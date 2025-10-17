Încă două medalii pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de grappling
Radio Moldova, 17 octombrie 2025 14:30
Sportivii moldoveni au mai cucerit 2 medalii la Campionatele Mondiale de grappling, care s-au desfășurat la Novi Sad, în Serbia. Dumitru Ceban și Cristian Țugulea au obținut câte o medalie de bronz în proba Gi.
Economia Republici Moldova se transformă: Exportul de servicii îl depășește pe cel de bunuri pentru prima dată # Radio Moldova
Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri. În al doilea trimestru al anului, raportul a fost de 804 milioane de dolari pentru servicii, față de 790 de milioane de dolari pentru bunuri. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, această schimbare reflectă o transformare semnificativă în structura economiei: Republica Moldova trece treptat de la un model economic bazat pe bunuri materiale la unul axat pe servicii și cunoaștere.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) lansează alte nouă servicii digitale, destinate persoanelor juridice. Inițiativa a fost realizată în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE), noile servicii fiind disponibile pe platformele EVO, servicii.gov.md și MCabinet.gov.md.
A încetat din viață Alexandru Cazacu, Artist al Poporului și membru al trupei „Noroc” # Radio Moldova
Renumitul muzician Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc” și Artist al Poporului, a încetat din viață. Membru al uneia dintre trupele emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, Alexandru Cazacu a marcat prin talentul său o întreagă epocă în istoria muzicii autohtone.
Numărul cazurilor de cancer mamar, cea mai frecventă formă de cancer la femei în Republica Moldova, este în creștere. O treime dintre acestea sunt depistate în stadii avansate ale bolii, când tratamentele nu mai au eficiența necesară.
Maia Sandu: Trebuie să accelerăm reforma justiției și să pregătim R. Moldova pentru aderarea la UE # Radio Moldova
Prioritatea viitorului Guvern ar trebui să rămână reformarea justiției, susține președinta Maia Sandu. În același timp, șefa statului afirmă că aderarea la Uniunea Europeană contează la fel de mult ca îmbunătățirea vieții economice, iar pacea și retragerea armatei ruse din Republica Moldova sunt în continuare direcțiile de acțiune ale Chișinăului.
„Guvernul nu înseamnă doar premierul”: Partidul Nostru anunță că va fi „opoziția constructivă” din noul Legislativ # Radio Moldova
Partidul Nostru, care a acces în noul Parlament cu șase mandate, cere „consultări reale, nu formale” în procesul de formare a noului Guvern. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține majoritatea parlamentară, trebuie să țină cont și de opoziție. Acesta promite că partidul său va reprezenta „opoziția constructivă” din noul Parlament și va susține orice inițiativă „reală, bine fundamentată” și care va urmări îmbunătățirea vieții cetățenilor moldoveni.
Explozie de gaz la București: 3 morți și 17 răniți într-o deflagrație produsă pe Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele cinci și șase, de pe colț.
Decanul de vârstă, Vladimir Voronin, nu vrea să prezideze ședința de constituire a Parlamentului # Radio Moldova
Liderul comunist Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, a anunțat că nu va prezida ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a, contrar tradiției care atribuie această responsabilitate celui mai în vârstă deputat ales.
S-a stins din viață Alexandru Cazacu, Artist al Poporului și membru al trupei „Noroc” # Radio Moldova
Renumitul muzician Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc” și Artist al Poporului, s-a stins din viață. Membru al uneia dintre cele mai emblematice trupe ale muzicii ușoare din Republica Moldova, Alexandru Cazacu a marcat prin talentul său o întreagă epocă din istoria muzicii autohtone.
Echipa feminină a clubului Arsenal Londra, deținătoarea trofeului Ligii Campioanelor la fotbal, a obținut prima victorie în noua ediție a competiției. „Tunarele” au învins-o în deplasare pe Benfica Lisabona cu 2-0. Într-un alt meci, Real Madrid a dispus de Paris Saint-Germain cu 2-1.
Declarație: Majoritatea „clar proeuropeană” din noul Parlament va contribui „semnificativ” la avansarea procesului de integrare în UE # Radio Moldova
Republica Moldova pășește, după validarea mandatelor noilor deputați, într-o nouă etapă politică, caracterizată printr-un Parlament pluripartidist și o majoritate clar proeuropeană. Experții avertizează însă că, dincolo de diversitatea politică și de ambițiile legate de integrarea europeană, noua legislatură va trebui să facă față unor provocări esențiale — de la armonizarea completă a legislației cu cea a Uniunii Europene și redresarea economică, până la consolidarea unei opoziții autentice și responsabile.
Continuă criza la CFR Cluj. Trupa lui Andrea Mandorlini a mai pierdut 2 puncte în Superliga românească de fotbal. Într-un meci restanță din etapa a 5-a, CFR a remizat în deplasare cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 2-2.
