu Salmonella, aduse de rude de la un praznic organizat în satul Ciocîlteni din raionul Orhei, la sfârșitul lunii august. Informațiile vehiculate în presă că patru oameni și-ar fi pierdut viața după acea masă de pomenire nu s-au adeverit.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.