Serviciul Vamal, între creșterea veniturilor și lupta pentru reducerea corupției în sistem: bilanțul unui an de activitate # Radio Moldova
Peste 43 de miliarde de lei au fost transferați de Serviciul Vamal (SV) al Republicii Moldova la bugetul de stat în perioada 1 septembrie 2024 – 1 octombrie 2025. Totodată, în primele nouă luni ale anului curent, încasările au crescut cu peste 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. În pofida acestei evoluții pozitive, instituția continuă să se confrunte cu provocări legate de contrabandă, disciplină și asigurarea integrității funcționarilor.
Pensiile, salariul minim și digitalizarea sistemului social – bilanțul ultimilor patru ani de activitate a Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Radio Moldova
Creșterea pensiilor, majorarea salariului minim, reformarea sistemului de asistență socială și digitalizarea proceselor din domeniu sunt principalele realizări din ultimii patru ani ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Totodată, printre restanțele instituției se numără reformarea sistemului de stabilire a dizabilității, precum și asigurarea integrității unor funcționari din instituțiile de asistență socială, a declarat ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a susținut vineri, 17 octombrie, o conferință de presă în comun cu predecesorul său, proaspătul deputat Marcel Spătari.
Revista Presei // Maia Sandu: „L-am sunat pe Alexandru Munteanu. După mai multe discuții, el și-a dat acordul să fie premier.” A. Munteanu: „Am simțit o chemare a vieții.” # Radio Moldova
Cum a acceptat funcția de prim-ministru al Republicii Moldova? Declarații în premieră ale candidatului la șefia Guvernului, Alexandru Munteanu și așteptările președintei Maia Sandu de la viitorul Guvern; validarea mandatelor deputaților aleși și o investigație despre salariile de milioane ale legislatorilor și liderilor politici din gruparea Șor – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Alerta de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, falsă: Bagajul suspect nu conținea substanțe explozive # Radio Moldova
Verificările efectuate de echipele specializate s-au încheiat. Autoritățile anunță că bagajul suspect depistat vineri dimineață, 17 octombrie, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu conținea substanțe explozive.
Alegeri locale noi: Partidele care luptă pentru funcțiile de primari și consilieri locali în șase sate și orașe # Radio Moldova
Locuitorii a șase comune, sate și orașe din R. Moldova vor fi chemați, pe 16 noiembrie, la urne pentru a-și alege primarii, iar în cazul a două dintre acestea, care au acceptat procesul de amalgamare voluntară – și consilierii locali.
Revista presei internaționale // După convorbirea Trump-Putin, livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina devine incertă # Radio Moldova
Presa internațională comentează pe larg decizia liderului american Donald Trump de a se întâlni din nou cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre soluțiile de încheiere a războiului ruso-ucrainean. Mai multe publicații fac, în același timp, prognoze privind rezultatele întâlnirii de azi dintre liderul de la Casa Albă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ajuns aseară la Washington. Viitoarele sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, precum și cazul rețelei de spionaj maghiare descoperite printr-o anchetă jurnalistică internațională, se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
Explozie de gaz la București: cel puțin 11 răniți și doi morți într-o deflagrație produsă pe Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele cinci și șase, de pe colț, scrie Digi24.
Grupare criminală cu reguli din anii ’90, anihilată de Poliția de Frontieră: migranți, droguri și șantaj # Radio Moldova
O grupare criminală internațională, specializată în organizarea migrației ilegale, trafic de droguri, șantaj și extorcări, a fost destructurată de Poliția de Frontieră sub conducerea Procuraturii Edineț – Oficiul Briceni. Potrivit autorităților, operațiunea a fost posibilă datorită schimbului de informații dintre structurile de frontieră ale Republicii Moldova și României.
Explozie la București: cel puțin 11 răniți și doi morți într-o deflagrație produsă pe Calea Rahovei # Radio Moldova
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, la un bloc de locuințe pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București, România. Imaginile de la fața locului arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colț, scrie Digi24.
Superiahtul „Amadea”, confiscat de autoritățile americane și atribuit miliardarului Suleiman Kerimov, a fost vândut unui nou proprietar, relatează Business Insider, citat de publicația The Moscow Times.
Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău: bagaj suspect cu posibil exploziv, depistat de polițiștii de frontieră # Radio Moldova
Un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă a fost depistat vineri dimineață pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma alertei, pasagerii și angajații au fost evacuați, iar toate procedurile de înregistrare au fost suspendate temporar.
Furnizarea de arme pentru Ucraina ar putea schimba dinamica războiului și ar impune părțile să înceapă negocierile, consideră analiștii în contextul schimbării de poziție a Statelor Unite ale Americii, care au încurajat Canada și Europa să susțină cu fermitate programul PURL – inițiativa americană care permite livrarea rapidă de echipamente și sprijin militar pentru Kiev.
Prima ședință de constituire a noului Legislativ va avea loc pe 22 octombrie. Decretul, semnat de Maia Sandu # Radio Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie, ora 10:00. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 17 octombrie. Potrivit documentului, în cadrul primei ședințe, deputații aleși urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze procedurile pentru învestirea unui nou Guvern.
Ferma care transformă deșeurile în energie: exemplu de independență energetică și agricultură verde # Radio Moldova
Republica Moldova are un potențial semnificativ în valorificarea energetică a deșeurilor, iar unele companii demonstrează deja cum sustenabilitatea poate deveni profitabilă. O fermă de animale din țară transformă zilnic deșeurile rezultate din activitatea animalieră în biogaz, obținând astfel energie curată și reducând impactul asupra mediului.
Zelenski a ajuns în Statele Unite și urmează să se întâlnească cu Donald Trump la Washington # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi seara, 16 octombrie, în Statele Unite, unde urmează să aibă o întrevedere cu președintele american Donald Trump, programată pentru vineri, 17 octombrie. Vizita are loc într-un moment crucial pentru Ucraina, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și al discuțiilor privind posibile noi livrări de armament american.
Maia Sandu: „Malul stâng trebuie să fie pregătit pentru criză. Guvernul va acționa în funcție de evoluția situației energetice” # Radio Moldova
Noul guvern urmează să-și înceapă activitatea în plin sezon rece, iar una dintre principalele provocări o reprezintă pregătirea pentru iarnă și gestionarea eventualelor crize energetice. Președinta Maia Sandu a declarat, la Rlive.md, că instituțiile statului au lucrat în ultimele luni pentru a asigura stabilitatea energetică, însă situația de pe malul stâng al Nistrului rămâne incertă.
Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie. Reprezentantul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), Adrian Lebedinschi a confirmat data primei reuniuni a Legislativului la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, menționând că formațiunea pe care o reprezintă este pregătită să joace un rol activ în opoziție, fără a avea intenții de destabilizare.
Corespondență Dan Alexe // Nouă strategie militară: Europa se pregătește de război până în 2030 # Radio Moldova
Comisia Europeană și-a prezentat joi, 16 octombrie, „foaia de parcurs” în domeniul apărării, un plan comun care analizează ce ar trebui să facă Europa pentru a fi pregătită de un război până în 2030. Miniștrii Apărării din cele douăzeci și șapte de state membre discutaseră subiectul cu o zi înainte. Planul Comisiei Europene prezintă căile de urmat pentru a se asigura că Europa dobândește capabilitățile care i-ar permite să fie pregătită să se apere (și, prin urmare, singură, fără sprijinul SUA) la începutul următorului deceniu.
Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare din 28 septembrie și a confirmat mandatele noilor deputați # Radio Moldova
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și mandatele deputaților aleși. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 octombrie. Înalta Curte a confirmat legalitatea scrutinului și conformitatea acestuia cu prevederile Constituției și ale Codului electoral. Totodată, Curtea a confirmat și listele candidaților supleanți.
Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie. Reprezentantul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), Adrian Lebedinschi, a confirmat data primei reuniuni a Legislativului la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 16 octombrie, menționând că formațiunea pe care o reprezintă este pregătită să joace un rol activ în opoziție, fără a avea intenții de destabilizare.
Programul viitorului Guvern pe care și-l propune premierul anunțat: „Vreau să rupem eticheta de cea mai săracă țară din Europa” # Radio Moldova
Prioritatea mandatului viitorului Guvern va fi creșterea economică și protejarea populației în procesul de reformă, anunță candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu.
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că a discutat atât cu președinta Maia Sandu, cât și cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, înainte de a accepta propunerea de a forma noul Guvern. Economistul afirmă că nu a pus condiții în schimbul acceptării funcției, iar prioritatea sa este formarea unei echipe profesioniste și integre, care să continue reformele și să relanseze economia R. Moldova.
„Vreau să rupem eticheta de cea mai săracă țară din Europa”: Ce program de guvernare își propune Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a subliniat că prioritatea mandatului său va fi creșterea economică și protejarea populației în procesul de reformă.
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că a discutat atât cu președinta Maia Sandu, cât și cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, înainte de a accepta propunerea de a forma noul guvern. Economistul afirmă că nu a pus condiții în schimbul acceptării funcției, iar prioritatea sa este formarea unei echipe profesioniste și integre, care să continue reformele și să relanseze economia țării.
Paleta culturală a acestei toamne se îmbogățește cu un eveniment cinematografic mult așteptat: Zilele Filmului Românesc (ZFR) care vor dura de joi și până duminică. Ediția din acest an, organizată de Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova și o casă de producție din România, aduce pe ecrane producții remarcabile care promit să încânte publicul.
Uniunea Europeană pregătește un cadru legislativ care să reglementeze reparațiile de război destinate reconstrucției Ucrainei, a declarat comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis. În același timp, Germania propune ca activele înghețate ale băncii centrale a Rusiei să fie folosite pentru a oferi Ucrainei împrumuturi fără dobândă, destinate exclusiv achiziției de echipamente militare.
„Avem nevoie de cineva care să învioreze economia Republicii Moldova și să aducă investiții, în pofida războiului de la hotar”, a menționat președinta Maia Sandu, explicând motivele desemnării lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Șefa statului a declarat la o emisiune de la Rlive.md, că decizia a fost luată după consultări interne în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), imediat după ce Dorin Recean a anunțat că nu își mai dorește să continue mandatul. Potrivit Maiei Sandu, s-a convenit că noul premier trebuie să aibă un profil economic solid, capabil să gestioneze provocările actuale.
Donald Trump a calificat convorbirea telefonică cu Vladimir Putin drept „bună și productivă” și a anunțat o viitoare întâlnire, transmite DW.
O echipă a Băncii Mondiale își încheie vineri, 17 octombrie, misiunea de sprijin pentru implementarea proiectului „Eficiența achizițiilor publice și valoarea pentru bani în Republica Moldova”, finanțat prin Fondul fiduciar multidonator „Moldova - Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW).
De la teatru la cinema: peste 5.000 de tineri și-au potolit setea de cultură cu voucherul de 1.000 de lei # Radio Moldova
Peste cinci mii de tineri au beneficiat de programul „Voucher Cultural” de la începutul acestui an. Acest „bilet digital nerambursabil”, în valoare de o mie de lei, le-a permis tinerilor accesul la concerte, piese de teatru, proiecții de film sau achiziție de cărți.
Curtea Constituțională, adresă către Parlament: Să reglementeze platformele online pentru a preveni dezinformările în perioada electorală # Radio Moldova
Curtea Constituțională a emis o adresă către Parlament, solicitându-i autorității legislative să consolideze competențele autorităților în reglementarea platformelor online și să stabilească măsuri eficiente pentru protejarea spațiului informațional în perioadele electorale, cu respectarea libertății de exprimare.
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană vor fi reluate din 17 octombrie la volumele anterioare # Radio Moldova
Livrările de gaze naturale în stânga Nistrului, în volumele contractate pentru a asigura necesarul tuturor categoriilor de consumatori, vor fi reluate din 17 octombrie. Anunțul a fost făcut de Vadim Ceban, președintele interimar al Moldovagaz, companie responsabilă de furnizarea gazelor în regiunea transnistreană.
O convorbire între președinții Rusiei și Statelor Unite va avea loc joi, 16 octombrie, relatează BBC News cu referire la Axios, care citează o sursă bine informată. Publicația nu oferă alte detalii despre discuție, iar Kremlinul nu a comentat deocamdată această informație.
Rezultate confirmate: PAS – 55 de deputați, Blocul Patriotic – 26 de deputați, Blocul Alternativa – opt deputați, PN și PPDA – câte șase deputați # Radio Moldova
Noul Parlament de la Chișinău, de legislatura a XII-a, este format din 55 de deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 de deputați ai Blocului Electoral Patriotic (BP), opt deputați ai Blocului Alternativa și câte șase ai Partidul Nostru (PN) și Partidului Democrația Acasă (PPDA). Mandatele deputaților și rezultatele alegerilor au fost confirmate joi, 16 octombrie, de Curtea Constituțională.
Lăudându-l pe Donald Trump și sperând să-l îmbuneze prin concesii în alte domenii, fără legătură cu oprirea războiului din Ucraina, Vladimir Putin pare că s-a autoînșelat. Continuând să mizeze pe pierderi masive pe front, în speranța că Occidentul se va sătura să sprijine Kievul, liderul rus nu a ținut cont de schimbările bruște de dispoziție ale lui Trump, capabile să-i modifice radical opiniile, scrie The Moscow Times, cu referire la Politico.
Chișinăuienii nu vor plăti taxa de salubrizare pentru anul 2025. MAN promite să o reintroducă în 2026 # Radio Moldova
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti taxa de salubrizare pentru anul 2025. Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a decis joi, 16 octombrie, să anuleze colectarea taxei de salubrizare pentru anul 2025, după o serie de erori tehnice și modificări legislative care ar fi putut obliga locuitorii capitalei să plătească de două ori aceeași taxă într-un singur an.
